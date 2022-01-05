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Новини
17 071 115

В Алмати введено комендантську годину, на вулицях з'явились бронетранспортери

В Алмати введено комендантську годину, на вулицях з'явились бронетранспортери

В казахстанському місті Алмати на період надзвичайного стану вводиться комендантська година. Указом президента обмежений в'їзд в місто і виїзд з нього.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

З метою "забезпечення безпеки населення міста Алмати" президент Казахстану Токаєв видав указ, яким вводиться ряд обмежень, зокрема:

  • Ввести в межах міста Алмати надзвичайний стан на період з 01:30 5 січня 2022 року на термін до 00:00 19 січня 2022 року.
  • Ввести в місті Алмати на період дії надзвичайного стану комендантську годину з 23:00 хвилин до 7:00.
  • Створити на період надзвичайного стану комендатуру міста Алмати і наділити її повноваженнями, передбаченими Законом Республіки Казахстан "Про надзвичайний стан". Призначити комендантом міста Алмати начальника Департаменту поліції міста Алмати
  • Запровадити на період дії надзвичайного стану наступні заходи та часові обмеження:

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  1. посилити охорону громадського порядку, охорону особливо важливих державних і стратегічних об'єктів, а також об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту;
  2. встановити обмеження на свободу пересування, у тому числі транспортних засобів, в місті Алмати;
  3. забезпечити перевірку документів, що посвідчують особу фізичних осіб, особистий огляд, огляд їхніх речей, транспортних засобів;
  4. обмежити в'їзд у місто Алмати, а також виїзд з нього;
  5. заборонити організацію та проведення мирних зібрань, видовищних, спортивних та інших масових заходів;
  6. заборонити страйки та інші способи зупинення або припинення діяльності юридичних осіб;
  7. заборонити продаж зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спеціальних засобів, отруйних речовин, встановити особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також етилового спирту, алкогольної продукції;
  8. забезпечити тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а у юридичних осіб тимчасове вилучення, поряд із зброєю, боєприпасами та отруйними речовинами, також бойової та навчальної військової техніки, вибухових та радіоактивних речовин.

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У мережі поширюються відео зі входом бронетехніки в Алмати. Протестувальники атакували бронетранспортери, введені в місто.

БТР пытается скрыться от протестующих граждан #Казахстан, Алматы pic.twitter.com/f78fbSUWcv

— ⚡Улан Джумаков (@UDzhumakov) January 4, 2022

конфлікт, а взаємна довіра та діалог", - зазначив він.

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Нагадаємо, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ.

Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Крім цього, вимоги розширилися - крім відставки уряду, вони хочуть викорінення корупції та відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.

Після чого стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв проведе нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні.

Згодом Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау, що заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Також влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.

Автор: 

Казахстан (873) комендантська година (264) протест (2397) надзвичайний стан (182)


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Топ коментарі
+40
Это Вам не Беларусь.
Цветов для полиции не будет...
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05.01.2022 00:38
+18
скоріш за все кацапня вже там..
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05.01.2022 00:46
+16
У нас в уряді єврейські та російські фамілії, зрідка трапляється і українська. А в казахському одні казахські.
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05.01.2022 01:32
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05.01.2022 05:45 Відповісти
шерше ля "ихтамнет"
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05.01.2022 06:25 Відповісти
Мирний протест.
Все йде по плану.
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05.01.2022 06:33 Відповісти
Військова техніка на вулицях для країн тайожного союзу точно не сенсація, можна сказати що це в тайожників в порядку речей,влади Росії, Білорусі, Казахстану як тільки бачать якусь маленьку навіть не загрозу для себе а причину для загрози для блага населення як вони пояснюють відразу жорстко закручують гайки.
А що стосується самого Казахстану то в дев'яностих роках там розстріляли страйкуючих шахтарів, так що в влади Казахстану досвід є...
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05.01.2022 07:23 Відповісти
А что было бы, если бы им повысили цены не в два раза, а в 10 как нам??? В Европу хотим,, мы уже и от Азии и Африки отстали. Уже страна не третьего мира, а четвертого....
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05.01.2022 08:12 Відповісти
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05.01.2022 09:49 Відповісти
Очень хитрая тактика у силовиков. Приехал БТР, толпа кинулась бежать за ним, БТР неспешно поехал. Теперь толпа будет весь день бегать за БТРом, а протестовать уже некому.
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05.01.2022 09:53 Відповісти
Протест скорее всего стихийный, нет лидера, организации, поэтому всё затихнет.
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05.01.2022 10:06 Відповісти
Путин поможет Назарбаю!!!! Они твари все в кучке!!! Им нужна своя куча, и рабЫ!!!
Удачи , и скорости!!!!! Иначе все зря!!!!! И отваги!!!
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05.01.2022 10:09 Відповісти
Основное требование, строительство фабрик и заводов.
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05.01.2022 10:12 Відповісти
Американские технологические гиганты начинали свой путь в гаражах. Джобс создал с другом компьютер из говна и палок когда был школьником. А совкам как обычно все должно сделать государство.
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05.01.2022 10:58 Відповісти
Ничего не умеют кроме как бить морды на улицах и орать про свободу.
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05.01.2022 11:00 Відповісти
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