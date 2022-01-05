В Алмати введено комендантську годину, на вулицях з'явились бронетранспортери
В казахстанському місті Алмати на період надзвичайного стану вводиться комендантська година. Указом президента обмежений в'їзд в місто і виїзд з нього.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
З метою "забезпечення безпеки населення міста Алмати" президент Казахстану Токаєв видав указ, яким вводиться ряд обмежень, зокрема:
- Ввести в межах міста Алмати надзвичайний стан на період з 01:30 5 січня 2022 року на термін до 00:00 19 січня 2022 року.
- Ввести в місті Алмати на період дії надзвичайного стану комендантську годину з 23:00 хвилин до 7:00.
- Створити на період надзвичайного стану комендатуру міста Алмати і наділити її повноваженнями, передбаченими Законом Республіки Казахстан "Про надзвичайний стан". Призначити комендантом міста Алмати начальника Департаменту поліції міста Алмати
- Запровадити на період дії надзвичайного стану наступні заходи та часові обмеження:
- посилити охорону громадського порядку, охорону особливо важливих державних і стратегічних об'єктів, а також об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та функціонування транспорту;
- встановити обмеження на свободу пересування, у тому числі транспортних засобів, в місті Алмати;
- забезпечити перевірку документів, що посвідчують особу фізичних осіб, особистий огляд, огляд їхніх речей, транспортних засобів;
- обмежити в'їзд у місто Алмати, а також виїзд з нього;
- заборонити організацію та проведення мирних зібрань, видовищних, спортивних та інших масових заходів;
- заборонити страйки та інші способи зупинення або припинення діяльності юридичних осіб;
- заборонити продаж зброї, боєприпасів, вибухових речовин, спеціальних засобів, отруйних речовин, встановити особливий режим обігу лікарських, наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також етилового спирту, алкогольної продукції;
- забезпечити тимчасове вилучення у фізичних осіб зброї та боєприпасів, отруйних речовин, а у юридичних осіб тимчасове вилучення, поряд із зброєю, боєприпасами та отруйними речовинами, також бойової та навчальної військової техніки, вибухових та радіоактивних речовин.
У мережі поширюються відео зі входом бронетехніки в Алмати. Протестувальники атакували бронетранспортери, введені в місто.
БТР пытается скрыться от протестующих граждан #Казахстан, Алматы pic.twitter.com/f78fbSUWcv— ⚡Улан Джумаков (@UDzhumakov) January 4, 2022
конфлікт, а взаємна довіра та діалог", - зазначив він.
Нагадаємо, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, спочатку викликані зростанням цін на скраплений газ.
Спочатку протестувальники вимагали знизити ціну на газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге за літр. Потім вони закликали до відставки чинного уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.
Крім цього, вимоги розширилися - крім відставки уряду, вони хочуть викорінення корупції та відходу з політики Нурсултана Назарбаєва.
Після чого стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв проведе нараду з питань соціально-економічної ситуації у країні.
Згодом Урядова комісія пообіцяла протестувальникам у місті Актау, що заході Казахстану, знизити ціну на газ до 50 тенге за літр. Також влада гарантувала не притягувати учасників акцій до відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все йде по плану.
А що стосується самого Казахстану то в дев'яностих роках там розстріляли страйкуючих шахтарів, так що в влади Казахстану досвід є...
Удачи , и скорости!!!!! Иначе все зря!!!!! И отваги!!!