Протесты в Казахстане: повреждена спецтехника силовиков в Алматы. ВIДЕО
В интернете опубликованы кадры с улиц Алматы.
На видео зафиксирована поврежденная спецтехника силовиков, сообщает Цензор.НЕТ.
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+44 Олег Васильевич #406741
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+43 Randall Flag #387882
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+29 Иван Кравченко #486396
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У Казахстана два дня для спасения. Поднимайте всю армию и 314сдите всех подряд кацапов, бульбашей и армян.... Их всего там до 5 тыс. человек...Справитесь !!!!
!!! И кста - Первый военно-транспортный борт, заполненный грузом 200, благополучно отбыл сегодня утром из Алматы в кацапию... Русня - встречайте умиротворенных миротворцев !!!!!!!
Смотрите не перепутайте - где террористы - а где миротворцы...
2)Сделать рюсскае наречие вторым официальным
3)Разместить военные базы по всему Казахстану
4)Предоставить автономию рюсскаму быдлу...
БОМЖатники без роду и племени... автономы Шариковы...
Премьерам австралийских штатов на заметку.
Премьеры австралийских штатов целенаправленно проводят геноцид населения.
Так в штатах Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинслэнд отменены плановые операции, включая процедуры "дня" (без проведения ночи в стационаре).
То есть биопсии браться не будут и химиотерапии проводится не будут.
Не будут проводится гастроскопии.
И это во всех госпиталях, и государственных и частных.
Это планомерный геноцид населения.
Этим выбл*дкам, премьерам австралийских штатов почаще бы наблюдать, как статую елбасы валят и думать а том, какая судьба постигла бы самого елбасы будь он жив.
Скоро раздастся вопль лейбористких премьеров: "Мы не справляемся с ситуацией. КЕтай, введи!"
Создается абсолютно полное впечатление, что премьеры австралийских штатов готовят страну для сдачи Китаю.