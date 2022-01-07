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Протесты в Казахстане: повреждена спецтехника силовиков в Алматы. ВIДЕО

В интернете опубликованы кадры с улиц Алматы.

На видео зафиксирована поврежденная спецтехника силовиков, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Момент падения памятника Назарбаеву в казахском городе Талды-Корган. ВИДЕО

Автор: 

Казахстан (781) протест (5858)


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Топ комментарии
+44
Ну да, в Карабахе выгребли по самое не хочу, теперь против безоружных людей можно выглядеть супер вояками))))
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07.01.2022 18:19
+43
Увиденным крайне удовлетворен
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07.01.2022 17:51
+29
Центр Алма Аты вновь захвачен протестующими.Объявлено о создании,,Фронта Освобождения Казахстана"С почином,уважаемые казахи!
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07.01.2022 19:05
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Страница 3 из 3
А у ізвєсного репєра є ім'я?
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07.01.2022 23:24 Ответить
Сакен Битаев. Но вы же все равно не эксперт в казахских рэперах.
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07.01.2022 23:26 Ответить
Действительно, на Цензоре дефицит экспертов казахского рэпа, зато переизбыток экспертов, которые вам популярно объяснят, что рэпера убили переодетые в казахских революционеров кацапские спецназовцы. Это раньше шутили что Штирлица выдавали будённовка и волочащийся парашют. А теперь кацапского спецназовца легко выдает костюм казахского революционера. Все просто.
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07.01.2022 23:43 Ответить
https://youtu.be/PYHfKEhUdcM?t=17 https://youtu.be/PYHfKEhUdcM?t=17

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07.01.2022 23:32 Ответить
А куда потерялась 100 тысячная армия Казахстана !?? Вы что не можете порвать 3000 кацапов и 500 бульбашей !!!??? И где казахские офицеры? почему никто не отдает приказ не выполнять преступные приказы власти и быть верным присяге?
У Казахстана два дня для спасения. Поднимайте всю армию и 314сдите всех подряд кацапов, бульбашей и армян.... Их всего там до 5 тыс. человек...Справитесь !!!!
!!! И кста - Первый военно-транспортный борт, заполненный грузом 200, благополучно отбыл сегодня утром из Алматы в кацапию... Русня - встречайте умиротворенных миротворцев !!!!!!!
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07.01.2022 23:37 Ответить
Хочу побачити спалених кацапів.
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07.01.2022 23:43 Ответить
Ты же пишешь.Есть просто основная версия,там все ок с новостями🤣🤣🤣
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08.01.2022 00:05 Ответить
Ну вот ты-непатриот на швабру сел. Уже веселее.
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08.01.2022 00:28 Ответить
Как видно,тебе))
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08.01.2022 00:41 Ответить
Другое дело если б патриотические коментарии были про Расиюшку..тогда кацап паром ссался б от счастья, и всячески одобрял бы.
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08.01.2022 01:28 Ответить
Ты ещё что за придурок с пьяными видениями?😮Из той же стаи лаптемозглых?))
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08.01.2022 07:12 Ответить
Мозг тебе забанили с рождения ))
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08.01.2022 00:29 Ответить
А повреждённые силовики в морге. Опять "рузгих" притесняют.
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08.01.2022 00:31 Ответить
Под Алматой продолжаются бои - пишут что две воинские части Армии Казахстана сейчас ведут бой с оккупантами.. А тем временем "миротворцы" - расстреливают мирных людей на площадях..
Смотрите не перепутайте - где террористы - а где миротворцы...
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08.01.2022 01:36 Ответить
https://youtu.be/7IAcLu9sSYY Казахстан не мавзолейный Швабрастан
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08.01.2022 04:11 Ответить
Крысы Путлера соорудили очередную войнушку для своего быдла...,ничего нового...
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08.01.2022 04:13 Ответить
1)Крысы требуют от Казасхстана признать Крым РАБссиянским...

2)Сделать рюсскае наречие вторым официальным

3)Разместить военные базы по всему Казахстану

4)Предоставить автономию рюсскаму быдлу...

БОМЖатники без роду и племени... автономы Шариковы...
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08.01.2022 04:17 Ответить
https://youtu.be/7IAcLu9sSYY
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08.01.2022 04:18 Ответить
Интернет дают на час утром. Правительство Токаева дало каждому по 300мин на телефоны. Стоят блокбосты на въезде в города с бтр и гаи. Обстановка спокойная.Коменданский чкс с 21ч. Про Алмату инфы нет
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08.01.2022 05:14 Ответить
Как же надо измываться над своим народом, чтобы довести его до такого.
Премьерам австралийских штатов на заметку.
Премьеры австралийских штатов целенаправленно проводят геноцид населения.
Так в штатах Виктория, Новый Южный Уэльс и Квинслэнд отменены плановые операции, включая процедуры "дня" (без проведения ночи в стационаре).
То есть биопсии браться не будут и химиотерапии проводится не будут.
Не будут проводится гастроскопии.
И это во всех госпиталях, и государственных и частных.
Это планомерный геноцид населения.

Этим выбл*дкам, премьерам австралийских штатов почаще бы наблюдать, как статую елбасы валят и думать а том, какая судьба постигла бы самого елбасы будь он жив.
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08.01.2022 05:19 Ответить
Тика обратно в расеюшку! Что ты мучаешься в той Австралии?
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08.01.2022 11:36 Ответить
Дефицит (или полное отсутствие) ряда продуктов на полках австралийских супермаркетов, запрет на проведение плановых медицинских операции может означать только одно.
Скоро раздастся вопль лейбористких премьеров: "Мы не справляемся с ситуацией. КЕтай, введи!"
Создается абсолютно полное впечатление, что премьеры австралийских штатов готовят страну для сдачи Китаю.
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08.01.2022 05:25 Ответить
Ты плохо знаешь устройство Содружества имени Бабы Лизы.
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08.01.2022 11:37 Ответить
Мусарня ....є мусарня
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08.01.2022 05:45 Ответить
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