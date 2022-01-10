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Трактор вспыхнул при движении по Столичному шоссе в Киеве. ВИДЕО

В Киеве на Столичном шоссе при движении у трактора вспыхнул моторный отсек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dtp.kiev.ua.

Пожар удалось ликвидировать силами огнетушителей автомобилистов.

Также смотрите: ДТП с пожаром произошло в Киеве - погиб человек, ребенка доставили в больницу, - ГСЧС. ФОТО

Автор: 

авария (1285) Киев (25572) пожар (5956)


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Топ комментарии
+1
Бачив би ти як дизель в рознос іде...
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10.01.2022 14:21
+1
В том месте турбина может стоять, при определенных условиях вполне может вспыхнуть...
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10.01.2022 14:33
+1
Значит не все так плохо у нас и есть люди которые смотрят за их состоянием)
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10.01.2022 14:38
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Тракторист живой ? Хрен с ним , с железом .
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10.01.2022 13:47 Ответить
Пожежу вдалося ліквідувати силами вогнегасників автомобілістів. Джерело:

Повезло, обычно бестолку они.
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10.01.2022 13:47 Ответить
Значит не все так плохо у нас и есть люди которые смотрят за их состоянием)
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10.01.2022 14:38 Ответить
Дело не состоянии,а в их размере,и размере пламени.Их просто мало,чтоб потушить пламя
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10.01.2022 15:51 Ответить
Ели вас не устраивает размер, то можете купить большего размера) В этом нет ограничений)
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10.01.2022 16:44 Ответить
сила вогнегасників)))
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10.01.2022 14:02 Ответить
поросенок петр не долил тосола
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10.01.2022 14:05 Ответить
От этого трактора не загораются)
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10.01.2022 14:09 Ответить
ну сами видите же, загораются!
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10.01.2022 14:11 Ответить
Скорей всего петя выбросил термостат, да маслеца полную выхлопную нафигачил) Посмотрите, горит сверху, а там нечему гореть)
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10.01.2022 14:19 Ответить
Нифига не понял, что сверху может гореть таким черным дымом?) И выхлопную разорвало) Маслецо???
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10.01.2022 14:11 Ответить
Бачив би ти як дизель в рознос іде...
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10.01.2022 14:21 Ответить
Видел и не раз) Дым другого цвета и не повод загораться)
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10.01.2022 14:28 Ответить
В том месте турбина может стоять, при определенных условиях вполне может вспыхнуть...
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10.01.2022 14:33 Ответить
Надо осмотреться по отсекам. Может ещё где тлеет.
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10.01.2022 15:43 Ответить
Вот ездить по Киеву с наклейкой Зелинский пошел НХ
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10.01.2022 16:37 Ответить
 
 