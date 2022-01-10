Трактор вспыхнул при движении по Столичному шоссе в Киеве. ВИДЕО

В Киеве на Столичном шоссе при движении у трактора вспыхнул моторный отсек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dtp.kiev.ua.

Пожар удалось ликвидировать силами огнетушителей автомобилистов.

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