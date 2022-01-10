Трактор вспыхнул при движении по Столичному шоссе в Киеве. ВИДЕО
В Киеве на Столичном шоссе при движении у трактора вспыхнул моторный отсек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Dtp.kiev.ua.
Пожар удалось ликвидировать силами огнетушителей автомобилистов.
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+1 Порохобандерівець
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показать весь комментарий10.01.2022 14:38
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