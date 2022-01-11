Появились кадры штурма Департамента полиции Алматы. ВИДЕО

Опубликованы кадры одного из эпизодов штурма Департамента полиции Алматы.

Видео выложил Телеграмм-канал ВОЙНА - Казахстан Сирия Донбасс, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно, как группа вооруженных людей ведет огонь по зданию.

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