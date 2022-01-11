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Появились кадры штурма Департамента полиции Алматы. ВИДЕО

Опубликованы кадры одного из эпизодов штурма Департамента полиции Алматы.

Видео выложил Телеграмм-канал ВОЙНА - Казахстан Сирия Донбасс, сообщает Цензор.НЕТ.

На видео видно, как группа вооруженных людей ведет огонь по зданию.

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Автор: 

Казахстан (781) Алматы (22)


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Топ комментарии
+12
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11.01.2022 10:44
+8
Ріденька стрілянина одиночними пострілами, бо видно з патронами у нападників хріново... Безтолкова метушня... Біганина... Гранатомети протитанкові чи підствольні не застосовуються... Озброєні далеко не всі... Дивний штурм центрального офісу поліції 2-мільйонного міста! І пан Токаєв видав отакий цирк Путіну за 20-тисячну навалу іноземних терористів???
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11.01.2022 11:18
+7
що не нагадує, так це Білорусь під час протестів.
Відчуйте різницю так сказати.

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11.01.2022 10:30
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Щось нагадує.
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11.01.2022 10:20 Ответить
Невдала революція це завжди путч.
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11.01.2022 10:29 Ответить
Ріденька стрілянина одиночними пострілами, бо видно з патронами у нападників хріново... Безтолкова метушня... Біганина... Гранатомети протитанкові чи підствольні не застосовуються... Озброєні далеко не всі... Дивний штурм центрального офісу поліції 2-мільйонного міста! І пан Токаєв видав отакий цирк Путіну за 20-тисячну навалу іноземних терористів???
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11.01.2022 11:18 Ответить
що не нагадує, так це Білорусь під час протестів.
Відчуйте різницю так сказати.

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11.01.2022 10:30 Ответить
у планi майдану - Украiна. у планi подавлння - бiлорусь
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11.01.2022 11:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=99SUEXOW96U
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12.01.2022 04:21 Ответить
Так мєнтовку і в Горлівці сєпарам здали, без бою. Тільки якийсь шухер - і мєнти розбіглися.
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11.01.2022 10:23 Ответить
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11.01.2022 10:44 Ответить
Постановочный спектакль цирка Шапито...
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11.01.2022 10:47 Ответить
Харашо закрєпльонний на москвє (дружина+квартира)
Токаев обвинил Назарбаева в появлении олигархов в Казахстане:

- Благодаря первому президенту в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам.

Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе.

Крупный бизнес Казахстана теперь обяжут делать взносы в «народный фонд», объявил Токаев

Деньги из него пойдут, в частности, на здравоохранение, образование, социальную поддержку и восстановление Алматы. - https://t.me/charter97_org/59222 https://t.me/charter97_org/59222

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11.01.2022 11:04 Ответить
- Когда Азербайджан при помощи Турции вернул Карабах, почему россия не отправила десантников по миссии ОДКБ?
- Вы не понимаете, это другое!
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11.01.2022 11:14 Ответить
На самом деле имеем воопиющий момент в истории.....книги Гиннеса. Впервые, наиболее массовый расстрел протестующих на площадях в центре столицы. Вы скажете , а Китай - Таньаньмэнь..танками? Дык то китайцы ...расстреливали китайцев!! А здесь имеем дело русские хладнокровно убивали казахов. Ну разумеется адинарод и не надо стесьняться, как говорят картофельные таракараньи усы.....всюду 20 тыс. талибов, которые искусно выкрали трупы из моргов и снова искусно переправили их в Афган. Вот это ...я называю логистикой.
И как вы понимаете снова имеем абсолютную закономерность, русским все равно кого убивать, сирийцев, ливийцев, казахов, дык хохлов это у них как пельмехи с дохлого медведя, все идут под цепочку адинарод.
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11.01.2022 11:25 Ответить
ОДКБ - террористическая организация, взявшая в заложники своих членов

МИД РФ отличились очередным абсурдом с примесью умственной отсталости. Хотя, с учётом нынешней культуры общения российских дипломатов, этому удивляться не приходится, ведь их нынешний состав явно набирали с подворотен Санкт-Петербурга, где они по малолетству играли в напёрстки с нынешним президентом России.



Так, в МИД РФ заявили, что: "Оценки запада, что ввод сил ОДКБ в Казахстан нелегитимен, продиктованы банальной злобой, они так эффективно реагировать на кризис не могут".



Собственно, завистливый Запад никак не может успокоиться по поводу того, что великая и могучая ОДКБ показала свои мышцы, а потому и брюзжат они как дети малые. Но, так выглядит данная картина, если на неё смотреть через призму российских нарративов, а если - нет?




А если нет, то ОДКБ, сформированное в 1992 году, за, без малого, 30 лет, так ни разу себя не проявила как полезная организация. Этот мёртвый труп, обвисавший своим бесхребетным бременем на бюджетах стран-участниц, имел нулевой КПД и фактически загнивал. В ОДКБ потенциальные страны-участницы не столько хотели вступать, сколько наоборот - из него выходили, видя бессмысленность и бесперспективность данной организации.



С 1992 года ОДКБ не расширилась, а наоборот, её покинули Азербайджан, в 1999 году, Грузия, в 1999 году, Узбекистан, дважды, в 1999-м и 2012 году.



Даже если ОДКБ сравнивать с НАТО, то это курам на смех, не только в вопросах сравнения высокотехнологичности армий, потенциала, финансирования, оперативности и логистики, но и, что самое главное, желания вступать стран в альянс и эту непонятную организацию.



Во-вторых, впервые за всё время своего существования ОДКБ себя проявило именно почти через 30 лет после своего сотворения. При этом, проявило, нарушив свой собственный же устав!



Так называемый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ для подавления протестов. Но, https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/ согласно Статье-4 Устава ОДКБ помощь другим членам организации осуществляется в случае вооружённого нападения, агрессии - интервенции в одну из стран ОДКБ . Вопрос, кто напал на Казахстан?



То есть, ОДКБ нарушила свой собственный устав, чтобы проявить хоть какую-то активность за 30 лет анабиоза и бессмысленности своего существования, осуществив, по сути то, с чем должна была бороться - интервенцию! Именно так, ОДКБ, созданная для предотвращения интервенции в страны участницы договора, сама осуществила интервенцию в Казахстан.



На мой взгляд, присутствие ОДКБ в Казахстане это маслянистый позор мазанный маслом, а любые комментарии, официальной Москвы по этому поводу это не просто стыд и срам, но и демонстрация полнейшей профнепригодности. Но, проблема в том, что все действия нынешней официальной Москвы направленны не на думающую публику, а как раз наоборот, как и нынешний МИД РФ, на неоспоримо умственно-отсталую.



Но, что самое главное, нынешняя ОДКБ показала, что данная организация существует не столько для того, чтобы защищать своих членов, сколько для того, чтобы подчинять. ОДКБ - это террористическая организация, во главе которой стоит Россия и которая, по сути, взяла в заложницы страны, вошедшие в своё время в её состав. Тем, кто вышел из неё, повезло больше чем тем, которые продолжают оставаться.
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11.01.2022 12:17 Ответить
Нагадує Інститутську 20 лютого. Але не було у них СВОГО Вовчика Парасюка, щоб з'їздить до насарбайки в юртожиток.
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11.01.2022 17:01 Ответить
 
 