З'явилися кадри штурму Департаменту поліції Алмати. ВIДЕО
Опубліковано кадри одного з епізодів штурму Департаменту поліції Алмати.
Відео виклав Телеграм-канал ВОЙНА - Казахстан Сирия Донбасс, повідомляє Цензор.НЕТ.
На відео видно, як гурт озброєних людей веде вогонь по будівлі.
Топ коментарі
+12 Вольный Каменьщик
показати весь коментар11.01.2022 10:44
+8 Владимир Парфянов
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+7 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар11.01.2022 10:30
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Відчуйте різницю так сказати.
Токаев обвинил Назарбаева в появлении олигархов в Казахстане:
- Благодаря первому президенту в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам.
Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе.
Крупный бизнес Казахстана теперь обяжут делать взносы в «народный фонд», объявил Токаев
Деньги из него пойдут, в частности, на здравоохранение, образование, социальную поддержку и восстановление Алматы. - https://t.me/charter97_org/59222 https://t.me/charter97_org/59222
- Вы не понимаете, это другое!
И как вы понимаете снова имеем абсолютную закономерность, русским все равно кого убивать, сирийцев, ливийцев, казахов, дык хохлов это у них как пельмехи с дохлого медведя, все идут под цепочку адинарод.
МИД РФ отличились очередным абсурдом с примесью умственной отсталости. Хотя, с учётом нынешней культуры общения российских дипломатов, этому удивляться не приходится, ведь их нынешний состав явно набирали с подворотен Санкт-Петербурга, где они по малолетству играли в напёрстки с нынешним президентом России.
Так, в МИД РФ заявили, что: "Оценки запада, что ввод сил ОДКБ в Казахстан нелегитимен, продиктованы банальной злобой, они так эффективно реагировать на кризис не могут".
Собственно, завистливый Запад никак не может успокоиться по поводу того, что великая и могучая ОДКБ показала свои мышцы, а потому и брюзжат они как дети малые. Но, так выглядит данная картина, если на неё смотреть через призму российских нарративов, а если - нет?
А если нет, то ОДКБ, сформированное в 1992 году, за, без малого, 30 лет, так ни разу себя не проявила как полезная организация. Этот мёртвый труп, обвисавший своим бесхребетным бременем на бюджетах стран-участниц, имел нулевой КПД и фактически загнивал. В ОДКБ потенциальные страны-участницы не столько хотели вступать, сколько наоборот - из него выходили, видя бессмысленность и бесперспективность данной организации.
С 1992 года ОДКБ не расширилась, а наоборот, её покинули Азербайджан, в 1999 году, Грузия, в 1999 году, Узбекистан, дважды, в 1999-м и 2012 году.
Даже если ОДКБ сравнивать с НАТО, то это курам на смех, не только в вопросах сравнения высокотехнологичности армий, потенциала, финансирования, оперативности и логистики, но и, что самое главное, желания вступать стран в альянс и эту непонятную организацию.
Во-вторых, впервые за всё время своего существования ОДКБ себя проявило именно почти через 30 лет после своего сотворения. При этом, проявило, нарушив свой собственный же устав!
Так называемый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ для подавления протестов. Но, https://odkb-csto.org/documents/documents/dogovor_o_kollektivnoy_bezopasnosti/ согласно Статье-4 Устава ОДКБ помощь другим членам организации осуществляется в случае вооружённого нападения, агрессии - интервенции в одну из стран ОДКБ . Вопрос, кто напал на Казахстан?
То есть, ОДКБ нарушила свой собственный устав, чтобы проявить хоть какую-то активность за 30 лет анабиоза и бессмысленности своего существования, осуществив, по сути то, с чем должна была бороться - интервенцию! Именно так, ОДКБ, созданная для предотвращения интервенции в страны участницы договора, сама осуществила интервенцию в Казахстан.
На мой взгляд, присутствие ОДКБ в Казахстане это маслянистый позор мазанный маслом, а любые комментарии, официальной Москвы по этому поводу это не просто стыд и срам, но и демонстрация полнейшей профнепригодности. Но, проблема в том, что все действия нынешней официальной Москвы направленны не на думающую публику, а как раз наоборот, как и нынешний МИД РФ, на неоспоримо умственно-отсталую.
Но, что самое главное, нынешняя ОДКБ показала, что данная организация существует не столько для того, чтобы защищать своих членов, сколько для того, чтобы подчинять. ОДКБ - это террористическая организация, во главе которой стоит Россия и которая, по сути, взяла в заложницы страны, вошедшие в своё время в её состав. Тем, кто вышел из неё, повезло больше чем тем, которые продолжают оставаться.