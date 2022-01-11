Зеленский сказал всем украинцам "Спасибо" по случаю Международного дня этого слова. ВIДЕО

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам по случаю Международного дня "Спасибо".

Видео опубликовано в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня всемирный день "Спасибо". Сейчас у нас начало десятого. Я закончил все свои главные встречи, дела. И я решил всех поблагодарить", - рассказал президент.

Сначала он поблагодарил своих родителей, жену, детей и друзей.

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"Хочу поблагодарить всех наших военных, всех медиков, всех тех, кто защищает наше государство, и защищает наши границы, и защищает наше здоровье. И, к сожалению, иногда, защищая нашу жизнь, отдают свою. Я благодарен вашим родным, близким. Низкий поклон и большое-большое спасибо за таких великих людей", - дальше сказал президент.

Зеленский также упомянул учителей и спортсменов. А еще попросил не обижаться всех о ком он не сказал.

"Хочу поблагодарить Украину за то, что ты у нас есть, за то, что ты дала шанс, дала нам жизнь. Жизнь и возможность жить, работать и любить Украину. Всем спасибо", - подытожил он.