Зеленський сказав усім українцям "Дякую" з нагоди Міжнародного дня цього слова. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців з нагоди Міжнародного дня "Дякую".

Відео опубліковане у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всесвітній день "Дякую". Зараз у нас початок десятої. Я закінчив усі свої головні зустрічі, справи. І я вирішив всім подякувати", - розказав президент.

Спершу він подякував своїм батькам, дружині, дітям та друзям.

"Хочу подякувати всім нашим військовим, всім медикам, всім тим, хто захищає нашу державу, і захищає наші кордони, і захищає наше здоров’я. І нажаль, іноді, захищаючи наше життя, віддають своє. Я вдячний вашим рідним, близьким. Низький уклін і велика-велика подяка за таких великих людей", - надалі сказав президент.

Зеленський також згадав вчителів та спортсменів. А ще закликав не ображатися всіх про кого він не сказав.

"Хочу подякувати Україні за те, що ти в нас є, за те, що ти дала шанс, дала нам життя. Життя і можливість жити, працювати і любити Україну. Всім дякую", - підсумував він.

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