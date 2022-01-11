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Зеленський сказав усім українцям "Дякую" з нагоди Міжнародного дня цього слова. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців з нагоди Міжнародного дня "Дякую".

Відео опубліковане у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні всесвітній день "Дякую". Зараз у нас початок десятої. Я закінчив усі свої головні зустрічі, справи. І я вирішив всім подякувати", - розказав президент.

Спершу він подякував своїм батькам, дружині, дітям та друзям.

"Хочу подякувати всім нашим військовим, всім медикам, всім тим, хто захищає нашу державу, і захищає наші кордони, і захищає наше здоров’я. І нажаль, іноді, захищаючи наше життя, віддають своє. Я вдячний вашим рідним, близьким. Низький уклін і велика-велика подяка за таких великих людей", - надалі сказав президент.

Зеленський також згадав вчителів та спортсменів. А ще закликав не ображатися всіх про кого він не сказав.

"Хочу подякувати Україні за те, що ти в нас є, за те, що ти дала шанс, дала нам життя. Життя і можливість жити, працювати і любити Україну. Всім дякую", - підсумував він.

Також читайте: Зеленський на посаді президента заробив у 2021 році 336 тис.грн - значно менше, ніж Данілов та Стефанчук, - Держуправління справами. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) звернення (604)


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Топ коментарі
+75
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11.01.2022 22:58
+55
Дякую, дуже дякую, або я вам нічєго нє должен.
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11.01.2022 22:59
+50
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11.01.2022 23:14
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Это ты живешь в параллельной реальности.Ты инвалид по неврологии?
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12.01.2022 11:45 Відповісти
"це свято" бессрочне - з квітня 19го іде,
хто хотів вже привітав головнюка разів 50 ...
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12.01.2022 02:10 Відповісти
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12.01.2022 02:05 Відповісти
Всем тоже пора сказать зеле: спасибо,...до свиданья....
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12.01.2022 02:09 Відповісти
Так (таким?) оно еще на камеру не вылазило.
В хлам.
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12.01.2022 02:23 Відповісти
Елбасы Украины заигрывает с народом, надеясь на взаимность
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12.01.2022 06:27 Відповісти
он наберет на следующих выборах меньше юща
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12.01.2022 11:56 Відповісти
Ничего. Наши дегенераты нового зЕблана выберут. Первый раз что ли?
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12.01.2022 12:51 Відповісти
ні ..
жеремо це зелене сміття до срачкі, запору і риґачкі...
шо б запамьяталося назавжди - так робити не можна.
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12.01.2022 06:38 Відповісти
Гарні слова!
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12.01.2022 06:56 Відповісти
привет віталя - ґарної зміни тобі...
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12.01.2022 08:27 Відповісти
Съёмка говноквартала на фоне зелёной простыни с Сейшел. А кабинет потом дорисовали.
Короче, киношные мансы... Но зрачки расширены как с 10-й понюшки по ноздрям.
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12.01.2022 06:56 Відповісти
хромакей рулит)
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12.01.2022 11:25 Відповісти
Пожалуйста...Больше всего по сравнению с 2020 годом выросли цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо - на 23,2%.
Такая динамика обусловлена ростом цен на природный газ (+65,8% в год) и электроэнергию (+34,1%).
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12.01.2022 07:08 Відповісти
Вообще говоря это зеля хотел сказать Бене в Буковеле за все и за бесплатный там отдых в том числе,однако не вышло :беня оттуда сбежал на машине...пришлось зеле видосик записывать...
А вот родителям зели как то спасибо говорить не хочется.....
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12.01.2022 07:25 Відповісти
проснулся... вышел с отпуска... подякував... дякуй... скоро и тебе віддячать за твой дії проти народу України...
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12.01.2022 08:11 Відповісти
иди в букавель а......
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12.01.2022 08:23 Відповісти
Народ України тобі ще подякує!.. Чекай!
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12.01.2022 08:32 Відповісти
О да, конечно "дякую", где ещё, в какой стране и какой народ терпел бы более 25 лет как грабят его и в целом страну.
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12.01.2022 08:40 Відповісти
Ну нарешті тема для відосіка! А то про щоб воно нам щось там тявкнуло.
До речі, вчора зауважив, що буханка хліба, який ми в сім`ї часто купляємо за час правління того "найвеличнішого" чма виросла на 85%. Вісімдесять п`ять відсотків! Хліба! В Україні! При рекордних урожаях! От за це хочеться подякувати тим 73% ідіотів, які ту мерзоту привели до влади! Але нічого, нам тут продуктові картки обіцяють...
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12.01.2022 08:53 Відповісти
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12.01.2022 09:11 Відповісти
отаке бидло вами керуе....
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12.01.2022 09:16 Відповісти
з 8 марта всіх безмозглих!
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12.01.2022 09:17 Відповісти
Дякую у в'язниці будеш казати за зливи спецоперацій та ослаблення України!
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12.01.2022 09:21 Відповісти
42 роки і нелох - а іпальник розпух як після тижневого запою, якщо відняти реанімаційні заходи, ма сажі, всякі процедури, то ми б його взагалі не впізнали. Над Порохом знущались за його набряки - але 5 Президент не відпочивав по 10 днів на місяць, не втікав від роботи, тримав ситуейшен в руках - як зовні так і в середині країни, але головне - він старше НЄлоха на 13 років, в житті витрачав себе в десятки разів більше, та і хворіб купа
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12.01.2022 09:41 Відповісти
"пішов ти в дупу", - відповіли українці
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12.01.2022 09:33 Відповісти
"дякуємо" тобі, зелений вилупок, за те, що розвалюєш Україну, на радість твоєму кумиру, кремлівському ху@лу... а справжню віддяку ще отримаєш, трохи згодом, гнусава мерзота.
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12.01.2022 09:43 Відповісти
Яка блажена людина, гляньте над головою німб світеться? Я к що так, то з облачка ангел куякнувся на наші голови. В краіні війна , а він мама рима спасибі що подарувала таке солодке життя, боже за що нам отакє?
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12.01.2022 10:11 Відповісти
Яка у нього стала кругла і сита пика...Є за шо дякувати...
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12.01.2022 10:24 Відповісти
А я тебе спасибо не скажу!!!
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12.01.2022 10:25 Відповісти
https://****.com/view/25tol6 дякую
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12.01.2022 10:27 Відповісти
Во вторник, 11 января, умер российский телеведущий Михаил Зеленский, который вел программы на пропагандистском канале "Россия-1". Ему было 46 лет.

Как пишет издание https://t.me/tass_agency/100244 ТАСС , журналист скончался во время отдыха в Доминикане. Там он якобы находился с третьей женой, пишет https://news.obozrevatel.com/russia/umer-rossijskij-propagandist-zelenskij-kotoryij-vel-peredachi-na-telekanale-rossiya-1-foto.htm Обозреватель.

Обстоятельства смерти Зеленского российские издания не уточняют. Как пишет https://t.me/bazabazon/9397 Baza , по предварительным данным, причиной якобы стал инсульт.

Вначале обрадовался, потом понял что не тот персонаж. Но все равно зачёт.
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12.01.2022 10:30 Відповісти
ЗЛН-ЕРМк ПНХ!
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12.01.2022 10:31 Відповісти
Іди у сраку, дякую
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12.01.2022 10:37 Відповісти
Дятел запухший, хоть не позорься иди с Богом! С тебя президент как с селёдки, тапки
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12.01.2022 10:43 Відповісти
И тебе спасибо:

https://ibigdan.livejournal.com/27822737.html Українців чекає новий податок: платити доведеться навіть з подарунків

В Україні вирішили взятися за неофіційні доходи громадян, з яких не виплачуються податки. З початку 2022 року податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю.

Кому доведеться заплатити податки та з якого доходу, розповіли в матеріалі Lviv1256.

Як повідомляє видання, офіційні доходи українців порівняють з витратами, а з незадекларованої різниці змусять сплатити податок. Якщо людина не зможе підтвердити походження грошових коштів, його змусять сплатити податок на різницю.

Які доходи можуть потрапити під перевірку

- Незалежна професійна діяльність (наприклад, перукарі, які працюють дома)
- Доходи, які отримані не від офіційного роботодавця
- Кошти, які прийшли з іншої країни
- Дохід від здачі в оренду нерухомого майна
- Дохід від інвестицій
- Подарунок
- Прощені борги та кредити, сума яких перевищує чверть мінімальної заробітної плати
- Прибуток від продажу продукції тваринництва, якщо сума перевищує 50 мінімальних зарплат
- Кошти, отримані як благодійна або нецільова допомога
- Гроші від продажу нерухомого майна

Не потрібно буде платити податки за дрібні активи: заощадження до 400 тисяч гривень, Житлова нерухомість, площа якої не перевищує 120 квадратів і один автомобіль.

Якщо всі активи громадян перевищують вищеописані, а українці до вересня не подадуть нульову декларацію, то доведеться заплатити:

- 5% за нерухомість, валюту, авто, права інтелектуальної власності, майно юридичних осіб
- 2,5% з ОВДП
- 10% з решти власності

https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukraintsev-zhdet-novyy-nalog-platit-pridetsya-1641641792.html Джерело
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12.01.2022 10:56 Відповісти
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12.01.2022 10:56 Відповісти
на манеже порохоботва...
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12.01.2022 11:01 Відповісти
Дякула номер два?
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12.01.2022 11:03 Відповісти
"Дякую !" -сказав ЗЕ народу, " пішов ти на ..уй " відповіло ехо )
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12.01.2022 11:05 Відповісти
Кожний день, до кінця свого життя повинен дякувати тим, хто дав тобі можливість "поцарствувати лежачи на боку", а ті проклинати себе до кінця життя за свою дурість.
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12.01.2022 11:05 Відповісти
Поверни на бік телефон- портрет не поміщається, дякую.
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12.01.2022 11:29 Відповісти
пачка конечно стала явно шире у нашего зезидента) очередной безсмысленный видосик от бедосика) и ладно бы эти видео на телефон... был бы в них смысл то ок. Отчет о проделанной работе, что там с дипломатией и так дальше... а по факту пока все новогодние запад пыхтит и стал на ножи с мордором из-за Украины, сам Верховный Главнокомандующий этой Украины за месяц кроме отпуска смог записать пару видеообращений с поздравлениями, с праздниками) это же ДНО!!!! Ты, ****, Президент! Ты должен и обязан стоять на страже интересов страны в этот тяжелый период, РАБОТАТЬ! Когда человек работал он знает что сделал и может это рассказать, когда ни#уя не делалось так и говориться туманно - "работу поработали, все сделали, можно и отдохнуть"
Стыдно блин( наш лидор тупо ушел куда то в астрал походу... пора в парламенте поднимать вопрос о недееспособности президента и начинать процедуру перевыборов главы державы и парламента
п.с. И ни в коем случае не отпускать из страны главную Арахамию и его соратников, даже в командировки и даже на 5 минут
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12.01.2022 11:41 Відповісти
зеля щоб ти здох тварина
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12.01.2022 11:57 Відповісти
конечно спасибо, тупой клоун стал долларовым миллиардером.
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12.01.2022 12:04 Відповісти
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12.01.2022 12:27 Відповісти
https://ukraine.d3.ru/mama-ia-poel-i-v-shapke-2241128/?sorting=rating Зеленський в листопаді на пресконференції: "Я не бачу, як ростуть мої діти, плак-плак".
Зеленський в січні: їде з Єрмаком на тиждень в Карпати кататись на лижах, а Лєнка з дітьми звалила кудись за кордон.
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12.01.2022 12:28 Відповісти
Ой,и влетит-же охрае Пезидента.Сошлют на ,,нулевку,,
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12.01.2022 12:32 Відповісти
Ох и заплыло рыло у зельмановича!!!!
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12.01.2022 13:08 Відповісти
Репчик на хлєбчик.
Я теж дякую "слугам-за" за фразу " *******************-мизробилицеразом"
Дякую ,що не придурютесь більш українцями, ви "адіннарот",
Ваш камінг-аут оцінено, прогіб защітано ,ждіть команду "впірьод!".
Дякую московитам і їх жополизам за те заповняли собой телевізор,
Сцяли гейзерами ,кейс продавлювали "уграніцсавременнаяузкаяарміааа",
Дякую ,що покоцене праскою, не ховали ви своє антіваксерне хлєбало за медицинською маскою,
Дякую за... і за .. мудрий нарід вимальвуєтьсяв мене велечезний лонгрід, треба зупинитись,
пожувать булочку , карочє ,майн лібе, псб за Бубочку...
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12.01.2022 13:13 Відповісти
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12.01.2022 13:22 Відповісти
шоб ти здохло, падло!
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12.01.2022 13:40 Відповісти
Не президент, а остання смердюча шмата...
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12.01.2022 14:33 Відповісти
...об'ївся скумбрії по 8 гривень.....
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12.01.2022 15:20 Відповісти
ПОЗОРИЩЕ. Уже напевно і капельниці не допомагають.
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12.01.2022 15:35 Відповісти
Я також тобі дякую, дуже дякую, що ти в нас самий головний довбодятел, якщо таких було ще більше то ми би вже усі здохли, а так ще є хоть якась сподівання, що здохнеш ти раніше ніж ми
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13.01.2022 18:30 Відповісти
Идиот и видать навсегда!
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13.01.2022 22:57 Відповісти
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