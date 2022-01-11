Зеленський сказав усім українцям "Дякую" з нагоди Міжнародного дня цього слова. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців з нагоди Міжнародного дня "Дякую".
Відео опубліковане у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні всесвітній день "Дякую". Зараз у нас початок десятої. Я закінчив усі свої головні зустрічі, справи. І я вирішив всім подякувати", - розказав президент.
Спершу він подякував своїм батькам, дружині, дітям та друзям.
"Хочу подякувати всім нашим військовим, всім медикам, всім тим, хто захищає нашу державу, і захищає наші кордони, і захищає наше здоров’я. І нажаль, іноді, захищаючи наше життя, віддають своє. Я вдячний вашим рідним, близьким. Низький уклін і велика-велика подяка за таких великих людей", - надалі сказав президент.
Зеленський також згадав вчителів та спортсменів. А ще закликав не ображатися всіх про кого він не сказав.
"Хочу подякувати Україні за те, що ти в нас є, за те, що ти дала шанс, дала нам життя. Життя і можливість жити, працювати і любити Україну. Всім дякую", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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хто хотів вже привітав головнюка разів 50 ...
В хлам.
жеремо це зелене сміття до срачкі, запору і риґачкі...
шо б запамьяталося назавжди - так робити не можна.
Короче, киношные мансы... Но зрачки расширены как с 10-й понюшки по ноздрям.
Такая динамика обусловлена ростом цен на природный газ (+65,8% в год) и электроэнергию (+34,1%).
А вот родителям зели как то спасибо говорить не хочется.....
До речі, вчора зауважив, що буханка хліба, який ми в сім`ї часто купляємо за час правління того "найвеличнішого" чма виросла на 85%. Вісімдесять п`ять відсотків! Хліба! В Україні! При рекордних урожаях! От за це хочеться подякувати тим 73% ідіотів, які ту мерзоту привели до влади! Але нічого, нам тут продуктові картки обіцяють...
Как пишет издание https://t.me/tass_agency/100244 ТАСС , журналист скончался во время отдыха в Доминикане. Там он якобы находился с третьей женой, пишет https://news.obozrevatel.com/russia/umer-rossijskij-propagandist-zelenskij-kotoryij-vel-peredachi-na-telekanale-rossiya-1-foto.htm Обозреватель.
Обстоятельства смерти Зеленского российские издания не уточняют. Как пишет https://t.me/bazabazon/9397 Baza , по предварительным данным, причиной якобы стал инсульт.
Вначале обрадовался, потом понял что не тот персонаж. Но все равно зачёт.
https://ibigdan.livejournal.com/27822737.html Українців чекає новий податок: платити доведеться навіть з подарунків
В Україні вирішили взятися за неофіційні доходи громадян, з яких не виплачуються податки. З початку 2022 року податкова служба почне застосовувати непрямі методи податкового контролю.
Кому доведеться заплатити податки та з якого доходу, розповіли в матеріалі Lviv1256.
Як повідомляє видання, офіційні доходи українців порівняють з витратами, а з незадекларованої різниці змусять сплатити податок. Якщо людина не зможе підтвердити походження грошових коштів, його змусять сплатити податок на різницю.
Які доходи можуть потрапити під перевірку
- Незалежна професійна діяльність (наприклад, перукарі, які працюють дома)
- Доходи, які отримані не від офіційного роботодавця
- Кошти, які прийшли з іншої країни
- Дохід від здачі в оренду нерухомого майна
- Дохід від інвестицій
- Подарунок
- Прощені борги та кредити, сума яких перевищує чверть мінімальної заробітної плати
- Прибуток від продажу продукції тваринництва, якщо сума перевищує 50 мінімальних зарплат
- Кошти, отримані як благодійна або нецільова допомога
- Гроші від продажу нерухомого майна
Не потрібно буде платити податки за дрібні активи: заощадження до 400 тисяч гривень, Житлова нерухомість, площа якої не перевищує 120 квадратів і один автомобіль.
Якщо всі активи громадян перевищують вищеописані, а українці до вересня не подадуть нульову декларацію, то доведеться заплатити:
- 5% за нерухомість, валюту, авто, права інтелектуальної власності, майно юридичних осіб
- 2,5% з ОВДП
- 10% з решти власності
https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukraintsev-zhdet-novyy-nalog-platit-pridetsya-1641641792.html Джерело
Стыдно блин( наш лидор тупо ушел куда то в астрал походу... пора в парламенте поднимать вопрос о недееспособности президента и начинать процедуру перевыборов главы державы и парламента
п.с. И ни в коем случае не отпускать из страны главную Арахамию и его соратников, даже в командировки и даже на 5 минут
Зеленський в січні: їде з Єрмаком на тиждень в Карпати кататись на лижах, а Лєнка з дітьми звалила кудись за кордон.
Я теж дякую "слугам-за" за фразу " *******************-мизробилицеразом"
Дякую ,що не придурютесь більш українцями, ви "адіннарот",
Ваш камінг-аут оцінено, прогіб защітано ,ждіть команду "впірьод!".
Дякую московитам і їх жополизам за те заповняли собой телевізор,
Сцяли гейзерами ,кейс продавлювали "уграніцсавременнаяузкаяарміааа",
Дякую ,що покоцене праскою, не ховали ви своє антіваксерне хлєбало за медицинською маскою,
Дякую за... і за .. мудрий нарід вимальвуєтьсяв мене велечезний лонгрід, треба зупинитись,
пожувать булочку , карочє ,майн лібе, псб за Бубочку...