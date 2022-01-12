Оштрафованные оккупантами крымские татары платят штрафы монетами: деньги собирала общественность по всему Крыму. ВИДЕО

Оштрафованные активисты из Нижнегорского района в ведрах, банках и пакетах принесли монеты в российские банки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR.

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По словам активистов, деньги на уплату штрафов собирали по всему Крыму в рамках крымского марафона. Среди оштрафованных много и публичных журналистов.

Напомним, оккупационные власти в Крыму продолжают привлекать к административной ответственности активистов и журналистов.

11 и 29 октября у здания "Крымского гарнизонного военного суда", где проходила трансляция заседаний по красногвардейскому и бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир", слушателей, стоявших в масках и с соблюдением дистанции и других мер эпидопасности, в грубой форме задержали, обвинив в участии в незаконном массовом мероприятии.

Так, 11 октября были задержаны 15 крымских татар, ожидавших у здания "военного суда" результатов апелляции на приговор фигурантам красноногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир".

Позже возле здания полицейского участка, куда увезли людей, задержали еще как минимум 5 человек.

29 октября силовики увезли в Центральное отделение полиции 30 крымских татар, ожидавших оглашения приговора в отношении фигурантов третьего бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

На всех задержанных были составлены админпротоколы, "суды" начали выносить активистам штрафы от 5 до 30 тыс. рублей.