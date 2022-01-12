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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оштрафованные оккупантами крымские татары платят штрафы монетами: деньги собирала общественность по всему Крыму. ВИДЕО

Оштрафованные активисты из Нижнегорского района в ведрах, банках и пакетах принесли монеты в российские банки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ATR.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотят создать агентурную сеть среди крымских татар, - Чубаров

По словам активистов, деньги на уплату штрафов собирали по всему Крыму в рамках крымского марафона. Среди оштрафованных много и публичных журналистов.

Напомним, оккупационные власти в Крыму продолжают привлекать к административной ответственности активистов и журналистов.

11 и 29 октября у здания "Крымского гарнизонного военного суда", где проходила трансляция заседаний по красногвардейскому и бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир", слушателей, стоявших в масках и с соблюдением дистанции и других мер эпидопасности, в грубой форме задержали, обвинив в участии в незаконном массовом мероприятии.

Так, 11 октября были задержаны 15 крымских татар, ожидавших у здания "военного суда" результатов апелляции на приговор фигурантам красноногвардейского "дела Хизб ут-Тахрир".

Позже возле здания полицейского участка, куда увезли людей, задержали еще как минимум 5 человек.

29 октября силовики увезли в Центральное отделение полиции 30 крымских татар, ожидавших оглашения приговора в отношении фигурантов третьего бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

На всех задержанных были составлены админпротоколы, "суды" начали выносить активистам штрафы от 5 до 30 тыс. рублей.

Автор: 

Крым (26397) оккупация (10146) крымские татары (2718) штраф (1285)


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Гривнями було б ще цікавіше.
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12.01.2022 13:49 Ответить
за весь час перебування в Криму української влади не було жодного політвьязня !!!!

твоє бекання кацапчику не за адресою, до речі і курс рубля подивись - 3,5 руболей за гривню
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12.01.2022 15:34 Ответить
Я от не в курсі про курс рубля. То хто з нас кацап?
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12.01.2022 19:20 Ответить
Браво ! Потерпите ещё немного .
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12.01.2022 13:50 Ответить
АГА!!! Вот почему так много гривен в монетах наклепали!
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12.01.2022 14:17 Ответить
И обязательно просить кассира пересчитать - право клиента.
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12.01.2022 14:18 Ответить
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12.01.2022 15:56 Ответить
татары еще сделают русским в Крыму секир башка
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13.01.2022 08:58 Ответить
 
 