Оккупанты хотят создать агентурную сеть среди крымских татар, - Чубаров

Федеральная служба безопасности России пытается вербовать крымских татар, запугивая и применяя к ним пытки.

Оккупанты пытались завербовать жителя полуострова Куртумера Чалгозова, которого 14 декабря арестовали в оккупированном Крыму в собственном доме, увезли в неизвестном направлении и под угрозой тюремного заключения заставили подписать согласие о сотрудничестве с ФСБ, пишет "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Захотим, говорит, сделаем так, что тебя посадят за совращение несовершеннолетних - от 15 до 20 лет", - публично рассказал об угрозах Чалгозов.

Решился на это после того, как услышал историю арестованного активиста Наримана Аметова. Того силовики пытали током, и он рассказал об этом публично в видеоролике.

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В Меджлисе крымскотатарского народа называют эти действия последовательной стратегией оккупантов.

"Появление большего количества пыток свидетельствует о том, что российские оккупанты рассматривают пытки как возможность создать свою агентурную сеть в среде крымскотатарского народа. Но своими мужественными действиями и Нариман Аметов, и Чалгозов не оставили им никакой надежды на это", - прокомментировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

В обоих случаях оккупационные власти сначала пытались связать дела мужчин с производством против первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла. Он участвовал в саммите Крымской платформы в Киеве, и после того, как вернулся в оккупированный Крым, его обвинили в диверсии. Мужчин пытали, и как выход предлагали сотрудничать.

По словам защитника Наримана Джеляла Николая Полозова, только огласка подобных историй может обратить на них внимание международной общественности.

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"Боюсь, что это не первый и не последний случай. И это будет повторяться, к сожалению, пока российские власти чувствуют безнаказанность. Но мы видим, что цивилизованный мир пока не готов говорить о защите прав человека в Крыму. Максимум - высказывание глубокой озабоченности, но этого явно недостаточно, чтобы остановить этот конвейер пыток", - уверен Николай Полозов.