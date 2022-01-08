Оккупанты хотят создать агентурную сеть среди крымских татар, - Чубаров
Федеральная служба безопасности России пытается вербовать крымских татар, запугивая и применяя к ним пытки.
Оккупанты пытались завербовать жителя полуострова Куртумера Чалгозова, которого 14 декабря арестовали в оккупированном Крыму в собственном доме, увезли в неизвестном направлении и под угрозой тюремного заключения заставили подписать согласие о сотрудничестве с ФСБ, пишет "Дом", передает Цензор.НЕТ.
"Захотим, говорит, сделаем так, что тебя посадят за совращение несовершеннолетних - от 15 до 20 лет", - публично рассказал об угрозах Чалгозов.
Решился на это после того, как услышал историю арестованного активиста Наримана Аметова. Того силовики пытали током, и он рассказал об этом публично в видеоролике.
В Меджлисе крымскотатарского народа называют эти действия последовательной стратегией оккупантов.
"Появление большего количества пыток свидетельствует о том, что российские оккупанты рассматривают пытки как возможность создать свою агентурную сеть в среде крымскотатарского народа. Но своими мужественными действиями и Нариман Аметов, и Чалгозов не оставили им никакой надежды на это", - прокомментировал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
В обоих случаях оккупационные власти сначала пытались связать дела мужчин с производством против первого заместителя главы Меджлиса Наримана Джеляла. Он участвовал в саммите Крымской платформы в Киеве, и после того, как вернулся в оккупированный Крым, его обвинили в диверсии. Мужчин пытали, и как выход предлагали сотрудничать.
По словам защитника Наримана Джеляла Николая Полозова, только огласка подобных историй может обратить на них внимание международной общественности.
"Боюсь, что это не первый и не последний случай. И это будет повторяться, к сожалению, пока российские власти чувствуют безнаказанность. Но мы видим, что цивилизованный мир пока не готов говорить о защите прав человека в Крыму. Максимум - высказывание глубокой озабоченности, но этого явно недостаточно, чтобы остановить этот конвейер пыток", - уверен Николай Полозов.
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киримли пресують з 2014-го,
після зустрічі Мустафи-ага Джемілева з пуйлом,
коли Мустафа сказав тверде "НЄТ" окупації та колаборації із кацапами
киримли не зламают
їх всього 300 тис. і всі один одному родич ближній або дальній.
з киримли такі дєшові понти не пройдуть: серед них зрадники - одиниці,
на відміну від кримських хохлів, які враз всі стали "русскімі"
киримли не кіпешують, гнуться, але не ламаються
кацапів вони ненавидять люто....
"их деды и бабушки" були дітьми або підлітками під час депортації.
вони ще живі і все переповіли про страждання дітям та онукам.
та й покоління батьків поверталось в Крим наприкінці 70-х у 80-х ще нелегально та натерпілись лиха.
сєть киримли яка працювала на ....?
на кого ?
хто отримує від влади послаблення - теж на підозрі
Украинцы тихо попрятались по домам. теперь служат Пуйлу.
Да? видишь как много украинцев на митинге в Симферополе против оккупации
бо хохли всі стали русскімі
тільки сидять
120 киримли,
15 українців та
0 кацапів
ну тоді незабаром крякне рашка на шматки
Делайте сами среди них агентурную сеть, платите за то чтоб рожали по 10-12 детей, спонсируйте их как хотите - но только увеличив популяцию кырымлы, Украина сможет вернуть Крым.
Потому что украинцев в Крыму не было и нет. выступающих против Х на уровне с кырымлы - точно нет.
Как и на митинге 23 февраля 14 года украинцев там были единицы.
все попрятались.
недоносок Бальбек та ще пару таких виродків-киримли