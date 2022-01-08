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Окупанти хочуть створити агентурну мережу серед кримських татар, - Чубаров

Окупанти хочуть створити агентурну мережу серед кримських татар, - Чубаров

Федеральна служба безпеки Росії намагається вербувати кримських татар, залякуючи та застосовуючи до них тортури

Окупанти намагалася завербувати жителя півострова Куртумера Чалгозова, якого 14 грудня заарештували в окупованому Криму у власному будинку, відвезли у невідомому напрямку та під загрозою ув'язнення змусили підписати згоду про співпрацю з ФСБ, пише "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Захочемо, каже, зробимо так, що тебе посадять за розбещення неповнолітніх — від 15 до 20 років", — публічно розповів про погрози Чалгозов.

Зважився на це після того, як почув історію заарештованого активіста Нарімана Аметова. Того силовики катували струмом, і він розповів про це публічно — у відеоролику.

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У Меджлісі кримськотатарського народу називають ці дії послідовною стратегією окупантів.

"Поява більшої кількості катувань свідчить про те, що російські окупанти розглядають тортури як можливість створити свою агентурну мережу в середовищі кримськотатарського народу. Але своїми мужніми діями й Наріман Аметов, і Чалгозов не залишили їм жодної надії на це", — прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

В обох випадках окупаційна влада спочатку намагалася пов'язати справи чоловіків із провадженням проти першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Він брав участь у саміті Кримської платформи у Києві, і після того, як повернувся до окупованого Криму, його звинуватили у диверсії. Чоловіків катували, і як вихід — пропонували співпрацювати.

За словами захисника Нарімана Джеляла Миколи Полозова, лише розголос таких історій може привернути до них увагу міжнародної громадськості.

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"Боюся, що це не перший і не останній випадок. І це повторюватиметься, на жаль, допоки російська влада відчуватиме безкарність. Але ми бачимо, що цивілізований світ поки що не готовий говорити про захист прав людини у Криму. Максимум — висловлювання глибокого занепокоєння, але цього явно недостатньо, щоб зупинити цей конвеєр тортур", — упевнений Микола Полозов.

Автор: 

Крим (14139) Чубаров Рефат (563) кримські татари (2004) Полозов Микола (366) Джелял Наріман (52)


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Топ коментарі
+6
Немає більш мерзенного створення ніж кацапи.
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08.01.2022 17:58
+4
Я думаю что они давно сделали агентурную сеть!
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08.01.2022 17:02
+4
угу. то ли дело украинцы в Крыму - все выступили как один против РФ!!

Да? видишь как много украинцев на митинге в Симферополе против оккупации
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08.01.2022 18:20
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Потому что сегодняшнее правительство Украины проведя так называемую "Крымскую платформу" дало понять всему миру что Крым это всего лишь тема для разговоров для Украины, не более. И потому что крымские татары повелись на эту подлянку и теперь их за это прессуют, а зеледент на лыжах катается и приветы зелохам шлет...
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08.01.2022 17:23 Відповісти
не бреши паршивий собака !
киримли пресують з 2014-го,

після зустрічі Мустафи-ага Джемілева з пуйлом,
коли Мустафа сказав тверде "НЄТ" окупації та колаборації із кацапами
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08.01.2022 19:35 Відповісти
я кримчанин, мальчик.....
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08.01.2022 20:10 Відповісти
И я крымчанин, дедушка. И то, что ты крымчанин, не дает тебе повода оскорблять собеседника.
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09.01.2022 08:43 Відповісти
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08.01.2022 18:23 Відповісти
это конечно была бы самая сладкая сказка для русни если бы Крымлы стали резать казапам головы-тут бы их всех можно было и прихлопнуть,потому что это не Ичкерия где местное население поддерживало и была возможность манёвра-тут извините полуостров наводнённый кацапами.
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08.01.2022 18:39 Відповісти
саме так.

киримли не зламают
їх всього 300 тис. і всі один одному родич ближній або дальній.
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08.01.2022 19:24 Відповісти
тому не завербують кацапи нікого і не нагнуть киримли
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08.01.2022 19:27 Відповісти
Я думаю что они давно сделали агентурную сеть!
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08.01.2022 17:02 Відповісти
Думаеш по классике- держи вора?
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08.01.2022 17:28 Відповісти
думай дальше,

з киримли такі дєшові понти не пройдуть: серед них зрадники - одиниці,
на відміну від кримських хохлів, які враз всі стали "русскімі"
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08.01.2022 20:12 Відповісти
50% крымских татар в Крыму прекрасно себя чувствуют при кацапах и поддерживают Мордор .А то что их дедов выгнали на хрен из Крыма при Сове их особо не волнует , то было давно и не сними.
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08.01.2022 17:16 Відповісти
брехати не треба!

киримли не кіпешують, гнуться, але не ламаються
кацапів вони ненавидять люто....
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08.01.2022 19:26 Відповісти
під час депортації загинуло до 30% відсотків киримли,

"их деды и бабушки" були дітьми або підлітками під час депортації.
вони ще живі і все переповіли про страждання дітям та онукам.

та й покоління батьків поверталось в Крим наприкінці 70-х у 80-х ще нелегально та натерпілись лиха.
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08.01.2022 19:32 Відповісти
Эта сеть по любому еще до оккупации была.
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08.01.2022 17:16 Відповісти
ти про що ...?
сєть киримли яка працювала на ....?
на кого ?
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08.01.2022 20:13 Відповісти
хто живе не за статками - той і агент
хто отримує від влади послаблення - теж на підозрі
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08.01.2022 17:17 Відповісти
логічно....
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08.01.2022 20:14 Відповісти
Я ещё помню стримы АТР, когда тысячи крымских татар противостояли рашистским захватчикам! Просто это было настолько дико! Просто тупо был ступор! Надеюсь, теперь уже поняли Ху из *уйло... И теперь всьо будет иначе.
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08.01.2022 17:27 Відповісти
кто это должен был понять? Кырымлы и так это знали - только они митинги поначалу там и устраивали.
Украинцы тихо попрятались по домам. теперь служат Пуйлу.
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08.01.2022 18:24 Відповісти
А крымские татары совсем уже деградировали? Забыли,что "пётр первый" им дань платил в своё время?
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08.01.2022 17:35 Відповісти
ти не хвилюйся, у киримли счьотчик для кацапні капає....
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08.01.2022 20:16 Відповісти
Кажуть шо в дохлом Сссре жители ГУЛАГа накатали на соседей 4 миллиона доносов...,брехня 10 млн стучали минимум...,потому что через ГУЛАГ Джугашвили прошло 66 миллионов,если верить генерал-полковнику Дмитрию Волкогонову,который раскрыл секрет советского Полишинеля вначале бурных 90-х...
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08.01.2022 17:42 Відповісти
Другими словами пол страны сидело,остальные за ними Вертухаили...Концлагерь....друго слова нет в природе...
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08.01.2022 17:51 Відповісти
да хватит тех крысчан идеализировать. они в 2014 фактически выступили на стороне оккупантов, а теперь такие все бедные и несчастные. автомат в руки и отвоевывать свое
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08.01.2022 17:56 Відповісти
угу. то ли дело украинцы в Крыму - все выступили как один против РФ!!

Да? видишь как много украинцев на митинге в Симферополе против оккупации
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08.01.2022 18:20 Відповісти
Продажність вищого командування ЗСУ та ВМФ України в Криму - це очікуваний результат, бо на протязі 26 рокв роССія робила в українському Криму що хотіла, вона вільно купувала вищих посадовців і, на момент захоплення нею Криму всі генерали иа вищі офіцери ЗСУ вже знали, за скільки їх купили і що вони будуть мати за їхню зраду. Коли справа стосується баньдеровцев, то роССіянє з піною біля брехливого рота доказують, що вони "зрадники", хоча совітам вони не присягали. А тут тих, хто зрадив присязі, обласкали і назвали їх "героями". На роССії ******* запроданців.
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08.01.2022 18:28 Відповісти
результат на лицо. хватит эту чушь постить. все знают кто и когда увел татар от здания парламента крыма
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08.01.2022 18:40 Відповісти
знаєш - розскажи...
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08.01.2022 20:17 Відповісти
Немає більш мерзенного створення ніж кацапи.
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08.01.2022 17:58 Відповісти
А чё только "хотят"? Крым 8-ой год под РФ. В ФСБ весьма убедительные затейники (насчёт чрезвычайно увлекательно и содержательно организовать досуг) планы вербовки татар давно выполнили и перевыполнили. А неподдающиеся вербовке татары или в Коми-Пермятском автономном округе с соснами обнимаются, или в Лабытнанги снег чистят, или в Бодайбо золотишко моют, или ещё в каком СибЛаге и по ночам спят кайло из рук не выпуская.
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08.01.2022 18:01 Відповісти
Там нет деления на Татар и не Татар. Все в одинаковых условиях.
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08.01.2022 18:04 Відповісти
в Криму є кацапи та киримли, а більше - нікого,
бо хохли всі стали русскімі
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08.01.2022 20:19 Відповісти
Нет там никаких национальностей. В РФ уже давно все национальности отменены.
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08.01.2022 20:30 Відповісти
ну да, конэчно !
тільки сидять
120 киримли,
15 українців та

0 кацапів
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08.01.2022 20:47 Відповісти
Сам видишь, ко конфессиональным признакам. Радикальный исламизм как прививка на дереве, прививается к родственным организмам.
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08.01.2022 21:04 Відповісти
шо, знову "совєцкий нарід" ?

ну тоді незабаром крякне рашка на шматки
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08.01.2022 20:48 Відповісти
поддержка и размножение кырымлы в десятки раз - ЕДИНСТВЕННЫЙ шанс Украины вернуть Крым.
Делайте сами среди них агентурную сеть, платите за то чтоб рожали по 10-12 детей, спонсируйте их как хотите - но только увеличив популяцию кырымлы, Украина сможет вернуть Крым.
Потому что украинцев в Крыму не было и нет. выступающих против Х на уровне с кырымлы - точно нет.
Как и на митинге 23 февраля 14 года украинцев там были единицы.
все попрятались.
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08.01.2022 18:22 Відповісти
Продажність вищого командування ЗСУ та ВМФ України в Криму - це очікуваний результат, бо на протязі 26 рокв роССія робила в українському Криму що хотіла, вона вільно купувала вищих посадовців і, на момент захоплення нею Криму всі генерали иа вищі офіцери ЗСУ вже знали, за скільки їх купили і що вони будуть мати за їхню зраду. Коли справа стосується баньдеровцев, то роССіянє з піною біля брехливого рота доказують, що вони "зрадники", хоча совітам вони не присягали. А тут тих, хто зрадив присязі, обласкали і назвали їх "героями". На роССії ******* запроданців.
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08.01.2022 18:28 Відповісти
судя по событиям 2014 и по тем, кто пошел потом колаборанствовать на Мордор, такая сеть создавалась уже давно
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08.01.2022 19:05 Відповісти
ну хто це ?

недоносок Бальбек та ще пару таких виродків-киримли
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08.01.2022 20:21 Відповісти
 
 