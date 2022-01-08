Окупанти хочуть створити агентурну мережу серед кримських татар, - Чубаров
Федеральна служба безпеки Росії намагається вербувати кримських татар, залякуючи та застосовуючи до них тортури
Окупанти намагалася завербувати жителя півострова Куртумера Чалгозова, якого 14 грудня заарештували в окупованому Криму у власному будинку, відвезли у невідомому напрямку та під загрозою ув'язнення змусили підписати згоду про співпрацю з ФСБ, пише "Дом", передає Цензор.НЕТ.
"Захочемо, каже, зробимо так, що тебе посадять за розбещення неповнолітніх — від 15 до 20 років", — публічно розповів про погрози Чалгозов.
Зважився на це після того, як почув історію заарештованого активіста Нарімана Аметова. Того силовики катували струмом, і він розповів про це публічно — у відеоролику.
У Меджлісі кримськотатарського народу називають ці дії послідовною стратегією окупантів.
"Поява більшої кількості катувань свідчить про те, що російські окупанти розглядають тортури як можливість створити свою агентурну мережу в середовищі кримськотатарського народу. Але своїми мужніми діями й Наріман Аметов, і Чалгозов не залишили їм жодної надії на це", — прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
В обох випадках окупаційна влада спочатку намагалася пов'язати справи чоловіків із провадженням проти першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Він брав участь у саміті Кримської платформи у Києві, і після того, як повернувся до окупованого Криму, його звинуватили у диверсії. Чоловіків катували, і як вихід — пропонували співпрацювати.
За словами захисника Нарімана Джеляла Миколи Полозова, лише розголос таких історій може привернути до них увагу міжнародної громадськості.
"Боюся, що це не перший і не останній випадок. І це повторюватиметься, на жаль, допоки російська влада відчуватиме безкарність. Але ми бачимо, що цивілізований світ поки що не готовий говорити про захист прав людини у Криму. Максимум — висловлювання глибокого занепокоєння, але цього явно недостатньо, щоб зупинити цей конвеєр тортур", — упевнений Микола Полозов.
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киримли пресують з 2014-го,
після зустрічі Мустафи-ага Джемілева з пуйлом,
коли Мустафа сказав тверде "НЄТ" окупації та колаборації із кацапами
киримли не зламают
їх всього 300 тис. і всі один одному родич ближній або дальній.
з киримли такі дєшові понти не пройдуть: серед них зрадники - одиниці,
на відміну від кримських хохлів, які враз всі стали "русскімі"
киримли не кіпешують, гнуться, але не ламаються
кацапів вони ненавидять люто....
"их деды и бабушки" були дітьми або підлітками під час депортації.
вони ще живі і все переповіли про страждання дітям та онукам.
та й покоління батьків поверталось в Крим наприкінці 70-х у 80-х ще нелегально та натерпілись лиха.
сєть киримли яка працювала на ....?
на кого ?
хто отримує від влади послаблення - теж на підозрі
Украинцы тихо попрятались по домам. теперь служат Пуйлу.
Да? видишь как много украинцев на митинге в Симферополе против оккупации
бо хохли всі стали русскімі
тільки сидять
120 киримли,
15 українців та
0 кацапів
ну тоді незабаром крякне рашка на шматки
Делайте сами среди них агентурную сеть, платите за то чтоб рожали по 10-12 детей, спонсируйте их как хотите - но только увеличив популяцию кырымлы, Украина сможет вернуть Крым.
Потому что украинцев в Крыму не было и нет. выступающих против Х на уровне с кырымлы - точно нет.
Как и на митинге 23 февраля 14 года украинцев там были единицы.
все попрятались.
недоносок Бальбек та ще пару таких виродків-киримли