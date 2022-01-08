Окупанти хочуть створити агентурну мережу серед кримських татар, - Чубаров

Федеральна служба безпеки Росії намагається вербувати кримських татар, залякуючи та застосовуючи до них тортури

Окупанти намагалася завербувати жителя півострова Куртумера Чалгозова, якого 14 грудня заарештували в окупованому Криму у власному будинку, відвезли у невідомому напрямку та під загрозою ув'язнення змусили підписати згоду про співпрацю з ФСБ, пише "Дом", передає Цензор.НЕТ.

"Захочемо, каже, зробимо так, що тебе посадять за розбещення неповнолітніх — від 15 до 20 років", — публічно розповів про погрози Чалгозов.

Зважився на це після того, як почув історію заарештованого активіста Нарімана Аметова. Того силовики катували струмом, і він розповів про це публічно — у відеоролику.

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У Меджлісі кримськотатарського народу називають ці дії послідовною стратегією окупантів.

"Поява більшої кількості катувань свідчить про те, що російські окупанти розглядають тортури як можливість створити свою агентурну мережу в середовищі кримськотатарського народу. Але своїми мужніми діями й Наріман Аметов, і Чалгозов не залишили їм жодної надії на це", — прокоментував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

В обох випадках окупаційна влада спочатку намагалася пов'язати справи чоловіків із провадженням проти першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла. Він брав участь у саміті Кримської платформи у Києві, і після того, як повернувся до окупованого Криму, його звинуватили у диверсії. Чоловіків катували, і як вихід — пропонували співпрацювати.

За словами захисника Нарімана Джеляла Миколи Полозова, лише розголос таких історій може привернути до них увагу міжнародної громадськості.

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"Боюся, що це не перший і не останній випадок. І це повторюватиметься, на жаль, допоки російська влада відчуватиме безкарність. Але ми бачимо, що цивілізований світ поки що не готовий говорити про захист прав людини у Криму. Максимум — висловлювання глибокого занепокоєння, але цього явно недостатньо, щоб зупинити цей конвеєр тортур", — упевнений Микола Полозов.