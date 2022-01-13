Харьковские пластуны с вертепом побывали в пограничных подразделениях. ВИДЕО

Пластуны Харькова из Национальной скаутской организации Украины побывали в приграничных подразделениях Харьковского отряда и Восточного регионального управления ГПСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что участники действа воспроизвели сцены священного письма о рождении Христа. От воздушных "ворот" Харьковского аэропорта до отделения инспекторов пограничной службы "Козача Лопань" на границе - такой маршрут преодолели юные колядники.

Колядки, поздравления, улыбки, подарки и частичку домашнего уюта и тепло Рождественской сказки оставили пластуны в память о защитниках восточных рубежей нашего государства. Творческие усилия пластунов не остались без внимания пограничников, с удовольствием угостивших гостей обедом и рождественскими подарками.

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