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Харьковские пластуны с вертепом побывали в пограничных подразделениях. ВИДЕО

Пластуны Харькова из Национальной скаутской организации Украины побывали в приграничных подразделениях Харьковского отряда и Восточного регионального управления ГПСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что участники действа воспроизвели сцены священного письма о рождении Христа. От воздушных "ворот" Харьковского аэропорта до отделения инспекторов пограничной службы "Козача Лопань" на границе - такой маршрут преодолели юные колядники.

Колядки, поздравления, улыбки, подарки и частичку домашнего уюта и тепло Рождественской сказки оставили пластуны в память о защитниках восточных рубежей нашего государства. Творческие усилия пластунов не остались без внимания пограничников, с удовольствием угостивших гостей обедом и рождественскими подарками.

Также смотрите: Украинские колядки и щедривки пели на рождественских службах в оккупированном Севастополе. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6458) Пласт (52) пограничники (1575) Рождество (381) колядки (16)


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Пластунам-респект...
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13.01.2022 15:40 Ответить
Молодці !
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14.01.2022 07:16 Ответить
 
 