Харьковские пластуны с вертепом побывали в пограничных подразделениях. ВИДЕО
Пластуны Харькова из Национальной скаутской организации Украины побывали в приграничных подразделениях Харьковского отряда и Восточного регионального управления ГПСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Сообщается, что участники действа воспроизвели сцены священного письма о рождении Христа. От воздушных "ворот" Харьковского аэропорта до отделения инспекторов пограничной службы "Козача Лопань" на границе - такой маршрут преодолели юные колядники.
Колядки, поздравления, улыбки, подарки и частичку домашнего уюта и тепло Рождественской сказки оставили пластуны в память о защитниках восточных рубежей нашего государства. Творческие усилия пластунов не остались без внимания пограничников, с удовольствием угостивших гостей обедом и рождественскими подарками.
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