Харківські пластуни з вертепом побували у прикордонних підрозділах. ВIДЕО

Пластуни Харкова з Національної скаутської організації України побували у прикордонних підрозділах Харківського загону та Східного регіонального управління ДПСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну прикордонну службу.

Читайте також: Sea Breeze-2022: до участі у навчаннях цьогоріч запросили понад 60 країн та міжнародних організацій

Повідомляється, що учасники дійства театрально відтворили сцени священного письма про народження Христа. Від повітряних "воріт" Харківського аеропорту до відділення інспекторів прикордонної служби "Козача Лопань" на кордоні, такий маршрут подолали юні колядники.

Колядки, віншування, усмішки, подарунки та частинку домашнього затишку та тепло Різдвяної казки залишили скаути на згадку захисникам східних рубежів нашої держави. Творчі зусилля пластунів не залишились без уваги прикордонників, які із задоволенням пригостили гостей обідом та різдвяними подарунками.