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Новости Видео Репрессии в Беларуси
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Комик Комиссаренко уехал из России из-за преследования белорусским КГБ: "Спецслужбы ловят приколистов". ВИДЕО

Белорусский комик Слава Комиссаренко во время своего выступления в Киеве заявил, что КГБ Беларуси объявил его в розыск.

Об этом комик сообщил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Меня объявило в розыск белорусское КГБ. Мне написал человек, связанный с белорусскими протестами, прислал сообщение: "Привет, Слава! К сожалению, есть информация из достоверных источников, которые вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Будьте осторожны". ... Вы думаете, наверное, за что? За шутки! Да, в обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси – приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один", - рассказал Комиссаренко.

Ранее комик переехал из Беларуси в Россию, а затем перевез туда своих родителей, чтобы избежать политического преследования.

Комиссаренко шутил о режиме в Беларуси, а также о самопровозглашённом "президенте" Лукашенко.

"Уехал я, как оказалось не зря, кгбшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда, зайти ко мне в инстаграмм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались", – написал комик.

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Автор: 

Беларусь (7899) репрессии (2767) россия (95660) юмор (2007)


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Топ комментарии
+17
А в нас приколісти президентами!
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14.01.2022 16:23
+14
Как бы наше ФСБУ его не выдало или не убило как беларузкого опозиционера Шишова
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14.01.2022 16:24
+8
Ранее комик переехал из Беларуси в Россию …
Зачем ???
Поменял шило на мыло !
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14.01.2022 16:53
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А в нас приколісти президентами!
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14.01.2022 16:23 Ответить
в нас приколісти президентами!

нi, лише *************...

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14.01.2022 17:05 Ответить
это другое. Это Искусство!
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14.01.2022 21:44 Ответить
ежели это - искусство, то я - английская королевна))
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14.01.2022 23:58 Ответить
Він мав на увазі, що ".....єто ДРУГОЄ ІСКУСТВО".
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15.01.2022 01:30 Ответить
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15.01.2022 01:48 Ответить
не, ну а чем хуже картин Леонардо да Винчи, музыки Вивальди, фильмов Феллини?
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15.01.2022 15:19 Ответить
таки да...ничем не хуже ))
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15.01.2022 16:49 Ответить
Как бы наше ФСБУ его не выдало или не убило как беларузкого опозиционера Шишова
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14.01.2022 16:24 Ответить
сбу може взяти його заступником бакЛанова.
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14.01.2022 16:30 Ответить
кому выдало? кого выдало? громадянина кацапстана? свАих нИ брАсаИм)
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14.01.2022 20:13 Ответить
***** бачить в кожному приколісті претендента на його престол
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14.01.2022 16:34 Ответить
а тут?
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14.01.2022 21:45 Ответить
Держави "Бєларусь" де-факто вже не існує, є "бєлорусскій федеральний округ РФ на чолі з сцарьом *****-1
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14.01.2022 22:23 Ответить
мне пох на рф и *****. Вопрос был о претендентах-приколистах. "Дизель-шоу" запретят?
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15.01.2022 15:11 Ответить
Про це знає тільки Єрмак
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15.01.2022 17:08 Ответить
а кто это?
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15.01.2022 20:58 Ответить
В його офісі працює на посаді президента ЗЄ
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15.01.2022 21:43 Ответить
Автору гуморесок про ЧЫК-ЧЫРЫКА респект
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14.01.2022 16:40 Ответить
Бред. Некто прислал ему письмо и тос сразу же ему поверил? Больше похоже на самопиар со сцены, тем более он не говорит что собирается уезжать из России.
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14.01.2022 16:49 Ответить
Читай внимательно. Он уже уехал из рф
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14.01.2022 20:05 Ответить
Куда уехал? На гастроли?) Он уже гражданин кацапстана
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14.01.2022 20:12 Ответить
Это конечно кощунственно в этой ситуации так говорить про приколистов,но жду когда и у нас начнут ловить некоторых "приколистов")))
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14.01.2022 16:53 Ответить
Яке там блюзнірство? Хіба ви робили щось погане "приколістам"?
А от зелені приколісти усім нам сруть в майбутнє. І не кажіть, що інші не винуваті. 73% з них голосували за колегу по цеху. А може й більше.
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15.01.2022 22:19 Ответить
Ранее комик переехал из Беларуси в Россию …
Зачем ???
Поменял шило на мыло !
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14.01.2022 16:53 Ответить
памятається білоруський квн, то гумор особливий...по-перше не смішний, по-друге вони самі знають, але
обходять це питання з іншого боку, буцім-то у кожної людини своє почуття гумору і на квн-і їм вдалось переконати журі в своїй правоті...
сміх від гумору вже не був показником і не він визначав результат...
то було, щось інше
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14.01.2022 18:01 Ответить
ну это логичное развитие в стендапе, если ты знаешь русский. Знал бы английский так, переехал бы в США, наверное,
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14.01.2022 18:04 Ответить
Да кому он нужен выкрадать его, тем более он уже гражданин России.
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14.01.2022 16:57 Ответить
в Украине прикалывайся с приколистов. Хотя, о безопасности тогда тоже подумай, бо литинант может выдать минскому маньяку
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14.01.2022 16:58 Ответить
А такой бы прикольный презедент был бы в Беларуси. Правда, долпоепы 73%!
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14.01.2022 17:13 Ответить
Шо показательно, бялоруский комик сбежал от комуняки луки, а наш комик, еще совсем недавно, заглядывал ему в рот, и почти не скрывал, шо ппеступник лука, кго кумир.
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14.01.2022 17:27 Ответить
Интересно, откуда фиксация на букве "я", которой нет ни в беларуском, ни в украинском языке?
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14.01.2022 18:10 Ответить
а калька із зневажливого ставлення до бяларусов у кацапні
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14.01.2022 19:34 Ответить
Шчыра кажучы, толькi аднойчы сустракаў ад кацапаў слова "бЯларусы" - у 2014 годзе. То быў псiхiчна хворы чалавек. I ўсё. Ад ўкраiнцаў недзе ўжо разоў 15, тутака)
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15.01.2022 16:42 Ответить
іди ще квіточку якомусь омоновцю подаруй
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15.01.2022 19:44 Ответить
К чему ты это написал?
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15.01.2022 22:14 Ответить
що сталось, білоруську забув? а не зрозумів, то прочитай ще раз, з самого початку.
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16.01.2022 10:00 Ответить
ты не ответил на вопрос.
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16.01.2022 20:41 Ответить
я, відповів, а якщо ти тупий і не зрозумів, то твої проблеми.
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17.01.2022 17:11 Ответить
Судя по твоему высеру про цветочки бешеным псам - интеллектуально неполноценный вовсе не я.
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17.01.2022 18:38 Ответить
можливо й не ти, а інші твої саатєчєсвєнікі, але ще не бачив жодного дурня, який би визнав, що він дурень, ти не виняток.
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17.01.2022 20:09 Ответить
Будучи умным, лучше начать с себя и своих соотечественников.

https://ibb.co/kMwZzXK
https://ibb.co/cCcL8cB
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17.01.2022 22:01 Ответить
кацапа, на тобі ссилку -
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17.01.2022 22:16 Ответить
кацапа ты в зеркале увидишь, склочное
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18.01.2022 02:14 Ответить
козломорде, а ти за спиною не стій, іди
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18.01.2022 08:24 Ответить
хопiць лiставаць мне, калi размаўляеш сам з сабою
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18.01.2022 22:39 Ответить
дебілушка козломорда, тобі, що перекладач включили, ти чому, бидлота, до того мені козлячою пейсало? мені білоруська зрозуміла, а тобі, ублюдку кацапському, українська без перекладача, ні.
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19.01.2022 17:42 Ответить
Не, казламордае - гэта ты. Звычайны лямантуючы хахол, для якога склока - сэнс жыцця.
Магу яшчэ на ангельскай ды польскай мовах адпiсаць, мне даспадобы, як твая дупа палае, пачварка вясковая
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19.01.2022 19:44 Ответить
козліна, що ти там хрюкаєш, те, що тобі дозволяють перекладачами користуватись, не означає,що ти знаєш якісь мови крім свого хрюцкого. тобі ж сказали , значить
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20.01.2022 08:04 Ответить
пачварка кацапа-хахляцкая, твой лёс - быць нiкчэмнасцю ды й падохнуць ад уласнай жоўцi. склока як сэнс жыцця

Дарэчы, украiнскую хутка засвоiў у 14-м, вельмi падобная да роднай беларускай.

Now feel free to keep staying tarded
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21.01.2022 03:55 Ответить
але кончене, бидлокацапа іди
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21.01.2022 21:27 Ответить
Конченое с нетерпением ожидает тебя в зеркале
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22.01.2022 17:16 Ответить
кончене, що знову перекладч відключили, дрочи сам на себе в дзеркалі. тобі
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22.01.2022 20:05 Ответить
покукарекай ещё, вышиватный петушок
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23.01.2022 01:18 Ответить
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23.01.2022 08:40 Ответить
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14.01.2022 17:55 Ответить
зачем и кто этого болотного раба в Украину запустил? И почему он не снимает белые кроссовки?
Вообще то болотным рабам можно говорить только со снятыми белыми кросовками и стоя на табуретке.
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14.01.2022 18:37 Ответить
Я так понял это шутейки концертные про преследование белоруским КГБ..
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14.01.2022 21:06 Ответить
і...що?... та хоч "в дєрєвню, в глушь, в саратов..."(с)... хоч у анадирь...
широкока страна...мордор...
много в ней лєсов,полєй....і рєк...

на біса він здався у Києві... з канцертамі... не розумію.
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14.01.2022 21:25 Ответить
пожелаем комику сломать ногу на новой родине...
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14.01.2022 21:38 Ответить
по видео я решил шо чувак свалил на мокшанию
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14.01.2022 21:41 Ответить
на миЛОХина похож
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14.01.2022 21:51 Ответить
Юмор у человека ужасный, меня хватило на секунд 40, наверно, он потому и подумал в роисе прятаться от колхозного фюрера..Ни ума, ни фантазии..
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15.01.2022 02:34 Ответить
Після загибелі Шеремета якось лячно що може бути знову кількарічна судова тяганина з непричетними людьми.
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15.01.2022 08:27 Ответить
Від білоруського КДБ ховатись в московїі? Дійсно комік.
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15.01.2022 14:57 Ответить
Це що, чергове гімно пустили в Україну?
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15.01.2022 15:20 Ответить
Я тут один у кого нуль емпатії до московитських підсосників? Він же не міг знати у яку країну з Білорусі втік. Він же чудово знав про те що кривлявся на сценах перед тими хто Крим в України анексував. Тепер от на українських сценах воно вирішило кривлятися московитською мовою. Те що воно шуткувало з їх власного диктатора ще не робе його білорусом. Взагалі не зрозуміло навіщо його пустили до України...
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15.01.2022 19:34 Ответить
Кто то еще сомневается что Дудь это гэбэшный шнырь?
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16.01.2022 00:17 Ответить
БЕЛОРУСКОЕ КГБ ЭТО СЛЮНЯ ПО СРАВНЕНИЮ СО ВСЕМ МИРОМ !!!
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16.01.2022 21:56 Ответить
 
 