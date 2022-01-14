Комик Комиссаренко уехал из России из-за преследования белорусским КГБ: "Спецслужбы ловят приколистов". ВИДЕО

Белорусский комик Слава Комиссаренко во время своего выступления в Киеве заявил, что КГБ Беларуси объявил его в розыск.

Об этом комик сообщил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

"Меня объявило в розыск белорусское КГБ. Мне написал человек, связанный с белорусскими протестами, прислал сообщение: "Привет, Слава! К сожалению, есть информация из достоверных источников, которые вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Будьте осторожны". ... Вы думаете, наверное, за что? За шутки! Да, в обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси – приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один", - рассказал Комиссаренко.

Ранее комик переехал из Беларуси в Россию, а затем перевез туда своих родителей, чтобы избежать политического преследования.

Комиссаренко шутил о режиме в Беларуси, а также о самопровозглашённом "президенте" Лукашенко.

"Уехал я, как оказалось не зря, кгбшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда, зайти ко мне в инстаграмм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались", – написал комик.

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