Комик Комиссаренко уехал из России из-за преследования белорусским КГБ: "Спецслужбы ловят приколистов". ВИДЕО
Белорусский комик Слава Комиссаренко во время своего выступления в Киеве заявил, что КГБ Беларуси объявил его в розыск.
Об этом комик сообщил в Instagram, передает Цензор.НЕТ.
"Меня объявило в розыск белорусское КГБ. Мне написал человек, связанный с белорусскими протестами, прислал сообщение: "Привет, Слава! К сожалению, есть информация из достоверных источников, которые вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Будьте осторожны". ... Вы думаете, наверное, за что? За шутки! Да, в обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Беларуси – приколистов. Потому что в Беларуси приколист должен быть один", - рассказал Комиссаренко.
Ранее комик переехал из Беларуси в Россию, а затем перевез туда своих родителей, чтобы избежать политического преследования.
Комиссаренко шутил о режиме в Беларуси, а также о самопровозглашённом "президенте" Лукашенко.
"Уехал я, как оказалось не зря, кгбшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали смски, правда, зайти ко мне в инстаграмм, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались", – написал комик.
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нi, лише *************...
А от зелені приколісти усім нам сруть в майбутнє. І не кажіть, що інші не винуваті. 73% з них голосували за колегу по цеху. А може й більше.
Зачем ???
Поменял шило на мыло !
обходять це питання з іншого боку, буцім-то у кожної людини своє почуття гумору і на квн-і їм вдалось переконати журі в своїй правоті...
сміх від гумору вже не був показником і не він визначав результат...
то було, щось інше
https://ibb.co/kMwZzXK
https://ibb.co/cCcL8cB
Магу яшчэ на ангельскай ды польскай мовах адпiсаць, мне даспадобы, як твая дупа палае, пачварка вясковая
Дарэчы, украiнскую хутка засвоiў у 14-м, вельмi падобная да роднай беларускай.
Now feel free to keep staying tarded
Вообще то болотным рабам можно говорить только со снятыми белыми кросовками и стоя на табуретке.
широкока страна...мордор...
много в ней лєсов,полєй....і рєк...
на біса він здався у Києві... з канцертамі... не розумію.