Комік Комісаренко поїхав з Росії через переслідування білоруським КДБ: "Спецслужби ловлять приколістів". ВIДЕО

Білоруський комік Слава Комісаренко під час свого виступу у Києві заявив, що КДБ Білорусі оголосило його у розшук.

Про це комік повідомив у Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Мене оголосило в розшук білоруське КДБ. Мені написала людина, яка пов'язаний з білоруськими протестами, надіслав повідомлення: "Вітаю, Славо! На жаль, є інформація з достовірних джерел, що вас збираються викрасти в Москві та вивезти на машині до Білорусі. Будьте обережні". ... Ви думаєте, мабуть, за що? За жарти! Так, у звичайних країнах спецслужби ловлять терористів, а в Білорусі – приколістів. Тому що в Білорусі приколіст має бути один", - розповів Комісаренко.

Раніше комік переїхав з Білорусі до Росії, а згодом перевіз туди своїх батьків, щоб уникнути політичного переслідування.

Комісаренко жартував про режим в Білорусі, а також про самопроголошеного "президента" Лукашенка.

"Поїхав я, як виявилося не дарма, кгбшники мабуть втомилися ходити в пошуках мене Арбатом і вирішили мені зателефонувати. Телефонували, писали смски, щоправда, зайти до мене в інстаграм, щоб побачити 10 афіш з Києва і зрозуміти, що я не в Москві не здогадалися", - написав комік.

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