Комік Комісаренко поїхав з Росії через переслідування білоруським КДБ: "Спецслужби ловлять приколістів". ВIДЕО
Білоруський комік Слава Комісаренко під час свого виступу у Києві заявив, що КДБ Білорусі оголосило його у розшук.
Про це комік повідомив у Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
"Мене оголосило в розшук білоруське КДБ. Мені написала людина, яка пов'язаний з білоруськими протестами, надіслав повідомлення: "Вітаю, Славо! На жаль, є інформація з достовірних джерел, що вас збираються викрасти в Москві та вивезти на машині до Білорусі. Будьте обережні". ... Ви думаєте, мабуть, за що? За жарти! Так, у звичайних країнах спецслужби ловлять терористів, а в Білорусі – приколістів. Тому що в Білорусі приколіст має бути один", - розповів Комісаренко.
Раніше комік переїхав з Білорусі до Росії, а згодом перевіз туди своїх батьків, щоб уникнути політичного переслідування.
Комісаренко жартував про режим в Білорусі, а також про самопроголошеного "президента" Лукашенка.
"Поїхав я, як виявилося не дарма, кгбшники мабуть втомилися ходити в пошуках мене Арбатом і вирішили мені зателефонувати. Телефонували, писали смски, щоправда, зайти до мене в інстаграм, щоб побачити 10 афіш з Києва і зрозуміти, що я не в Москві не здогадалися", - написав комік.
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нi, лише *************...
А от зелені приколісти усім нам сруть в майбутнє. І не кажіть, що інші не винуваті. 73% з них голосували за колегу по цеху. А може й більше.
Зачем ???
Поменял шило на мыло !
обходять це питання з іншого боку, буцім-то у кожної людини своє почуття гумору і на квн-і їм вдалось переконати журі в своїй правоті...
сміх від гумору вже не був показником і не він визначав результат...
то було, щось інше
https://ibb.co/kMwZzXK
https://ibb.co/cCcL8cB
Магу яшчэ на ангельскай ды польскай мовах адпiсаць, мне даспадобы, як твая дупа палае, пачварка вясковая
Дарэчы, украiнскую хутка засвоiў у 14-м, вельмi падобная да роднай беларускай.
Now feel free to keep staying tarded
Вообще то болотным рабам можно говорить только со снятыми белыми кросовками и стоя на табуретке.
широкока страна...мордор...
много в ней лєсов,полєй....і рєк...
на біса він здався у Києві... з канцертамі... не розумію.