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Мужчина поджег себя возле отделения полиции в Одесской области. ВИДЕО 18+

Жителя Подольска спасли и доставили в больницу. По данным СМИ, мужчина мог находиться под действием наркотиков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на одесское издание "Думская".

37-летний житель Подольска поджег себя на одной из центральных улиц города.

Как сообщают очевидцы, предварительно мужчина облился горючим. Причины такого поступка пока неизвестны.

По данным Думской, фигурант мог действовать под влиянием наркотиков.

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Находившиеся рядом сотрудники охранной фирмы потушили мужчину. Вскоре его отвезли в больницу.

В Подольском районном управлении полиции сообщили, что происшествие произошло возле административного здания территориального подразделения полиции. Сейчас мужчина находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.

Правовая квалификация события будет предоставлена ​​после проведения проверки и изучения всех обстоятельств.

ВНИМАНИЕ! ВИДЕО 18+

Автор: 

Одесская область (3588) самосожжение (70)


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За даними "Думської", фігурант міг діяти під впливом наркотиків.
Лядь !!! Журанлісти, у вас, за душею, що небуть людське є?
Людина прийшла ПІД ВІДДІЛОК ПОЛІЦІЇ І ПІДПАЛИЛА СЕБЕ. До чого тут дії наркотиків?
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14.01.2022 21:38 Ответить
Жунрашлюшки це друга найдревніша професія, нічого дивного
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14.01.2022 21:45 Ответить
Ось тут Ви не праві,журналіси існують на кошти роботодавця і працюють так як роботодавець замовить.
Думеєте чому всі злодії в першу чергу наймають не кілерів а закуповують або приймають в подарунок від тещ або добрих зайомих теле і радіоканали немаючи за душею не копійки та жиючи на одну зарплату.
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14.01.2022 21:55 Ответить
в штатах дядько зробив так:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD https://ru.wikipedia.org/wiki/Химейер,_Марвин_Джон
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14.01.2022 21:47 Ответить
По этой ссылке в Вики кастрированная история, умалчивающая о причинах его поступка. Мужика конкретно достали. Вот здесь эта история изложена подробнее, вместе с мотивами: http://marvinheemeyer.narod.ru/main.htm
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15.01.2022 12:09 Ответить
За даними "Думської", фігурант міг діяти під впливом наркотиків
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Курво,чогось жоден ментяра під дією наркотиків не спалив себе під стінами СІЗО!
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14.01.2022 22:15 Ответить
ну чого не вальнути якесь мусорило через яке маеш проблеми а взяти себе підпалити?
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15.01.2022 00:17 Ответить
Да конечно.... Конечно же это наркоман, сумасшедший и агент кремля...
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17.01.2022 02:06 Ответить
 
 