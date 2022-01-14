Мужчина поджег себя возле отделения полиции в Одесской области. ВИДЕО 18+

Жителя Подольска спасли и доставили в больницу. По данным СМИ, мужчина мог находиться под действием наркотиков.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на одесское издание "Думская".

37-летний житель Подольска поджег себя на одной из центральных улиц города.

Как сообщают очевидцы, предварительно мужчина облился горючим. Причины такого поступка пока неизвестны.

По данным Думской, фигурант мог действовать под влиянием наркотиков.

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Находившиеся рядом сотрудники охранной фирмы потушили мужчину. Вскоре его отвезли в больницу.

В Подольском районном управлении полиции сообщили, что происшествие произошло возле административного здания территориального подразделения полиции. Сейчас мужчина находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.

Правовая квалификация события будет предоставлена ​​после проведения проверки и изучения всех обстоятельств.

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