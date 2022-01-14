Мужчина поджег себя возле отделения полиции в Одесской области. ВИДЕО 18+
Жителя Подольска спасли и доставили в больницу. По данным СМИ, мужчина мог находиться под действием наркотиков.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на одесское издание "Думская".
37-летний житель Подольска поджег себя на одной из центральных улиц города.
Как сообщают очевидцы, предварительно мужчина облился горючим. Причины такого поступка пока неизвестны.
По данным Думской, фигурант мог действовать под влиянием наркотиков.
Находившиеся рядом сотрудники охранной фирмы потушили мужчину. Вскоре его отвезли в больницу.
В Подольском районном управлении полиции сообщили, что происшествие произошло возле административного здания территориального подразделения полиции. Сейчас мужчина находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь.
Правовая квалификация события будет предоставлена после проведения проверки и изучения всех обстоятельств.
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Лядь !!! Журанлісти, у вас, за душею, що небуть людське є?
Людина прийшла ПІД ВІДДІЛОК ПОЛІЦІЇ І ПІДПАЛИЛА СЕБЕ. До чого тут дії наркотиків?
Думеєте чому всі злодії в першу чергу наймають не кілерів а закуповують або приймають в подарунок від тещ або добрих зайомих теле і радіоканали немаючи за душею не копійки та жиючи на одну зарплату.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD https://ru.wikipedia.org/wiki/Химейер,_Марвин_Джон
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Курво,чогось жоден ментяра під дією наркотиків не спалив себе під стінами СІЗО!