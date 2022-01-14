Чоловік підпалив себе біля відділку поліції на Одещині. ВIДЕО 18+
Мешканця Подільська врятували й доправили до лікарні. За даними ЗМІ, чоловік міг бути під дією наркотиків.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на одеське видання "Думская".
37-річний мешканець Подільська підпалив себе на одній із центральних вулиць міста.
Як повідомляють очевидці, попередньо чоловік облився пальним. Причини такого вчинку поки що невідомі.
За даними "Думської", фігурант міг діяти під впливом наркотиків.
Співробітники охоронної фірми, які знаходилися поруч, загасили чоловіка. Незабаром його відвезли до лікарні.
В Подільському районному управлінні поліціїповідомили, що подія відбулася біля адміністративної будівлі територіального підрозділу поліції. Зараз чоловік перебуває у лікарні, йому надають медичну допомогу.
Правова кваліфікація події буде надана після проведення перевірки та вивчення всіх обставин.
УВАГА! ВІДЕО 18+
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Лядь !!! Журанлісти, у вас, за душею, що небуть людське є?
Людина прийшла ПІД ВІДДІЛОК ПОЛІЦІЇ І ПІДПАЛИЛА СЕБЕ. До чого тут дії наркотиків?
Думеєте чому всі злодії в першу чергу наймають не кілерів а закуповують або приймають в подарунок від тещ або добрих зайомих теле і радіоканали немаючи за душею не копійки та жиючи на одну зарплату.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD https://ru.wikipedia.org/wiki/Химейер,_Марвин_Джон
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Курво,чогось жоден ментяра під дією наркотиків не спалив себе під стінами СІЗО!