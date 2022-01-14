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Чоловік підпалив себе біля відділку поліції на Одещині. ВIДЕО 18+

Мешканця Подільська врятували й доправили до лікарні. За даними ЗМІ, чоловік міг бути під дією наркотиків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на одеське видання "Думская".

37-річний мешканець Подільська підпалив себе на одній із центральних вулиць міста.

Як повідомляють очевидці, попередньо чоловік облився пальним. Причини такого вчинку поки що невідомі.

За даними "Думської", фігурант міг діяти під впливом наркотиків.

Співробітники охоронної фірми, які знаходилися поруч, загасили чоловіка. Незабаром його відвезли до лікарні.

Дивіться: Чоловік намагався підпалити себе в будівлі Офісу президента. ФОТО

В Подільському районному управлінні поліціїповідомили, що подія відбулася біля адміністративної будівлі територіального підрозділу поліції. Зараз чоловік перебуває у лікарні, йому надають медичну допомогу.

Правова кваліфікація події буде надана після проведення перевірки та вивчення всіх обставин.

УВАГА! ВІДЕО 18+

Автор: 

Одеська область (3237) самоспалення (37)


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За даними "Думської", фігурант міг діяти під впливом наркотиків.
Лядь !!! Журанлісти, у вас, за душею, що небуть людське є?
Людина прийшла ПІД ВІДДІЛОК ПОЛІЦІЇ І ПІДПАЛИЛА СЕБЕ. До чого тут дії наркотиків?
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14.01.2022 21:38 Відповісти
Жунрашлюшки це друга найдревніша професія, нічого дивного
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14.01.2022 21:45 Відповісти
Ось тут Ви не праві,журналіси існують на кошти роботодавця і працюють так як роботодавець замовить.
Думеєте чому всі злодії в першу чергу наймають не кілерів а закуповують або приймають в подарунок від тещ або добрих зайомих теле і радіоканали немаючи за душею не копійки та жиючи на одну зарплату.
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14.01.2022 21:55 Відповісти
в штатах дядько зробив так:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD https://ru.wikipedia.org/wiki/Химейер,_Марвин_Джон
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14.01.2022 21:47 Відповісти
По этой ссылке в Вики кастрированная история, умалчивающая о причинах его поступка. Мужика конкретно достали. Вот здесь эта история изложена подробнее, вместе с мотивами: http://marvinheemeyer.narod.ru/main.htm
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15.01.2022 12:09 Відповісти
За даними "Думської", фігурант міг діяти під впливом наркотиків
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Курво,чогось жоден ментяра під дією наркотиків не спалив себе під стінами СІЗО!
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14.01.2022 22:15 Відповісти
ну чого не вальнути якесь мусорило через яке маеш проблеми а взяти себе підпалити?
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15.01.2022 00:17 Відповісти
Да конечно.... Конечно же это наркоман, сумасшедший и агент кремля...
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17.01.2022 02:06 Відповісти
 
 