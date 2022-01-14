Чоловік підпалив себе біля відділку поліції на Одещині. ВIДЕО 18+

Мешканця Подільська врятували й доправили до лікарні. За даними ЗМІ, чоловік міг бути під дією наркотиків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на одеське видання "Думская".

37-річний мешканець Подільська підпалив себе на одній із центральних вулиць міста.

Як повідомляють очевидці, попередньо чоловік облився пальним. Причини такого вчинку поки що невідомі.

За даними "Думської", фігурант міг діяти під впливом наркотиків.

Співробітники охоронної фірми, які знаходилися поруч, загасили чоловіка. Незабаром його відвезли до лікарні.

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В Подільському районному управлінні поліціїповідомили, що подія відбулася біля адміністративної будівлі територіального підрозділу поліції. Зараз чоловік перебуває у лікарні, йому надають медичну допомогу.

Правова кваліфікація події буде надана після проведення перевірки та вивчення всіх обставин.

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