Германия готова стать одним из лидеров "Крымской платформы", - Кулеба. ВИДЕО

Германия готова стать одним из лидеров "Крымской платформы".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба напомнил, что ранее Украина предложила отдельным партнерам возглавить в рамках "Крымской платформы" одно из направлений ее работы.

"Сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать солидером в Крымской платформе в направлении политики непризнания. Это подтверждение лидерского подхода немецкой дипломатии", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы не ведем переговоры об Украине в обход Украины", - глава МИД Германии Бербок