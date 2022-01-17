Германия готова стать одним из лидеров "Крымской платформы", - Кулеба. ВИДЕО
Германия готова стать одним из лидеров "Крымской платформы".
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок, информирует Цензор.НЕТ.
Кулеба напомнил, что ранее Украина предложила отдельным партнерам возглавить в рамках "Крымской платформы" одно из направлений ее работы.
"Сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать солидером в Крымской платформе в направлении политики непризнания. Это подтверждение лидерского подхода немецкой дипломатии", - подчеркнул министр.
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+14 Мистер Икс #492862
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+12 Тарас Резниченко
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+11 Зэлэный_Змий
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Суцільно заклопотані,Паразити!!!
Если сейчас кремлёвские бандиты дали бы команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест".
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы
А многострадальный народ крымских татар, находясь в Крыму, уже второй раз подвергаются геноциду со стороны русских
Двуличные мрази!
Німеччина готова стати одним із лідерів "Кримської платформи", - Кулеба.."
Краще б британці.
Кто не даёт?
Поэтому не зря они лезут в переговорные процессы - чтобы тормозить все инициативы и возможности для помощи Украине!
Тих хто блокує постачання зброї Україні можно зараховувати у вороги.
Це щоб і надалі постачати турбіни Сіменс без проблем кацапам ?
товони СП2 одобрили, то зброю заблокували, то стурбувалися в голос.
хай визначиться з початку на чийому вона боці, потім поговоримо.