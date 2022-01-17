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Германия готова стать одним из лидеров "Крымской платформы", - Кулеба. ВИДЕО

Германия готова стать одним из лидеров "Крымской платформы".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с главой МИД Германии Анналеной Бербок, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба напомнил, что ранее Украина предложила отдельным партнерам возглавить в рамках "Крымской платформы" одно из направлений ее работы.

"Сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать солидером в Крымской платформе в направлении политики непризнания. Это подтверждение лидерского подхода немецкой дипломатии", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы не ведем переговоры об Украине в обход Украины", - глава МИД Германии Бербок

Германия (6978) Крымская платформа (308) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+14
Та лучше бы они были лидерами по поставки вооружений в Украину .
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17.01.2022 13:41
+12
Германия может пойти Пуйлу жопу полизать в очередной раз.
Двуличные мрази!
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17.01.2022 13:48
+11
Пчёлы против мёда? Канцлер против своей газпромовской пенсии?
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17.01.2022 13:47
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Лідерів? По справах... Багато користі?
Суцільно заклопотані,Паразити!!!
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17.01.2022 13:40 Ответить
Немцы сейчас показывают, что в большинстве своём они - интернационалисты. А большинство валенкообразных зомби наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское.
Если сейчас кремлёвские бандиты дали бы команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест".
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы
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17.01.2022 14:01 Ответить
Та лучше бы они были лидерами по поставки вооружений в Украину .
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17.01.2022 13:41 Ответить
С Крымом должно произойти то же самое, что и с Карабахом в Азербайджане. Данная территория должна быть возращена законному владельцу по всем международным правилам - Украине. Так как в 2014 году произошёл рейдерский захват Крыма клептократической кремлёвской властью во главе со своим фюрером - мерзкой ботоксной крысой Путлером по типу оккупации Судетов гитлеровским режимом. Проблема в том, что большая часть валенкообразных олухов вбила себе в голову, что Крым имеет какое-то отношение к русской нации. Но это не так. Кроме оккупаций - никакой связи. Все названия в Крыму и само слово Крым - тюрские, издавна там жили крымские татары, украинцы, греки, и очень маленькая часть русских. Но пользуясь административными уловками, Кремль постоянно добавлял русскую прослойку в этнический состав Крыма умышленно, проявляя насилие и геноцид в отношении других народов Крыма.
А многострадальный народ крымских татар, находясь в Крыму, уже второй раз подвергаются геноциду со стороны русских
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17.01.2022 14:05 Ответить
В ближайшие 10-20 лет ,россии будет не до Крыма ,они будут подсчитывать на сколько частей развалится сама бензоколонка ...
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17.01.2022 14:11 Ответить
Кулєба - ЗЕлений "імпотент", а "Кримську платформу", нажаль, фактично провалили.
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17.01.2022 13:42 Ответить
Пчёлы против мёда? Канцлер против своей газпромовской пенсии?
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17.01.2022 13:47 Ответить
шрёдер всё организует как надо
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17.01.2022 13:48 Ответить
Германия может пойти Пуйлу жопу полизать в очередной раз.
Двуличные мрази!
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17.01.2022 13:48 Ответить
Уже все турбины Сименс поставил ? Да с такими друзьями враги не нужны...
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17.01.2022 13:49 Ответить
Стара шлюха московії буде очолювати? Кулебі теж пообіцяли посаду прибиральника в газпромі?
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17.01.2022 13:51 Ответить
Німеччину ,як російську прислугу ,більше не можна і на гарматний вистріл допускати до будь яких форматів і перемовин.Мінський формат, котрий Німеччина ,по вказівці Путіна ,навязала Україні,котрий привів до тривалої війни в Україні і російської окупації частини Донбасу,як і будівництво рашистської газової труби під протеже Меркель ,для фінансування цієї ж війни 15000 тисяч смертей українських громадян,ось всі "досягнення" тріади ворогів України-Німеччини,Франції під чітким керівництвом Росі,
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17.01.2022 13:59 Ответить
вот газку нюхнут и сразу станут....
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17.01.2022 14:06 Ответить
Нам таке НАТО, де є такі "союзники", як продажна лицемірна німота не потрібні. Тільки двосторонні військові союзи з англосаксами, поляками та країнами Балтії.
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17.01.2022 14:11 Ответить
А не боїтеся, що Германія ножа в спину встромить?
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17.01.2022 14:12 Ответить
Одно слово Кулеба )) Вот когда это сама Анналена скажет, вот тогда да.
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17.01.2022 14:14 Ответить
"
Німеччина готова стати одним із лідерів "Кримської платформи", - Кулеба.."

Краще б британці.
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17.01.2022 14:15 Ответить
Германия готова ...
Кто не даёт?
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17.01.2022 14:44 Ответить
Никто не дает кроме газпрома
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17.01.2022 15:05 Ответить
Сегодня Германия на стороне оккупантов, а не Украины!
Поэтому не зря они лезут в переговорные процессы - чтобы тормозить все инициативы и возможности для помощи Украине!
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17.01.2022 15:17 Ответить
Анегдот про поручика Ржевского: ..... дами на більярдних столах.. грохот в дверь, поручик Р. ..дами как завизжат-Не пускайте, он какуюто пошлость придумаєт!!! Не пускайте німців, вони вже з Путіним шось придумали.
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17.01.2022 16:12 Ответить
Америка, Британія чи Польща можуть теж.
Тих хто блокує постачання зброї Україні можно зараховувати у вороги.
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17.01.2022 17:06 Ответить
Германия скомпрометировала себя работой против украины и крепкой дружбой с кремлем! Гоните ее палкой эту сволочь! Пускай она сначала реабелитирует себя в наших глазах!
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17.01.2022 17:52 Ответить
Не треба! Де Німеччина - там "договорняк" з Росією!
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17.01.2022 18:19 Ответить
Германія може поцілувати ПУЙЛА в ДУПУ - сразбегу, прямо в шоколадний глазік. Ось і все на що вони годяться...
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17.01.2022 18:56 Ответить
без кулебы усе це сообщество теряет всякую легитимность, теперь для укрепления связей с германией кулеба должен переспать с аналеной
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17.01.2022 20:14 Ответить
Німеччина готова стати одним із лідерів "Кримської платформи". Джерело:
Це щоб і надалі постачати турбіни Сіменс без проблем кацапам ?
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17.01.2022 20:35 Ответить
німечина так грає за "ваших" і за "наших" що нам таких лідерів в перемовинах не потрібно.
товони СП2 одобрили, то зброю заблокували, то стурбувалися в голос.
хай визначиться з початку на чийому вона боці, потім поговоримо.
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17.01.2022 20:48 Ответить
ДА !!! ОНИ ДО СИХ ПОР В КРЫМ ЕЗДЯТ ОТДЫХАТЬ !)
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18.01.2022 01:06 Ответить
НЕ ДОБИЛИ СВОЛОЧЕЙ )))
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18.01.2022 01:07 Ответить
Ее "лидерство" заключается в частых выражениях "озабоченности" для ЛОХТОРАТА и в прямом финансировании агрессоров и оккупантов, а это по сути СОУЧАСТИЕ в преступлениях кремлевских орков. На месте Украины нельзя иметь НИКАКИХ ОТНОШЕНИЙ не только с агрессорами и оккупантами, но и с теми кто их ФИНАНСИРУЕТ. Разрыв отношений должен быть не только с москалями, но и с немчурой (Австрия ни чем не лучше Германии в этом вопросе)!
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18.01.2022 04:51 Ответить
 
 