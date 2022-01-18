Проект "Без цензуры": Почему Арестович ушел с Банковой?. ВИДЕО

Алексей Арестович ушел с должностей внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ напоминает, кто такой Арестович и размышляет, что значит это решение.



В интервью блогеру Юрию Романенко Арестович обвинил президента Владимира Зеленского и его окружение в нарушении обещаний и заявил, что нынешняя власть слишком "забюрократизировалась". Почему Арестович уволился и что это значит для власти?

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