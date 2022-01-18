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Проект "Без цензуры": Почему Арестович ушел с Банковой?. ВИДЕО

Алексей Арестович ушел с должностей внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе.

Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" на Цензор.НЕТ напоминает, кто такой Арестович и размышляет, что значит это решение.


В интервью блогеру Юрию Романенко Арестович обвинил президента Владимира Зеленского и его окружение в нарушении обещаний и заявил, что нынешняя власть слишком "забюрократизировалась". Почему Арестович уволился и что это значит для власти?

Читайте также: Арестович обвинил Зеленского в нарушении предвыборных обещаний: Мы должны быть веселыми ребятами, которые отомстят олигархам и реформируют страну. Где это все? ВИДЕО

Автор: 

увольнение (2679) Ермак Андрей (1265) Буткевич Богдан (433) Арестович Алексей (334)


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Топ комментарии
+49
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18.01.2022 17:28
+37
Патамуша люся шльондра з дуже чутливою дупою...
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18.01.2022 17:04
+26
Парафинил Зеленского, но как только замаячило бабло - сразу переметнулся вылизывать зад...
Запахло жаренным - сразу слинял ...
Вывод: перед нами - типичный предатель и продажная шкура !
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18.01.2022 17:09
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Та к Гандону хочет запрыгнуть, или к какой другой проститутке...
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18.01.2022 17:02 Ответить
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18.01.2022 17:28 Ответить
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18.01.2022 17:31 Ответить
В точку.
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18.01.2022 17:39 Ответить
)))только это Богдан зебобу тискал
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18.01.2022 17:46 Ответить
Кстати, автор, совок мона называть ... угагага, "совком", а не "радянським" мать його союзом.
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18.01.2022 17:03 Ответить
Патамуша люся шльондра з дуже чутливою дупою...
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18.01.2022 17:04 Ответить
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18.01.2022 17:44 Ответить
Що громаді, те і бабі
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19.01.2022 08:18 Ответить
Посмотрим во что Люся переобуется в этот раз и тогда поймем, куда она уже прицелилась.
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18.01.2022 17:05 Ответить
було, глибоке проникнення в тил ворога із завданням, любою чи Любосею ціною, взяття аналізів для перевірки, вмісту крові в організмі- найвеличнішого Всесвітнього. Зе!бенітоса 1 ...
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18.01.2022 17:36 Ответить
К Разумкову - молодому регионалу и любителю России
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18.01.2022 20:34 Ответить
Вот только Разумков хоть и младорыг, но не идиот. Нахрена ему этот жареный попугай?
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19.01.2022 02:25 Ответить
Щури побігли)))) добра ознака!
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18.01.2022 17:06 Ответить
Парафинил Зеленского, но как только замаячило бабло - сразу переметнулся вылизывать зад...
Запахло жаренным - сразу слинял ...
Вывод: перед нами - типичный предатель и продажная шкура !
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18.01.2022 17:09 Ответить
Вовремя предать - это предвидеть ! Правильно сделал ,сам верховный янелох 🤢🤡 предал своих 🐑🐑🐑🐑73% ! сколько наобещал ,а не хрена не выполнил ! Например "конец эпохи бедности ", надвигаются карточки на продукты и так , по - всем брехливым обицянкам
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18.01.2022 17:38 Ответить
А разве в самом начале , этот исход нельзя было предвидеть? Тем боле , какой может быть спрос из тупого шута. Он даже на анализы - тогда не годився.
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18.01.2022 18:13 Ответить
Разумков переманил,думает продолжить дело великай плесени,заодно и задницу зеленым прикрыть, чтобы ушли т ответственности за злодеяния,ли же успели удрать.
В любом случае Розумков иже с ним очередная надежда Коломойского остаться в Украине ,при власти и дальше грабить украинцев.
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18.01.2022 17:10 Ответить
Тому, що був розрахунок на повну віддачу Люсі в обмін на великодушне відношення Найвеличнішого. А банальна Люся думала ще й грошей стригти. Коротше, Ахметов готовий добре платити. В нього Розумков став на розкрутку. Люся тепер там в хорі буде верещати.
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18.01.2022 17:11 Ответить
Каждый пытается из новичков
Стать Разумковым среди дурачков
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18.01.2022 18:58 Ответить
пан Богдан - шедевральний!
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18.01.2022 23:16 Ответить
очень круто - на стримах бы поменше кричать и жена бы голос понизила, а то "скавулить" невыносимо
щас Лещенко придет и.....
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18.01.2022 17:17 Ответить
серлещенко!
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18.01.2022 17:19 Ответить
Арестович сам по собі шльондра. З зеленими якшається, жмураєв у друзях, корчить з себе патріота. Огидний якийсь
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18.01.2022 17:22 Ответить
Тепер йому пряма дорога в жОПОБЛОК. Там ще офіційно він не був.
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18.01.2022 17:24 Ответить
хоть и жОПОБЛОК, любят проституток - но к гомикам нет толерантности...
закостенелые - не поспевают за новыми веяниями...
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18.01.2022 17:52 Ответить
Здрасьте,а кива кричал,,засуньте мине эти бумаги в сраку,,???
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19.01.2022 11:03 Ответить
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19.01.2022 11:12 Ответить
"Битва комиков" Сезон 1.
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18.01.2022 17:26 Ответить
"Битва гомиков"
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18.01.2022 17:46 Ответить
хотя - истина где то посредине:

"Битва комико-гомиков"
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18.01.2022 17:54 Ответить
Та опухша руда пика в окулярах видається ще огиднішою ніж Люська Канхвєтка...
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18.01.2022 17:33 Ответить
Обычная хабалка, бегает туда где больше обещают.
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18.01.2022 17:39 Ответить
Лядь же.
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18.01.2022 17:46 Ответить
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18.01.2022 17:58 Ответить
Порох вже є! Треба дати вогню!
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18.01.2022 23:16 Ответить
Тому що зе з командою вже політичні трупи без майбутнього, наступній владі треба заборонити не лише сватів, а й квартал 95.
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18.01.2022 18:02 Ответить
100500.
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18.01.2022 18:17 Ответить
Не криса, а щуриха.
Любіть українську!
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18.01.2022 18:06 Ответить


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18.01.2022 18:10 Ответить
По вашей логике, респект - бубочке за то, шо не может отличить люсю от киви.
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18.01.2022 18:16 Ответить
Да, он не может отличить даже киви от своих зеролизов
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18.01.2022 18:24 Ответить
По его соевой логике и Маруся-Зверобой дура набитая, потому что хорошо отзывается об Арестовиче. Зато всякая падаль, которая к передку ближе чем на 500 км не подползла - рот открывает))
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18.01.2022 21:00 Ответить
Для лохов и зебил умний и порядочний.
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19.01.2022 08:22 Ответить
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18.01.2022 18:14 Ответить
Жалюгідний використаний гумовий виріб, протертий до дірок, викинули на смітник.
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18.01.2022 18:17 Ответить
Люся, гудбай! Та запам'ятай на майбутнє - перші гроші повії заробляють швидко, але потім - на смітник... ((
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18.01.2022 18:52 Ответить
Арестович О Зеленском:
Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…:
«Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».

https://puer-press.org.ua/?p=8020 11 Декабря, 2019

Зеленский это Коллективный Обыватель

Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.

Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.

Немножко смешной. Немножко придурковатый.

И самое главное - пустой, как все обыватели.

В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.

https://puer-press.org.ua/?p=8020
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18.01.2022 19:05 Ответить
Быстрее всего, зебил - це одноклеточная эвглена зеленая , а вакуоль - це отвечающие за пищеварение эвглены , разные там арестовичи с разуковыми.
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18.01.2022 22:15 Ответить
Типо, спецы по фастфуду не поделили с эвгленою пирожок с ливером.
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18.01.2022 22:17 Ответить
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста.

Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.

У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея, что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента,

потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».

https://puer-press.org.ua/?p=8020
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18.01.2022 19:06 Ответить
Представим, что ЗЕЛЕНСКИЙ поймёт, осознаёт, спрыгнет, и станет величайшим реформатором всех времён и народов.

Солнцем всего человечества.

Но от Парижа, Золотого, Маруся Звіробій и «дела Шеремета», ему уже не отмыться никогда.

А учеба… ведь можно и плохому научиться.

Отчего-то вспоминается старая частушка, вот эти вот ее проникновенные строки:

«Сам он парень неплохой, Только ссытся и глухой».

https://puer-press.org.ua/?p=8020
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18.01.2022 19:07 Ответить
Какая учеба у тупого ледащо...пхе...
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18.01.2022 22:18 Ответить
Т.ч. Люсик все знал и все понимал про ЗЄ
Зачем поперся в эту компашку?
Толи прибарахлится хотел, то ли в конечном итоге оказался не умником
Лопухнулся. Сам себя перехитрил
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18.01.2022 19:11 Ответить
Тупо подумал, шо попал в струю, в то время когда все потоки были направлены в нужное русло... Каарочи, арестон - зе.лу.пас.тик , або простипома звичайна, тобто с рыбкой облызня схлопотал, но видно хочет в догонку еще и на детородный орган присесть...
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18.01.2022 22:22 Ответить
*таких полно- "На двох козаків - три гетьмана!"
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18.01.2022 19:39 Ответить
Вброс.
Притом такой тупенький, как и Люся, которую ты отбеливаешь.
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18.01.2022 21:42 Ответить
Тисячі років усі народи світу своїх ворогів-окупантів убивали, а українці винайшли ноухау - вони з ворогами дискутували. А в цей час вороги їх убивали ...
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18.01.2022 19:43 Ответить
Зачем удалять правду???
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18.01.2022 19:56 Ответить
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18.01.2022 22:48 Ответить
Многие из них так и остались ДЛБ... На рыга-бубочку такой понос несут а сами на рыго-бойку заглядываются.
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18.01.2022 22:52 Ответить
Это относится там к всяким горндомам+разумковским+аресто-пи.оркам и иже.
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18.01.2022 22:58 Ответить
Ви спитаєте, а чим же далі збирається зайнятися "Люся" Арестович? Поки трішки повпарює свою псевдо-психологічну маячню легковірним ідіотам,
а далі цілком можливо - спливе у якихось політичних дурачків, які захочуть скористатися його послугами інформаційного афериста.

Хоча найбільший кейс, за які він отримав найбільший гонорар - відбілювання ЗЕ-влади у справі "вагнерівців" - він бездарно програв. 😡
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19.01.2022 07:23 Ответить
странно, что люся-проститут что-то умеет аргументировать... вопрос - чем и как?
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19.01.2022 08:18 Ответить
Потому что вигнали, єта проститутка от бабла никогда не откажется.
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19.01.2022 08:20 Ответить
люся-проститут подчеркивает свою принадлежность к спецслужбам после интервью с наркокрышей будановым, проживающим под одной крышей с главным организатором наркотрафика с оккупированных территорий гогилашвили... если бы он работал в спеслужбе, то молчал бы как рыба об лед... потому как обгаженая муха сказала, что она тоже пахала... сидя на шее у вола...
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19.01.2022 08:24 Ответить
На выборах буткевич топил против пороха поливая всеми своими "чистотами". А про зе молчал в трубочку. А шож теперь ему не нравиться?? Напомнить??
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19.01.2022 09:20 Ответить
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19.01.2022 10:21 Ответить
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19.01.2022 13:44 Ответить
 
 