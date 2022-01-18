Проєкт "Без цензури": Чому Арестович пішов з Банкової? ВIДЕО
Олексій Арестович пішов з посад позаштатного радника голови Офісу Президента Андрія Єрмака та речника делегації України в Тристоронній контактній групі.
Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ нагадує, хто такий Арестович та міркує, що означає це рішення.
В інтерв’ю блогеру Юрію Романенку Арестович звинуватив президента Володимира Зеленського та його оточення в порушенні обіцянок та заявив, що нинішня влада надто "забюрократизувалася". Чому Арестович звільнився і що це означає для влади?
Топ коментарі
+49 KAISERWALD
показати весь коментар18.01.2022 17:28
+37 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар18.01.2022 17:04
+26 AbOriginal_UA
показати весь коментар18.01.2022 17:09
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босею ціною, взяття аналізів для перевірки, вмісту крові в організмі- найвеличнішого Всесвітнього. Зе!бенітоса 1 ...
Запахло жаренным - сразу слинял ...
Вывод: перед нами - типичный предатель и продажная шкура !
В любом случае Розумков иже с ним очередная надежда Коломойского остаться в Украине ,при власти и дальше грабить украинцев.
Стать Разумковым среди дурачков
щас Лещенко придет и.....
закостенелые - не поспевают за новыми веяниями...
"Битва комико-гомиков"
Любіть українську!
Отчего-То Вспоминается Старая Частушка…:
«Сам Он Парень Неплохой, Только Ссытся И Глухой».
https://puer-press.org.ua/?p=8020 11 Декабря, 2019
Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
В том месте, где у профессионального политика, какой бы негодяй он не был, профессиональные навыки и представления, у Зеленского - обывательская вакуоль.
https://puer-press.org.ua/?p=8020
Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея, что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента,
потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
https://puer-press.org.ua/?p=8020
Солнцем всего человечества.
Но от Парижа, Золотого, Маруся Звіробій и «дела Шеремета», ему уже не отмыться никогда.
А учеба… ведь можно и плохому научиться.
Отчего-то вспоминается старая частушка, вот эти вот ее проникновенные строки:
«Сам он парень неплохой, Только ссытся и глухой».
https://puer-press.org.ua/?p=8020
Зачем поперся в эту компашку?
Толи прибарахлится хотел, то ли в конечном итоге оказался не умником
Лопухнулся. Сам себя перехитрил
Притом такой тупенький, как и Люся, которую ты отбеливаешь.
а далі цілком можливо - спливе у якихось політичних дурачків, які захочуть скористатися його послугами інформаційного афериста.
Хоча найбільший кейс, за які він отримав найбільший гонорар - відбілювання ЗЕ-влади у справі "вагнерівців" - він бездарно програв. 😡