Проєкт "Без цензури": Чому Арестович пішов з Банкової? ВIДЕО

Олексій Арестович пішов з посад позаштатного радника голови Офісу Президента Андрія Єрмака та речника делегації України в Тристоронній контактній групі.

Богдан Буткевич у свіжому випуску "Без цензури" на Цензор.НЕТ нагадує, хто такий Арестович та міркує, що означає це рішення.

В інтерв’ю блогеру Юрію Романенку Арестович звинуватив президента Володимира Зеленського та його оточення в порушенні обіцянок та заявив, що нинішня влада надто "забюрократизувалася". Чому Арестович звільнився і що це означає для влади?

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