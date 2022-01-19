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Блинкен встретился с Зеленским. ВИДЕО

Энтони Блинкен 19 января встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава Госдепа США сказал, что именно Джо Байден попросил его приехать в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Глава Госдепа США рассказал, что Байден попросил посетить Украину по трем причинам, в частности:

  • Еще раз подтвердить поддержку, оказываемую США. Байден отметил приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
  • Обсудить итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией.
  • А также проконсультироваться по поводу следующих шагов.

Блинкен напомнил, что Украина еще в 1991 году выбрала свое будущее в направлении демократии и европейских взглядов.

К сожалению, с этого момента перед вами нависла агрессия со стороны Москвы. Россия вторглась на территорию Крыма, создала конфликт на востоке Украины и подрывает демократию, – констатировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен о скоплении войск РФ у границы Украины: Путин имеет возможность начать агрессию в кратчайшие сроки

По словам главы Госдепа США, сегодня возле границ Украины находятся около 100 тысяч российских солдат. И в этом, подчеркнул он, беспрецендентная угроза для Украины.

Обратите внимание! Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что для полномасштабного вторжения России нужно в 3 – 5 раз больше по численности войск, чем те, что стоят возле российско-украинской границы.

Блинкен добавил, что США четко указали России на то, что в случае агрессии против Украины действия Кремля будут иметь серьезные последствия не только со стороны Штатов.

За последние несколько лет украинцы показали, что с помощью друзей со всего мира они могут преодолеть любые препятствия,
– подчеркнул он.

Также читайте: Блинкен об отношениях с РФ: США хотят мира. Путин имеет возможность предпринять шаги для деэскалации кризиса

В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны США.

"Наши разговоры – это, прежде всего, вопросы безопасности. Бюджет Украины предусматривает максимальные деньги, направленные на поддержку нашей армии. Но мы понимаем: чтобы модернизировать армию, нужна помощь. А особенно в столь непростые времена", – подытожил украинский президент.

Автор: 

Байден Джо (2791) Госдепартамент США (1842) Зеленский Владимир (20505) США (26860) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+21
знімай штанці, зелененьке непорозуміння
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19.01.2022 14:09
+17
Це як людина і мавпа.
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19.01.2022 14:11
+12
После шмаркли зелёной нужно руки хорошо мыть
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19.01.2022 14:11
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Правила форума Совет форумчан
знімай штанці, зелененьке непорозуміння
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19.01.2022 14:09 Ответить
правильний заголовок:

"зеленський знов обісрався, зустрівшись з Порошенко/Блінкіном"
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19.01.2022 14:22 Ответить
Це як людина і мавпа.
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19.01.2022 14:11 Ответить
господи,ну про що з ним можна говорити?
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19.01.2022 14:11 Ответить
Якщо НАТО та США (окрім оборонної зброї) негайно нададуть Україні потужну наступальну зброю (та/або) розмістять свої військові бази на території Україні - при НЕдеескалації росією до кінця січня ц.р. штучної напруги навколо України... та при неповерненні українських територій в українську юрисдикцію...

Лише тоді будемо вважати..., :

- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...

б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
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19.01.2022 14:13 Ответить
опудало ненадолго станет человеком. после приговора суда, опудало превратится в тыкву.
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19.01.2022 14:11 Ответить
После шмаркли зелёной нужно руки хорошо мыть
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19.01.2022 14:11 Ответить
Тому Блінкен і пободався з ЗЕ локтем , бо гидує з чмом ручкаться )
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20.01.2022 08:34 Ответить
на судилище в печерний суд прийшов ексєврокомісар Штефан Фюле
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19.01.2022 14:12 Ответить
Ну да - к эксам приходят только эксы
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19.01.2022 14:16 Ответить
а Блімкін поселився в готелі в апартаментах, вікна яких виходять на пещерський судик
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19.01.2022 14:13 Ответить
Он там всегда останавливается.
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19.01.2022 14:16 Ответить
Ну написав би тоді "Блюмкін"
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19.01.2022 14:18 Ответить
Так-так
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19.01.2022 17:43 Ответить
Зєля, довпойопе!

Схаменися!

Відповідати вже всеодно доведеться, але не накручуй собі терміну ув´язнення!
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19.01.2022 14:13 Ответить
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19.01.2022 14:14 Ответить
суддя просить





Hon. Judge Dredd
@Honorable_Dredd

https://twitter.com/Honorable_Dredd/status/1483750207691145220 1 ч



Люди, друзі, брати й сестри! Нашому президенту (справжньому) сьогодні, як ніколи, потрібна ваша підтримка, приходьте і підтримайте його. Час та місце знаєте. Лише у вашій єдності сила, і у ваших силах щось змінити на краще!
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19.01.2022 14:16 Ответить
Бой на локоточках.
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19.01.2022 14:15 Ответить
джентльмен и аборигены
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19.01.2022 14:52 Ответить
Вот хай теперь ЗЕ Блинкену пояснит, что его пророссийские найомники сейчас вытворяют на Софиевской площади с мирными протестующими.
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19.01.2022 14:15 Ответить
от і жабонька з'явилась..
відпочила, відродилась))
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19.01.2022 14:16 Ответить
бубочка спитав Блімкіна:
- а де стінгери?
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19.01.2022 14:16 Ответить
А Блинкен спросил "Где директор САП? Что сейчас происходит на Софиевской площади?"

И у ЗЕ сфинктр непроизвольно расслабился...
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19.01.2022 14:18 Ответить
Зеленский-молодец! Не воруй и все будет ОК!
Не то что жмот и крохобор Порошенко.
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19.01.2022 14:17 Ответить
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19.01.2022 14:25 Ответить
Неповага до Президента - ьнеповага до України. Перед навалою тупих азіатів - закликаю ботів, забудьте про клоуна, що гає Пенісом на піаніно. Так Сталося - воно Президент
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19.01.2022 14:17 Ответить
недотянул.
есть зе - есть Украина.
нет зе - нет украины
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19.01.2022 14:22 Ответить
Наоборот
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19.01.2022 19:59 Ответить
"Гає", та ще й "Пенісом" з великої літери?
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19.01.2022 14:30 Ответить
"Закликаю ботів"
Косоворотько не грає прутнем на роялі, він імітує цю гру. Цей нікчема - фейк, імітатор.
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19.01.2022 14:37 Ответить
Воно було колись президентом зі свинарчуками та медведчуками
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19.01.2022 14:20 Ответить
що також нанюхався, поц
витри під носом
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19.01.2022 14:23 Ответить
із свинарчуками та медведчуками
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19.01.2022 14:26 Ответить
згинь нечисть "зекацапствующая"
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19.01.2022 14:33 Ответить
Твій суржик просто жесть !!!
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19.01.2022 14:54 Ответить
наши горы, наши люды, наш Блинкен
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19.01.2022 14:20 Ответить
Быстрей всего основная цель визита наезд на пороха.
В зависимости от того насколько глубоким будет палкендрюкен будет зависить и решение пещерного суда.
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19.01.2022 14:21 Ответить
І шо наш Зе Єлбаси, нюхнув?
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19.01.2022 14:22 Ответить
У тебе фішечка така - всі чогось нюхнули? А може сам на це слабенький?
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19.01.2022 14:27 Ответить
Убогий нульвий зебот, , голосочок появився? Одягни трусики в горошок
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19.01.2022 14:31 Ответить
Це у тебе такі опіумні фантазії ?
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19.01.2022 14:51 Ответить
У твоїх фантазіях тільки хлопчики ?
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19.01.2022 14:52 Ответить
Чого він не грохнув зе-ГНИДУ...
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19.01.2022 14:22 Ответить
Одсипав Блінкен люлей ЗеПрезику - Порошенка отпустили.
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19.01.2022 14:26 Ответить
Я там была, я все слышала о чем они говорили ! Меня туда пустили, правду вам говорю!
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19.01.2022 15:26 Ответить
Валерия - рада за тебе ЗЕ!Падруга, что ти усьо слишала. Теж дрочиш на Ермака разом з Бубочкой? !!! Я фігєю без баяна-рояля, скільки вас збоченців-ізвращенок на цьому сайті... Яка гидота....
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19.01.2022 15:40 Ответить
"Я там была, я все слышала о чем они говорили ! Меня туда пустили, правду вам говорю!" - так действительно пустили, т.е. информация достоверная, чи так - бабусі під під'їздом про це говорили, я ці побрехеньки почула і їх за правду вам всім видаю?
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19.01.2022 15:46 Ответить
Лахта Кацапская-ЗеПодруга, ніхто на тебе не зважає? Не звертають УВАГИ на твої дописи ЗеПОПУлістські? Холівар ніхто не хоче починать? Подумай но пАдрЄга - чому? Тому что висери не цікаві. Привіт куратору з ФСБ. Нехай пришле нову методичку.
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19.01.2022 15:52 Ответить
Это так прикольно, когда на обычный вопрос "откуда информация?" неадекват, понимая, что не может на него ответить начинает нервничать и прятаться за избитыми фразами типа "Лахта Кацапская-ЗеПодруга", "ЗеПОПУлістські", "пАдрЄга", "Привіт куратору з ФСБ. Нехай пришле нову методичку". И этим идиотам и идиодткам и в голову не может прийти, что над ними просто кто-то издевается и получает огромный кайф не от "дрочиш на Ермака разом з Бубочкой" (ну придумала же, ой, ошибка - это собственные фантазии "авторки" выражения)", а от этой истерик, которые случаются с этими индивидуумами случаются от их бессилия. Открываю секрет - ЯПРОСТО ИЗДЕВАЮСЬ НАД ТОБОЙ
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19.01.2022 16:07 Ответить
вместо боевого, матёрого, Пороха-волкодава Украина получила сцыкливого и беззаботного карликового пуделя-Зелю..
сором и ганьба 73%ным жлобам-мечтателям..(
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19.01.2022 14:29 Ответить
вместо боевого, матерого Пороха-свинарчукопаса и медведчуковеда, из шоблы отцов-основателей Партии регионов.
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19.01.2022 15:33 Ответить
Знову про Мінськ і формулу Шт....?
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19.01.2022 14:30 Ответить
Розги почему то в кадр не попали.
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19.01.2022 14:33 Ответить
А особливо у такі непрості часи", - підсумував український президент. Джерело:
Дійсно, часи непрості, бо при владі купка клоунів и дилетантів
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19.01.2022 14:37 Ответить
Зелёный осел не опять а снова обосрался и свой зеленоскот обосрал. А они все в дерьме пытаются здесь в комментариях отмыть своего гуру и себя. Не выйдет падлюки, от вас теперь будет постоянно нести дерьмом.
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19.01.2022 14:48 Ответить
А самое интересное делать выводы на основе собственных предположений и фантазий. Это так забавно ! А эпитеты какие!
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19.01.2022 15:24 Ответить
Жаль, что Зеля тратить ресурсы людей и финансовые на гавканье (наши налоги!!!) на попередника.. эти он себя опустил сам!!! На границе враг, коррупция цветет а этот клоун саботаж народу Украины устроил, кротов собрал в ОП и т.д.
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19.01.2022 14:52 Ответить
Не согласен с Вами. Поставки вооружений идут, мировая поддержка - такой никогда не было. Дипломатия сейчас на очень высоком уровне. А если сейчас не заниматься удалением от власти таких, как тот, кто был одним из организаторов Партии регионов и стал одним из двух президентов - олигархов, из голов украинцев никогда не уйдет бездумное упоротое поклонение кому-либо. Такой очистке мозгов никогда не будет времени - всегда будет не вовремя. И Зеля очень толерантно поступил с эксом. А уПОРОтые при этом считают, что их 27%, а на самом деле - минус юлины, минус бойковские, минус-, минус. Их наберется 2-3%. Всего лишь. Зато упоротые. И визжат, как будто их 99,9.
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19.01.2022 15:13 Ответить
Молодцы!!
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19.01.2022 15:11 Ответить
все во имя путина все на благо путину. Тройка,семерка и, конечно туз.
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19.01.2022 15:15 Ответить
Г0оворят, что Буба не знал о приезде Блинкина, Боба ему не сообщал, и встреча была без Ермака.
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19.01.2022 15:17 Ответить
Все говорят, или кто-то конкретный?
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19.01.2022 15:35 Ответить
сопля поиграть на пианино предлагал?))
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19.01.2022 15:30 Ответить
надеюсь, Блинкен догадался взять таблетки от тошноты, так, на всякий случай.
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19.01.2022 17:46 Ответить
 
 