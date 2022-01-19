Блинкен встретился с Зеленским. ВИДЕО
Энтони Блинкен 19 января встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава Госдепа США сказал, что именно Джо Байден попросил его приехать в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.
Глава Госдепа США рассказал, что Байден попросил посетить Украину по трем причинам, в частности:
- Еще раз подтвердить поддержку, оказываемую США. Байден отметил приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
- Обсудить итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией.
- А также проконсультироваться по поводу следующих шагов.
Блинкен напомнил, что Украина еще в 1991 году выбрала свое будущее в направлении демократии и европейских взглядов.
К сожалению, с этого момента перед вами нависла агрессия со стороны Москвы. Россия вторглась на территорию Крыма, создала конфликт на востоке Украины и подрывает демократию, – констатировал он.
По словам главы Госдепа США, сегодня возле границ Украины находятся около 100 тысяч российских солдат. И в этом, подчеркнул он, беспрецендентная угроза для Украины.
Обратите внимание! Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что для полномасштабного вторжения России нужно в 3 – 5 раз больше по численности войск, чем те, что стоят возле российско-украинской границы.
Блинкен добавил, что США четко указали России на то, что в случае агрессии против Украины действия Кремля будут иметь серьезные последствия не только со стороны Штатов.
За последние несколько лет украинцы показали, что с помощью друзей со всего мира они могут преодолеть любые препятствия,
– подчеркнул он.
В свою очередь, Владимир Зеленский поблагодарил за мощную поддержку Украины со стороны США.
"Наши разговоры – это, прежде всего, вопросы безопасности. Бюджет Украины предусматривает максимальные деньги, направленные на поддержку нашей армии. Но мы понимаем: чтобы модернизировать армию, нужна помощь. А особенно в столь непростые времена", – подытожил украинский президент.
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"зеленський знов обісрався, зустрівшись з Порошенко/Блінкіном"
Лише тоді будемо вважати..., :
- а)...що Будапештський меморандум НЕ був мертво народженим...
б) що США та інші його підписанти не "надули жорстоко Україну" в зв'язку зі своєю вимогою до України ядерно роззброїтися !
Схаменися!
Відповідати вже всеодно доведеться, але не накручуй собі терміну ув´язнення!
Hon. Judge Dredd
@Honorable_Dredd
https://twitter.com/Honorable_Dredd/status/1483750207691145220 1 ч
Люди, друзі, брати й сестри! Нашому президенту (справжньому) сьогодні, як ніколи, потрібна ваша підтримка, приходьте і підтримайте його. Час та місце знаєте. Лише у вашій єдності сила, і у ваших силах щось змінити на краще!
відпочила, відродилась))
- а де стінгери?
И у ЗЕ сфинктр непроизвольно расслабился...
Не то что жмот и крохобор Порошенко.
есть зе - есть Украина.
нет зе - нет украины
Косоворотько не грає прутнем на роялі, він імітує цю гру. Цей нікчема - фейк, імітатор.
витри під носом
В зависимости от того насколько глубоким будет палкендрюкен будет зависить и решение пещерного суда.
дрочишна Ермака разом з Бубочкой? !!! Я фігєю без баяна-рояля, скільки вас збоченців-ізвращенок на цьому сайті... Яка гидота.... дрочишна Ермака разом з Бубочкой" (ну придумала же, ой, ошибка - это собственные фантазии "авторки" выражения)", а от этой истерик, которые случаются с этими индивидуумами случаются от их бессилия. Открываю секрет - ЯПРОСТО ИЗДЕВАЮСЬ НАД ТОБОЙ
сором и ганьба 73%ным жлобам-мечтателям..(
Дійсно, часи непрості, бо при владі купка клоунів и дилетантів