РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14752 посетителя онлайн
Новости Видео Война
11 905 53

Вторжение в Украину будет "очень тяжелым для россиян", - Резников. ВИДЕО

Министр обороны Алексей Резников предупредил Запад о миллионах беженцев из Украины в случае новой вооруженной агрессии России. Министр не исключил десятки тысяч погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом глава Минобороны заявил в программе BBC Hard Talk.

"Это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, поскольку, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей", - отметил Резников.

По его словам, вторжение будет "очень тяжелым для россиян".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины", - Шольц предложил России признать, что "сила в правде"

россия (95702) Резников Алексей (1170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+32
Колись у 2014 році я витратила на армію гроші, відкладені на ремонт у свіжекупленій новобудові. Всі.
Подумала тоді, якщо Київ бомбитимуть, мені ця квартира все одно не знадобиться.

А потім іще два роки ми зі Святом збирали допомогу і возили на фронт, радикально вбивши власну машину. У першу поїздку вона поїхала з 13 тис набігу, з останньої вийшла з понад 200.

Ремонт ми зробити у 2016, саме перед народженням Марка. Пам'ятаю, після виписки з пологового ми поїхали не додому, а в Епіцентр, і катались по магазину, поставивши кошик з немовлям на рулони шпалер.

Я жодного разу не пошкодувала про те, що так розпорядилася ресурсами. Час показав, що рішення було правильним.

Зараз я не подумаю купувати сірники і гречку. Ми підготувалися до нового витка війни по своєму. У нас є контакти надійних бійців у хороших підрозділах, яким ми будемо допомагати у разі потреби. - Тамара Горіха Зерня
показать весь комментарий
20.01.2022 10:23
+26
https://t.me/Sharpreview/7056 Sharp`s: Пока Янелох рассказывал, что «в Багдаде всё спокойно», Байден дал пресс-конференцию с противоположным посылом.

В частности, он очень жестко предупредил Москву. По словам президента США, «РФ ждет катастрофа», если вокруг Украины произойдет эскалация. При таком варианте, по словам Байдена, Путина ожидают санкции, которых он "никогда не видел", вплоть до невозможности проводить операции с долларами и торговать с Западом.

Байден уверяет, что Кремль столкнется с последствиями "сразу же, в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Кроме этого Байден заявил, что США отказываются сокращать свое военное присуствие на европейском континенте. Однако допустил, что США и Россия могут "придти к чему-то" в вопросе неразмещения стратегических вооружений вблизи друг друга.

Блин… Кто у нас президент Украины? Такое впечатление, что Байден с Порошенко по очереди. Но точно не Зеленский!
показать весь комментарий
20.01.2022 10:20
+15
Министр обороны перешел к запугиванию Европы украинскими беженцами ...
Когда это зеленое днище кончится?
показать весь комментарий
20.01.2022 10:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чомусь Резніков не говорить, що більш важким це стане для українців.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:20 Ответить
Чем хуже, тем больше ты комментов настрочишь, пока остальные будут разгребать.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:31 Ответить
А що ти конкретно окрім пурги гребеш ?
показать весь комментарий
20.01.2022 10:33 Ответить
Твои 99% токсичных комментариев под каждой новостью это не пурга?
показать весь комментарий
20.01.2022 11:08 Ответить
Не читай.
показать весь комментарий
20.01.2022 11:09 Ответить
Так не какай тут панікою. Чи на кацапів може тут працюєш?
показать весь комментарий
20.01.2022 20:00 Ответить
А що встиг розгребти ти за 8 років? Проголосував за нелоха? Молодець. Тепер розгрібають твій вибір усім світом.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:36 Ответить
Разгребайте, кто вам не даёт?
Потом только виноватых не ищите как всегда
показать весь комментарий
20.01.2022 10:38 Ответить
А що тебе шукать ? Ти сам явивсь..
показать весь комментарий
20.01.2022 10:49 Ответить
Воюй за хутіна. За чЛєніна та Сталіна.
показать весь комментарий
20.01.2022 11:15 Ответить
Зьмяні грамадзянства.
показать весь комментарий
20.01.2022 15:58 Ответить
Жги есчё
показать весь комментарий
20.01.2022 23:14 Ответить
Ви голосували за шапкокрада і нєвінавати..
Ви голосували за зелену купу не по місцю і не вінавати...
За вас все мусять інші розгрібати бо ви не вінавати...
Бумеранг дамбасянам вже повернувся....тепер навис над вами...прозрійте нарешті...
показать весь комментарий
20.01.2022 10:49 Ответить
Последние 8 лет я жил своей жизнью и делал то что от меня требовалось. Ты тут комментариями геополитику гребешь? Как успехи, жизнь улучшилась?
показать весь комментарий
20.01.2022 11:10 Ответить
Ти хто по національності?
показать весь комментарий
20.01.2022 11:12 Ответить
Британець
показать весь комментарий
20.01.2022 11:46 Ответить
Тому що, чужим людям пофіг. Їх цікавлять в першу чергу власні проблеми.
показать весь комментарий
20.01.2022 13:59 Ответить
https://t.me/Sharpreview/7056 Sharp`s: Пока Янелох рассказывал, что «в Багдаде всё спокойно», Байден дал пресс-конференцию с противоположным посылом.

В частности, он очень жестко предупредил Москву. По словам президента США, «РФ ждет катастрофа», если вокруг Украины произойдет эскалация. При таком варианте, по словам Байдена, Путина ожидают санкции, которых он "никогда не видел", вплоть до невозможности проводить операции с долларами и торговать с Западом.

Байден уверяет, что Кремль столкнется с последствиями "сразу же, в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Кроме этого Байден заявил, что США отказываются сокращать свое военное присуствие на европейском континенте. Однако допустил, что США и Россия могут "придти к чему-то" в вопросе неразмещения стратегических вооружений вблизи друг друга.

Блин… Кто у нас президент Украины? Такое впечатление, что Байден с Порошенко по очереди. Но точно не Зеленский!
показать весь комментарий
20.01.2022 10:20 Ответить
Если в Западном Берлине напротив русских танков стояли американские танки, то сейчас напротив русских танков стоят дебильные американские псевдо санкции, от которых ни тепло ни холодно. Они даже SWIFT отключать не хотят, потому что барыгам гешефт важнее чужой войны.
показать весь комментарий
20.01.2022 11:12 Ответить
А для інших це буде розвагою.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:21 Ответить
Колись у 2014 році я витратила на армію гроші, відкладені на ремонт у свіжекупленій новобудові. Всі.
Подумала тоді, якщо Київ бомбитимуть, мені ця квартира все одно не знадобиться.

А потім іще два роки ми зі Святом збирали допомогу і возили на фронт, радикально вбивши власну машину. У першу поїздку вона поїхала з 13 тис набігу, з останньої вийшла з понад 200.

Ремонт ми зробити у 2016, саме перед народженням Марка. Пам'ятаю, після виписки з пологового ми поїхали не додому, а в Епіцентр, і катались по магазину, поставивши кошик з немовлям на рулони шпалер.

Я жодного разу не пошкодувала про те, що так розпорядилася ресурсами. Час показав, що рішення було правильним.

Зараз я не подумаю купувати сірники і гречку. Ми підготувалися до нового витка війни по своєму. У нас є контакти надійних бійців у хороших підрозділах, яким ми будемо допомагати у разі потреби. - Тамара Горіха Зерня
показать весь комментарий
20.01.2022 10:23 Ответить
Якби ж таких як ви та хотяби 73%!
показать весь комментарий
20.01.2022 11:02 Ответить
хватит и 25% готовых защищать, помогать, кормить-обувать-обогревать...
плюс ветераны, волонтеры, парамедики (которые и не "выходили из боя")...
тут не числом... а доверием, умением, знанием и...хотением !!!
показать весь комментарий
20.01.2022 12:33 Ответить
Він говорить не як Міністр Оборони, а як Міністр Капітуляції.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:24 Ответить
Так, наш міністр оборони (?) вже не вперше погрожує (?) Європі біженцями з України
немовби саме це найбільша проблема для держави України, яку він за посадою "обороняє".

В грудні 2021 було те саме, з тих пір нових аргументів не з'явилось

https://www.dw.com/uk/reznikov-poperedyv-yevropu-pro-miliony-bizhentsiv-u-razi-napadu-rosii-na-ukrainu/a-60022369
показать весь комментарий
20.01.2022 10:31 Ответить
Говорить зрозумілими для багатих європейців поняттями.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:02 Ответить
Они об этом не думают. Они и санкций не боялись.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:30 Ответить
Так само, як нас зараз заспокоює Зєлєнський, нас заспопоював Щербицький після вибуху на ЧАЕС. Тоді боролися з радіофобією, зараз - з русофобією.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:31 Ответить
Министр обороны перешел к запугиванию Европы украинскими беженцами ...
Когда это зеленое днище кончится?
показать весь комментарий
20.01.2022 10:33 Ответить
Саме так. А мав би сказати, що ми битимемося за свободу, незважаючи ні на що.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:36 Ответить
Не нужны никому эти лозунги от министра обороны.
Министр обороны должен прийти в парламент и спросить с правительства:
Где, сцуки, топливо?
Где, сцуки, боеприпасы?
Где, сцуки, обещанное жилье для военнослужащих?
и т.д. и т.п.

Но оно сцыт. Ибо оно - назначенец, а не министр обороны!
показать весь комментарий
20.01.2022 10:48 Ответить
Я згодний з Вами. Але для Заходу він повинен сказати, що ми битимемося за свободу. А не шантажувати можливими біженцями.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:50 Ответить
Так...бо ЦЕ вже Лукашенка нагадує...
показать весь комментарий
20.01.2022 11:14 Ответить
Я иногда общаюсь на американских форумах. И там мне задали вопрос:
- В 2014 г. было реальное вторжение войск РФ на Донбасс. На Донбассе воевала тогда полудохлая ВСУ и добробаты. Общая численность комботантов с украинской стороны не превышала 100 000 чел. А это 0,25% от населения Украины. Эти 0,25% и есть "украинцы встали на защиту Родины"?

Дискуссия была долгой. Американец был НЕ против Украины, а скорее ЗА. Он просто пытался понять: Встанут ли ВСЕ украинцы на защиту своей Родины?.
показать весь комментарий
20.01.2022 11:28 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3737051.html «Что вам дал ваш Майдан»

Главная новость, конечно же, победа Порошенко в зарубе с маленькой истеричкой с Банковой.

Во-первых, я слава Богу ошибалась, когда говорила, что Пороха посадят.
Я так говорила потому, устраивать такое громкие и продолжительные предварительные ласки, чтобы потом не получить оргазма - предельно тупо. Если ты анонсировал вздрючку, громко и четко пообещал Пороха посадить, 258 раз из каждого утюга, то кагбэ надо сажать, да?

Но я ж не предполагала, что эти долбодятлы пришли на войну неподготовленными. По идее, если у тебя дело склёпано из говна и палок, то надо было что-то порешать с судьёй, как это делал прохаванный пацан Янык, когда сажал Вону. Под это дело он спецом выдернул с переферии молодого судью и тем самым замотивировал его быть дерзким, смелым и не суетить в компот.

Наши же юные падаваны не заморочились вообще и соответственно громко про@бались.
Если подумать, то судью печерского суда мотивировать топанием ножкой - шо небо красить. Денег у него есть, статус его хрен подвинешь, а вот перспектива попасть под западные санкции - это вам не в тапки срать, отдыхать в Бердянске - так себе удовольствие, на любителя. И судья логично решил, что вовочек на свете много, а он у себя - один.

Во-вторых, я совершенно офигела, когда сегодня увидела людей даже больше, чем в понедельник. Это непередаваемое что-то.
Когда зеленые бложики пишут о проплаченных участниках акции, я тупо ржу. В этих маленьких скушных умишках не помещается мысль, что кто-то готов мерзнуть часами бесплатно, просто за свои убеждения.
Не помещалось в 2004-м, в 2013-м, и не поместится никогда.
Не стоит вообще на них обращать внимание: они ничего не решают и ни на что не влияют. Просто серая пыль.

А в-третьих, это еще не конец. Обострение разума на Банковой возобладало сегодня, но не факт, что навсегда.
Надо четко понимать, что это критично важная тема для Зеленского, реально компульсия в медицинском смысле слова. Ему явно не понравился сегодняшний проигрыш и будет попытка реванша. И еще одна. И еще. Вот пока он может - он будет сажать Порошенко.

Но самое интересное - чем больше он будет пытаться выбраться из этой ситуации победителем, тем больше он будет в ней вязнуть пока не утонет вовсе.

📌 Решила послушать выступление Зеленского на ночь глядя.

Если абстрагироваться от моего личного отношения к этому мелкому поцу, нам сказали по факту: «Шо вы ссыте, мы готовы ко всему!».
На самом деле - это отличный месседж от главы страны и верховного главкома. Когда гетьман говорит, что мы готовы и не сцать - это правильно и необходимо.

Но с поправкой на то, что у нас не гетьман, а бутафория, хотелось бы уточнить - как именно мы готовы? В цифрах, сроках и наименованиях. Но кроме общих фраз - ничего, голый вассер и зберігайте спо….

Так что замотивироваться не получилось. Наш президент живет полностью оторванным от реальности.
«Вестники возможных нападений, но только на наши нервы» типа CNN и Washington Post - это сильно. Редакторы этих изданий утром глаза открывают и сразу думу думают: как бы сегодня подействовать на нервы украинцам, испортить их инвестиционный климат и заставить скупить всю гречку в стране. До слёз, братан.

📌 Не хочу больше никаких новостей, я сильно нанервничалась за эти три дня.

Я искренне переживала за Пороха, который пришел на суд не в костюме, а в спортивной мастерке поверх вышиванки. Т.е. он готов был к аресту прямо в зале суда.
И мне жаль этого нелепого Зеленского, который мог бы стать реальным реформатором с его огромным кредитом доверия и всемогущим монобольшинством, но превратился в тонущий корабль, с которого бегут крысы.
И даже крысы-трансвеститы, что особенно обидно.

И да, горжусь вами, камрады.
То, что происходило в аэропорту и под судом в эти дни - неимоверно круто.
Я увидела наглядно пресловутое: «Что вам дал ваш Майдан».
Майдан дал всем нашим последующим властям четкое видение последствий ху@вых решений.
Майдан дал навыки противостояния с власть имущими, потерявшими берега. Майдан дал сообщество людей, которые не пойдут в стойло уже никогда.
И это бесценно.
Т.Адамс
показать весь комментарий
20.01.2022 10:34 Ответить
Нам би ваші проблеми.
показать весь комментарий
20.01.2022 14:04 Ответить
Да не это сейчас нужно народу,а должны быть объявления куда обращаться добровольцам в случае чего.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:35 Ответить
Слухи
показать весь комментарий
20.01.2022 10:36 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 10:37 Ответить
Знову зрада? А про розтаможку та логістику ви нічого не чули?
показать весь комментарий
20.01.2022 14:06 Ответить
Якщо завтра війна то буде захищати державу і гинути?
Олігархи і їх родини? НІ, вони із громадянами інших держав і статки їх там.
Депутати і урадовці і їх родини? Ні, , вони теж є в більшості громадянами інших країн і статки їх там.
Суді, прокурори ....? Ні , вони теж там за "бугром" давно все мають.
Таким чином , захищати державу і гинути буде знову патріот, пересічний громадянин України.
Чому так!? Чому ці жирують грабують державу, а народ а в кінці кінців "віддувається" за все!? Щось тут не так.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:37 Ответить
Заспокойся.Пересічний громадянин України проголосував за Коломойського й капітуляцію.
Все тут так.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:54 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3736797.html А ви ж розумієте, що в Україні відтепер де-факто немає президента? Коли тебе посилають у сраку всі - твій особистий прокурор, твої кишенькові судді, твоя поліція - це означає, що ти нічим не керуєш.
Зеленский потерял вожжи. Он утратил власть, он больше ничем не управляет.
Де-юре, конечно, какой-то там портрет на посаде есть.
Но де-факто он уже не контролирует ничего.
Его уже никто не слушает. Его саботируют. Его посылают.
Западные партнеры в хер не ставят. Советники бегут. Шепча про себя: "Люся, зараза, дались тебе эти макароны" (с)
А как красиво все начиналось. "Выйди отсюда, розбийник", помните?
Мои поздравления, Владимир Александрович.
Крышка рояля захлопнулась сама.
Вы сами вырыли себе эту яму.
Ну? И кто чей вирок теперь?
А.Бабченко
показать весь комментарий
20.01.2022 10:38 Ответить
Хай паРаша і Західний Світ не забувають, що в Україні п,ять атомних станцій по чотири ядерних блоки!
А війна є війна, мало що може трапитись!
Мало не покажеться, відсидітись навіть і в Москві в бункері не вдасться!
Так що паРаша хай думає, перш ніж ракетами розмахувати!
показать весь комментарий
20.01.2022 10:39 Ответить
"Заспокоєння" Зеленського і "ми робимо все необхідне, без паніки" Єрмака мають
таку саму (нульову) вагу, як і їх заяви про "заколот 1 грудня", "спецоперації не було" тощо.
Тотальна брехня притаманна "руському міру" і його вірним прибічникам в Україні.
Найближчими місяцями маски будуть зірвані.
показать весь комментарий
20.01.2022 10:40 Ответить
Одне чучало закликає не панікувати,інше розказує про десятки тисяч загиблих та мільйони біженців....
показать весь комментарий
20.01.2022 10:52 Ответить
а для украинцев?
показать весь комментарий
20.01.2022 11:12 Ответить
показать весь комментарий
20.01.2022 18:15 Ответить
Коли Гуліверу по коліно то ліліпутам вище глови.......
показать весь комментарий
21.01.2022 08:46 Ответить
зєлєнський прєзідєнт? не смішіть. справжнісінька, вульгарна нікчема.
показать весь комментарий
21.01.2022 14:25 Ответить
 
 