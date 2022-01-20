Вторжение в Украину будет "очень тяжелым для россиян", - Резников. ВИДЕО

Министр обороны Алексей Резников предупредил Запад о миллионах беженцев из Украины в случае новой вооруженной агрессии России. Министр не исключил десятки тысяч погибших.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом глава Минобороны заявил в программе BBC Hard Talk.

"Это будет катастрофа не только для Украины, это будет катастрофа для Европы, поскольку, вероятно, несколько миллионов мигрантов или беженцев будут стоять на границе Украины с Польшей или, возможно, между Германией и Польшей", - отметил Резников.

По его словам, вторжение будет "очень тяжелым для россиян".

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