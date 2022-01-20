УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
15094 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
11 905 53

Вторгнення до України буде "дуже важким для росіян", - Резніков. ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков попередив Захід про мільйони біженців з України у разі нової збройної агресії Росії. Міністр не виключив десятки тисяч загиблих громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це глава Міноборони заявив у програмі BBC Hard Talk.

"Це буде катастрофа не лише для України, це буде катастрофа для Європи, оскільки, ймовірно, кілька мільйонів мігрантів чи біженців стоятимуть на кордоні України з Польщею чи, можливо, між Німеччиною та Польщею", - зазначив Резніков.

За його словами, вторгнення буде "дуже важким для росіян".

Також читайте: "Німеччина має намір відстоювати територіальну цілісність України", - Шольц запропонував Росії визнати, що "сила у правді"

Автор: 

росія (65415) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
Колись у 2014 році я витратила на армію гроші, відкладені на ремонт у свіжекупленій новобудові. Всі.
Подумала тоді, якщо Київ бомбитимуть, мені ця квартира все одно не знадобиться.

А потім іще два роки ми зі Святом збирали допомогу і возили на фронт, радикально вбивши власну машину. У першу поїздку вона поїхала з 13 тис набігу, з останньої вийшла з понад 200.

Ремонт ми зробити у 2016, саме перед народженням Марка. Пам'ятаю, після виписки з пологового ми поїхали не додому, а в Епіцентр, і катались по магазину, поставивши кошик з немовлям на рулони шпалер.

Я жодного разу не пошкодувала про те, що так розпорядилася ресурсами. Час показав, що рішення було правильним.

Зараз я не подумаю купувати сірники і гречку. Ми підготувалися до нового витка війни по своєму. У нас є контакти надійних бійців у хороших підрозділах, яким ми будемо допомагати у разі потреби. - Тамара Горіха Зерня
показати весь коментар
20.01.2022 10:23
+26
https://t.me/Sharpreview/7056 Sharp`s: Пока Янелох рассказывал, что «в Багдаде всё спокойно», Байден дал пресс-конференцию с противоположным посылом.

В частности, он очень жестко предупредил Москву. По словам президента США, «РФ ждет катастрофа», если вокруг Украины произойдет эскалация. При таком варианте, по словам Байдена, Путина ожидают санкции, которых он "никогда не видел", вплоть до невозможности проводить операции с долларами и торговать с Западом.

Байден уверяет, что Кремль столкнется с последствиями "сразу же, в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Кроме этого Байден заявил, что США отказываются сокращать свое военное присуствие на европейском континенте. Однако допустил, что США и Россия могут "придти к чему-то" в вопросе неразмещения стратегических вооружений вблизи друг друга.

Блин… Кто у нас президент Украины? Такое впечатление, что Байден с Порошенко по очереди. Но точно не Зеленский!
показати весь коментар
20.01.2022 10:20
+15
Министр обороны перешел к запугиванию Европы украинскими беженцами ...
Когда это зеленое днище кончится?
показати весь коментар
20.01.2022 10:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чомусь Резніков не говорить, що більш важким це стане для українців.
показати весь коментар
20.01.2022 10:20 Відповісти
Чем хуже, тем больше ты комментов настрочишь, пока остальные будут разгребать.
показати весь коментар
20.01.2022 10:31 Відповісти
А що ти конкретно окрім пурги гребеш ?
показати весь коментар
20.01.2022 10:33 Відповісти
Твои 99% токсичных комментариев под каждой новостью это не пурга?
показати весь коментар
20.01.2022 11:08 Відповісти
Не читай.
показати весь коментар
20.01.2022 11:09 Відповісти
Так не какай тут панікою. Чи на кацапів може тут працюєш?
показати весь коментар
20.01.2022 20:00 Відповісти
А що встиг розгребти ти за 8 років? Проголосував за нелоха? Молодець. Тепер розгрібають твій вибір усім світом.
показати весь коментар
20.01.2022 10:36 Відповісти
Разгребайте, кто вам не даёт?
Потом только виноватых не ищите как всегда
показати весь коментар
20.01.2022 10:38 Відповісти
А що тебе шукать ? Ти сам явивсь..
показати весь коментар
20.01.2022 10:49 Відповісти
Воюй за хутіна. За чЛєніна та Сталіна.
показати весь коментар
20.01.2022 11:15 Відповісти
Зьмяні грамадзянства.
показати весь коментар
20.01.2022 15:58 Відповісти
Жги есчё
показати весь коментар
20.01.2022 23:14 Відповісти
Ви голосували за шапкокрада і нєвінавати..
Ви голосували за зелену купу не по місцю і не вінавати...
За вас все мусять інші розгрібати бо ви не вінавати...
Бумеранг дамбасянам вже повернувся....тепер навис над вами...прозрійте нарешті...
показати весь коментар
20.01.2022 10:49 Відповісти
Последние 8 лет я жил своей жизнью и делал то что от меня требовалось. Ты тут комментариями геополитику гребешь? Как успехи, жизнь улучшилась?
показати весь коментар
20.01.2022 11:10 Відповісти
Ти хто по національності?
показати весь коментар
20.01.2022 11:12 Відповісти
Британець
показати весь коментар
20.01.2022 11:46 Відповісти
Тому що, чужим людям пофіг. Їх цікавлять в першу чергу власні проблеми.
показати весь коментар
20.01.2022 13:59 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/7056 Sharp`s: Пока Янелох рассказывал, что «в Багдаде всё спокойно», Байден дал пресс-конференцию с противоположным посылом.

В частности, он очень жестко предупредил Москву. По словам президента США, «РФ ждет катастрофа», если вокруг Украины произойдет эскалация. При таком варианте, по словам Байдена, Путина ожидают санкции, которых он "никогда не видел", вплоть до невозможности проводить операции с долларами и торговать с Западом.

Байден уверяет, что Кремль столкнется с последствиями "сразу же, в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

Кроме этого Байден заявил, что США отказываются сокращать свое военное присуствие на европейском континенте. Однако допустил, что США и Россия могут "придти к чему-то" в вопросе неразмещения стратегических вооружений вблизи друг друга.

Блин… Кто у нас президент Украины? Такое впечатление, что Байден с Порошенко по очереди. Но точно не Зеленский!
показати весь коментар
20.01.2022 10:20 Відповісти
Если в Западном Берлине напротив русских танков стояли американские танки, то сейчас напротив русских танков стоят дебильные американские псевдо санкции, от которых ни тепло ни холодно. Они даже SWIFT отключать не хотят, потому что барыгам гешефт важнее чужой войны.
показати весь коментар
20.01.2022 11:12 Відповісти
А для інших це буде розвагою.
показати весь коментар
20.01.2022 10:21 Відповісти
Колись у 2014 році я витратила на армію гроші, відкладені на ремонт у свіжекупленій новобудові. Всі.
Подумала тоді, якщо Київ бомбитимуть, мені ця квартира все одно не знадобиться.

А потім іще два роки ми зі Святом збирали допомогу і возили на фронт, радикально вбивши власну машину. У першу поїздку вона поїхала з 13 тис набігу, з останньої вийшла з понад 200.

Ремонт ми зробити у 2016, саме перед народженням Марка. Пам'ятаю, після виписки з пологового ми поїхали не додому, а в Епіцентр, і катались по магазину, поставивши кошик з немовлям на рулони шпалер.

Я жодного разу не пошкодувала про те, що так розпорядилася ресурсами. Час показав, що рішення було правильним.

Зараз я не подумаю купувати сірники і гречку. Ми підготувалися до нового витка війни по своєму. У нас є контакти надійних бійців у хороших підрозділах, яким ми будемо допомагати у разі потреби. - Тамара Горіха Зерня
показати весь коментар
20.01.2022 10:23 Відповісти
Якби ж таких як ви та хотяби 73%!
показати весь коментар
20.01.2022 11:02 Відповісти
хватит и 25% готовых защищать, помогать, кормить-обувать-обогревать...
плюс ветераны, волонтеры, парамедики (которые и не "выходили из боя")...
тут не числом... а доверием, умением, знанием и...хотением !!!
показати весь коментар
20.01.2022 12:33 Відповісти
Він говорить не як Міністр Оборони, а як Міністр Капітуляції.
показати весь коментар
20.01.2022 10:24 Відповісти
Так, наш міністр оборони (?) вже не вперше погрожує (?) Європі біженцями з України
немовби саме це найбільша проблема для держави України, яку він за посадою "обороняє".

В грудні 2021 було те саме, з тих пір нових аргументів не з'явилось

https://www.dw.com/uk/reznikov-poperedyv-yevropu-pro-miliony-bizhentsiv-u-razi-napadu-rosii-na-ukrainu/a-60022369
показати весь коментар
20.01.2022 10:31 Відповісти
Говорить зрозумілими для багатих європейців поняттями.
показати весь коментар
20.01.2022 14:02 Відповісти
Они об этом не думают. Они и санкций не боялись.
показати весь коментар
20.01.2022 10:30 Відповісти
Так само, як нас зараз заспокоює Зєлєнський, нас заспопоював Щербицький після вибуху на ЧАЕС. Тоді боролися з радіофобією, зараз - з русофобією.
показати весь коментар
20.01.2022 10:31 Відповісти
Министр обороны перешел к запугиванию Европы украинскими беженцами ...
Когда это зеленое днище кончится?
показати весь коментар
20.01.2022 10:33 Відповісти
Саме так. А мав би сказати, що ми битимемося за свободу, незважаючи ні на що.
показати весь коментар
20.01.2022 10:36 Відповісти
Не нужны никому эти лозунги от министра обороны.
Министр обороны должен прийти в парламент и спросить с правительства:
Где, сцуки, топливо?
Где, сцуки, боеприпасы?
Где, сцуки, обещанное жилье для военнослужащих?
и т.д. и т.п.

Но оно сцыт. Ибо оно - назначенец, а не министр обороны!
показати весь коментар
20.01.2022 10:48 Відповісти
Я згодний з Вами. Але для Заходу він повинен сказати, що ми битимемося за свободу. А не шантажувати можливими біженцями.
показати весь коментар
20.01.2022 10:50 Відповісти
Так...бо ЦЕ вже Лукашенка нагадує...
показати весь коментар
20.01.2022 11:14 Відповісти
Я иногда общаюсь на американских форумах. И там мне задали вопрос:
- В 2014 г. было реальное вторжение войск РФ на Донбасс. На Донбассе воевала тогда полудохлая ВСУ и добробаты. Общая численность комботантов с украинской стороны не превышала 100 000 чел. А это 0,25% от населения Украины. Эти 0,25% и есть "украинцы встали на защиту Родины"?

Дискуссия была долгой. Американец был НЕ против Украины, а скорее ЗА. Он просто пытался понять: Встанут ли ВСЕ украинцы на защиту своей Родины?.
показати весь коментар
20.01.2022 11:28 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3737051.html «Что вам дал ваш Майдан»

Главная новость, конечно же, победа Порошенко в зарубе с маленькой истеричкой с Банковой.

Во-первых, я слава Богу ошибалась, когда говорила, что Пороха посадят.
Я так говорила потому, устраивать такое громкие и продолжительные предварительные ласки, чтобы потом не получить оргазма - предельно тупо. Если ты анонсировал вздрючку, громко и четко пообещал Пороха посадить, 258 раз из каждого утюга, то кагбэ надо сажать, да?

Но я ж не предполагала, что эти долбодятлы пришли на войну неподготовленными. По идее, если у тебя дело склёпано из говна и палок, то надо было что-то порешать с судьёй, как это делал прохаванный пацан Янык, когда сажал Вону. Под это дело он спецом выдернул с переферии молодого судью и тем самым замотивировал его быть дерзким, смелым и не суетить в компот.

Наши же юные падаваны не заморочились вообще и соответственно громко про@бались.
Если подумать, то судью печерского суда мотивировать топанием ножкой - шо небо красить. Денег у него есть, статус его хрен подвинешь, а вот перспектива попасть под западные санкции - это вам не в тапки срать, отдыхать в Бердянске - так себе удовольствие, на любителя. И судья логично решил, что вовочек на свете много, а он у себя - один.

Во-вторых, я совершенно офигела, когда сегодня увидела людей даже больше, чем в понедельник. Это непередаваемое что-то.
Когда зеленые бложики пишут о проплаченных участниках акции, я тупо ржу. В этих маленьких скушных умишках не помещается мысль, что кто-то готов мерзнуть часами бесплатно, просто за свои убеждения.
Не помещалось в 2004-м, в 2013-м, и не поместится никогда.
Не стоит вообще на них обращать внимание: они ничего не решают и ни на что не влияют. Просто серая пыль.

А в-третьих, это еще не конец. Обострение разума на Банковой возобладало сегодня, но не факт, что навсегда.
Надо четко понимать, что это критично важная тема для Зеленского, реально компульсия в медицинском смысле слова. Ему явно не понравился сегодняшний проигрыш и будет попытка реванша. И еще одна. И еще. Вот пока он может - он будет сажать Порошенко.

Но самое интересное - чем больше он будет пытаться выбраться из этой ситуации победителем, тем больше он будет в ней вязнуть пока не утонет вовсе.

📌 Решила послушать выступление Зеленского на ночь глядя.

Если абстрагироваться от моего личного отношения к этому мелкому поцу, нам сказали по факту: «Шо вы ссыте, мы готовы ко всему!».
На самом деле - это отличный месседж от главы страны и верховного главкома. Когда гетьман говорит, что мы готовы и не сцать - это правильно и необходимо.

Но с поправкой на то, что у нас не гетьман, а бутафория, хотелось бы уточнить - как именно мы готовы? В цифрах, сроках и наименованиях. Но кроме общих фраз - ничего, голый вассер и зберігайте спо….

Так что замотивироваться не получилось. Наш президент живет полностью оторванным от реальности.
«Вестники возможных нападений, но только на наши нервы» типа CNN и Washington Post - это сильно. Редакторы этих изданий утром глаза открывают и сразу думу думают: как бы сегодня подействовать на нервы украинцам, испортить их инвестиционный климат и заставить скупить всю гречку в стране. До слёз, братан.

📌 Не хочу больше никаких новостей, я сильно нанервничалась за эти три дня.

Я искренне переживала за Пороха, который пришел на суд не в костюме, а в спортивной мастерке поверх вышиванки. Т.е. он готов был к аресту прямо в зале суда.
И мне жаль этого нелепого Зеленского, который мог бы стать реальным реформатором с его огромным кредитом доверия и всемогущим монобольшинством, но превратился в тонущий корабль, с которого бегут крысы.
И даже крысы-трансвеститы, что особенно обидно.

И да, горжусь вами, камрады.
То, что происходило в аэропорту и под судом в эти дни - неимоверно круто.
Я увидела наглядно пресловутое: «Что вам дал ваш Майдан».
Майдан дал всем нашим последующим властям четкое видение последствий ху@вых решений.
Майдан дал навыки противостояния с власть имущими, потерявшими берега. Майдан дал сообщество людей, которые не пойдут в стойло уже никогда.
И это бесценно.
Т.Адамс
показати весь коментар
20.01.2022 10:34 Відповісти
Нам би ваші проблеми.
показати весь коментар
20.01.2022 14:04 Відповісти
Да не это сейчас нужно народу,а должны быть объявления куда обращаться добровольцам в случае чего.
показати весь коментар
20.01.2022 10:35 Відповісти
Слухи
показати весь коментар
20.01.2022 10:36 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 10:37 Відповісти
Знову зрада? А про розтаможку та логістику ви нічого не чули?
показати весь коментар
20.01.2022 14:06 Відповісти
Якщо завтра війна то буде захищати державу і гинути?
Олігархи і їх родини? НІ, вони із громадянами інших держав і статки їх там.
Депутати і урадовці і їх родини? Ні, , вони теж є в більшості громадянами інших країн і статки їх там.
Суді, прокурори ....? Ні , вони теж там за "бугром" давно все мають.
Таким чином , захищати державу і гинути буде знову патріот, пересічний громадянин України.
Чому так!? Чому ці жирують грабують державу, а народ а в кінці кінців "віддувається" за все!? Щось тут не так.
показати весь коментар
20.01.2022 10:37 Відповісти
Заспокойся.Пересічний громадянин України проголосував за Коломойського й капітуляцію.
Все тут так.
показати весь коментар
20.01.2022 10:54 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3736797.html А ви ж розумієте, що в Україні відтепер де-факто немає президента? Коли тебе посилають у сраку всі - твій особистий прокурор, твої кишенькові судді, твоя поліція - це означає, що ти нічим не керуєш.
Зеленский потерял вожжи. Он утратил власть, он больше ничем не управляет.
Де-юре, конечно, какой-то там портрет на посаде есть.
Но де-факто он уже не контролирует ничего.
Его уже никто не слушает. Его саботируют. Его посылают.
Западные партнеры в хер не ставят. Советники бегут. Шепча про себя: "Люся, зараза, дались тебе эти макароны" (с)
А как красиво все начиналось. "Выйди отсюда, розбийник", помните?
Мои поздравления, Владимир Александрович.
Крышка рояля захлопнулась сама.
Вы сами вырыли себе эту яму.
Ну? И кто чей вирок теперь?
А.Бабченко
показати весь коментар
20.01.2022 10:38 Відповісти
Хай паРаша і Західний Світ не забувають, що в Україні п,ять атомних станцій по чотири ядерних блоки!
А війна є війна, мало що може трапитись!
Мало не покажеться, відсидітись навіть і в Москві в бункері не вдасться!
Так що паРаша хай думає, перш ніж ракетами розмахувати!
показати весь коментар
20.01.2022 10:39 Відповісти
"Заспокоєння" Зеленського і "ми робимо все необхідне, без паніки" Єрмака мають
таку саму (нульову) вагу, як і їх заяви про "заколот 1 грудня", "спецоперації не було" тощо.
Тотальна брехня притаманна "руському міру" і його вірним прибічникам в Україні.
Найближчими місяцями маски будуть зірвані.
показати весь коментар
20.01.2022 10:40 Відповісти
Одне чучало закликає не панікувати,інше розказує про десятки тисяч загиблих та мільйони біженців....
показати весь коментар
20.01.2022 10:52 Відповісти
а для украинцев?
показати весь коментар
20.01.2022 11:12 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 18:15 Відповісти
Коли Гуліверу по коліно то ліліпутам вище глови.......
показати весь коментар
21.01.2022 08:46 Відповісти
зєлєнський прєзідєнт? не смішіть. справжнісінька, вульгарна нікчема.
показати весь коментар
21.01.2022 14:25 Відповісти
 
 