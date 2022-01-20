Вторгнення до України буде "дуже важким для росіян", - Резніков. ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков попередив Захід про мільйони біженців з України у разі нової збройної агресії Росії. Міністр не виключив десятки тисяч загиблих громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це глава Міноборони заявив у програмі BBC Hard Talk.

"Це буде катастрофа не лише для України, це буде катастрофа для Європи, оскільки, ймовірно, кілька мільйонів мігрантів чи біженців стоятимуть на кордоні України з Польщею чи, можливо, між Німеччиною та Польщею", - зазначив Резніков.

За його словами, вторгнення буде "дуже важким для росіян".

Також читайте: "Німеччина має намір відстоювати територіальну цілісність України", - Шольц запропонував Росії визнати, що "сила у правді"