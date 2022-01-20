Вторгнення до України буде "дуже важким для росіян", - Резніков. ВIДЕО
Міністр оборони Олексій Резніков попередив Захід про мільйони біженців з України у разі нової збройної агресії Росії. Міністр не виключив десятки тисяч загиблих громадян.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це глава Міноборони заявив у програмі BBC Hard Talk.
"Це буде катастрофа не лише для України, це буде катастрофа для Європи, оскільки, ймовірно, кілька мільйонів мігрантів чи біженців стоятимуть на кордоні України з Польщею чи, можливо, між Німеччиною та Польщею", - зазначив Резніков.
За його словами, вторгнення буде "дуже важким для росіян".
Топ коментарі
+32 olele
показати весь коментар20.01.2022 10:23
+26 Маркиз
показати весь коментар20.01.2022 10:20
+15 Vladimir T #345501
показати весь коментар20.01.2022 10:33
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Потом только виноватых не ищите как всегда
Ви голосували за зелену купу не по місцю і не вінавати...
За вас все мусять інші розгрібати бо ви не вінавати...
Бумеранг дамбасянам вже повернувся....тепер навис над вами...прозрійте нарешті...
В частности, он очень жестко предупредил Москву. По словам президента США, «РФ ждет катастрофа», если вокруг Украины произойдет эскалация. При таком варианте, по словам Байдена, Путина ожидают санкции, которых он "никогда не видел", вплоть до невозможности проводить операции с долларами и торговать с Западом.
Байден уверяет, что Кремль столкнется с последствиями "сразу же, в среднесрочной и долгосрочной перспективе".
Кроме этого Байден заявил, что США отказываются сокращать свое военное присуствие на европейском континенте. Однако допустил, что США и Россия могут "придти к чему-то" в вопросе неразмещения стратегических вооружений вблизи друг друга.
Блин… Кто у нас президент Украины? Такое впечатление, что Байден с Порошенко по очереди. Но точно не Зеленский!
Подумала тоді, якщо Київ бомбитимуть, мені ця квартира все одно не знадобиться.
А потім іще два роки ми зі Святом збирали допомогу і возили на фронт, радикально вбивши власну машину. У першу поїздку вона поїхала з 13 тис набігу, з останньої вийшла з понад 200.
Ремонт ми зробити у 2016, саме перед народженням Марка. Пам'ятаю, після виписки з пологового ми поїхали не додому, а в Епіцентр, і катались по магазину, поставивши кошик з немовлям на рулони шпалер.
Я жодного разу не пошкодувала про те, що так розпорядилася ресурсами. Час показав, що рішення було правильним.
Зараз я не подумаю купувати сірники і гречку. Ми підготувалися до нового витка війни по своєму. У нас є контакти надійних бійців у хороших підрозділах, яким ми будемо допомагати у разі потреби. - Тамара Горіха Зерня
плюс ветераны, волонтеры, парамедики (которые и не "выходили из боя")...
тут не числом... а доверием, умением, знанием и...хотением !!!
немовби саме це найбільша проблема для держави України, яку він за посадою "обороняє".
В грудні 2021 було те саме, з тих пір нових аргументів не з'явилось
https://www.dw.com/uk/reznikov-poperedyv-yevropu-pro-miliony-bizhentsiv-u-razi-napadu-rosii-na-ukrainu/a-60022369
Когда это зеленое днище кончится?
Министр обороны должен прийти в парламент и спросить с правительства:
Где, сцуки, топливо?
Где, сцуки, боеприпасы?
Где, сцуки, обещанное жилье для военнослужащих?
и т.д. и т.п.
Но оно сцыт. Ибо оно - назначенец, а не министр обороны!
- В 2014 г. было реальное вторжение войск РФ на Донбасс. На Донбассе воевала тогда полудохлая ВСУ и добробаты. Общая численность комботантов с украинской стороны не превышала 100 000 чел. А это 0,25% от населения Украины. Эти 0,25% и есть "украинцы встали на защиту Родины"?
Дискуссия была долгой. Американец был НЕ против Украины, а скорее ЗА. Он просто пытался понять: Встанут ли ВСЕ украинцы на защиту своей Родины?.
Главная новость, конечно же, победа Порошенко в зарубе с маленькой истеричкой с Банковой.
Во-первых, я слава Богу ошибалась, когда говорила, что Пороха посадят.
Я так говорила потому, устраивать такое громкие и продолжительные предварительные ласки, чтобы потом не получить оргазма - предельно тупо. Если ты анонсировал вздрючку, громко и четко пообещал Пороха посадить, 258 раз из каждого утюга, то кагбэ надо сажать, да?
Но я ж не предполагала, что эти долбодятлы пришли на войну неподготовленными. По идее, если у тебя дело склёпано из говна и палок, то надо было что-то порешать с судьёй, как это делал прохаванный пацан Янык, когда сажал Вону. Под это дело он спецом выдернул с переферии молодого судью и тем самым замотивировал его быть дерзким, смелым и не суетить в компот.
Наши же юные падаваны не заморочились вообще и соответственно громко про@бались.
Если подумать, то судью печерского суда мотивировать топанием ножкой - шо небо красить. Денег у него есть, статус его хрен подвинешь, а вот перспектива попасть под западные санкции - это вам не в тапки срать, отдыхать в Бердянске - так себе удовольствие, на любителя. И судья логично решил, что вовочек на свете много, а он у себя - один.
Во-вторых, я совершенно офигела, когда сегодня увидела людей даже больше, чем в понедельник. Это непередаваемое что-то.
Когда зеленые бложики пишут о проплаченных участниках акции, я тупо ржу. В этих маленьких скушных умишках не помещается мысль, что кто-то готов мерзнуть часами бесплатно, просто за свои убеждения.
Не помещалось в 2004-м, в 2013-м, и не поместится никогда.
Не стоит вообще на них обращать внимание: они ничего не решают и ни на что не влияют. Просто серая пыль.
А в-третьих, это еще не конец. Обострение разума на Банковой возобладало сегодня, но не факт, что навсегда.
Надо четко понимать, что это критично важная тема для Зеленского, реально компульсия в медицинском смысле слова. Ему явно не понравился сегодняшний проигрыш и будет попытка реванша. И еще одна. И еще. Вот пока он может - он будет сажать Порошенко.
Но самое интересное - чем больше он будет пытаться выбраться из этой ситуации победителем, тем больше он будет в ней вязнуть пока не утонет вовсе.
📌 Решила послушать выступление Зеленского на ночь глядя.
Если абстрагироваться от моего личного отношения к этому мелкому поцу, нам сказали по факту: «Шо вы ссыте, мы готовы ко всему!».
На самом деле - это отличный месседж от главы страны и верховного главкома. Когда гетьман говорит, что мы готовы и не сцать - это правильно и необходимо.
Но с поправкой на то, что у нас не гетьман, а бутафория, хотелось бы уточнить - как именно мы готовы? В цифрах, сроках и наименованиях. Но кроме общих фраз - ничего, голый вассер и зберігайте спо….
Так что замотивироваться не получилось. Наш президент живет полностью оторванным от реальности.
«Вестники возможных нападений, но только на наши нервы» типа CNN и Washington Post - это сильно. Редакторы этих изданий утром глаза открывают и сразу думу думают: как бы сегодня подействовать на нервы украинцам, испортить их инвестиционный климат и заставить скупить всю гречку в стране. До слёз, братан.
📌 Не хочу больше никаких новостей, я сильно нанервничалась за эти три дня.
Я искренне переживала за Пороха, который пришел на суд не в костюме, а в спортивной мастерке поверх вышиванки. Т.е. он готов был к аресту прямо в зале суда.
И мне жаль этого нелепого Зеленского, который мог бы стать реальным реформатором с его огромным кредитом доверия и всемогущим монобольшинством, но превратился в тонущий корабль, с которого бегут крысы.
И даже крысы-трансвеститы, что особенно обидно.
И да, горжусь вами, камрады.
То, что происходило в аэропорту и под судом в эти дни - неимоверно круто.
Я увидела наглядно пресловутое: «Что вам дал ваш Майдан».
Майдан дал всем нашим последующим властям четкое видение последствий ху@вых решений.
Майдан дал навыки противостояния с власть имущими, потерявшими берега. Майдан дал сообщество людей, которые не пойдут в стойло уже никогда.
И это бесценно.
Т.Адамс
Олігархи і їх родини? НІ, вони із громадянами інших держав і статки їх там.
Депутати і урадовці і їх родини? Ні, , вони теж є в більшості громадянами інших країн і статки їх там.
Суді, прокурори ....? Ні , вони теж там за "бугром" давно все мають.
Таким чином , захищати державу і гинути буде знову патріот, пересічний громадянин України.
Чому так!? Чому ці жирують грабують державу, а народ а в кінці кінців "віддувається" за все!? Щось тут не так.
Все тут так.
Зеленский потерял вожжи. Он утратил власть, он больше ничем не управляет.
Де-юре, конечно, какой-то там портрет на посаде есть.
Но де-факто он уже не контролирует ничего.
Его уже никто не слушает. Его саботируют. Его посылают.
Западные партнеры в хер не ставят. Советники бегут. Шепча про себя: "Люся, зараза, дались тебе эти макароны" (с)
А как красиво все начиналось. "Выйди отсюда, розбийник", помните?
Мои поздравления, Владимир Александрович.
Крышка рояля захлопнулась сама.
Вы сами вырыли себе эту яму.
Ну? И кто чей вирок теперь?
А.Бабченко
А війна є війна, мало що може трапитись!
Мало не покажеться, відсидітись навіть і в Москві в бункері не вдасться!
Так що паРаша хай думає, перш ніж ракетами розмахувати!
таку саму (нульову) вагу, як і їх заяви про "заколот 1 грудня", "спецоперації не було" тощо.
Тотальна брехня притаманна "руському міру" і його вірним прибічникам в Україні.
Найближчими місяцями маски будуть зірвані.