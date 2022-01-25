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В отношениях с Германией мы вошли в момент истины, – Кулеба. ВИДЕО

Украина с Германией вошли в момент истины по ряду фундаментально важных вопросов безопасности и будущего украинского государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Германия сделала очень многое с 2014 года для Украины, в том числе для мобилизации санкционного давления, поддержки украинских реформ, украинской экономики. Но каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вошли в момент истины по ряду фундаментально важных вопросов безопасности и будущего Украины как независимого государства, и евроатлантической безопасности в целом", - сказал Кулеба.

По словам главы МИД, речь идет о поддержке санкций против России со стороны Германии, "Северный поток-2", вопросе поставки оружия.

"Есть один аспект – двусторонние поставки оружия от Германии Украине. Но есть и другие. Есть вопросы предоставления разрешения Германией третьей стране на передачу оружия. Есть вопросы согласия Германии на закупку Украиной оружия через систему НАТО. Это те вопросы, где мы считаем вообще не может быть никаких разговоров о блокировании Германией чего-либо", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитеты Рады призывают Германию изменить политику в отношении Украины

Автор: 

Германия (7036) оружие (10242) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+20
Оружие не дают , но послов своих вывозят . Все что надо знать про власть Германии
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25.01.2022 00:50
+11
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25.01.2022 00:51
+10
Ну, британцы же что-то делают , чтобы предупредить войну.

ГЕРМАНИЯ С РАШЕЙ В СГОВОРЕ ПО РАЗДЕЛУ ЕВРОПЫ - фантомные имперские боли
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25.01.2022 01:11
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Правила форума Совет форумчан
да забей ты на них. просто никогда больше не покупай германские товары.
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25.01.2022 00:49 Ответить
Объём сбываемых в Украине товаров ещё слишком мал, чтоб Геомания начала его ценить.
А большим этот рынок может сделать только Германия, инвестируя в Украину, потому что "начальник европейского отдела" у США именно она. Замкнутый круг.
Поэтому, максимум, что Украина может делать - делать себя привлекательной для развитых стран, чтоб они хотели вкладывать деньги, и, соответственно, защищать их силами НАТО.
А в Украине выбрали президентом комика, марионетку олигарха - прям очень привлекательно для инвестирования десятков миллиардов, да.
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25.01.2022 01:00 Ответить
враньё
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25.01.2022 01:06 Ответить
Не против, если не буду для тебя что-то опровергать?
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25.01.2022 01:43 Ответить
Германия - начальник европейского отдела" у США именно она.
---------------
что-то сша стали через голову германии прыгать или британия не прочь открыть свой отдел в европе у сша
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25.01.2022 06:50 Ответить
плили, плили та на березі всрались. Я не прихільник діючого на посту президента, ні в якому разі. Але, можна подумати що хтось з минулих президентів боровся з корупцією та розкраданням. Та й ти самі інвестиції нікуди не зникли - їх взагалі ніколи не було.
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25.01.2022 01:16 Ответить
Согласен с каждым словом.
Но комик - это уже перебор.
Хотя раньше перебором был януковощ.
Так что, есть реальные переживания насчет следующего президента.
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25.01.2022 01:38 Ответить
янык ? А кучмо и кравчукча нет ? янык пришол уже в разворованую страну, все уже сделали до него. Если бы не эти две твари может и не было бы яныка, но по тем временам зебилов было не 73% а 93% так шо маемо те що маемо.
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25.01.2022 02:16 Ответить
Порохоботи стверджують що при Петі не було корупції і розкрадання коштів
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25.01.2022 07:23 Ответить
Ну якщо тобі все одно крадуть в тебе гривню чи мільйон, то краще давай я в тебе сам той мільйон заберу.
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25.01.2022 08:19 Ответить
Ответ для Дижко ботов !!! Хоть Петя и сволочь порядочная,но если бы каждая сволочь делала столько сколько Петя,то жили бы мы уже гораздо
лучше! Устал напоминать сторонникам Кремля что Петя с Яцинюком пришли на пустое "корыто", а уходили когда было около 30 млрд золотого запаса .
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25.01.2022 09:25 Ответить
Ага. Але чомусь йому, такому білому і пухнастому, дали підсрачника на виборах.
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25.01.2022 09:28 Ответить
А сотни миллионов выброшенные Рашкой на то чтоб очернить Порошенко ты не учитываешь? Вот уже 3 года пытаються найти против него хоть что нибудь из того что было заявлено и нехрена!!! И это при карманном генпрокуроре, СБУ и полиции!!! Высовуй голову и начинай шевелить мозгами дядя!!!
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30.01.2022 20:30 Ответить
"начальником євровідділу" Англія,серйозним замом намалювалась Польща.А ганси то зам на пенсії.Моя особиста думка.
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25.01.2022 01:20 Ответить
Почитай сколько денег получает Польша от Германии и твоё мнение о заме изменится.
А Великобритания намерена быть в совете директоров как США, а не начальником отдела.
Но еще не получила признание, поскольку недавно вообще уволилась.
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25.01.2022 01:36 Ответить
машка, палишься
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25.01.2022 01:43 Ответить
Кстати, не зря та Англия уволилась . Посмотрела шо это за хрень и не захотела плясать под дудочку несостоявшихся фашиков в их недоимперии ЕС. Швейцария ведь тоже не стала связываться с ЕС, хотя её ещё буквально вчера Германия как только не заманивала, а потом, кстати, стала угрожать экономическими потерями в случаи отказа. Хорошо, что вопрос о вступлении в ЕС в Швейцарии теперь закрыт на общенациональном референдуме. Вот и теперь показывают себя немцы не с лучшей стороны... Так что англичане со швейцарцами очень даже молодцы.
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25.01.2022 01:51 Ответить
Сейчас выбрали марионетку олигарха, а предидущий вообще сам был олигарх, так что всё не славабогу как говорится... Лично мне разницы нет , я просто наблюдаю и удивляюсь.
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25.01.2022 01:29 Ответить
Согласен.
Но предыдущий хоть на словах вёл чёткую проукраинскую, особенно внешнюю, политику и на него не стыдно было смотреть - да, он тоже подворовывал втихаря там, как и все, но клоуном его назвать было нельзя. А это ж сейчас что.
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25.01.2022 01:40 Ответить
Да, с вами трудно не согласиться. Но тот поезд уже ушёл... Вообще олигарх - президент - полная лажа... но лучше было бы конечно сейчас порошенка иметь в этой ситуации президентом, потому что зеленский - ну это же блин не политик и президент воюющей державы, да он вообще не политик, позорище , увы...
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25.01.2022 01:55 Ответить
Две лахтинские козлособаки, под прокси об украинской политике кудахчат, вот умора )))
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25.01.2022 03:37 Ответить
А кто его выбрал а ?
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25.01.2022 02:17 Ответить
в НАТОшопе они блокируют даже не своё
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25.01.2022 01:04 Ответить
сходи подлечись. кстати боты, куплю впн азери доллар за ип
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25.01.2022 01:17 Ответить
А ты думаешь, штази - пустое слово?
Там каждый был или есть сыном/дочерью коммуниста из ГДР, на всех папки есть.
Думаешь, не ссут, что их обнародуют?
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25.01.2022 01:42 Ответить
Не купую. Давно і принципово. Є два "боші" - обидва гімно. Пилосос (недомотаний двигун, провід гріється, кнопка включення здохла) та шуруповерт (головки "з'їдаються", немає трищітки). Дав собі слово нічого германського не купувати.
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25.01.2022 15:38 Ответить
Оружие не дают , но послов своих вывозят . Все что надо знать про власть Германии
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25.01.2022 00:50 Ответить
Кто потерял ВПН ????
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25.01.2022 00:53 Ответить
ты потерял
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25.01.2022 01:07 Ответить
Вы Ваня - глупы, как все кацапы 😀😀😀
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25.01.2022 01:08 Ответить
бот. у тебя ип меняется постоянно. и петляния про кацапов не прокатит. палишься, дурак
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25.01.2022 01:12 Ответить
Ваня, дуй домой- тут водки нет 😀😀
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25.01.2022 01:22 Ответить
не катит этот цирк. спалился, отвечай.
ты думаешь впн тебя защитит, наивный?
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25.01.2022 01:24 Ответить
оп оп)) признался
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25.01.2022 01:28 Ответить
Лапоть, я не фанат Марии, т.к. она по своей глупости обвиняла меня в том же, в чем ты обвиняешь ее, но то, что ты тролль и лапоть - это факт.
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25.01.2022 08:39 Ответить
"Софійку" дарма не ображай! Її (буває часом) "заносить" Однак основна лінія у неї "правильна" - "Україна понад усе!""
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25.01.2022 10:21 Ответить
Це чомусь вона мене образила на рівному місті обізвавши "кацапом".
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25.01.2022 10:22 Ответить
І що далі? "В суперечці двох опонентів розумніших виявлено не було!" Так чи що? Якби я на все що писалося і адресувалося (в тому числі й тобою - було пару разів (правда давно) реагував таким чином то тут-би "бійка" почалася
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26.01.2022 16:53 Ответить
А что бы ты сделал на месте Шольца если бы был немцем и у тебя был бы свой 140-миллионный народ, за судьбу которого ты отвечаешь?
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25.01.2022 01:02 Ответить
Ну, британцы же что-то делают , чтобы предупредить войну.

ГЕРМАНИЯ С РАШЕЙ В СГОВОРЕ ПО РАЗДЕЛУ ЕВРОПЫ - фантомные имперские боли
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25.01.2022 01:11 Ответить
упс. а ты ему ответил. ой как неаккуратно получилось
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25.01.2022 01:14 Ответить
Германия принадлежит США.

А что британцы делают?
Прислать два самолёта гранатометов и вывезти дипломатов - это действия?
Говоря чзыком иронии, не понимаю чего армию паРаши на высокое место ставят, ибо по мнению Великобритании, чтоб её остановить, достаточно двух самолетов с гранатометами
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25.01.2022 01:46 Ответить
Якщо би Грачов не залишив на складах Ічкерії багато стрілкової зброї, а головне багато РПГ-7, то Джохар (Грозний) взяли би ще наприкінці 1994 року, як кацапи і планували, а так майже всі кацапські війська в місті були винищені. РПГ було так багато, що з них стріляли навіть по окремим кацапськім солдатам, а не тільки по бронетехніці. Танки змінилися мало, крім динамічного захисту, а от ******* гранатомети дуже просунулись технологічно. Навіть кацапські гранатомети RPG-29 Vampir, які вони поставили Ірану, а той передав Хезболлі, привели до того, що Меркави, які вважалися одним із найкращих та безпечних танків, палали один за одним. Тому ******* військова доктрина Великобританії рахує, що танки на полі бою вже не потрібні.
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25.01.2022 04:35 Ответить
і де вони палали?
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25.01.2022 09:43 Ответить
упс.140 в рашке, в германии меньше. так тупо спалиться.
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25.01.2022 01:14 Ответить
Да, спутал.
В Германии 80.
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25.01.2022 01:47 Ответить
не заплатят, машка
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25.01.2022 01:48 Ответить
Вів би свій 140 мільйонний народ до світової війни, що він і робить планомірно. Восьмий рік. Спочатку муркель, тепер цей вилупок.
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25.01.2022 15:41 Ответить
Кацапы идут к нам с одной целью: грабить недвигу, электронику, автомобили. Но посуди сама: недвига то у богатых в их Киевах и Одессах. У меня в селе только телек 94года да телефон. Зачем мне те богачи, пусть их грабят и насилуют, они и так хорошо пожили, а я отсижусь!
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25.01.2022 01:03 Ответить
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25.01.2022 01:09 Ответить
Не отсидитесь .
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25.01.2022 01:09 Ответить
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25.01.2022 00:51 Ответить
И эти немецкие политики ШОТО ТАМ ПРО МИНСКИЕ ДОГОВОРНЯКИ настаивали ????
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25.01.2022 00:52 Ответить
Кулеба хочет для коломойского хозяина ничего внутри страны не менять, чтоб хозяин мог и дальше миллиардные подряды на дороги пилить, даже чтоб прокурор САП назначен не был, и чтоб немцы, смотря на это дело, улыбались и сыпали миллиардами и вагонами оружия.
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25.01.2022 01:06 Ответить
ой. ты же софия мария дуглас) боты!!!! куплю азери прокси по баксу за ип. для работы надо
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25.01.2022 01:18 Ответить
На германію в європі,та й у світі вже багато хто поглянув іншими очима.
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25.01.2022 01:06 Ответить
четверо вас дурачков на смене. внимание вопрос. нахера вы вообще нужны, если гугл не индексирует на этом сайте комментарии?)
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25.01.2022 01:19 Ответить
чудак, так топорно работать стыдно. я вас выпалил всех четверых за полчаса
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25.01.2022 01:23 Ответить
ватник. почитай про цифровой след. впн не защищает от деанонимизации
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25.01.2022 01:26 Ответить
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25.01.2022 01:18 Ответить
тебе на нее не насрать? зачем ты это постишь?
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25.01.2022 01:27 Ответить
Післяопераційне страшко. Схоже, кучмо її в хвіст і в гриву в свій час.
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25.01.2022 15:43 Ответить
Просто газпромівські шлюхи - тут немає про що говорити.
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25.01.2022 06:31 Ответить
А Петя колись пафосно називав Меркель хрещеною мамою України. Дятел.
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25.01.2022 07:26 Ответить
Германию надо выгнать из НАТО за развязывание 2 Мировой,а Британию вернуть...
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25.01.2022 08:16 Ответить
Крестила прямо на Майдане Ющенко в 2004 году...Сам бачив чесслово
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25.01.2022 08:17 Ответить
Німеччина гамном була завжди . Британія і Польща чітко це показали .
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25.01.2022 07:37 Ответить
Какую АХИНЕЮ и БРЕД он несет! Не должно было быть НИКАКИХ отношений ни оккупантами (паРашкой), ни с теми кто их ПРЯМО финансирует (Германия и Австрия) с 2014 года!
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25.01.2022 08:21 Ответить
З точки зору Німеччини Україна це таке собі Придністров'я, десь там.
Чи сильно українці переживали за чеченців чи грузинів? Мабуть бігли санкції вводити проти Росії? Ага ага, там така дружба-жвачка була, що куди там німцям.
Приблизно як українцям посрать на все що поза Україною, так і німцям посрать на все що поза ЄС і НАТО.
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25.01.2022 08:27 Ответить
Я б подивився на українців яким в 2008 сказали платити за комуналку в три рази більше, бо ми відмовляємся від прямих поставок російського газу через окупацію Росією Грузії.
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25.01.2022 08:37 Ответить
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25.01.2022 08:30 Ответить
То что Зеля президент Украины, ничего для украинской армии не делает возмущения не вызывает, считают,что все должна делать Америка и Европа а Зеля пока в отпуске отдохнет . Все видят, что президент нарик в неадеквате, нужно было головой думать когда выбирали президента , так нет же , весь мир нам должен
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25.01.2022 08:37 Ответить
При Порошенко ситуація з німецькою владою була практично така сама.
Піар допомога від німців (модульні пластикові містечка і прочая ахінея) і велика дуля навіть на постачання високотехнологічного обладнання.
Мир винен не нам - він винен сам собі (якщо не хоче щоб його змели мільйонні цунамі біженців)
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25.01.2022 09:23 Ответить
Власть в Украине сама ничего не делает но она постоянно угрожает Европе беженцами из Украины. Россия на пороге а Зеля о майских шашлыках вещяет и дороги ремонтирует, что бы хорошеничко наворовать но ни каких шагов для укрепления армии, ни одной гривни не выделил для армии .У власти одни наркоманы которые постоянно попадают в неловкие ситуации, в первую очередь стыдно за украинскую власть, пусть хоть день поработают во благо Украины а потом критикуют почему Германия не помогает Украине.
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25.01.2022 10:29 Ответить
Це не погроження біженцями - це банальна констатація факту. Так просто буде якщо всі умиють руки, а Німеччина робить саме це.
Я зьозіка його кодло зневажаю більше ніж достатньо і таких немало.
Але вибрав зьозьорат те що вибрав і з цим жити ще 2 роки.

Ця влада тут 2.5 роки, а німецька проросійська політика йде мінімум з 2008 - це тоді коли ще був Ющенко. При Порошенко, який підняв армію, німецька влада забороняла поставку обладнання за наші гроші (це не була допомога взагалі!).

Німецька влада на сьогоднішній день є колаборантом путінської росії. Такі факти.
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25.01.2022 10:39 Ответить
Кацапе, йди мимо.
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25.01.2022 15:45 Ответить
С Германией не получится разорвать отношения, потому что они лучшие в мире по машиностроению. Многие технологические проекты, по всему миру, не могут обойтись без немецких технологий. Даже США и Великобритания не могут без них обойтись, не говоря о остальных. Оружие не обязательно немецкое, США и Израиль делают и получше. А вообще то немцы мрази, когда перед глазами хороший кшефт, то права человека и международное право уходит на второй план.
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25.01.2022 09:07 Ответить


Mavka Slavka


@MavkaSlavka

· 13 ч

Interesting take on the Germany-Russia coalition.

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25.01.2022 09:40 Ответить
Германия сделала очень многое с 2014 года для Украины....
Завела ситуацию к сегодняшнему результату.Вот,шо сделала Германия если просто.Как говорится благими намерениями вымощена дорога в ад.Ещё треба будет разбирать поведение Германии и Франции и достойны ли они на роль лидеров ЕС
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25.01.2022 11:27 Ответить
Для початку - германія наказала здати ***** Крим без єдиного пострілу.
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25.01.2022 15:46 Ответить
ГИТЛЕР КАПУТ - ПУТИН КАПУТ !!!
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25.01.2022 14:12 Ответить
 
 