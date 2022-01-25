В отношениях с Германией мы вошли в момент истины, – Кулеба. ВИДЕО
Украина с Германией вошли в момент истины по ряду фундаментально важных вопросов безопасности и будущего украинского государства.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Германия сделала очень многое с 2014 года для Украины, в том числе для мобилизации санкционного давления, поддержки украинских реформ, украинской экономики. Но каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вошли в момент истины по ряду фундаментально важных вопросов безопасности и будущего Украины как независимого государства, и евроатлантической безопасности в целом", - сказал Кулеба.
По словам главы МИД, речь идет о поддержке санкций против России со стороны Германии, "Северный поток-2", вопросе поставки оружия.
"Есть один аспект – двусторонние поставки оружия от Германии Украине. Но есть и другие. Есть вопросы предоставления разрешения Германией третьей стране на передачу оружия. Есть вопросы согласия Германии на закупку Украиной оружия через систему НАТО. Это те вопросы, где мы считаем вообще не может быть никаких разговоров о блокировании Германией чего-либо", - подчеркнул министр.
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А большим этот рынок может сделать только Германия, инвестируя в Украину, потому что "начальник европейского отдела" у США именно она. Замкнутый круг.
Поэтому, максимум, что Украина может делать - делать себя привлекательной для развитых стран, чтоб они хотели вкладывать деньги, и, соответственно, защищать их силами НАТО.
А в Украине выбрали президентом комика, марионетку олигарха - прям очень привлекательно для инвестирования десятков миллиардов, да.
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что-то сша стали через голову германии прыгать или британия не прочь открыть свой отдел в европе у сша
Но комик - это уже перебор.
Хотя раньше перебором был януковощ.
Так что, есть реальные переживания насчет следующего президента.
лучше! Устал напоминать сторонникам Кремля что Петя с Яцинюком пришли на пустое "корыто", а уходили когда было около 30 млрд золотого запаса .
А Великобритания намерена быть в совете директоров как США, а не начальником отдела.
Но еще не получила признание, поскольку недавно вообще уволилась.
Но предыдущий хоть на словах вёл чёткую проукраинскую, особенно внешнюю, политику и на него не стыдно было смотреть - да, он тоже подворовывал втихаря там, как и все, но клоуном его назвать было нельзя. А это ж сейчас что.
Там каждый был или есть сыном/дочерью коммуниста из ГДР, на всех папки есть.
Думаешь, не ссут, что их обнародуют?
ты думаешь впн тебя защитит, наивный?
ГЕРМАНИЯ С РАШЕЙ В СГОВОРЕ ПО РАЗДЕЛУ ЕВРОПЫ - фантомные имперские боли
А что британцы делают?
Прислать два самолёта гранатометов и вывезти дипломатов - это действия?
Говоря чзыком иронии, не понимаю чего армию паРаши на высокое место ставят, ибо по мнению Великобритании, чтоб её остановить, достаточно двух самолетов с гранатометами
В Германии 80.
Чи сильно українці переживали за чеченців чи грузинів? Мабуть бігли санкції вводити проти Росії? Ага ага, там така дружба-жвачка була, що куди там німцям.
Приблизно як українцям посрать на все що поза Україною, так і німцям посрать на все що поза ЄС і НАТО.
Піар допомога від німців (модульні пластикові містечка і прочая ахінея) і велика дуля навіть на постачання високотехнологічного обладнання.
Мир винен не нам - він винен сам собі (якщо не хоче щоб його змели мільйонні цунамі біженців)
Я зьозіка його кодло зневажаю більше ніж достатньо і таких немало.
Але вибрав зьозьорат те що вибрав і з цим жити ще 2 роки.
Ця влада тут 2.5 роки, а німецька проросійська політика йде мінімум з 2008 - це тоді коли ще був Ющенко. При Порошенко, який підняв армію, німецька влада забороняла поставку обладнання за наші гроші (це не була допомога взагалі!).
Німецька влада на сьогоднішній день є колаборантом путінської росії. Такі факти.
Mavka Slavka
@MavkaSlavka
· 13 ч
Interesting take on the Germany-Russia coalition.
Завела ситуацию к сегодняшнему результату.Вот,шо сделала Германия если просто.Как говорится благими намерениями вымощена дорога в ад.Ещё треба будет разбирать поведение Германии и Франции и достойны ли они на роль лидеров ЕС