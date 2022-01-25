В отношениях с Германией мы вошли в момент истины, – Кулеба. ВИДЕО

Украина с Германией вошли в момент истины по ряду фундаментально важных вопросов безопасности и будущего украинского государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Германия сделала очень многое с 2014 года для Украины, в том числе для мобилизации санкционного давления, поддержки украинских реформ, украинской экономики. Но каждый кризис выводит отношения на момент истины. И сейчас с Германией мы вошли в момент истины по ряду фундаментально важных вопросов безопасности и будущего Украины как независимого государства, и евроатлантической безопасности в целом", - сказал Кулеба.

По словам главы МИД, речь идет о поддержке санкций против России со стороны Германии, "Северный поток-2", вопросе поставки оружия.

"Есть один аспект – двусторонние поставки оружия от Германии Украине. Но есть и другие. Есть вопросы предоставления разрешения Германией третьей стране на передачу оружия. Есть вопросы согласия Германии на закупку Украиной оружия через систему НАТО. Это те вопросы, где мы считаем вообще не может быть никаких разговоров о блокировании Германией чего-либо", - подчеркнул министр.

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