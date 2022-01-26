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Блинкен призвал "немедленно" завершить процесс отбора главы САП. ВИДЕО

Соединенные Штаты призывают отборочную комиссию САП безотлагательно выполнить последний этап своей работы и завершить отбор главы Антикоррупционной прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Президент Зеленский продолжает продвигать важные реформы, включая последние шаги по судебной реформе, несмотря на внешние вызовы и давление, с которыми он сталкивается. В этой связи я хотел бы призвать отборочную комиссию САП безотлагательно выполнить последний этап своей работы и завершить отбор" , – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен призвал комиссию по отбору руководства САП завершить финальный этап конкурса

В посольстве США заявили: "Пора прямо сейчас завершить процесс отбора руководителя САП. Конкурсная комиссия должна соблюдать разработанные ею правила и противостоять коррупционным силам, поддерживая честность процесса".

Автор: 

Госдепартамент США (1849) конкурс (1143) посольство (1084) США (27055) Бутусов Юрий (4381) САП (2077)


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Топ комментарии
+25
Осталось США озвучить вывод , что Путин и Зеленский работают согласовано. И все к этому идет.
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26.01.2022 11:07
+21
І куди Зє поспішати? Щоб САП весь ОП пересадила?
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26.01.2022 11:08
+19
Вже прямим текстом. Без натяків. Дожились
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26.01.2022 11:08
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26.01.2022 11:06 Ответить
І куди Зє поспішати? Щоб САП весь ОП пересадила?
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26.01.2022 11:08 Ответить
Осталось США озвучить вывод , что Путин и Зеленский работают согласовано. И все к этому идет.
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26.01.2022 11:07 Ответить
И поэтому США завозит в Украину американское оружие чтобы противостоять Путину, ага.
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26.01.2022 11:08 Ответить
Вооружают не Зеленского ,а армию и народ Украины .
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26.01.2022 11:13 Ответить
Так Зеленский - верховный главнокомандующий этой армии, и на нем вся ответственность, не?
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26.01.2022 11:18 Ответить
Яка відповідальність? Може скинути відео, де Верховний Головнокомандувач одним місцем на піаніно грає? Його тільки так і сприймають у всьому світі, всі світові лідери!!
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26.01.2022 11:21 Ответить
Так Зеленский несет ответственность за нынешнее состояние, вооружение и действия украинской армии, или не несет? Да или нет?
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26.01.2022 11:24 Ответить
Озброюють армію і український народ, а не Зєльцмана. А відповідальність за провальний стан армії перед вторгненням кацапів - на Зєльцмані. Так тобі зрозуміліше?
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26.01.2022 11:41 Ответить
Т.е. к любому позитиву Зеленский не имеет отношения, но за любой негатив отвечает лично.
Теперь ясно, очень удобная позиция, почти как для другого украинского экс-президента, только наоборот.
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26.01.2022 11:44 Ответить
Лапоть, угомонись уже. В Госдепартаменте знают, что такое "зеленский", поэтому такая у Украины и поддержка Запада. Ты же не думаешь, что власти США не видят, что зечмо оберегает Беню, хотя в США он под санкциями и там ведуться уголовные дела. Тоже касается и новости по САП, где Членограй уже год саботирует антикоррупционную реформу.
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26.01.2022 11:59 Ответить
Яка відповідальнісь? Те як він вибачався за свій же жарт перед кадировим! Тоді так, за свої вчинки він готовий відповідати!!
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26.01.2022 11:24 Ответить
Притомні люди розрізняють де лайно зЕлене,а де держава Україна,срати я хотів на те чмо гнусаве,воювати люди пішли не за персоналії, а за державу,за свій дім,зрозуміло кацапа?
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26.01.2022 11:55 Ответить
настало время ввести санкции против Дерьмака, Тартарова и ГЕТЬманцева!!!!
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26.01.2022 11:43 Ответить
Зе_банда, просто бздить що з обранням незалежного від ОП Голови САП- буде покладено край безкарному грабіжництву України... а за цим і ЗЕ-банді...
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26.01.2022 14:57 Ответить
Ну ,здається настав час " серпом по яйцях" .
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26.01.2022 11:07 Ответить
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26.01.2022 11:07 Ответить
Коли всі свої в Доску , - По висновок , що президент не хоче. То нехай запише відео, щоб усі знали Чого?
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26.01.2022 11:08 Ответить
Вже прямим текстом. Без натяків. Дожились
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26.01.2022 11:08 Ответить
Яка бляха викачка. Олігархи й так везуть бабло за бугор. Вгамуйся
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26.01.2022 11:34 Ответить
Вова-припини дурити всіх партнерів України...
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26.01.2022 11:08 Ответить
Йому не до цього. Там в голові "майськіє празнікі" та "шашликі".
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26.01.2022 11:12 Ответить
Сейчас первоочередной вопрос - российская агрессия. САП может и подождать, пусть пока НАБУ и НАПК борются с коррупцией так же мощно, как и раньше.
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26.01.2022 11:10 Ответить
Так и НАБУ с НАПК могут подождать - главное всем поддержать ОПГ Зеленского-Ермака-Коломойского.
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26.01.2022 11:36 Ответить
Глас вопіющого в пустелі...
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26.01.2022 11:11 Ответить
Якщо не розуміють - то ідіоти, якщо навмисно, то вороги. Тож питання до зелебобіків: кого ви обрали ідіотів чи ворогів?
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26.01.2022 11:12 Ответить
Испугал ежа голой задницей 😬
Давай уже вводи санкции проти Зеленскаго
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26.01.2022 11:18 Ответить
Кстати, давно пора.
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26.01.2022 11:34 Ответить
ЗЕленая погань будет саботировать до последнего, они же пришли воровать, им не нужен САП, нужно Сук народа сажать
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26.01.2022 11:23 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVlaVBhHgxoUxV9JNxtlPjxU1wT9vFLBfr-EoJhWwTLz7IdxJkzQNCWdewEtTvIMnMF2ZSqR1kUsLetimcQC8Z7vrRzBepWmEJsXsHcNzA1WPYy2n2UQwCEhxoWSJzBPVE&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7140070012699900?__cft__[0]=AZVlaVBhHgxoUxV9JNxtlPjxU1wT9vFLBfr-EoJhWwTLz7IdxJkzQNCWdewEtTvIMnMF2ZSqR1kUsLetimcQC8Z7vrRzBepWmEJsXsHcNzA1WPYy2n2UQwCEhxoWSJzBPVE&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·



Це просто неймовірно, але США в черговий раз вимагають від президента Зеленського завершити конкурс з обрання Спеціального антикорупційного прокурора.

Але безуспішно. Останнє засідання комісії знов не відбулось без будь-яких пояснень. Навіть російська агресія, масовані поставки озброєння з США, потужна політична підтримка, та навіть виділення фінансової допомоги Україні не можуть змусити офіс президента Зеленського призначити керівника антикорупційної прокуратури.

Нагадаю, в Україні нема антикорупційного прокурора з серпня 2020 року - це вже 17 місяців!

Обрання прокурора САП це обов'язкова вимога МВФ, а президент США Д.Байден 31 серпня 2020 року підписав з Зеленським у Вашингтоні спеціальний меморандум, де визначалося, що конкурс по прокурору САП має бути завершений «негайно».

Зрозуміло, що цей відвертий саботаж міжнародної співпраці з США офіс президента робить свідомо на користь олігархам - спонсорам Слуг народу.
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26.01.2022 11:26 Ответить
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?comment_id=Y29tbWVudDo3MTQwMDcwMDEyNjk5OTAwXzcxNDAyNzA2OTYwMTMxNjU%3D&__cft__[0]=AZVlaVBhHgxoUxV9JNxtlPjxU1wT9vFLBfr-EoJhWwTLz7IdxJkzQNCWdewEtTvIMnMF2ZSqR1kUsLetimcQC8Z7vrRzBepWmEJsXsHcNzA1WPYy2n2UQwCEhxoWSJzBPVE&__tn__=R]-R Євген Шевченко ·



Вже цілком очевидно, що https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVlaVBhHgxoUxV9JNxtlPjxU1wT9vFLBfr-EoJhWwTLz7IdxJkzQNCWdewEtTvIMnMF2ZSqR1kUsLetimcQC8Z7vrRzBepWmEJsXsHcNzA1WPYy2n2UQwCEhxoWSJzBPVE&__tn__=R]-R Зеленський - це брехлива корумпована гнида, місце якої у тюрьмі. Бажано разом з баригою, Єрмаком, Татаровим, Венедиктовою, Луценком та іншими «видатними» діячами останніх років.
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26.01.2022 11:28 Ответить
Та ЩАС виберуть ??? США тільки но виділило ще 1,2 мілярда долларів допомоги, нафіг їм той прокурор зараз і так все на війну спишуть.
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26.01.2022 11:30 Ответить
Думаю, что этому чуваку грозит смертельная опасность...
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26.01.2022 11:33 Ответить
Шел 31-ый год независимости.
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26.01.2022 11:42 Ответить
ПОЗОР для власти что так затягивает с САП!! Саботаж ЗЕ очевиден. Через свое большинство в комиссиях СН блокируют результаты прикрываясь бла бла бла... Народ все видит и повторного голосования за такого през.. уже не будет.. А какой был у ЗЕ шанс?!!!!!!
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26.01.2022 11:42 Ответить
ЗЕ ничего нерешает,это начесаная кукла.
Корупционый хоровод начинается с Коломойского.
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26.01.2022 11:46 Ответить
..та обозначьте уже Зеле Золотой Ручке её "перспективу" в потерянных бабках и активах, с цифрами и фактами, а не поймёт - введите санкции против уклонистки и врага Украины, вместе с её Зеля Ностра.. уже давно есть за что...
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26.01.2022 11:47 Ответить
У Зе другой сценарий- злить надих союзников чтоб они нас похерили, увидя такой саботаж власти
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26.01.2022 12:08 Ответить
Хорошее начало.
Но почему только глава САП?

Прошу озвучить весь список реформ с датой окончания!

А для разминки - санкции на тех, кто затягивал голосование.
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26.01.2022 12:11 Ответить
Санкции нужны против всех этих мудаков, кто тормозит реформу.
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26.01.2022 12:43 Ответить
Да сколько можно призывать, пора уже пороть эту ЗЕленожопую свору!!!!!!!!!
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26.01.2022 12:56 Ответить
 
 