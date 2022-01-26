Блинкен призвал "немедленно" завершить процесс отбора главы САП. ВИДЕО

Соединенные Штаты призывают отборочную комиссию САП безотлагательно выполнить последний этап своей работы и завершить отбор главы Антикоррупционной прокуратуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Президент Зеленский продолжает продвигать важные реформы, включая последние шаги по судебной реформе, несмотря на внешние вызовы и давление, с которыми он сталкивается. В этой связи я хотел бы призвать отборочную комиссию САП безотлагательно выполнить последний этап своей работы и завершить отбор" , – отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блинкен призвал комиссию по отбору руководства САП завершить финальный этап конкурса

В посольстве США заявили: "Пора прямо сейчас завершить процесс отбора руководителя САП. Конкурсная комиссия должна соблюдать разработанные ею правила и противостоять коррупционным силам, поддерживая честность процесса".