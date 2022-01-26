Блинкен призвал "немедленно" завершить процесс отбора главы САП. ВИДЕО
Соединенные Штаты призывают отборочную комиссию САП безотлагательно выполнить последний этап своей работы и завершить отбор главы Антикоррупционной прокуратуры.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Президент Зеленский продолжает продвигать важные реформы, включая последние шаги по судебной реформе, несмотря на внешние вызовы и давление, с которыми он сталкивается. В этой связи я хотел бы призвать отборочную комиссию САП безотлагательно выполнить последний этап своей работы и завершить отбор" , – отметил он.
В посольстве США заявили: "Пора прямо сейчас завершить процесс отбора руководителя САП. Конкурсная комиссия должна соблюдать разработанные ею правила и противостоять коррупционным силам, поддерживая честность процесса".
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Теперь ясно, очень удобная позиция, почти как для другого украинского экс-президента, только наоборот.
Давай уже вводи санкции проти Зеленскаго
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7140070012699900?__cft__[0]=AZVlaVBhHgxoUxV9JNxtlPjxU1wT9vFLBfr-EoJhWwTLz7IdxJkzQNCWdewEtTvIMnMF2ZSqR1kUsLetimcQC8Z7vrRzBepWmEJsXsHcNzA1WPYy2n2UQwCEhxoWSJzBPVE&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Це просто неймовірно, але США в черговий раз вимагають від президента Зеленського завершити конкурс з обрання Спеціального антикорупційного прокурора.
Але безуспішно. Останнє засідання комісії знов не відбулось без будь-яких пояснень. Навіть російська агресія, масовані поставки озброєння з США, потужна політична підтримка, та навіть виділення фінансової допомоги Україні не можуть змусити офіс президента Зеленського призначити керівника антикорупційної прокуратури.
Нагадаю, в Україні нема антикорупційного прокурора з серпня 2020 року - це вже 17 місяців!
Обрання прокурора САП це обов'язкова вимога МВФ, а президент США Д.Байден 31 серпня 2020 року підписав з Зеленським у Вашингтоні спеціальний меморандум, де визначалося, що конкурс по прокурору САП має бути завершений «негайно».
Зрозуміло, що цей відвертий саботаж міжнародної співпраці з США офіс президента робить свідомо на користь олігархам - спонсорам Слуг народу.
Вже цілком очевидно, що https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVlaVBhHgxoUxV9JNxtlPjxU1wT9vFLBfr-EoJhWwTLz7IdxJkzQNCWdewEtTvIMnMF2ZSqR1kUsLetimcQC8Z7vrRzBepWmEJsXsHcNzA1WPYy2n2UQwCEhxoWSJzBPVE&__tn__=R]-R Зеленський - це брехлива корумпована гнида, місце якої у тюрьмі. Бажано разом з баригою, Єрмаком, Татаровим, Венедиктовою, Луценком та іншими «видатними» діячами останніх років.
Корупционый хоровод начинается с Коломойского.
Но почему только глава САП?
Прошу озвучить весь список реформ с датой окончания!
А для разминки - санкции на тех, кто затягивал голосование.