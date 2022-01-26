Блінкен закликав "невідкладно" завершити процес відбору очільника САП. ВIДЕО
Сполучені Штати закликають відбіркову комісію САП невідкладно виконати останній етап своєї роботи та завершити відбір очільника Антикорупційної прокуратури.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Президент Зеленський продовжує просувати важливі реформи, включаючи останні кроки щодо судової реформи, незважаючи на зовнішні виклики та тиск, з якими він стикається. У зв'язку з цим я хотів би закликати відбіркову комісію САП невідкладно виконати останній етап своєї роботи та завершити відбір", - зазначив він.
В посольстві США заявили: "Настав час просто зараз завершити процес відбору керівника САП. Конкурсна комісія має дотримуватися розроблених нею правил і протистояти корупційним силам, підтримуючи чесність процесу".
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Теперь ясно, очень удобная позиция, почти как для другого украинского экс-президента, только наоборот.
Давай уже вводи санкции проти Зеленскаго
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7140070012699900?__cft__[0]=AZVlaVBhHgxoUxV9JNxtlPjxU1wT9vFLBfr-EoJhWwTLz7IdxJkzQNCWdewEtTvIMnMF2ZSqR1kUsLetimcQC8Z7vrRzBepWmEJsXsHcNzA1WPYy2n2UQwCEhxoWSJzBPVE&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·
Це просто неймовірно, але США в черговий раз вимагають від президента Зеленського завершити конкурс з обрання Спеціального антикорупційного прокурора.
Але безуспішно. Останнє засідання комісії знов не відбулось без будь-яких пояснень. Навіть російська агресія, масовані поставки озброєння з США, потужна політична підтримка, та навіть виділення фінансової допомоги Україні не можуть змусити офіс президента Зеленського призначити керівника антикорупційної прокуратури.
Нагадаю, в Україні нема антикорупційного прокурора з серпня 2020 року - це вже 17 місяців!
Обрання прокурора САП це обов'язкова вимога МВФ, а президент США Д.Байден 31 серпня 2020 року підписав з Зеленським у Вашингтоні спеціальний меморандум, де визначалося, що конкурс по прокурору САП має бути завершений «негайно».
Зрозуміло, що цей відвертий саботаж міжнародної співпраці з США офіс президента робить свідомо на користь олігархам - спонсорам Слуг народу.
Вже цілком очевидно, що https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVlaVBhHgxoUxV9JNxtlPjxU1wT9vFLBfr-EoJhWwTLz7IdxJkzQNCWdewEtTvIMnMF2ZSqR1kUsLetimcQC8Z7vrRzBepWmEJsXsHcNzA1WPYy2n2UQwCEhxoWSJzBPVE&__tn__=R]-R Зеленський - це брехлива корумпована гнида, місце якої у тюрьмі. Бажано разом з баригою, Єрмаком, Татаровим, Венедиктовою, Луценком та іншими «видатними» діячами останніх років.
Корупционый хоровод начинается с Коломойского.
Но почему только глава САП?
Прошу озвучить весь список реформ с датой окончания!
А для разминки - санкции на тех, кто затягивал голосование.