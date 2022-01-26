Блінкен закликав "невідкладно" завершити процес відбору очільника САП. ВIДЕО

Сполучені Штати закликають відбіркову комісію САП невідкладно виконати останній етап своєї роботи та завершити відбір очільника Антикорупційної прокуратури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Президент Зеленський продовжує просувати важливі реформи, включаючи останні кроки щодо судової реформи, незважаючи на зовнішні виклики та тиск, з якими він стикається. У зв'язку з цим я хотів би закликати відбіркову комісію САП невідкладно виконати останній етап своєї роботи та завершити відбір", - зазначив він.

В посольстві США заявили: "Настав час просто зараз завершити процес відбору керівника САП. Конкурсна комісія має дотримуватися розроблених нею правил і протистояти корупційним силам, підтримуючи чесність процесу".

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