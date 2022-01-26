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Блінкен закликав "невідкладно" завершити процес відбору очільника САП. ВIДЕО

Сполучені Штати закликають відбіркову комісію САП невідкладно виконати останній етап своєї роботи та завершити відбір очільника Антикорупційної прокуратури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Президент Зеленський продовжує просувати важливі реформи, включаючи останні кроки щодо судової реформи, незважаючи на зовнішні виклики та тиск, з якими він стикається. У зв'язку з цим я хотів би закликати відбіркову комісію САП невідкладно виконати останній етап своєї роботи та завершити відбір", - зазначив він.

В посольстві США заявили: "Настав час просто зараз завершити процес відбору керівника САП. Конкурсна комісія має дотримуватися розроблених нею правил і протистояти корупційним силам, підтримуючи чесність процесу".

Також читайте: Міжнародні партнери не звинувачують українську владу в затягуванні конкурсу на керівника САП або будь-якої іншої реформи, - Кулеба

Автор: 

Держдепартамент США (1645) конкурс (1292) посольство (947) США (23290) Бутусов Юрій (3612) САП (2233)


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Топ коментарі
+25
Осталось США озвучить вывод , что Путин и Зеленский работают согласовано. И все к этому идет.
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26.01.2022 11:07
+21
І куди Зє поспішати? Щоб САП весь ОП пересадила?
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26.01.2022 11:08
+19
Вже прямим текстом. Без натяків. Дожились
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26.01.2022 11:08
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26.01.2022 11:06 Відповісти
І куди Зє поспішати? Щоб САП весь ОП пересадила?
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26.01.2022 11:08 Відповісти
Осталось США озвучить вывод , что Путин и Зеленский работают согласовано. И все к этому идет.
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26.01.2022 11:07 Відповісти
И поэтому США завозит в Украину американское оружие чтобы противостоять Путину, ага.
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26.01.2022 11:08 Відповісти
Вооружают не Зеленского ,а армию и народ Украины .
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26.01.2022 11:13 Відповісти
Так Зеленский - верховный главнокомандующий этой армии, и на нем вся ответственность, не?
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26.01.2022 11:18 Відповісти
Яка відповідальність? Може скинути відео, де Верховний Головнокомандувач одним місцем на піаніно грає? Його тільки так і сприймають у всьому світі, всі світові лідери!!
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26.01.2022 11:21 Відповісти
Так Зеленский несет ответственность за нынешнее состояние, вооружение и действия украинской армии, или не несет? Да или нет?
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26.01.2022 11:24 Відповісти
Озброюють армію і український народ, а не Зєльцмана. А відповідальність за провальний стан армії перед вторгненням кацапів - на Зєльцмані. Так тобі зрозуміліше?
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26.01.2022 11:41 Відповісти
Т.е. к любому позитиву Зеленский не имеет отношения, но за любой негатив отвечает лично.
Теперь ясно, очень удобная позиция, почти как для другого украинского экс-президента, только наоборот.
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26.01.2022 11:44 Відповісти
Лапоть, угомонись уже. В Госдепартаменте знают, что такое "зеленский", поэтому такая у Украины и поддержка Запада. Ты же не думаешь, что власти США не видят, что зечмо оберегает Беню, хотя в США он под санкциями и там ведуться уголовные дела. Тоже касается и новости по САП, где Членограй уже год саботирует антикоррупционную реформу.
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26.01.2022 11:59 Відповісти
Яка відповідальнісь? Те як він вибачався за свій же жарт перед кадировим! Тоді так, за свої вчинки він готовий відповідати!!
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26.01.2022 11:24 Відповісти
Притомні люди розрізняють де лайно зЕлене,а де держава Україна,срати я хотів на те чмо гнусаве,воювати люди пішли не за персоналії, а за державу,за свій дім,зрозуміло кацапа?
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26.01.2022 11:55 Відповісти
настало время ввести санкции против Дерьмака, Тартарова и ГЕТЬманцева!!!!
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26.01.2022 11:43 Відповісти
Зе_банда, просто бздить що з обранням незалежного від ОП Голови САП- буде покладено край безкарному грабіжництву України... а за цим і ЗЕ-банді...
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26.01.2022 14:57 Відповісти
Ну ,здається настав час " серпом по яйцях" .
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26.01.2022 11:07 Відповісти
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26.01.2022 11:07 Відповісти
Коли всі свої в Доску , - По висновок , що президент не хоче. То нехай запише відео, щоб усі знали Чого?
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26.01.2022 11:08 Відповісти
Вже прямим текстом. Без натяків. Дожились
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26.01.2022 11:08 Відповісти
Яка бляха викачка. Олігархи й так везуть бабло за бугор. Вгамуйся
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26.01.2022 11:34 Відповісти
Вова-припини дурити всіх партнерів України...
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26.01.2022 11:08 Відповісти
Йому не до цього. Там в голові "майськіє празнікі" та "шашликі".
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26.01.2022 11:12 Відповісти
Сейчас первоочередной вопрос - российская агрессия. САП может и подождать, пусть пока НАБУ и НАПК борются с коррупцией так же мощно, как и раньше.
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26.01.2022 11:10 Відповісти
Так и НАБУ с НАПК могут подождать - главное всем поддержать ОПГ Зеленского-Ермака-Коломойского.
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26.01.2022 11:36 Відповісти
Глас вопіющого в пустелі...
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26.01.2022 11:11 Відповісти
Якщо не розуміють - то ідіоти, якщо навмисно, то вороги. Тож питання до зелебобіків: кого ви обрали ідіотів чи ворогів?
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26.01.2022 11:12 Відповісти
Испугал ежа голой задницей 😬
Давай уже вводи санкции проти Зеленскаго
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26.01.2022 11:18 Відповісти
Кстати, давно пора.
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26.01.2022 11:34 Відповісти
ЗЕленая погань будет саботировать до последнего, они же пришли воровать, им не нужен САП, нужно Сук народа сажать
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26.01.2022 11:23 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZVlaVBhHgxoUxV9JNxtlPjxU1wT9vFLBfr-EoJhWwTLz7IdxJkzQNCWdewEtTvIMnMF2ZSqR1kUsLetimcQC8Z7vrRzBepWmEJsXsHcNzA1WPYy2n2UQwCEhxoWSJzBPVE&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7140070012699900?__cft__[0]=AZVlaVBhHgxoUxV9JNxtlPjxU1wT9vFLBfr-EoJhWwTLz7IdxJkzQNCWdewEtTvIMnMF2ZSqR1kUsLetimcQC8Z7vrRzBepWmEJsXsHcNzA1WPYy2n2UQwCEhxoWSJzBPVE&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·



Це просто неймовірно, але США в черговий раз вимагають від президента Зеленського завершити конкурс з обрання Спеціального антикорупційного прокурора.

Але безуспішно. Останнє засідання комісії знов не відбулось без будь-яких пояснень. Навіть російська агресія, масовані поставки озброєння з США, потужна політична підтримка, та навіть виділення фінансової допомоги Україні не можуть змусити офіс президента Зеленського призначити керівника антикорупційної прокуратури.

Нагадаю, в Україні нема антикорупційного прокурора з серпня 2020 року - це вже 17 місяців!

Обрання прокурора САП це обов'язкова вимога МВФ, а президент США Д.Байден 31 серпня 2020 року підписав з Зеленським у Вашингтоні спеціальний меморандум, де визначалося, що конкурс по прокурору САП має бути завершений «негайно».

Зрозуміло, що цей відвертий саботаж міжнародної співпраці з США офіс президента робить свідомо на користь олігархам - спонсорам Слуг народу.
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26.01.2022 11:26 Відповісти
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?comment_id=Y29tbWVudDo3MTQwMDcwMDEyNjk5OTAwXzcxNDAyNzA2OTYwMTMxNjU%3D&__cft__[0]=AZVlaVBhHgxoUxV9JNxtlPjxU1wT9vFLBfr-EoJhWwTLz7IdxJkzQNCWdewEtTvIMnMF2ZSqR1kUsLetimcQC8Z7vrRzBepWmEJsXsHcNzA1WPYy2n2UQwCEhxoWSJzBPVE&__tn__=R]-R Євген Шевченко ·



Вже цілком очевидно, що https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVlaVBhHgxoUxV9JNxtlPjxU1wT9vFLBfr-EoJhWwTLz7IdxJkzQNCWdewEtTvIMnMF2ZSqR1kUsLetimcQC8Z7vrRzBepWmEJsXsHcNzA1WPYy2n2UQwCEhxoWSJzBPVE&__tn__=R]-R Зеленський - це брехлива корумпована гнида, місце якої у тюрьмі. Бажано разом з баригою, Єрмаком, Татаровим, Венедиктовою, Луценком та іншими «видатними» діячами останніх років.
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26.01.2022 11:28 Відповісти
Та ЩАС виберуть ??? США тільки но виділило ще 1,2 мілярда долларів допомоги, нафіг їм той прокурор зараз і так все на війну спишуть.
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26.01.2022 11:30 Відповісти
Думаю, что этому чуваку грозит смертельная опасность...
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26.01.2022 11:33 Відповісти
Шел 31-ый год независимости.
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26.01.2022 11:42 Відповісти
ПОЗОР для власти что так затягивает с САП!! Саботаж ЗЕ очевиден. Через свое большинство в комиссиях СН блокируют результаты прикрываясь бла бла бла... Народ все видит и повторного голосования за такого през.. уже не будет.. А какой был у ЗЕ шанс?!!!!!!
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26.01.2022 11:42 Відповісти
ЗЕ ничего нерешает,это начесаная кукла.
Корупционый хоровод начинается с Коломойского.
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26.01.2022 11:46 Відповісти
..та обозначьте уже Зеле Золотой Ручке её "перспективу" в потерянных бабках и активах, с цифрами и фактами, а не поймёт - введите санкции против уклонистки и врага Украины, вместе с её Зеля Ностра.. уже давно есть за что...
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26.01.2022 11:47 Відповісти
У Зе другой сценарий- злить надих союзников чтоб они нас похерили, увидя такой саботаж власти
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26.01.2022 12:08 Відповісти
Хорошее начало.
Но почему только глава САП?

Прошу озвучить весь список реформ с датой окончания!

А для разминки - санкции на тех, кто затягивал голосование.
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26.01.2022 12:11 Відповісти
Санкции нужны против всех этих мудаков, кто тормозит реформу.
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26.01.2022 12:43 Відповісти
Да сколько можно призывать, пора уже пороть эту ЗЕленожопую свору!!!!!!!!!
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26.01.2022 12:56 Відповісти
 
 