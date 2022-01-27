Верка Сердючка спела на концерте украинский хит "Батько наш - Бандера, Україна - мати...". ВИДЕО
Украинский артист Андрей Данилко, известный под женским сценическим именем Верка Сердючка, спел на одном из концертов украинский хит "Батько наш - Бандера, Україна - мати...".
Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время съемок одного из юмористических телешоу.
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