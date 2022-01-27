РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11778 посетителей онлайн
Новости Видео
49 212 103

Верка Сердючка спела на концерте украинский хит "Батько наш - Бандера, Україна - мати...". ВИДЕО

Украинский артист Андрей Данилко, известный под женским сценическим именем Верка Сердючка, спел на одном из концертов украинский хит "Батько наш - Бандера, Україна - мати...".

Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это во время съемок одного из юмористических телешоу.

Смотрите: "Батько наш Бандера...", - в помещении ГУ Нацполиции Донетчины в честь дня рождения Бандеры включили из громкоговорителей популярный украинский хит. ВИДЕО

Автор: 

Бандера Степан (752) концерт (401)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+79
Вєркі Сердючці-респект...
показать весь комментарий
27.01.2022 16:21
+45
Хунта одобряє 👍
показать весь комментарий
27.01.2022 16:21
+41
С чого ви взяли що Данилюк - гей? Це просто сценічний образ. Я вже багато років його не слухав, бо кинув бухати ))) Але на Євробачені він непогано смалив! І навіть "раша гудбай", за що його кацапи ненавиділи
показать весь комментарий
27.01.2022 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Данілко типовий "хохол" хитрий та нерозбірливий, а вся його "творчість" то є ниций та вульгарний совок.
показать весь комментарий
28.01.2022 03:17 Ответить
За паребріком запалало.
показать весь комментарий
28.01.2022 11:12 Ответить
Я потомок казаков, охранявших Верный,, сейчвс Алматы, Батько - это казачий термин, какое отношение Сепан Бандера имел к казакам, был низенького роста, 158 см
показать весь комментарий
29.01.2022 14:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 