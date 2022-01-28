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Политическое предложение законопроекта о переходном периоде обнародуем в апреле-мае, – Верещук. ВИДЕО

В мае-апреле Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий предложит политическое предложение закона о переходном периоде.

Об этом в комментарии журналистам сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, мы будем на это брать несколько месяцев и в апреле-мае мы сделаем политическое предложение этого закона, потому что сначала я предлагаю обсудить политическое предложение. То есть концепцию, которая будет закладывать этот рамочный закон, нам потом жить с этим годами. От этого зависит и вопрос реинтеграции, поэтому медленно, но неукоснительно мы будем это делать", - заявила Верещук.

"Вопрос о переходном периоде. Я, когда стала министром, начала искать пути, как претворить в жизнь этот рамочный закон, потому что он был только зарегистрирован и не был рекомендован нашим комитетом к рассмотрению в парламенте. Мы собрали круглый стол, неоднократно заседали и слышали, и слушали друг друга относительно того, возможно ли принять в том виде, а если нет, возможно ли между первым и вторым внести такие коррективы, которые будут необходимы для того, чтобы обеспечить все национальные интересы и человекоцентричность в этом случае. Мы сейчас говорим, например, о вопросе люстрации, он остро критикуется Венецианской комиссией и есть в выводах Венецианской комиссии именно острые замечания, касающиеся прав граждан Украины", - продолжила министр.

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По словам Верещук, в Харькове она с лучшими юристами Украины обсуждала этот вопрос.

"Я пришла к выводу, что только доработка этого законопроекта сможет изменить ситуацию, когда мы говорим о переходной юстиции. Я доложила об этом премьер-министру, президенту и было принято решение, что обращусь к правительству с просьбой отозвать на доработку", - добавила она.

"Оказалось, что вопрос люстрации и все остальное, когда мы говорим о вопросах людей, которые сотрудничали с режимом, тоже можно описать в другом законе. И этот закон рамочный точно не помогает, а можно сказать вредит. По крайней мере, Венецианская комиссия так советовала", - подытожила Верещук.

Автор: 

законопроект (3229) Донбасс (26957) Верещук Ирина (505)


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Топ комментарии
+13
стає дедалі ясніше тепер чому законопроект про Колоборантів так не подобається Верещук
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28.01.2022 10:18
+6
Переходной период? Вы перейдете работать в ОРДЛО или Москву?
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28.01.2022 10:20
+6
а куда это сивуха пропал? такая бы красивая пара была для посиделок на лавочке. картина маслом - солнце, не облачка, жара, вересчук держит над этим мелким зонтик, а тот по любому мокрый по пояс, як плющ! )
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28.01.2022 10:21
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Правила форума Совет форумчан
стає дедалі ясніше тепер чому законопроект про Колоборантів так не подобається Верещук
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28.01.2022 10:18 Ответить
Переходной период? Вы перейдете работать в ОРДЛО или Москву?
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28.01.2022 10:20 Ответить
Переходный период это когда опаЧленцы станут народными милиционерами
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28.01.2022 10:39 Ответить
а куда это сивуха пропал? такая бы красивая пара была для посиделок на лавочке. картина маслом - солнце, не облачка, жара, вересчук держит над этим мелким зонтик, а тот по любому мокрый по пояс, як плющ! )
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28.01.2022 10:21 Ответить
Верещучка поміняла бурштин на "на защітніків родіни..
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28.01.2022 10:25 Ответить
будеш давати показання, москалиха
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28.01.2022 10:35 Ответить
Перехід повинен бути такий:
1. 10 (а то й 15) років після повернення територій - ніяких виборів. Управління виключно адміністраціями призначеними з Києва.
2. Декілька років перевірка СБУ всіх жителів на предмет співпраці з терористами. Хто воював проти української армії - мусить відповідати перед законом.
3. Хто отримав російський паспорт - може собі його залишити за бажанням. Якщо має нерухомість в ОРДЛО і проживав тут до 2014 року - може жити з сім єю росіянином в Україні. Не має доказів, що проживав тут - зробити правило, що кожні три місяці на місяць треба виїзджати в Росію.
4. Хто мав український паспорт і хоче повернути - виключно через ЗНО з української мови та історії і тільки років через 5 після окупації. До того - право на проживання без права голосу на загальнонаціональних виборах.
5. Молоді навпаки - паспорт видавати за спрощеною процедурою. Закінчив український навчальний заклад - отримав паспорт!
За 10-15 років, окупація забудеться як страшний сон, а жителі ОРДЛО віллються до української громади. По Криму підхід повинен бути схожий.
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28.01.2022 10:41 Ответить
Пан Штуль, , а где же вы были с такими предложениями в 2015 году, когда шоколадный мародер бегом подписывал минск2 и бздел, что еще пару часов и сепары возьмут Бахмут, Славянск и Краматорск??? Предложения Ваши веселые, но далекие от реальности.
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28.01.2022 10:55 Ответить
"Пане", кацапчег, "Пане"
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28.01.2022 11:26 Ответить
Так ты ж не панЕ, ты- быдло.
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28.01.2022 11:44 Ответить
Це ти далекий від реальності - на інші умови українське суспільство не погодиться!
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28.01.2022 11:59 Ответить
То , что Вы пишите, мог бы сделать только политик смелый . Например Эрдоган, который посадил несколько тыс. человек после неудачного переворота. А у нас за те 7 лет, которые прошли после даже после освобождения Мариуполя, Славянска, Северодонецка и Краматорска, вообще не привлекли к ответственности тех, кто ходил на безлеровские рехверендумы, тех кто давал технику для сооружения блок-постов.. А ведь на них стояли в очереди.. Те люди сейчас спокойно работают, и многие даже в кабинетах. Пусть не тюрьма , хотя бы штраф в 100 грн., .
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28.01.2022 12:12 Ответить
проблема невирішеною є з часів Петра Олексійовича. громадянство !!! це- головне. якщо ти став громадянином луГАНДОНіїї-автомтично позбуваєшся громадянства Украіни. і , автоматично- позбавляєшся навіть мрій про украінську пенсію. соц виплати. тощо.. негромадянин а не громадянам держава не має права виплачувати утримання..також позбавляють права участі в голосуванні. на виборах. оце =головне..а то зараз террорсит з луГАНДОНії приїзджає вільно на Вкраїну та оформлює ПЕНСІЮ !!!! як заслужений трудівник !!чому це питання не вирішено вже з 2014 року..
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28.01.2022 10:57 Ответить
В конце апреля в москве ОНО уже СДОХНЕТ! И не нужно будет никаких "переходных законов", нужно будет просто ОСВОБОДИТЬ военным путем Украину от остатков "русского мира"!
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28.01.2022 10:44 Ответить
прі зєлєні...?
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28.01.2022 14:10 Ответить

В апреле - мае все украинцы получат паспорта с Москвы, для этого меня и поставили Все вопросы к Президенту.
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28.01.2022 10:53 Ответить
Та ти шо?
Кацапи вже вивели війська і барахло своє прибрали? Україна контролює свій кордон? Чи в "формулі штайнмаєра-хуйла-зеленського" такі дрібниці не прописані?
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28.01.2022 10:55 Ответить
ага, ЗЕлені випишуть Закон так само, як Закон про імпічмент, що неможливо буде виконати або він буде абсолютно "беззубий" , що у любому випадку буде на догоду хремлю
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28.01.2022 10:56 Ответить
Если предложение исходит от ВЕрещук - ничегоЮ, кроме западла там бфть не может... САмые позорные окна овертона от зелёных открывает сивоха... и верещук.... бо их не жалко...
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28.01.2022 11:04 Ответить
бубубубубубубубубубубубу....
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28.01.2022 11:37 Ответить
Тяжело будет принять и жить с этим законом, если он будет на основе Европейских тезисов!
В Европе, в первую очередь, защищают геев и убогих умом.
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28.01.2022 11:38 Ответить
Брехливые зедебилы. Все уже знают почему отозвали закон ,ваши друзья кацапы вас сдали. Просто кацапы заставили и поставили условия ,что если не отзовете ,с дермаком встречаться не будем.Для кого пояснения ,тем более от базарной безмозглой тетки,какие законы она может написать?
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28.01.2022 11:54 Ответить
Что еще раз доказывает что у тупой зелени войны нет....
Какой апрель, май......
Если будете расслаблять так булки - к лету ты будешь с зонтиком в ж-пе обслуживать по кругу якутов.
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28.01.2022 13:16 Ответить
 
 