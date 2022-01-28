Политическое предложение законопроекта о переходном периоде обнародуем в апреле-мае, – Верещук. ВИДЕО
В мае-апреле Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий предложит политическое предложение закона о переходном периоде.
Об этом в комментарии журналистам сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я думаю, мы будем на это брать несколько месяцев и в апреле-мае мы сделаем политическое предложение этого закона, потому что сначала я предлагаю обсудить политическое предложение. То есть концепцию, которая будет закладывать этот рамочный закон, нам потом жить с этим годами. От этого зависит и вопрос реинтеграции, поэтому медленно, но неукоснительно мы будем это делать", - заявила Верещук.
"Вопрос о переходном периоде. Я, когда стала министром, начала искать пути, как претворить в жизнь этот рамочный закон, потому что он был только зарегистрирован и не был рекомендован нашим комитетом к рассмотрению в парламенте. Мы собрали круглый стол, неоднократно заседали и слышали, и слушали друг друга относительно того, возможно ли принять в том виде, а если нет, возможно ли между первым и вторым внести такие коррективы, которые будут необходимы для того, чтобы обеспечить все национальные интересы и человекоцентричность в этом случае. Мы сейчас говорим, например, о вопросе люстрации, он остро критикуется Венецианской комиссией и есть в выводах Венецианской комиссии именно острые замечания, касающиеся прав граждан Украины", - продолжила министр.
По словам Верещук, в Харькове она с лучшими юристами Украины обсуждала этот вопрос.
"Я пришла к выводу, что только доработка этого законопроекта сможет изменить ситуацию, когда мы говорим о переходной юстиции. Я доложила об этом премьер-министру, президенту и было принято решение, что обращусь к правительству с просьбой отозвать на доработку", - добавила она.
"Оказалось, что вопрос люстрации и все остальное, когда мы говорим о вопросах людей, которые сотрудничали с режимом, тоже можно описать в другом законе. И этот закон рамочный точно не помогает, а можно сказать вредит. По крайней мере, Венецианская комиссия так советовала", - подытожила Верещук.
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В апреле - мае все украинцы получат паспорта с Москвы, для этого меня и поставили Все вопросы к Президенту.
Кацапи вже вивели війська і барахло своє прибрали? Україна контролює свій кордон? Чи в "формулі штайнмаєра-хуйла-зеленського" такі дрібниці не прописані?
В Европе, в первую очередь, защищают геев и убогих умом.
Какой апрель, май......
Если будете расслаблять так булки - к лету ты будешь с зонтиком в ж-пе обслуживать по кругу якутов.