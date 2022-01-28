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Політичну пропозицію законопроєкту про перехідний період запропонуємо в квітні-травні, - Верещук. ВIДЕО

В травні-квітні Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій запропонує політичну пропозицію закону про перехідний період.

Про це в коментарі журналістам повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, ми на це братимемо декілька місяців і в квітні-травні ми запропонуємо політичну пропозицію цього закону, бо спочатку я пропоную обговорити політичну пропозицію. Тобто концепцію, що закладатиме цей рамковий закон, нам потім жити з цим роками. Від цього залежить і питання реінтеграції, тому повільно, але неухильно ми це робитимемо", - заявила Верещук.

"Питання щодо перехідного періоду. Я, коли стала міністром, почала шукати шляхи, як втілити в життя це рамковий закон, тому що він був лише зарєстрований і не був рекомендований нашим комітетом до розгляду в парламенті. Ми зібрали круглий стіл, неодноразово засідали і чули, і слухали одне одного щодо того, чи можливо ухвалити в тому вигляді, а якщо ні, то чи можливо між першим і другим внести такі корективи, які будуть необхідні для того, аби забезпечити усі національні інтереси і людиноцентричність в цьому випадку. Ми зараз говоримо, наприклад, про питання люстарції, воно гостро критикується Венеційською комісією і є у висновках Венеційської комісії саме гострі зауваження, які стосуються прав громадян України", - продовжила міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін відкликав законопроєкт про перехідний період через його недостатню підтримку нардепами, - Верещук

За словами Верещук, в Харкові вона з найкращими правниками України обговорювала це питання.

"Я дійшла висновку, що тільки доопрацювання цього законопроєкту зможе змінити ситуацію, коли ми говоримо про перехідну юстицію. Я доповіла про це прем'єр-міністру, президенту і було ухвалено рішення, що звернусь до уряду з проханням відкликати на доопрацювання", - додала вона.

"Виявилось, що питання люстрації і решта, коли ми говоримо про питання людей, які співпрацювали з режимом, теж можна описати в іншому законі. І цей закон рамковий точно не допомагає, а можна сказати шкодить. Принаймні Венеційська комісія так радила", - підсумувала Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верещук: До визначення терміну "колаборант" треба підходити акуратно

Автор: 

законопроєкт (3615) Донбас (22357) Верещук Ірина (684)


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Топ коментарі
+13
стає дедалі ясніше тепер чому законопроект про Колоборантів так не подобається Верещук
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28.01.2022 10:18
+6
Переходной период? Вы перейдете работать в ОРДЛО или Москву?
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28.01.2022 10:20
+6
а куда это сивуха пропал? такая бы красивая пара была для посиделок на лавочке. картина маслом - солнце, не облачка, жара, вересчук держит над этим мелким зонтик, а тот по любому мокрый по пояс, як плющ! )
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28.01.2022 10:21
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стає дедалі ясніше тепер чому законопроект про Колоборантів так не подобається Верещук
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28.01.2022 10:18 Відповісти
Переходной период? Вы перейдете работать в ОРДЛО или Москву?
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28.01.2022 10:20 Відповісти
Переходный период это когда опаЧленцы станут народными милиционерами
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28.01.2022 10:39 Відповісти
а куда это сивуха пропал? такая бы красивая пара была для посиделок на лавочке. картина маслом - солнце, не облачка, жара, вересчук держит над этим мелким зонтик, а тот по любому мокрый по пояс, як плющ! )
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28.01.2022 10:21 Відповісти
Верещучка поміняла бурштин на "на защітніків родіни..
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28.01.2022 10:25 Відповісти
будеш давати показання, москалиха
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28.01.2022 10:35 Відповісти
Перехід повинен бути такий:
1. 10 (а то й 15) років після повернення територій - ніяких виборів. Управління виключно адміністраціями призначеними з Києва.
2. Декілька років перевірка СБУ всіх жителів на предмет співпраці з терористами. Хто воював проти української армії - мусить відповідати перед законом.
3. Хто отримав російський паспорт - може собі його залишити за бажанням. Якщо має нерухомість в ОРДЛО і проживав тут до 2014 року - може жити з сім єю росіянином в Україні. Не має доказів, що проживав тут - зробити правило, що кожні три місяці на місяць треба виїзджати в Росію.
4. Хто мав український паспорт і хоче повернути - виключно через ЗНО з української мови та історії і тільки років через 5 після окупації. До того - право на проживання без права голосу на загальнонаціональних виборах.
5. Молоді навпаки - паспорт видавати за спрощеною процедурою. Закінчив український навчальний заклад - отримав паспорт!
За 10-15 років, окупація забудеться як страшний сон, а жителі ОРДЛО віллються до української громади. По Криму підхід повинен бути схожий.
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28.01.2022 10:41 Відповісти
Пан Штуль, , а где же вы были с такими предложениями в 2015 году, когда шоколадный мародер бегом подписывал минск2 и бздел, что еще пару часов и сепары возьмут Бахмут, Славянск и Краматорск??? Предложения Ваши веселые, но далекие от реальности.
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28.01.2022 10:55 Відповісти
"Пане", кацапчег, "Пане"
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28.01.2022 11:26 Відповісти
Так ты ж не панЕ, ты- быдло.
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28.01.2022 11:44 Відповісти
Це ти далекий від реальності - на інші умови українське суспільство не погодиться!
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28.01.2022 11:59 Відповісти
То , что Вы пишите, мог бы сделать только политик смелый . Например Эрдоган, который посадил несколько тыс. человек после неудачного переворота. А у нас за те 7 лет, которые прошли после даже после освобождения Мариуполя, Славянска, Северодонецка и Краматорска, вообще не привлекли к ответственности тех, кто ходил на безлеровские рехверендумы, тех кто давал технику для сооружения блок-постов.. А ведь на них стояли в очереди.. Те люди сейчас спокойно работают, и многие даже в кабинетах. Пусть не тюрьма , хотя бы штраф в 100 грн., .
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28.01.2022 12:12 Відповісти
проблема невирішеною є з часів Петра Олексійовича. громадянство !!! це- головне. якщо ти став громадянином луГАНДОНіїї-автомтично позбуваєшся громадянства Украіни. і , автоматично- позбавляєшся навіть мрій про украінську пенсію. соц виплати. тощо.. негромадянин а не громадянам держава не має права виплачувати утримання..також позбавляють права участі в голосуванні. на виборах. оце =головне..а то зараз террорсит з луГАНДОНії приїзджає вільно на Вкраїну та оформлює ПЕНСІЮ !!!! як заслужений трудівник !!чому це питання не вирішено вже з 2014 року..
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28.01.2022 10:57 Відповісти
В конце апреля в москве ОНО уже СДОХНЕТ! И не нужно будет никаких "переходных законов", нужно будет просто ОСВОБОДИТЬ военным путем Украину от остатков "русского мира"!
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28.01.2022 10:44 Відповісти
прі зєлєні...?
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28.01.2022 14:10 Відповісти

В апреле - мае все украинцы получат паспорта с Москвы, для этого меня и поставили Все вопросы к Президенту.
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28.01.2022 10:53 Відповісти
Та ти шо?
Кацапи вже вивели війська і барахло своє прибрали? Україна контролює свій кордон? Чи в "формулі штайнмаєра-хуйла-зеленського" такі дрібниці не прописані?
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28.01.2022 10:55 Відповісти
ага, ЗЕлені випишуть Закон так само, як Закон про імпічмент, що неможливо буде виконати або він буде абсолютно "беззубий" , що у любому випадку буде на догоду хремлю
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28.01.2022 10:56 Відповісти
Если предложение исходит от ВЕрещук - ничегоЮ, кроме западла там бфть не может... САмые позорные окна овертона от зелёных открывает сивоха... и верещук.... бо их не жалко...
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28.01.2022 11:04 Відповісти
бубубубубубубубубубубубу....
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28.01.2022 11:37 Відповісти
Тяжело будет принять и жить с этим законом, если он будет на основе Европейских тезисов!
В Европе, в первую очередь, защищают геев и убогих умом.
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28.01.2022 11:38 Відповісти
Брехливые зедебилы. Все уже знают почему отозвали закон ,ваши друзья кацапы вас сдали. Просто кацапы заставили и поставили условия ,что если не отзовете ,с дермаком встречаться не будем.Для кого пояснения ,тем более от базарной безмозглой тетки,какие законы она может написать?
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28.01.2022 11:54 Відповісти
Что еще раз доказывает что у тупой зелени войны нет....
Какой апрель, май......
Если будете расслаблять так булки - к лету ты будешь с зонтиком в ж-пе обслуживать по кругу якутов.
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28.01.2022 13:16 Відповісти
 
 