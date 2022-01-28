Політичну пропозицію законопроєкту про перехідний період запропонуємо в квітні-травні, - Верещук. ВIДЕО

В травні-квітні Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій запропонує політичну пропозицію закону про перехідний період.

Про це в коментарі журналістам повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я думаю, ми на це братимемо декілька місяців і в квітні-травні ми запропонуємо політичну пропозицію цього закону, бо спочатку я пропоную обговорити політичну пропозицію. Тобто концепцію, що закладатиме цей рамковий закон, нам потім жити з цим роками. Від цього залежить і питання реінтеграції, тому повільно, але неухильно ми це робитимемо", - заявила Верещук.

"Питання щодо перехідного періоду. Я, коли стала міністром, почала шукати шляхи, як втілити в життя це рамковий закон, тому що він був лише зарєстрований і не був рекомендований нашим комітетом до розгляду в парламенті. Ми зібрали круглий стіл, неодноразово засідали і чули, і слухали одне одного щодо того, чи можливо ухвалити в тому вигляді, а якщо ні, то чи можливо між першим і другим внести такі корективи, які будуть необхідні для того, аби забезпечити усі національні інтереси і людиноцентричність в цьому випадку. Ми зараз говоримо, наприклад, про питання люстарції, воно гостро критикується Венеційською комісією і є у висновках Венеційської комісії саме гострі зауваження, які стосуються прав громадян України", - продовжила міністр.

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За словами Верещук, в Харкові вона з найкращими правниками України обговорювала це питання.

"Я дійшла висновку, що тільки доопрацювання цього законопроєкту зможе змінити ситуацію, коли ми говоримо про перехідну юстицію. Я доповіла про це прем'єр-міністру, президенту і було ухвалено рішення, що звернусь до уряду з проханням відкликати на доопрацювання", - додала вона.

"Виявилось, що питання люстрації і решта, коли ми говоримо про питання людей, які співпрацювали з режимом, теж можна описати в іншому законі. І цей закон рамковий точно не допомагає, а можна сказати шкодить. Принаймні Венеційська комісія так радила", - підсумувала Верещук.

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