Верещук: До визначення терміну "колаборант" треба підходити акуратно

Відповідальність за колабораціонізм має бути справедливою та врегульованою законодавством, а до терміну "колаборант" треба підходити виважено.

Про це заявила в інтерв’ю "Укрінформу" віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Слід пам’ятати, що відповідальність за колабораціонізм є складовою реінтеграційного процесу. Тут основний принцип - справедливість, а закон має визначити шлях, як її забезпечити", - сказала Верещук.

Вона також розповіла, що зараз на розгляді у Верховній Раді перебувають чотири проєкти законів про колабораціонізм і це свідчить про різночитання серед політиків щодо цього поняття. Наразі у законопроєктах простежується певна розмитість термінів, тому вони потребують уточнення.

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"Наприклад, слід розмежувати поняття "державна зрада" і "колабораціонізм". Чи є, приміром, робота на місцевих підприємствах або сплата комунальних платежів у місцеві бюджети підтримкою окупаційних адміністрацій або фінансуванням тероризму? Чи вважатимуть колаборантом жителя ТОТ, який отримав російський паспорт, без якого, наприклад, він не зміг би отримати роботу. Отже, маємо дуже акуратно підходити до визначення поняття "колаборант", - сказала Верещук.

Урядовець наголосила, що юридична механіка має бути дуже виваженою, адже "все це - людські долі".

За словами Верещук, Мінреінтеграції працює з депутатами профільних комітетів Верховної Ради, а також з профільними громадськими інститутами та міжнародними організаціями щодо доопрацювання законопроєктів про колаборантів.

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Нагадаємо, на початку 2021 року у Верховній Раді України було зареєстровано три законопроєкти про встановлення кримінальної відповідальності за "колабораціонізм": №5135 від 23.02.2021 (автори законопроєкту – Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Артур Герасимов та інші народні депутати від політичних фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу"; всього 37 осіб), №5143 від 24.02.2021 (автори законопроєкту – Єгор Чернєв, Микита Потураєв, Єлизавета Ясько та інші народні депутати, переважно від фракції "Слуга народу"; всього 37 осіб) та №5144 від 24.02.2021 (автори законопроєкту – Єгор Чернєв, Євгенія Кравчук, Микита Потураєв та інші народні депутати, переважно від фракції "Слуга народу"; всього 37 осіб). Ще раніше, в ІХ скликанні парламенту, було зареєстровано законопроєкт №2549 від 06.12.2019 (автор законопроєкту – Оксана Савчук, позафракційна).