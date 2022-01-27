УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8225 відвідувачів онлайн
Новини
7 927 94

Верещук: До визначення терміну "колаборант" треба підходити акуратно

Верещук: До визначення терміну

Відповідальність за колабораціонізм має бути справедливою та врегульованою законодавством, а до терміну "колаборант" треба підходити виважено.

Про це заявила в інтерв’ю "Укрінформу" віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Слід пам’ятати, що відповідальність за колабораціонізм є складовою реінтеграційного процесу. Тут основний принцип - справедливість, а закон має визначити шлях, як її забезпечити", - сказала Верещук.

Вона також розповіла, що зараз на розгляді у Верховній Раді перебувають чотири проєкти законів про колабораціонізм і це свідчить про різночитання серед політиків щодо цього поняття. Наразі у законопроєктах простежується певна розмитість термінів, тому вони потребують уточнення.

Читайте: Кабмін відкликав законопроєкт про перехідний період через його недостатню підтримку нардепами, - Верещук

"Наприклад, слід розмежувати поняття "державна зрада" і "колабораціонізм". Чи є, приміром, робота на місцевих підприємствах або сплата комунальних платежів у місцеві бюджети підтримкою окупаційних адміністрацій або фінансуванням тероризму? Чи вважатимуть колаборантом жителя ТОТ, який отримав російський паспорт, без якого, наприклад, він не зміг би отримати роботу. Отже, маємо дуже акуратно підходити до визначення поняття "колаборант", - сказала Верещук.

Урядовець наголосила, що юридична механіка має бути дуже виваженою, адже "все це - людські долі".

За словами Верещук, Мінреінтеграції працює з депутатами профільних комітетів Верховної Ради, а також з профільними громадськими інститутами та міжнародними організаціями щодо доопрацювання законопроєктів про колаборантів.

Також читайте: Подані на розгляд ВР законопроєкти про колаборантів недопрацьовані, з цього питання немає консенсусу, - Верещук

Нагадаємо, на початку 2021 року у Верховній Раді України було зареєстровано три законопроєкти про встановлення кримінальної відповідальності за "колабораціонізм": №5135 від 23.02.2021 (автори законопроєкту – Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Артур Герасимов та інші народні депутати від політичних фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу"; всього 37 осіб), №5143 від 24.02.2021 (автори законопроєкту – Єгор Чернєв, Микита Потураєв, Єлизавета Ясько та інші народні депутати, переважно від фракції "Слуга народу"; всього 37 осіб) та №5144 від 24.02.2021 (автори законопроєкту – Єгор Чернєв, Євгенія Кравчук, Микита Потураєв та інші народні депутати, переважно від фракції "Слуга народу"; всього 37 осіб). Ще раніше, в ІХ скликанні парламенту, було зареєстровано законопроєкт №2549 від 06.12.2019 (автор законопроєкту – Оксана Савчук, позафракційна).

Автор: 

колабораціонізм (1170) Верещук Ірина (684)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+100
Ну да, на себя и своих коллег "слуг" примерила и стало сразу как-то сцикотно.
показати весь коментар
27.01.2022 19:19
+88
Бужанский, Шевченко, Верещук, Дмирук ... список слуг урода можете продолжить.
показати весь коментар
27.01.2022 19:20
+74
+ вся опзжопа....
показати весь коментар
27.01.2022 19:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну да, на себя и своих коллег "слуг" примерила и стало сразу как-то сцикотно.
показати весь коментар
27.01.2022 19:19 Відповісти
Бужанский, Шевченко, Верещук, Дмирук ... список слуг урода можете продолжить.
показати весь коментар
27.01.2022 19:20 Відповісти
+ вся опзжопа....
показати весь коментар
27.01.2022 19:31 Відповісти
Зеленский, жена Зеленского
показати весь коментар
27.01.2022 20:03 Відповісти
воистину!!!
показати весь коментар
27.01.2022 19:29 Відповісти
Та треба просто взять за зразок людей що діють всупереч інтересам України і на користь ворога і з них робить алгоритм визначення поняття "колаборант" Наприклад таким "еталоном" може буть Верещук!
показати весь коментар
27.01.2022 19:30 Відповісти
Хтозна, конкурентів вистачає, є не одна "достойна лічность".
показати весь коментар
27.01.2022 20:10 Відповісти
Так що за проблема? Відбирать з кількох кандидатур найбільш характерні ознаки Це підвищить об"єктивність оцінки!
показати весь коментар
27.01.2022 20:17 Відповісти
В тому проблема, що таких "кандидатур" більшість в парламенті і вони не проголосують за закон про колабораціоналістів.
показати весь коментар
27.01.2022 20:29 Відповісти
ТОді проголосують проти них самих - українцям не звикать "Майданом" голосувать
показати весь коментар
27.01.2022 20:37 Відповісти
Пригадую анекдот як жінка-українка казала своєму чоловіку-узбеку що "коли побачиш як я стою дома руки в боки, то мені пофіг на якій стороні голови в тебе тюбетейка." Так що нашому народу не вперше ставати перед владою "руки в боки".
показати весь коментар
27.01.2022 21:09 Відповісти
Та да, колаборанты знают толк в терминологии, особенно, если это касается их самих. Не видать закона при зеленых колаборантах...
показати весь коментар
27.01.2022 19:50 Відповісти
"взута" баба Яга знов вилізло, воно сиділо на баблі з контрабанди в своїм Задрипайлівску, і все приміряло на своїх братів-сватів-кумів. тепер ще на "слугів" мусить налазити...))
показати весь коментар
28.01.2022 02:10 Відповісти
Так вона ж і є правдивою колаборанткою.
показати весь коментар
27.01.2022 19:20 Відповісти
Так аккуратно, чтобы такие как Штепа могли баллотироваться в мэры города!
показати весь коментар
27.01.2022 19:20 Відповісти
так воно з таких самих. лиш Рава Руська не близько границі з кацапами
показати весь коментар
28.01.2022 02:13 Відповісти
Но уж точно не "сепаратисты"
показати весь коментар
27.01.2022 19:21 Відповісти
ага,щоб случайно самій не попасти під цей закон
показати весь коментар
27.01.2022 19:21 Відповісти
висловили мої думки...
показати весь коментар
27.01.2022 19:22 Відповісти
щодб не було так. як унтер офіцерська вдова сама себе вишмагала
показати весь коментар
27.01.2022 21:03 Відповісти
не хоче бути офіційно колаборанткою : ))))
показати весь коментар
27.01.2022 19:22 Відповісти
я подхожу очень аккуратно к этому вопросу, верещук - коллаборантша
показати весь коментар
27.01.2022 19:23 Відповісти
бо можна вийти на своїх
показати весь коментар
27.01.2022 19:25 Відповісти
На себя и своего муженька.
показати весь коментар
27.01.2022 19:56 Відповісти
а на ОП
а на янелоха
там их дохрена.
показати весь коментар
27.01.2022 20:00 Відповісти
Так эта кобыла и есть колаборант...
показати весь коментар
27.01.2022 19:28 Відповісти
конечно бо сам верховний нелох попадає під категорію колобрант
показати весь коментар
27.01.2022 19:30 Відповісти
Е ні. Зельцман підпадає під категорію держзрадник.
показати весь коментар
27.01.2022 20:56 Відповісти
виважено, це як??? якщо самі признались, да, не признались, значить чисті... маячня від Верещучки.
показати весь коментар
27.01.2022 19:33 Відповісти
****.
показати весь коментар
27.01.2022 19:35 Відповісти
Тупа курка! Все просто! Запитуєш - чий Крим, найменша затримка - куля в лоба!
показати весь коментар
27.01.2022 19:36 Відповісти
Тому що тоді легко можна виявити що Верещук насправді колаборант.
показати весь коментар
27.01.2022 19:37 Відповісти
Коли повернуться території , - І ті люди які виїхали і Українці по крові і сердця , -Самі визнчать Хто Колаборант , а не Верещук.
показати весь коментар
27.01.2022 19:37 Відповісти
а вже зараз можна констатувати, верещучка це запроданська шкура.
показати весь коментар
27.01.2022 19:47 Відповісти
а галицькі манкурти або xруні підпадае під ви3начення колаборант чи ні
показати весь коментар
27.01.2022 19:40 Відповісти
ще й як!
показати весь коментар
27.01.2022 19:45 Відповісти
та вона сама колаборантка
показати весь коментар
27.01.2022 19:41 Відповісти
та, що смоктала у підсоса ведмедчука поганого не насовітує.
показати весь коментар
27.01.2022 19:44 Відповісти
Після окрику *****-з-храмля ЄрЗе і вся його К****** почали "підходити виважено акуратно"... до всіх загальнонаціональних українських інтересів та потреб.

Дивно, що ще дозволяють сідати літакам з озброєнням, подарованим країнами НАТО...
показати весь коментар
27.01.2022 19:47 Відповісти
Верещук можна назвати колаборанткой, але акуратно.
показати весь коментар
27.01.2022 19:48 Відповісти
Коли роздавали розум-Верещук була відсутня бо літала на парасольці...
показати весь коментар
27.01.2022 19:48 Відповісти
Вона у на министерка оборони чи чого ?
показати весь коментар
27.01.2022 19:50 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 19:52 Відповісти
Счас они Пороха запишут в коллаборанты
показати весь коментар
27.01.2022 19:54 Відповісти
А как-же без этого?

показати весь коментар
27.01.2022 20:00 Відповісти
Пуля в затылок и аккуратно и быстро и справедливо. Как вам такая идея поставить точку над теми кто зовет путина с войной в Украину?
показати весь коментар
27.01.2022 19:54 Відповісти
Ну вот уже и начали приправлять говно сахарной пудрой и рассказывать что не такое говно и вонючее если распробовать. Всех вас предательских гнид расстрелять без суда и зарыть чтобы никто не нашел
показати весь коментар
27.01.2022 19:57 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 19:58 Відповісти
Одного "помьота", нерозлучні "дві сестри".
показати весь коментар
27.01.2022 20:12 Відповісти
візуальна схожість
показати весь коментар
27.01.2022 22:17 Відповісти
Пані Верещук, що там з корупцією все добре. Побороли. Що вже займаєтесь колабораціонізмом.
показати весь коментар
27.01.2022 19:59 Відповісти
Засвербило....весь оп и тварей народа можно смело записывать в список !!!
показати весь коментар
27.01.2022 20:01 Відповісти
Шануймося українці!

"Це все, що треба про неї знати": Верещук пригадали поїздку в Москву в розпал війни на Донбасі .
В 2015 році народний депутат їздила до столиці Росії на вручення премії пропагандистці Кремля Марині Ахмедовій.
І лохи З КГБ навіть не думали вербувати офіцера ЗСУ..............

https://patrioty.org.ua/politic/tse-vse-shcho-treba-pro-nei-znaty-vereshchuk-pryhadaly-poizdku-v-moskvu-v-rozpal-viiny-na-donbasi-foto-345146.html
показати весь коментар
27.01.2022 20:02 Відповісти
Внєзапно, її чоловік під час Майдану керував захопленням "Будинку Профспілок", який потім і спалили разом з пораненими майданівцями. А чоловік Верещук у яника був голова сбу Альфа у Львові. А зараз- замголови Альфи по всій Україні
показати весь коментар
27.01.2022 21:51 Відповісти
Є міжнародно визнаний термін "колаборант" - це будь-яка співпраця з оккупантами.
Але таке формулюваня зеленим не підходить,бо тоді Зеленський одразу підпадає під це визначеня.
показати весь коментар
27.01.2022 20:03 Відповісти
Закройте пожалуйста ей е..ало
показати весь коментар
27.01.2022 20:10 Відповісти
Хіба що розкритим зонтиком.
показати весь коментар
27.01.2022 20:13 Відповісти
показати весь коментар
27.01.2022 20:11 Відповісти
Типичная сельская баба , с очень дебильным фейсом , и ещё более белильными высказываниями и поступками- полеты над Днепром, , особенно перл на политшоу ,, если будете себя та вести - дам в жопу,, Верещук политик - это не возмущение, а дикий ,, ржач,
показати весь коментар
27.01.2022 20:14 Відповісти
це точно вона так сказала?
показати весь коментар
27.01.2022 21:06 Відповісти
Никто с тобой аккуратно не будет,страшко)
показати весь коментар
27.01.2022 20:15 Відповісти
Коротко. Как тонко, "необычно" сделать миньет жителям лугандонии.
Все, все прекрасно понимают. Для этого есть суд. Какой он будет? - типа "дебил Вовк" или адекватный зависит от ВАС. НО!!! понабрав таких даунов как юрченко, собачий бенин ХЕР, шлюх зереганых каломойшой (те что в офисе каломойши) сложно представить и понять, что шлюхи, нравственные уроды, насильники, быдло ВДРУГ уверую и начнут думать про народ УКРАИНЫ.
А по лагнде и домбабве все просто - КТО, что, какую роль там вел.
Ерунда в том что самые одизоные, типа нели штепы НЕ здохли (пусть случайно бы упала головой).
Как бы не хотелось, но совок давно бы эту мразь вальнул и это самое лучшее было бы для нее, самое прекрасное. У нас эта **** балотируеться в МЕРЫ !!! пи...ц. ТРЕШ.
А вот теперь Верещук вылазит и пытаеться "заиграть" с народом лугандыи домбабве.
Спасибо одна "ерена варийон" уже есть. комунацякая ****, но в СОВОБОДЕ (внезапно).
показати весь коментар
27.01.2022 20:22 Відповісти
«
До визначення терміну "колаборант" треба підходити акуратно щоб Гавнокомандуючий та «слуги» теж не стали колаборантами.
показати весь коментар
27.01.2022 20:24 Відповісти
9 лет войны, а наши чиновники всё с терминами не могут разобраться и аккуратчинают, чтобы самого себя в Уголовном Кодексе не найти
показати весь коментар
27.01.2022 20:27 Відповісти
Что зеленские, ермаки, верещук, собираются делать с:

50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.

750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.

485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллеристских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.

20 тыс. полицейских днр+лнр.

несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.

несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.

несколько тысяч судей днр+лнр.

десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.

несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.

несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.

Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.

Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.

Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.

сивоха, ермаки будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы?

Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?

Это не все вопросы.

Ответ есть у ермаков- верещук, сивох -зеленских и компании уклонистов, пацифистов?

Ответа нет, ведут всех к гражданской бойне.
показати весь коментар
27.01.2022 20:30 Відповісти
слуга ригАналів зєлєнін та вєнєдіктава відпустять їх під особисте зобовязання і приймуть на службу до себе...
показати весь коментар
27.01.2022 20:43 Відповісти
Главное сначала от них отбиться, желательно хорошо дать по зубам. И еще надо уже сейчас строить тюрьмы для публики.
показати весь коментар
27.01.2022 21:31 Відповісти
Утилизовать.
показати весь коментар
27.01.2022 21:45 Відповісти
З зростанням вартості газу, виробництво міндобрив здорожчало. Колаборанти - гарна альтернатива мінеральним добривам.
показати весь коментар
28.01.2022 01:11 Відповісти
Это точно.

Потому что к ЗЕ и СН этот термин, как родной, подходит.
показати весь коментар
27.01.2022 20:36 Відповісти
Не дождусь когда уже у них срок закончится.
показати весь коментар
27.01.2022 20:39 Відповісти
оця НАВОЛОЧ вже задовбала!!! а сама ЩО? Патріотка? СВОЛОТА!!!!
показати весь коментар
27.01.2022 20:41 Відповісти
*********, тьі первая после зели колаборантка. Расстрелять бьі тебя по законам военного времени
показати весь коментар
27.01.2022 20:42 Відповісти
Тупа слуга тупого народу.
показати весь коментар
27.01.2022 20:44 Відповісти
А до терміну "верещук"?
показати весь коментар
27.01.2022 20:46 Відповісти
До визначення терміну "колаборант" треба підходити акуратно, щоб раптом не викрити кремлівську консерву - "вєлічайшєва лідОра саврємєннасті"
показати весь коментар
27.01.2022 21:10 Відповісти
Не приймуть такий закон проти себе
показати весь коментар
27.01.2022 21:13 Відповісти
Ну конечно бандит он не бандит, а слуга народа. А сколько эта курица земли украла на прежней работе, дела то не закрыты.
показати весь коментар
27.01.2022 21:22 Відповісти
Коллаборант коллаборанту глаз не выклюет.
показати весь коментар
27.01.2022 21:22 Відповісти
Бо першим кандидатом є Верховний гірськолижник?
показати весь коментар
27.01.2022 21:31 Відповісти
А що це за,курва?Незнєио ії.
показати весь коментар
27.01.2022 21:35 Відповісти
Дійсно, бо її чоловік під час Майдану керував захопленням "Будинку Профспілок", який потім і спалили разом з пораненими майданівцями. А чоловік Верещук у яника був голова сбу Альфа у Львові. А зараз- замголови Альфи по всій Україні...
показати весь коментар
27.01.2022 21:46 Відповісти
Та ти шо...
показати весь коментар
27.01.2022 21:50 Відповісти
так все уже давно визначено:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній країні.

Згідно з загальним національним правом діяльність колаборантів визнавалась як зрада громадян та як зрада інтересів своєї держави; залежно від міри шкоди державі, спричиненої колаборантом, передбачалось або довгострокове ув'язнення, або смертна кара.
показати весь коментар
27.01.2022 22:32 Відповісти
Колаборант це - істота яка будь якими своїми діями, виправдовує і підтримує агресора ( опзж, і інші слуги #уйла).
показати весь коментар
27.01.2022 22:44 Відповісти
Не треба винаходити велосипед, є чітке визначення " КОЛАБОРАЦІОНІ́ЗМ (від франц. collaboration - спів­праця, співробітництво) - усвідомлене, добровільне та зумис­не співробітництво з ворогом у його інтересах і на шкоду своїй державі та її союзникам. У законодавстві більшості країн К. кваліфіковано як злочин проти своєї держави, зрада. Залежно від міри шкоди, спричиненої ко­лаборантом, у правових нормах передбачено або довгострок. ув'язнення, або смертна кара."https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4446
показати весь коментар
28.01.2022 01:39 Відповісти
Ну еще бы, эта косорылая ставленница меРтвечука и козака, с мужем разгонявшим "Майдан" и любящая руЦкий мир и есть 100% коллаборанткой, как и половина ваЗЕлиновского Сброда, какой поп такой и приход!
показати весь коментар
28.01.2022 06:57 Відповісти
ця верещавая і є коллаборантом.
показати весь коментар
28.01.2022 07:54 Відповісти
Учитывая, что обязанности президента сейчас пытается выполнять ЗЕ, надо еще очень аккуратно подходить к терминам "засранец" и "марионетка".
показати весь коментар
28.01.2022 09:47 Відповісти
Странно, что никто не вспоминает, что двоюродная сестра Верещук - Наталья, активная сторонница ЛНР, но при этом с началом вооруженной агрессии перебралась в страну-агрессор Россию! Впрочем это не мешает сестричке из России поносить и хаять Украину. Надо спросить у пани министерки - кто ее двоюродная сестренка - колаборанат или предатель?
показати весь коментар
28.01.2022 21:57 Відповісти
 
 