Верещук: До визначення терміну "колаборант" треба підходити акуратно
Відповідальність за колабораціонізм має бути справедливою та врегульованою законодавством, а до терміну "колаборант" треба підходити виважено.
Про це заявила в інтерв’ю "Укрінформу" віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
"Слід пам’ятати, що відповідальність за колабораціонізм є складовою реінтеграційного процесу. Тут основний принцип - справедливість, а закон має визначити шлях, як її забезпечити", - сказала Верещук.
Вона також розповіла, що зараз на розгляді у Верховній Раді перебувають чотири проєкти законів про колабораціонізм і це свідчить про різночитання серед політиків щодо цього поняття. Наразі у законопроєктах простежується певна розмитість термінів, тому вони потребують уточнення.
"Наприклад, слід розмежувати поняття "державна зрада" і "колабораціонізм". Чи є, приміром, робота на місцевих підприємствах або сплата комунальних платежів у місцеві бюджети підтримкою окупаційних адміністрацій або фінансуванням тероризму? Чи вважатимуть колаборантом жителя ТОТ, який отримав російський паспорт, без якого, наприклад, він не зміг би отримати роботу. Отже, маємо дуже акуратно підходити до визначення поняття "колаборант", - сказала Верещук.
Урядовець наголосила, що юридична механіка має бути дуже виваженою, адже "все це - людські долі".
За словами Верещук, Мінреінтеграції працює з депутатами профільних комітетів Верховної Ради, а також з профільними громадськими інститутами та міжнародними організаціями щодо доопрацювання законопроєктів про колаборантів.
Нагадаємо, на початку 2021 року у Верховній Раді України було зареєстровано три законопроєкти про встановлення кримінальної відповідальності за "колабораціонізм": №5135 від 23.02.2021 (автори законопроєкту – Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Артур Герасимов та інші народні депутати від політичних фракцій "Європейська солідарність", "Голос", "Слуга народу"; всього 37 осіб), №5143 від 24.02.2021 (автори законопроєкту – Єгор Чернєв, Микита Потураєв, Єлизавета Ясько та інші народні депутати, переважно від фракції "Слуга народу"; всього 37 осіб) та №5144 від 24.02.2021 (автори законопроєкту – Єгор Чернєв, Євгенія Кравчук, Микита Потураєв та інші народні депутати, переважно від фракції "Слуга народу"; всього 37 осіб). Ще раніше, в ІХ скликанні парламенту, було зареєстровано законопроєкт №2549 від 06.12.2019 (автор законопроєкту – Оксана Савчук, позафракційна).
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а на янелоха
там их дохрена.
Дивно, що ще дозволяють сідати літакам з озброєнням, подарованим країнами НАТО...
"Це все, що треба про неї знати": Верещук пригадали поїздку в Москву в розпал війни на Донбасі .
В 2015 році народний депутат їздила до столиці Росії на вручення премії пропагандистці Кремля Марині Ахмедовій.
І лохи З КГБ навіть не думали вербувати офіцера ЗСУ..............
https://patrioty.org.ua/politic/tse-vse-shcho-treba-pro-nei-znaty-vereshchuk-pryhadaly-poizdku-v-moskvu-v-rozpal-viiny-na-donbasi-foto-345146.html
Але таке формулюваня зеленим не підходить,бо тоді Зеленський одразу підпадає під це визначеня.
Все, все прекрасно понимают. Для этого есть суд. Какой он будет? - типа "дебил Вовк" или адекватный зависит от ВАС. НО!!! понабрав таких даунов как юрченко, собачий бенин ХЕР, шлюх зереганых каломойшой (те что в офисе каломойши) сложно представить и понять, что шлюхи, нравственные уроды, насильники, быдло ВДРУГ уверую и начнут думать про народ УКРАИНЫ.
А по лагнде и домбабве все просто - КТО, что, какую роль там вел.
Ерунда в том что самые одизоные, типа нели штепы НЕ здохли (пусть случайно бы упала головой).
Как бы не хотелось, но совок давно бы эту мразь вальнул и это самое лучшее было бы для нее, самое прекрасное. У нас эта **** балотируеться в МЕРЫ !!! пи...ц. ТРЕШ.
А вот теперь Верещук вылазит и пытаеться "заиграть" с народом лугандыи домбабве.
Спасибо одна "ерена варийон" уже есть. комунацякая ****, но в СОВОБОДЕ (внезапно).
До визначення терміну "колаборант" треба підходити акуратно щоб Гавнокомандуючий та «слуги» теж не стали колаборантами.
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллеристских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермаки будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы?
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков- верещук, сивох -зеленских и компании уклонистов, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к гражданской бойне.
Потому что к ЗЕ и СН этот термин, как родной, подходит.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній країні.
Згідно з загальним національним правом діяльність колаборантів визнавалась як зрада громадян та як зрада інтересів своєї держави; залежно від міри шкоди державі, спричиненої колаборантом, передбачалось або довгострокове ув'язнення, або смертна кара.