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Верещук: К определению термина "коллаборационист" нужно подходить аккуратно

Верещук: К определению термина

Ответственность за коллаборационизм должна быть справедливой и урегулированной законодательством, а к термину "коллаборационист" необходимо подходить взвешенно.

Об этом заявила в интервью "Укринформу" вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Необходимо помнить, что ответственность за коллаборационизм является составной частью реинтеграционного процесса. Здесь основной принцип – справедливость, а закон должен определить путь, как ее обеспечить", - сказала Верещук.

Она также рассказала, что сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находятся четыре проекта законов о коллаборационизме и это свидетельствует о разночтении среди политиков касательно этого понятия. Сейчас в законопроектах прослеживается определенная размытость терминов, поэтому они нуждаются в уточнении.

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"Например, следует разграничить понятия "государственная измена" и "коллаборационизм". Является ли, например, работа на местных предприятиях или уплата коммунальных платежей в местные бюджеты поддержкой оккупационных администраций или финансированием терроризма? Будет и считаться коллаборационистом житель ВОТ, который получил российский паспорт, без которого, например, он не смог бы получить работу. Поэтому, должны очень аккуратно подходить к определению понятия "коллаборационист", - сказала Верещук.

Чиновник подчеркнула, что юридическая механика должна быть очень взвешенной, ведь "все это - человеческие судьбы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поданные на рассмотрение ВР законопроекты о коллаборантах недоработаны, по этому вопросу нет консенсуса, - Верещук

По словам Верещук, Минреинтеграции работает с депутатами профильных комитетов Верховной Рады, а также с профильными общественными институтами и международными организациями по доработке законопроектов о коллаборационистах.

Напомним, в начале 2021 года в Верховной Раде Украины были зарегистрированы три законопроекта об установлении уголовной ответственности за "коллаборационизм": №5135 от 23.02.2021 (авторы законопроекта – Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Артур Герасимов и другие народные депутаты от политических фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа"; всего 37 человек), №5143 от 24.02.2021 (авторы законопроекта – Егор Чернев, Никита Потураев, Елизавета Ясько и другие народные депутаты, преимущественно от фракции "Слуга народа"; всего 37 человек) и №5144 от 24.02.2021 (авторы законопроекта – Егор Чернев, Евгения Кравчук, Никита Потураев и другие народные депутаты, преимущественно от фракции "Слуга народа"; всего 37 человек). Еще раньше, в ІХ созыве парламента, был зарегистрирован законопроект №2549 от 06.12.2019 (автор законопроекта – Оксана Савчук, внефракционная).

Автор: 

коллаборационизм (882) Верещук Ирина (505)


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Топ комментарии
+100
Ну да, на себя и своих коллег "слуг" примерила и стало сразу как-то сцикотно.
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27.01.2022 19:19
+88
Бужанский, Шевченко, Верещук, Дмирук ... список слуг урода можете продолжить.
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27.01.2022 19:20
+74
+ вся опзжопа....
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27.01.2022 19:31
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Ну да, на себя и своих коллег "слуг" примерила и стало сразу как-то сцикотно.
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27.01.2022 19:19 Ответить
Бужанский, Шевченко, Верещук, Дмирук ... список слуг урода можете продолжить.
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27.01.2022 19:20 Ответить
+ вся опзжопа....
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27.01.2022 19:31 Ответить
Зеленский, жена Зеленского
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27.01.2022 20:03 Ответить
воистину!!!
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27.01.2022 19:29 Ответить
Та треба просто взять за зразок людей що діють всупереч інтересам України і на користь ворога і з них робить алгоритм визначення поняття "колаборант" Наприклад таким "еталоном" може буть Верещук!
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27.01.2022 19:30 Ответить
Хтозна, конкурентів вистачає, є не одна "достойна лічность".
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27.01.2022 20:10 Ответить
Так що за проблема? Відбирать з кількох кандидатур найбільш характерні ознаки Це підвищить об"єктивність оцінки!
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27.01.2022 20:17 Ответить
В тому проблема, що таких "кандидатур" більшість в парламенті і вони не проголосують за закон про колабораціоналістів.
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27.01.2022 20:29 Ответить
ТОді проголосують проти них самих - українцям не звикать "Майданом" голосувать
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27.01.2022 20:37 Ответить
Пригадую анекдот як жінка-українка казала своєму чоловіку-узбеку що "коли побачиш як я стою дома руки в боки, то мені пофіг на якій стороні голови в тебе тюбетейка." Так що нашому народу не вперше ставати перед владою "руки в боки".
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27.01.2022 21:09 Ответить
Та да, колаборанты знают толк в терминологии, особенно, если это касается их самих. Не видать закона при зеленых колаборантах...
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27.01.2022 19:50 Ответить
"взута" баба Яга знов вилізло, воно сиділо на баблі з контрабанди в своїм Задрипайлівску, і все приміряло на своїх братів-сватів-кумів. тепер ще на "слугів" мусить налазити...))
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28.01.2022 02:10 Ответить
Так вона ж і є правдивою колаборанткою.
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27.01.2022 19:20 Ответить
Так аккуратно, чтобы такие как Штепа могли баллотироваться в мэры города!
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27.01.2022 19:20 Ответить
так воно з таких самих. лиш Рава Руська не близько границі з кацапами
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28.01.2022 02:13 Ответить
Но уж точно не "сепаратисты"
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27.01.2022 19:21 Ответить
ага,щоб случайно самій не попасти під цей закон
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27.01.2022 19:21 Ответить
висловили мої думки...
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27.01.2022 19:22 Ответить
щодб не було так. як унтер офіцерська вдова сама себе вишмагала
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27.01.2022 21:03 Ответить
не хоче бути офіційно колаборанткою : ))))
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27.01.2022 19:22 Ответить
я подхожу очень аккуратно к этому вопросу, верещук - коллаборантша
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27.01.2022 19:23 Ответить
бо можна вийти на своїх
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27.01.2022 19:25 Ответить
На себя и своего муженька.
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27.01.2022 19:56 Ответить
а на ОП
а на янелоха
там их дохрена.
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27.01.2022 20:00 Ответить
Так эта кобыла и есть колаборант...
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27.01.2022 19:28 Ответить
конечно бо сам верховний нелох попадає під категорію колобрант
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27.01.2022 19:30 Ответить
Е ні. Зельцман підпадає під категорію держзрадник.
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27.01.2022 20:56 Ответить
виважено, це як??? якщо самі признались, да, не признались, значить чисті... маячня від Верещучки.
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27.01.2022 19:33 Ответить
****.
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27.01.2022 19:35 Ответить
Тупа курка! Все просто! Запитуєш - чий Крим, найменша затримка - куля в лоба!
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27.01.2022 19:36 Ответить
Тому що тоді легко можна виявити що Верещук насправді колаборант.
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27.01.2022 19:37 Ответить
Коли повернуться території , - І ті люди які виїхали і Українці по крові і сердця , -Самі визнчать Хто Колаборант , а не Верещук.
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27.01.2022 19:37 Ответить
а вже зараз можна констатувати, верещучка це запроданська шкура.
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27.01.2022 19:47 Ответить
а галицькі манкурти або xруні підпадае під ви3начення колаборант чи ні
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27.01.2022 19:40 Ответить
ще й як!
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27.01.2022 19:45 Ответить
та вона сама колаборантка
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27.01.2022 19:41 Ответить
та, що смоктала у підсоса ведмедчука поганого не насовітує.
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27.01.2022 19:44 Ответить
Після окрику *****-з-храмля ЄрЗе і вся його К****** почали "підходити виважено акуратно"... до всіх загальнонаціональних українських інтересів та потреб.

Дивно, що ще дозволяють сідати літакам з озброєнням, подарованим країнами НАТО...
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27.01.2022 19:47 Ответить
Верещук можна назвати колаборанткой, але акуратно.
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27.01.2022 19:48 Ответить
Коли роздавали розум-Верещук була відсутня бо літала на парасольці...
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27.01.2022 19:48 Ответить
Вона у на министерка оборони чи чого ?
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27.01.2022 19:50 Ответить
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27.01.2022 19:52 Ответить
Счас они Пороха запишут в коллаборанты
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27.01.2022 19:54 Ответить
А как-же без этого?

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27.01.2022 20:00 Ответить
Пуля в затылок и аккуратно и быстро и справедливо. Как вам такая идея поставить точку над теми кто зовет путина с войной в Украину?
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27.01.2022 19:54 Ответить
Ну вот уже и начали приправлять говно сахарной пудрой и рассказывать что не такое говно и вонючее если распробовать. Всех вас предательских гнид расстрелять без суда и зарыть чтобы никто не нашел
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27.01.2022 19:57 Ответить
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27.01.2022 19:58 Ответить
Одного "помьота", нерозлучні "дві сестри".
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27.01.2022 20:12 Ответить
візуальна схожість
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27.01.2022 22:17 Ответить
Пані Верещук, що там з корупцією все добре. Побороли. Що вже займаєтесь колабораціонізмом.
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27.01.2022 19:59 Ответить
Засвербило....весь оп и тварей народа можно смело записывать в список !!!
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27.01.2022 20:01 Ответить
Шануймося українці!

"Це все, що треба про неї знати": Верещук пригадали поїздку в Москву в розпал війни на Донбасі .
В 2015 році народний депутат їздила до столиці Росії на вручення премії пропагандистці Кремля Марині Ахмедовій.
І лохи З КГБ навіть не думали вербувати офіцера ЗСУ..............

https://patrioty.org.ua/politic/tse-vse-shcho-treba-pro-nei-znaty-vereshchuk-pryhadaly-poizdku-v-moskvu-v-rozpal-viiny-na-donbasi-foto-345146.html
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27.01.2022 20:02 Ответить
Внєзапно, її чоловік під час Майдану керував захопленням "Будинку Профспілок", який потім і спалили разом з пораненими майданівцями. А чоловік Верещук у яника був голова сбу Альфа у Львові. А зараз- замголови Альфи по всій Україні
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27.01.2022 21:51 Ответить
Є міжнародно визнаний термін "колаборант" - це будь-яка співпраця з оккупантами.
Але таке формулюваня зеленим не підходить,бо тоді Зеленський одразу підпадає під це визначеня.
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27.01.2022 20:03 Ответить
Закройте пожалуйста ей е..ало
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27.01.2022 20:10 Ответить
Хіба що розкритим зонтиком.
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27.01.2022 20:13 Ответить
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27.01.2022 20:11 Ответить
Типичная сельская баба , с очень дебильным фейсом , и ещё более белильными высказываниями и поступками- полеты над Днепром, , особенно перл на политшоу ,, если будете себя та вести - дам в жопу,, Верещук политик - это не возмущение, а дикий ,, ржач,
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27.01.2022 20:14 Ответить
це точно вона так сказала?
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27.01.2022 21:06 Ответить
Никто с тобой аккуратно не будет,страшко)
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27.01.2022 20:15 Ответить
Коротко. Как тонко, "необычно" сделать миньет жителям лугандонии.
Все, все прекрасно понимают. Для этого есть суд. Какой он будет? - типа "дебил Вовк" или адекватный зависит от ВАС. НО!!! понабрав таких даунов как юрченко, собачий бенин ХЕР, шлюх зереганых каломойшой (те что в офисе каломойши) сложно представить и понять, что шлюхи, нравственные уроды, насильники, быдло ВДРУГ уверую и начнут думать про народ УКРАИНЫ.
А по лагнде и домбабве все просто - КТО, что, какую роль там вел.
Ерунда в том что самые одизоные, типа нели штепы НЕ здохли (пусть случайно бы упала головой).
Как бы не хотелось, но совок давно бы эту мразь вальнул и это самое лучшее было бы для нее, самое прекрасное. У нас эта **** балотируеться в МЕРЫ !!! пи...ц. ТРЕШ.
А вот теперь Верещук вылазит и пытаеться "заиграть" с народом лугандыи домбабве.
Спасибо одна "ерена варийон" уже есть. комунацякая ****, но в СОВОБОДЕ (внезапно).
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27.01.2022 20:22 Ответить
«
До визначення терміну "колаборант" треба підходити акуратно щоб Гавнокомандуючий та «слуги» теж не стали колаборантами.
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27.01.2022 20:24 Ответить
9 лет войны, а наши чиновники всё с терминами не могут разобраться и аккуратчинают, чтобы самого себя в Уголовном Кодексе не найти
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27.01.2022 20:27 Ответить
Что зеленские, ермаки, верещук, собираются делать с:

50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.

750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.

485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллеристских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.

20 тыс. полицейских днр+лнр.

несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.

несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.

несколько тысяч судей днр+лнр.

десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.

несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.

несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.

Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.

Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.

Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.

сивоха, ермаки будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы?

Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?

Это не все вопросы.

Ответ есть у ермаков- верещук, сивох -зеленских и компании уклонистов, пацифистов?

Ответа нет, ведут всех к гражданской бойне.
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27.01.2022 20:30 Ответить
слуга ригАналів зєлєнін та вєнєдіктава відпустять їх під особисте зобовязання і приймуть на службу до себе...
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27.01.2022 20:43 Ответить
Главное сначала от них отбиться, желательно хорошо дать по зубам. И еще надо уже сейчас строить тюрьмы для публики.
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27.01.2022 21:31 Ответить
Утилизовать.
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27.01.2022 21:45 Ответить
З зростанням вартості газу, виробництво міндобрив здорожчало. Колаборанти - гарна альтернатива мінеральним добривам.
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28.01.2022 01:11 Ответить
Это точно.

Потому что к ЗЕ и СН этот термин, как родной, подходит.
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27.01.2022 20:36 Ответить
Не дождусь когда уже у них срок закончится.
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27.01.2022 20:39 Ответить
оця НАВОЛОЧ вже задовбала!!! а сама ЩО? Патріотка? СВОЛОТА!!!!
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27.01.2022 20:41 Ответить
*********, тьі первая после зели колаборантка. Расстрелять бьі тебя по законам военного времени
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27.01.2022 20:42 Ответить
Тупа слуга тупого народу.
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27.01.2022 20:44 Ответить
А до терміну "верещук"?
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27.01.2022 20:46 Ответить
До визначення терміну "колаборант" треба підходити акуратно, щоб раптом не викрити кремлівську консерву - "вєлічайшєва лідОра саврємєннасті"
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27.01.2022 21:10 Ответить
Не приймуть такий закон проти себе
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27.01.2022 21:13 Ответить
Ну конечно бандит он не бандит, а слуга народа. А сколько эта курица земли украла на прежней работе, дела то не закрыты.
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27.01.2022 21:22 Ответить
Коллаборант коллаборанту глаз не выклюет.
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27.01.2022 21:22 Ответить
Бо першим кандидатом є Верховний гірськолижник?
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27.01.2022 21:31 Ответить
А що це за,курва?Незнєио ії.
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27.01.2022 21:35 Ответить
Дійсно, бо її чоловік під час Майдану керував захопленням "Будинку Профспілок", який потім і спалили разом з пораненими майданівцями. А чоловік Верещук у яника був голова сбу Альфа у Львові. А зараз- замголови Альфи по всій Україні...
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27.01.2022 21:46 Ответить
Та ти шо...
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27.01.2022 21:50 Ответить
так все уже давно визначено:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній країні.

Згідно з загальним національним правом діяльність колаборантів визнавалась як зрада громадян та як зрада інтересів своєї держави; залежно від міри шкоди державі, спричиненої колаборантом, передбачалось або довгострокове ув'язнення, або смертна кара.
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27.01.2022 22:32 Ответить
Колаборант це - істота яка будь якими своїми діями, виправдовує і підтримує агресора ( опзж, і інші слуги #уйла).
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27.01.2022 22:44 Ответить
Не треба винаходити велосипед, є чітке визначення " КОЛАБОРАЦІОНІ́ЗМ (від франц. collaboration - спів­праця, співробітництво) - усвідомлене, добровільне та зумис­не співробітництво з ворогом у його інтересах і на шкоду своїй державі та її союзникам. У законодавстві більшості країн К. кваліфіковано як злочин проти своєї держави, зрада. Залежно від міри шкоди, спричиненої ко­лаборантом, у правових нормах передбачено або довгострок. ув'язнення, або смертна кара."https://esu.com.ua/search_articles.php?id=4446
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28.01.2022 01:39 Ответить
Ну еще бы, эта косорылая ставленница меРтвечука и козака, с мужем разгонявшим "Майдан" и любящая руЦкий мир и есть 100% коллаборанткой, как и половина ваЗЕлиновского Сброда, какой поп такой и приход!
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28.01.2022 06:57 Ответить
ця верещавая і є коллаборантом.
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28.01.2022 07:54 Ответить
Учитывая, что обязанности президента сейчас пытается выполнять ЗЕ, надо еще очень аккуратно подходить к терминам "засранец" и "марионетка".
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28.01.2022 09:47 Ответить
Странно, что никто не вспоминает, что двоюродная сестра Верещук - Наталья, активная сторонница ЛНР, но при этом с началом вооруженной агрессии перебралась в страну-агрессор Россию! Впрочем это не мешает сестричке из России поносить и хаять Украину. Надо спросить у пани министерки - кто ее двоюродная сестренка - колаборанат или предатель?
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28.01.2022 21:57 Ответить
 
 