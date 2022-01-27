Верещук: К определению термина "коллаборационист" нужно подходить аккуратно

Ответственность за коллаборационизм должна быть справедливой и урегулированной законодательством, а к термину "коллаборационист" необходимо подходить взвешенно.

Об этом заявила в интервью "Укринформу" вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

"Необходимо помнить, что ответственность за коллаборационизм является составной частью реинтеграционного процесса. Здесь основной принцип – справедливость, а закон должен определить путь, как ее обеспечить", - сказала Верещук.

Она также рассказала, что сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находятся четыре проекта законов о коллаборационизме и это свидетельствует о разночтении среди политиков касательно этого понятия. Сейчас в законопроектах прослеживается определенная размытость терминов, поэтому они нуждаются в уточнении.

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"Например, следует разграничить понятия "государственная измена" и "коллаборационизм". Является ли, например, работа на местных предприятиях или уплата коммунальных платежей в местные бюджеты поддержкой оккупационных администраций или финансированием терроризма? Будет и считаться коллаборационистом житель ВОТ, который получил российский паспорт, без которого, например, он не смог бы получить работу. Поэтому, должны очень аккуратно подходить к определению понятия "коллаборационист", - сказала Верещук.

Чиновник подчеркнула, что юридическая механика должна быть очень взвешенной, ведь "все это - человеческие судьбы".

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По словам Верещук, Минреинтеграции работает с депутатами профильных комитетов Верховной Рады, а также с профильными общественными институтами и международными организациями по доработке законопроектов о коллаборационистах.

Напомним, в начале 2021 года в Верховной Раде Украины были зарегистрированы три законопроекта об установлении уголовной ответственности за "коллаборационизм": №5135 от 23.02.2021 (авторы законопроекта – Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Артур Герасимов и другие народные депутаты от политических фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа"; всего 37 человек), №5143 от 24.02.2021 (авторы законопроекта – Егор Чернев, Никита Потураев, Елизавета Ясько и другие народные депутаты, преимущественно от фракции "Слуга народа"; всего 37 человек) и №5144 от 24.02.2021 (авторы законопроекта – Егор Чернев, Евгения Кравчук, Никита Потураев и другие народные депутаты, преимущественно от фракции "Слуга народа"; всего 37 человек). Еще раньше, в ІХ созыве парламента, был зарегистрирован законопроект №2549 от 06.12.2019 (автор законопроекта – Оксана Савчук, внефракционная).