Верещук: К определению термина "коллаборационист" нужно подходить аккуратно
Ответственность за коллаборационизм должна быть справедливой и урегулированной законодательством, а к термину "коллаборационист" необходимо подходить взвешенно.
Об этом заявила в интервью "Укринформу" вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.
"Необходимо помнить, что ответственность за коллаборационизм является составной частью реинтеграционного процесса. Здесь основной принцип – справедливость, а закон должен определить путь, как ее обеспечить", - сказала Верещук.
Она также рассказала, что сейчас на рассмотрении в Верховной Раде находятся четыре проекта законов о коллаборационизме и это свидетельствует о разночтении среди политиков касательно этого понятия. Сейчас в законопроектах прослеживается определенная размытость терминов, поэтому они нуждаются в уточнении.
"Например, следует разграничить понятия "государственная измена" и "коллаборационизм". Является ли, например, работа на местных предприятиях или уплата коммунальных платежей в местные бюджеты поддержкой оккупационных администраций или финансированием терроризма? Будет и считаться коллаборационистом житель ВОТ, который получил российский паспорт, без которого, например, он не смог бы получить работу. Поэтому, должны очень аккуратно подходить к определению понятия "коллаборационист", - сказала Верещук.
Чиновник подчеркнула, что юридическая механика должна быть очень взвешенной, ведь "все это - человеческие судьбы".
По словам Верещук, Минреинтеграции работает с депутатами профильных комитетов Верховной Рады, а также с профильными общественными институтами и международными организациями по доработке законопроектов о коллаборационистах.
Напомним, в начале 2021 года в Верховной Раде Украины были зарегистрированы три законопроекта об установлении уголовной ответственности за "коллаборационизм": №5135 от 23.02.2021 (авторы законопроекта – Петр Порошенко, Ирина Геращенко, Артур Герасимов и другие народные депутаты от политических фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа"; всего 37 человек), №5143 от 24.02.2021 (авторы законопроекта – Егор Чернев, Никита Потураев, Елизавета Ясько и другие народные депутаты, преимущественно от фракции "Слуга народа"; всего 37 человек) и №5144 от 24.02.2021 (авторы законопроекта – Егор Чернев, Евгения Кравчук, Никита Потураев и другие народные депутаты, преимущественно от фракции "Слуга народа"; всего 37 человек). Еще раньше, в ІХ созыве парламента, был зарегистрирован законопроект №2549 от 06.12.2019 (автор законопроекта – Оксана Савчук, внефракционная).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а на янелоха
там их дохрена.
Дивно, що ще дозволяють сідати літакам з озброєнням, подарованим країнами НАТО...
"Це все, що треба про неї знати": Верещук пригадали поїздку в Москву в розпал війни на Донбасі .
В 2015 році народний депутат їздила до столиці Росії на вручення премії пропагандистці Кремля Марині Ахмедовій.
І лохи З КГБ навіть не думали вербувати офіцера ЗСУ..............
https://patrioty.org.ua/politic/tse-vse-shcho-treba-pro-nei-znaty-vereshchuk-pryhadaly-poizdku-v-moskvu-v-rozpal-viiny-na-donbasi-foto-345146.html
Але таке формулюваня зеленим не підходить,бо тоді Зеленський одразу підпадає під це визначеня.
Все, все прекрасно понимают. Для этого есть суд. Какой он будет? - типа "дебил Вовк" или адекватный зависит от ВАС. НО!!! понабрав таких даунов как юрченко, собачий бенин ХЕР, шлюх зереганых каломойшой (те что в офисе каломойши) сложно представить и понять, что шлюхи, нравственные уроды, насильники, быдло ВДРУГ уверую и начнут думать про народ УКРАИНЫ.
А по лагнде и домбабве все просто - КТО, что, какую роль там вел.
Ерунда в том что самые одизоные, типа нели штепы НЕ здохли (пусть случайно бы упала головой).
Как бы не хотелось, но совок давно бы эту мразь вальнул и это самое лучшее было бы для нее, самое прекрасное. У нас эта **** балотируеться в МЕРЫ !!! пи...ц. ТРЕШ.
А вот теперь Верещук вылазит и пытаеться "заиграть" с народом лугандыи домбабве.
Спасибо одна "ерена варийон" уже есть. комунацякая ****, но в СОВОБОДЕ (внезапно).
До визначення терміну "колаборант" треба підходити акуратно щоб Гавнокомандуючий та «слуги» теж не стали колаборантами.
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 1062 артиллеристских системы, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермаки будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы?
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, свободно экономическую зону(платить меньше налоги чем вся Украина), с правительствами этих грёбанных республик?
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков- верещук, сивох -зеленских и компании уклонистов, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к гражданской бойне.
Потому что к ЗЕ и СН этот термин, как родной, подходит.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82 Колабора́нт - особа, яка усвідомлено співпрацює із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній країні.
Згідно з загальним національним правом діяльність колаборантів визнавалась як зрада громадян та як зрада інтересів своєї держави; залежно від міри шкоди державі, спричиненої колаборантом, передбачалось або довгострокове ув'язнення, або смертна кара.