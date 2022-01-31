28 народных депутатов болеют коронавирусом, - Стефанчук. ВИДЕО

На сегодня, 31 января, 28 народных депутатов болеют коронавирусом.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в понедельник на Согласительном Совете сообщил спикер Руслан Стефанчук.

По его словам, также болеет 78 работников аппарата ВРУ. "Но цифры еще уточняются, потому что только начало дня. Думаю, они могут быть больше", - подчеркнул спикер.

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Стефанчук призвал парламентариев соблюдать карантинные меры и вакцинироваться.