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28 народных депутатов болеют коронавирусом, - Стефанчук. ВИДЕО

На сегодня, 31 января, 28 народных депутатов болеют коронавирусом.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в понедельник на Согласительном Совете сообщил спикер Руслан Стефанчук.

По его словам, также болеет 78 работников аппарата ВРУ. "Но цифры еще уточняются, потому что только начало дня. Думаю, они могут быть больше", - подчеркнул спикер.

Также читайте: ВР отменила ряд пленарных заседаний из-за ситуации с COVID-19

Стефанчук призвал парламентариев соблюдать карантинные меры и вакцинироваться.

Автор: 

ВР (29285) карантин (16729) Стефанчук Руслан (658) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
І де ж вони встигли так похворіти ?
Певно всі по Німеччинах лікуються...бо ж раптом хутін таки нападе.
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31.01.2022 11:17 Ответить
+5
да и хрен с ними
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31.01.2022 11:19 Ответить
+4
Как это мешает работе,что весь сброд решил смыться в отгулы?
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31.01.2022 11:42 Ответить
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І де ж вони встигли так похворіти ?
Певно всі по Німеччинах лікуються...бо ж раптом хутін таки нападе.
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31.01.2022 11:17 Ответить
Навряд чи нападе Путін поки Петро і Медведчук не виїзні
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31.01.2022 11:19 Ответить
Ще один "абиперднуть".
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31.01.2022 11:43 Ответить
Симулируют, что бы сдрыснуть!
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31.01.2022 13:33 Ответить
да и хрен с ними
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31.01.2022 11:19 Ответить
Переотдыхали на курортах
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31.01.2022 11:33 Ответить
И що з того?
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31.01.2022 11:20 Ответить
А на голову скільки?
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31.01.2022 11:25 Ответить
Зеленые все точно. Там вон Хламидию на Западе уже слушать не могут.
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31.01.2022 11:43 Ответить
И сколько из них в простых больницах? Уж что что меньше всего интересует сейчас простых людей, так это здоровье этой зеленой помойки по вывеской ВР.
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31.01.2022 11:41 Ответить
"28 народних депутатів хворіють на коронавірус, - Стефанчук."- 1 -100% на ожиріння але всі разом на кретинізм!
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31.01.2022 11:42 Ответить
Как это мешает работе,что весь сброд решил смыться в отгулы?
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31.01.2022 11:42 Ответить
Больничные показали? Или как с авто и недвижимостью в декларациях?
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31.01.2022 11:47 Ответить
28 що 128...Від них толку 0%..
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31.01.2022 11:47 Ответить
А профессия депутат входит в список профессий для обязательной вакцинации или нет?
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31.01.2022 11:48 Ответить
Да, это вакцинация от соприкосновения депутатского языка с зализанной задницей гарантика. Если именно так провакцинироваться то даже в случае например дтп со смертельным исходом или взятки - тебя никогда не посадят!
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31.01.2022 12:06 Ответить
Стефанчук и сколько из них болеют на Канарах, Сейшелах или на Бали??? А сколько из них своих жён и детей на виллы в Испании от войны повезли??
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31.01.2022 11:55 Ответить
Стефанчук, по большому счету вы вообще можете не собираться, от этого в Украине ничего не изменится! Помните анекдот. Профессор - студент назовите самую независимую страну мира? Монголия. А почему вы так думаете? А от неё вообще ничего не зависит! Вот так же от вашего парламента!!! Вы кричите о заботе об украинцах - а в магазинах вы давно были??? А пенсия в 2 тыс. это что??? А за тарифы с такой пенсией как платить? Лицемеры и безлельники!
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31.01.2022 12:01 Ответить
Ну и буй с ними, Феофания не даст помереть єтим никчемам...
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31.01.2022 11:56 Ответить
пленарні 3асідання повинні бути
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31.01.2022 12:10 Ответить
У 28-ми депутатів простуда? Оце так жах....
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31.01.2022 12:37 Ответить
Ну це ж навіть не третина, але дуже хочеться працювати, мабуть ще не всі острови відвідали.
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31.01.2022 12:38 Ответить
ДА ХОТЬ ВСЯ ЗРАДА ПУСТЬ ЗАБОЛЕЮТ! И СДОХНУТ!
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31.01.2022 12:57 Ответить
Если ВР вся скопом выздыхае - никто и не заметит
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31.01.2022 12:57 Ответить
Про прививки от вируса не слышли , не? Святой водой как Богуцкая предохраняются от вируса.
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31.01.2022 14:21 Ответить
Стефанчук це не та криса яка переписувалась з проституткую в Раді ?!?
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31.01.2022 18:15 Ответить
а что так, что смертности нет? от коронавируса мрут как мухи, а украинские депутаты только хворают... этот недостаток должен быть устранен...
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01.02.2022 07:46 Ответить
 
 