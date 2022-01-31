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28 народных депутатов болеют коронавирусом, - Стефанчук. ВИДЕО
На сегодня, 31 января, 28 народных депутатов болеют коронавирусом.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в понедельник на Согласительном Совете сообщил спикер Руслан Стефанчук.
По его словам, также болеет 78 работников аппарата ВРУ. "Но цифры еще уточняются, потому что только начало дня. Думаю, они могут быть больше", - подчеркнул спикер.
Стефанчук призвал парламентариев соблюдать карантинные меры и вакцинироваться.
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+5 Ksenia VB
показать весь комментарий31.01.2022 11:17 Ответить Ссылка
+5 Вольный Каменьщик
показать весь комментарий31.01.2022 11:19 Ответить Ссылка
+4 Garry Grant
показать весь комментарий31.01.2022 11:42 Ответить Ссылка
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Певно всі по Німеччинах лікуються...бо ж раптом хутін таки нападе.