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28 народних депутатів хворіють на коронавірус, - Стефанчук. ВIДЕО
Станом на сьогодні, 31 січня, 28 народних депутатів хворіють на коронавірус.
Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді повідомив спікер Руслан Стефанчук.
За його словами, також хворіє 78 працівників апарату ВРУ. "Але цифри ще уточнюються, тому що тільки початок дня. Думаю, вони можуть бути більшими", - наголосив спікер.
Стефанчук закликав парламентарів дотримуватися карантинних заходів та вакцинуватися.
Топ коментарі
+5 Ksenia VB
показати весь коментар31.01.2022 11:17 Відповісти Посилання
+5 Вольный Каменьщик
показати весь коментар31.01.2022 11:19 Відповісти Посилання
+4 Garry Grant
показати весь коментар31.01.2022 11:42 Відповісти Посилання
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Певно всі по Німеччинах лікуються...бо ж раптом хутін таки нападе.