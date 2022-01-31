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28 народних депутатів хворіють на коронавірус, - Стефанчук. ВIДЕО

Станом на сьогодні, 31 січня, 28 народних депутатів хворіють на коронавірус.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді повідомив спікер Руслан Стефанчук.

За його словами, також хворіє 78 працівників апарату ВРУ. "Але цифри ще уточнюються, тому що тільки початок дня. Думаю, вони можуть бути більшими", - наголосив спікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР скасувала ряд пленарних засідань через ситуацію із COVID-19

Стефанчук закликав парламентарів дотримуватися карантинних заходів та вакцинуватися.

ВР (15045) депутат (1781) карантин (18172) Стефанчук Руслан (760) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
І де ж вони встигли так похворіти ?
Певно всі по Німеччинах лікуються...бо ж раптом хутін таки нападе.
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31.01.2022 11:17 Відповісти
+5
да и хрен с ними
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31.01.2022 11:19 Відповісти
+4
Как это мешает работе,что весь сброд решил смыться в отгулы?
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31.01.2022 11:42 Відповісти
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І де ж вони встигли так похворіти ?
Певно всі по Німеччинах лікуються...бо ж раптом хутін таки нападе.
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31.01.2022 11:17 Відповісти
Навряд чи нападе Путін поки Петро і Медведчук не виїзні
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31.01.2022 11:19 Відповісти
Ще один "абиперднуть".
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31.01.2022 11:43 Відповісти
Симулируют, что бы сдрыснуть!
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31.01.2022 13:33 Відповісти
да и хрен с ними
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31.01.2022 11:19 Відповісти
Переотдыхали на курортах
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31.01.2022 11:33 Відповісти
И що з того?
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31.01.2022 11:20 Відповісти
А на голову скільки?
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31.01.2022 11:25 Відповісти
Зеленые все точно. Там вон Хламидию на Западе уже слушать не могут.
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31.01.2022 11:43 Відповісти
И сколько из них в простых больницах? Уж что что меньше всего интересует сейчас простых людей, так это здоровье этой зеленой помойки по вывеской ВР.
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31.01.2022 11:41 Відповісти
"28 народних депутатів хворіють на коронавірус, - Стефанчук."- 1 -100% на ожиріння але всі разом на кретинізм!
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31.01.2022 11:42 Відповісти
Как это мешает работе,что весь сброд решил смыться в отгулы?
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31.01.2022 11:42 Відповісти
Больничные показали? Или как с авто и недвижимостью в декларациях?
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31.01.2022 11:47 Відповісти
28 що 128...Від них толку 0%..
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31.01.2022 11:47 Відповісти
А профессия депутат входит в список профессий для обязательной вакцинации или нет?
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31.01.2022 11:48 Відповісти
Да, это вакцинация от соприкосновения депутатского языка с зализанной задницей гарантика. Если именно так провакцинироваться то даже в случае например дтп со смертельным исходом или взятки - тебя никогда не посадят!
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31.01.2022 12:06 Відповісти
Стефанчук и сколько из них болеют на Канарах, Сейшелах или на Бали??? А сколько из них своих жён и детей на виллы в Испании от войны повезли??
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31.01.2022 11:55 Відповісти
Стефанчук, по большому счету вы вообще можете не собираться, от этого в Украине ничего не изменится! Помните анекдот. Профессор - студент назовите самую независимую страну мира? Монголия. А почему вы так думаете? А от неё вообще ничего не зависит! Вот так же от вашего парламента!!! Вы кричите о заботе об украинцах - а в магазинах вы давно были??? А пенсия в 2 тыс. это что??? А за тарифы с такой пенсией как платить? Лицемеры и безлельники!
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31.01.2022 12:01 Відповісти
Ну и буй с ними, Феофания не даст помереть єтим никчемам...
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31.01.2022 11:56 Відповісти
пленарні 3асідання повинні бути
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31.01.2022 12:10 Відповісти
У 28-ми депутатів простуда? Оце так жах....
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31.01.2022 12:37 Відповісти
Ну це ж навіть не третина, але дуже хочеться працювати, мабуть ще не всі острови відвідали.
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31.01.2022 12:38 Відповісти
ДА ХОТЬ ВСЯ ЗРАДА ПУСТЬ ЗАБОЛЕЮТ! И СДОХНУТ!
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31.01.2022 12:57 Відповісти
Если ВР вся скопом выздыхае - никто и не заметит
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31.01.2022 12:57 Відповісти
Про прививки от вируса не слышли , не? Святой водой как Богуцкая предохраняются от вируса.
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31.01.2022 14:21 Відповісти
Стефанчук це не та криса яка переписувалась з проституткую в Раді ?!?
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31.01.2022 18:15 Відповісти
а что так, что смертности нет? от коронавируса мрут как мухи, а украинские депутаты только хворают... этот недостаток должен быть устранен...
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01.02.2022 07:46 Відповісти
 
 