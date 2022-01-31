28 народних депутатів хворіють на коронавірус, - Стефанчук. ВIДЕО

Станом на сьогодні, 31 січня, 28 народних депутатів хворіють на коронавірус.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, у понеділок на Погоджувальній Раді повідомив спікер Руслан Стефанчук.

За його словами, також хворіє 78 працівників апарату ВРУ. "Але цифри ще уточнюються, тому що тільки початок дня. Думаю, вони можуть бути більшими", - наголосив спікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР скасувала ряд пленарних засідань через ситуацію із COVID-19

Стефанчук закликав парламентарів дотримуватися карантинних заходів та вакцинуватися.