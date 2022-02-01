"Мы не самостоятельны. За нами стоят другие страны", - донецкий террорист Басурин. ВИДЕО

Донецкий террорист Эдуард Басурин заявил о несамостоятельности группировки "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Басурин сказал в интервью, опубликованном украинским журналистом Денисом Казанским.

"Мы предупреждаем Украину о том, что мы будем вынуждены обратиться к дружественным странам за военной и военно-технической помощью, чтобы достичь паритета по вооружению и показать, что мы не самостоятельны, а за нами стоят другие страны, которые не хотят агрессии Украины против нас", - сказал Басурин.

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