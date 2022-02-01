"Мы не самостоятельны. За нами стоят другие страны", - донецкий террорист Басурин. ВИДЕО
Донецкий террорист Эдуард Басурин заявил о несамостоятельности группировки "ДНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Басурин сказал в интервью, опубликованном украинским журналистом Денисом Казанским.
"Мы предупреждаем Украину о том, что мы будем вынуждены обратиться к дружественным странам за военной и военно-технической помощью, чтобы достичь паритета по вооружению и показать, что мы не самостоятельны, а за нами стоят другие страны, которые не хотят агрессии Украины против нас", - сказал Басурин.
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+75 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий01.02.2022 12:11 Ответить Ссылка
+49 Hanka Panyanka
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+38 Ivan Ivanov #432727
показать весь комментарий01.02.2022 12:14 Ответить Ссылка
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Венесуэла рядом!
Абхазия близко!
Абхазия с нами!
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Типа, а ты Черепа знаешь?
Они там все такие ?
Вас следует изолировать в резервацию, без всяких прав и с запретом входа в Украину.
Можно подумать, что хоть кого-нибудь из главарей избрал народ Лугандона.
Абсолютно все назначены сами знаете кем...
ляпнул знатно!!! законспектируй... шоб потом не отбрехиваться перед судейскими...