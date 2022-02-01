РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6345 посетителей онлайн
Новости Видео Доказательства российской агрессии в Украине Война
29 474 52

"Мы не самостоятельны. За нами стоят другие страны", - донецкий террорист Басурин. ВИДЕО

Донецкий террорист Эдуард Басурин заявил о несамостоятельности группировки "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Басурин сказал в интервью, опубликованном украинским журналистом Денисом Казанским.

"Мы предупреждаем Украину о том, что мы будем вынуждены обратиться к дружественным странам за военной и военно-технической помощью, чтобы достичь паритета по вооружению и показать, что мы не самостоятельны, а за нами стоят другие страны, которые не хотят агрессии Украины против нас", - сказал Басурин.

Также читайте: Российский суд подтвердил присутствие войск РФ в Украине, - посольство США в Украине

Автор: 

армия РФ (19691) россия (96200) Донбасс (26957)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+75
Нє,за вами лише одна величезна пляма смердючого лайна на мапі світу...
показать весь комментарий
01.02.2022 12:11 Ответить
+49
к сожалению товарисч никого не удивил..., то, что это лднр - это жалкое, марионеточное образование, плотно сидящее на игле от рашки, известно еще с 2014 года...
показать весь комментарий
01.02.2022 12:17 Ответить
+38
Згинь,кацапський ублюдок!
показать весь комментарий
01.02.2022 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нє,за вами лише одна величезна пляма смердючого лайна на мапі світу...
показать весь комментарий
01.02.2022 12:11 Ответить
Венесуэла далеко!
Венесуэла рядом!

Абхазия близко!
Абхазия с нами!

........
показать весь комментарий
01.02.2022 18:55 Ответить
сказочный дол..бЪ а САМИМ КАК СЛАБО КИШКА ТОНКА.... пугалки пускают бульбашки.... ваша дружественная страна сама кипятком в потолок ссыт от страха....
показать весь комментарий
01.02.2022 12:12 Ответить
да он поди не на них рассчитывает .. на Венесуэлу
показать весь комментарий
01.02.2022 12:59 Ответить
Типа, кокса повезут?))
показать весь комментарий
01.02.2022 13:40 Ответить
Згинь,кацапський ублюдок!
показать весь комментарий
01.02.2022 12:14 Ответить
к сожалению товарисч никого не удивил..., то, что это лднр - это жалкое, марионеточное образование, плотно сидящее на игле от рашки, известно еще с 2014 года...
показать весь комментарий
01.02.2022 12:17 Ответить
єто гордое независимое (от здравого смисла и разума) молодое государство називается не менее гордо : " луГАНДОНия"!! ура таварисчи!! и живут там не менне гордіе и независимие жители- "граждане луГАНДОНии"- гандони!!!
показать весь комментарий
01.02.2022 12:52 Ответить
Идиот! Спалил контору!
показать весь комментарий
01.02.2022 12:18 Ответить
А то кто-то не знал ....
показать весь комментарий
01.02.2022 12:19 Ответить
чучело шизоидное .та завами ещё с 2014 года все знают кто стоит и вооружает и кто воюет... какую новость ты хочешь открыть придурок? появилась белорусь.. так лука сказал за рашку будет воевать.... а войска свои против УКРАИНЫ не пошлёт... надеемся ума хоть на это хватит...((
показать весь комментарий
01.02.2022 12:20 Ответить
Нєхай живут мАладіє республіки, якщо перевести кацапський язик на людську мову ??? Та ні, немає республік, немає маріонеточних урядів. Які створені для звернення щодо "памагітЄ, бандіти зренія лишают!" Це так волають гопники у камерах, а не цивілізованих країнах.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:24 Ответить
За тобою стоять Моторило, Гіва і Захєрченко. Не затримуйся, вони чекають.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:25 Ответить
Каждого сепара ждёт его личный лифт.
показать весь комментарий
01.02.2022 13:37 Ответить
Эту бредятину даже комментировать не стоит. Только свинцовая пилюля кацапским манкуртам.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:26 Ответить
Едічка мріє нюхнути напару з найвеличним
показать весь комментарий
01.02.2022 12:26 Ответить
Эдичка обгадился уже конкретно.
Типа, а ты Черепа знаешь?
показать весь комментарий
01.02.2022 12:48 Ответить
Та мы в курсе шо вы несамостоятельные
показать весь комментарий
01.02.2022 12:26 Ответить
Закрой хлебальник, дерьмо собачье.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:27 Ответить
Яіж вони тупі ці Лугандяо і Донбасяо,палять свого хозяїна ***** не радив би цьому чуваку,з лицем пропитого алкоголіка,тепер їздити в ліфтах або ходити по ресторанах
показать весь комментарий
01.02.2022 12:28 Ответить
В такому разі Мінській угоди підписані Порошенком скасовувємо
показать весь комментарий
01.02.2022 12:29 Ответить
ой, дурак! своим выс@ром сам и признал, что эти недообразования находятся под внешним управлением.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:32 Ответить
Путин теперь пристрелит этого придурка. Спалил всю малину.
Они там все такие ?
показать весь комментарий
01.02.2022 12:39 Ответить
Это врядли, но было бы свято
показать весь комментарий
01.02.2022 20:05 Ответить
Ага попросили у таджиков или умкиргизов они помогут, навалят тебе стингеров и джавелинов по самое не могу! Какой паритет идиот? Ты с кем равняться собрался? Так смеялся что чуть не описался….
показать весь комментарий
01.02.2022 12:33 Ответить
Открыл Америку, дебил.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:38 Ответить
яке ж воно тупе!)))
показать весь комментарий
01.02.2022 12:38 Ответить
судя по тому бреду что несет Эдик-***** за ним точно стоит страна . Колумбия . точнее не вся а только та часть где есть плантации Коки
показать весь комментарий
01.02.2022 12:39 Ответить
какая агрессия, кому ты нужен, мокша занюханная, со своим днром. Натворили глупостей, а теперь понты раздувают, шмыгло донецкое.
Вас следует изолировать в резервацию, без всяких прав и с запретом входа в Украину.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:40 Ответить
"мы не самостоятельны" - тоже открыл Америку!
Можно подумать, что хоть кого-нибудь из главарей избрал народ Лугандона.
Абсолютно все назначены сами знаете кем...
показать весь комментарий
01.02.2022 12:50 Ответить
Боевой уфолог Басурин жжот.
показать весь комментарий
01.02.2022 12:51 Ответить
обезьяна сама не понимает, что она сказала - там ума нет, одни рефлексы )
показать весь комментарий
01.02.2022 12:52 Ответить
Маладца, жги еще!
показать весь комментарий
01.02.2022 12:54 Ответить
Razve eto novostj!
показать весь комментарий
01.02.2022 12:54 Ответить
Питор с недоразвитых территорий
показать весь комментарий
01.02.2022 13:11 Ответить
а чо так скромно?...інші країни. говори конкретно какаие і сколько
показать весь комментарий
01.02.2022 13:18 Ответить
Басурин точно не самостоятельный и бухает умеренно. Ютуб его убрал и Цензору цитировать не нужно.
показать весь комментарий
01.02.2022 13:30 Ответить
ой накрутят же тебе кураторы с "тех стран" которые зовутся рашкой)))
ляпнул знатно!!! законспектируй... шоб потом не отбрехиваться перед судейскими...
показать весь комментарий
01.02.2022 13:36 Ответить
Лднр это творение рашки- уродливый гомункул Лугандоша,который стоит на ногах только за счет подпитки от кремлевской пуповины.
показать весь комментарий
01.02.2022 13:38 Ответить
Ви нєпонімаєтє! Ето другоє! Едічка казав про іншопланєтян! А ви шо подумалі?!
показать весь комментарий
01.02.2022 13:54 Ответить
Когда страна не такая, как вообще, потому одна такая, а другие такие, и правят ею не для танцевания, а для устройства себя, для развязки свого существования, для сведения обхождения, и когда такая страна, ежели она не самостоятельная, поднимется гонором своим за тучи и там гонором своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда она студова глянет вниз, на другую страну, что рядом, так она ей покажется такая махонькая-махонькая, всё равно как пацюк... пардон, как крис... Потому что это же Государство! А те, которые они, это они, они тоже государства, не настоящиее, но... зачем же?! Это ж ведь очень и очень! Да! Да! Но нет! (С) Эдик Голохвостый
показать весь комментарий
01.02.2022 14:34 Ответить
Не будет ему паритета. "Дружественная страна" кроме своих анало-говнетов ничего дать не может
показать весь комментарий
01.02.2022 15:12 Ответить
СТРАНЫ !?)))))))))))
показать весь комментарий
01.02.2022 16:18 Ответить
ДЛБЕБЫ ОСТАЮТСЯ ДЛБЕБАМИ )))
показать весь комментарий
01.02.2022 16:19 Ответить
"Путин наш отец , Россия наша мать ,мы за Россию будем воевать " - новий гімн Лугандонії .
показать весь комментарий
01.02.2022 17:11 Ответить
За тобой басурин единственный кто стоит так это лаптестан,который тебя и финансирует и вооружает ну...до поры до времени.
показать весь комментарий
01.02.2022 17:43 Ответить
Гондурас в огне !
показать весь комментарий
02.02.2022 00:05 Ответить
 
 