Российский суд подтвердил присутствие войск РФ в Украине, - посольство США в Украине
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Российский суд подтвердил известное всем - присутствие войск РФ на территории Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства США, размещенном в Твиттере.
"Российский суд подтвердил то, что мы все знаем - российские войска размещены в Украине. Россия является агрессором, а не посредником", - говорится в заявлении.
Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных украинских территориях.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ошибкой информацию о присутствии российской армии на Донбассе.
В украинском МИД назвали решение суда юридическим прецедентом и "явкой с повинной", которые укрепят позицию Украины в производствах против России в международных судах.
Пожалуйста, подождите...
А кеш **** все пам'ятає
https://archive.vn/CWP6m
З"явилися повідомлення, що в Ростові пропав суддя, який у вироку написав про участь р@шен-вермахту у війні на Донбасі, про бойові чергування там та інше.
Сам текст вироку пропав із реєстрів одночасно із суддею.
Отправили на подвал, в психушку, закопали, насыпали новичка в трусы, выбросилась с окна....???
Хоча ніт!
Щоби жити з Гогішвілі, ви маєте отримати дозвіл з ОПи.
Не всім дають, заслужити треба!
"Отправили на подвал, в психушку, насыпали новичка в трусы, выбросилась с окна", а вже потім закопали.
Он утонул. (с)
Ми ж Вас попереджали!
Лапті розчаровані сигналами зі США і НАТО щодо пропозицій "гарантії безпеки
"Закон, что дышло: куда повернёшь, туды и вышло".
офіцьяльний нєкролог (с)