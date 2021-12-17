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Российский суд подтвердил присутствие войск РФ в Украине, - посольство США в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Российский суд подтвердил присутствие войск РФ в Украине, - посольство США в Украине

Российский суд подтвердил известное всем - присутствие войск РФ на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства США, размещенном в Твиттере.

"Российский суд подтвердил то, что мы все знаем - российские войска размещены в Украине. Россия является агрессором, а не посредником", - говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, в России суд вынес приговор по делу, в материалах которого подтверждается присутствие российских военных на Донбассе и дислокация воинских частей ВС РФ на оккупированных украинских территориях.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ошибкой информацию о присутствии российской армии на Донбассе.

В украинском МИД назвали решение суда юридическим прецедентом и "явкой с повинной", которые укрепят позицию Украины в производствах против России в международных судах.

Читайте: Приговор российского суда, содержащий данные о дислокации военных РФ на Донбассе. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+28
русня спалилася на рішенні суду. Спочатку кричали, то фейк, потім опечЯтка і знесли статтю.
А кеш **** все пам'ятає
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17.12.2021 20:08
+25
Тут есть только один вопрос: шо там с судьей ?
Отправили на подвал, в психушку, закопали, насыпали новичка в трусы, выбросилась с окна....???
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17.12.2021 20:10
+16
ну так отключайте от свифт, приняли же вчера такое решение.
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17.12.2021 20:14
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русня спалилася на рішенні суду. Спочатку кричали, то фейк, потім опечЯтка і знесли статтю.
А кеш **** все пам'ятає
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17.12.2021 20:08 Ответить
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17.12.2021 22:24 Ответить
Спасибо за скрин!
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17.12.2021 20:56 Ответить
Скриншоти не горять

https://archive.vn/CWP6m
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18.12.2021 10:18 Ответить
солома@elnazaro777



З"явилися повідомлення, що в Ростові пропав суддя, який у вироку написав про участь р@шен-вермахту у війні на Донбасі, про бойові чергування там та інше.
Сам текст вироку пропав із реєстрів одночасно із суддею.
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18.12.2021 00:20 Ответить
Тут есть только один вопрос: шо там с судьей ?
Отправили на подвал, в психушку, закопали, насыпали новичка в трусы, выбросилась с окна....???
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17.12.2021 20:10 Ответить
Шо з суддею? "А какая разніца" (с) Одним менше - і то добре. Треба на сайті "узеленського" подати петицію про присвоєння тому судді звання "народний герой" (посмертно)
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17.12.2021 20:16 Ответить
Може, відправлять до Гогішвілі на хату?
Хоча ніт!
Щоби жити з Гогішвілі, ви маєте отримати дозвіл з ОПи.
Не всім дають, заслужити треба!
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17.12.2021 20:19 Ответить
трохі інша послідовність спочатку
"Отправили на подвал, в психушку, насыпали новичка в трусы, выбросилась с окна", а вже потім закопали.
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17.12.2021 20:20 Ответить
в общем отделался легким испугом...
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17.12.2021 20:33 Ответить
Вариантов много, но ему предложили выбор.
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17.12.2021 21:04 Ответить
Самоубится ?
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17.12.2021 21:08 Ответить
Так.
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17.12.2021 21:12 Ответить
"Тут есть только один вопрос: шо там с судьей ?"

Он утонул. (с)
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17.12.2021 21:15 Ответить
так так - носом їх по їхньому ж лайну, бо слово не горобей (чи воробець?)
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17.12.2021 20:14 Ответить
) горобець
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18.12.2021 03:59 Ответить
пазл зложився!
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18.12.2021 04:02 Ответить
ну так отключайте от свифт, приняли же вчера такое решение.
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17.12.2021 20:14 Ответить
NEWS UA

Ми ж Вас попереджали!





Лапті розчаровані сигналами зі США і НАТО щодо пропозицій "гарантії безпеки

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17.12.2021 20:16 Ответить
не новость, колы зашкваренные во все дыры продолжают корчить из себя бугра...
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17.12.2021 20:31 Ответить
Для країн з англосаксонською системою правосуддя рішення судів мають мало не абсолютне значення. Мені це дуже помітно. Це в Кацапії та в нас можна на на рішення плюнути і розтерти, а США президент, або сенатор, навіть від якогось суду заштатного графства, якщо ще й СМІ встрянуть, ще й як почешуться. Дивно, що кацапня цього не розуміє.
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17.12.2021 20:17 Ответить
Кацапская Орда этого понять не в состоянии в силу своей дремучей кульутрно-цивилизационной отсталости: там всегда было пещерное "правосознание" на уровне их любимой пословицы:

"Закон, что дышло: куда повернёшь, туды и вышло".
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17.12.2021 20:30 Ответить
Вбивці рідко визнають себе вбивцями. Але вбивцю треба ліквідувати щоб він перестав вбиаати. Тому росію чекає ліквідація. Російські окупанти мають піти з України.
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17.12.2021 20:26 Ответить
Это была спецоперация бандеровцев ...
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17.12.2021 20:33 Ответить
а чьи это были вертолёты над Крымом ещё 28. 02. 2014 г. ?
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17.12.2021 20:34 Ответить
Ихтамнеты Шредингера.
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18.12.2021 02:28 Ответить
попалили всю багатомільярдну пропагандиську кампанію "іхтамнєт"
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17.12.2021 20:44 Ответить
Тот судья уволился ещё месяц назад.А решение принял случайно потому что заблудился когда выходил за хлебом
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17.12.2021 21:44 Ответить
Ну что Владимир Владимирыч Путин , это полная вагина женского рода для всей вашей политики ихтамнет .
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17.12.2021 22:13 Ответить
Добавить сюда медаль за Крымнаш 20.02.14., всплеск пенсий по утрате кормильца 2014-15/ часть на Сирию, но все равно солидно/, наследивших документально и плененных ихтамнетов + суд по Боингу с штатным расейским ПВО и т.д. и картинка маслом для трибунала.
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17.12.2021 22:23 Ответить
На суддю уж пріґотовлєн
офіцьяльний нєкролог (с)
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17.12.2021 22:29 Ответить
Текст все ще доступний за ідентифікатором) http://судебныерешения.рф/64073623
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18.12.2021 05:47 Ответить
 
 