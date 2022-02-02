Гривня стабилизировалась и укрепилась, - Зеленский. ВИДЕО

Поддержка европейских лидеров повлияла на стабилизацию гривни.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, в Украине стабилизировали гривню и "успокоили рынки".

"На сегодняшний день мы видим, что идет укрепление национальной валюты. Кроме того, что делали мы, очень много делали наши союзники, европейские лидеры. Лидеры приезжают, верят в безопасность, поддерживают нас в эти очень важные времена. Все это повлияло на то, что стабилизировался курс нашей валюты, стабилизировалась гривня, укрепилась", - объяснил глава государства.

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Зеленский рассказал, что разговаривал с Нацбанком и понимает, что будет завтра.

"Мы вышли из ситуации, когда для нас каждое утро - это финансовый риск и "сюрприз". Поэтому сегодня мы понимаем, что ситуация стабильная", - добавил президент.