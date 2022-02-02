Гривня стабилизировалась и укрепилась, - Зеленский. ВИДЕО
Поддержка европейских лидеров повлияла на стабилизацию гривни.
Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ.
По словам президента, в Украине стабилизировали гривню и "успокоили рынки".
"На сегодняшний день мы видим, что идет укрепление национальной валюты. Кроме того, что делали мы, очень много делали наши союзники, европейские лидеры. Лидеры приезжают, верят в безопасность, поддерживают нас в эти очень важные времена. Все это повлияло на то, что стабилизировался курс нашей валюты, стабилизировалась гривня, укрепилась", - объяснил глава государства.
Зеленский рассказал, что разговаривал с Нацбанком и понимает, что будет завтра.
"Мы вышли из ситуации, когда для нас каждое утро - это финансовый риск и "сюрприз". Поэтому сегодня мы понимаем, что ситуация стабильная", - добавил президент.
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Мало кто обратил внимание на фразу, сказанную Зеленским во время выступления в Раде. А именно о том, что курс гривны находится под контролем.
На самом деле Зеленский в очередной раз подтвердил то, о чем я сразу говорил: обвал курса гривны проводился специально.
Это подтверждает тот факт, что курс «странно» застыл на уровне 28,40-28,50 грн за доллар. И это «случайно» соответствует прописанному в бюджете-2022 среднегодовому курсу 28,6 грн. При том, что когда бюджет принимали, то курс был 27 грн за доллар.
Зачем Зеленскому очередной обвал курса гривны?
Во-первых, единственная возможность выполнить прописанные показатели наполнения бюджета - это рост цен и тарифов за счёт обвала курса гривны. Ну, а наполнить бюджет надо в первую очередь для того, чтобы украсть сотни миллиардов на «больших стройках».
Во-вторых, обвал курса гривны - это дополнительные сверхприбыли для власти, которая активно скупилась долларовыми ОВГЗ и в этом году государство их погасит уже по повышенному курсу.
Кстати, Зеленский тоже скупает ОВГЗ.
В-третьих, обвал гривны - это дополнительные сверхприбыли для всех олигархов-экспортеров, на которых опирается власть Зеленского.
Зеленский - достойный ученик Порошенко, который занимался спекуляциями на курсе с 2014 года, обвалив гривну в три раза.
Ну, а вы дальше верьте, что изменение курса связано с угрозой нападения Путина...
А от зевова - стабільний дурень, за що його і ******* 73 дупоголових.
млять придурок...
Скоро совсем жиром заплывут.
ЧИТАЮЧИ КОМЕНТИ В МЕНЕ ВИНИКЛО ПИТАННЯ:- Скільки соЇ Порошенко запхнув в своЇх послідовників ,що вони без зупинку дрищуть . Вгамуйтеся від того ,що ви обдристали весь інтернет, жадоба і брехливість ,від того пшики, який залишився ,після згорання речовини,під назвою порох ,нікуди не зникне. Вгамуйтеся. Зневоднення нічого гарного не віщує.
2. причина этому - расийский зомбоящик перестал 24/7 захватывать Украину, что свидетельствует о перемене линии партии.