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Гривня стабилизировалась и укрепилась, - Зеленский. ВИДЕО

Поддержка европейских лидеров повлияла на стабилизацию гривни.

Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает Цензор.НЕТ.

По словам президента, в Украине стабилизировали гривню и "успокоили рынки".

"На сегодняшний день мы видим, что идет укрепление национальной валюты. Кроме того, что делали мы, очень много делали наши союзники, европейские лидеры. Лидеры приезжают, верят в безопасность, поддерживают нас в эти очень важные времена. Все это повлияло на то, что стабилизировался курс нашей валюты, стабилизировалась гривня, укрепилась", - объяснил глава государства.

Читайте: Зеленский заявил о стабилизации экономики: Поступления в бюджет в январе перевыполнены на 7 млрд. Гривня уже чувствует себя лучше

Зеленский рассказал, что разговаривал с Нацбанком и понимает, что будет завтра.

"Мы вышли из ситуации, когда для нас каждое утро - это финансовый риск и "сюрприз". Поэтому сегодня мы понимаем, что ситуация стабильная", - добавил президент.

Автор: 

гривня (1851) Зеленский Владимир (20889)


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Топ комментарии
+58
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02.02.2022 12:58 Ответить
+28
Яке воно кончене
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02.02.2022 12:55 Ответить
+25
Тепер Ви розумієте якою була криза з гумовими виробами у 1977 році, що відобразилась на наш час.))
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02.02.2022 12:59 Ответить
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"кожен ранок - це фінансовий ризик і "сюрприз" - оце керують Державою хлопці )))))
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02.02.2022 12:55 Ответить
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02.02.2022 12:58 Ответить
Гривню більше стабілізувало повідомлення про збілшення ЗСУ на 100 тис. військових! Ніщо так не укріплює віру інвесторів в країну як потужна армія і флот! Тепер потрібно показати що ці заяви наповнені реальним змістом і почати нарешті працювати! Досі не сформовані ТРО в яких досі не можуть набрати 10 тис. військовослужбовців. Що вже говорити про 100 тис. контрактників, скільки тисяч років ми їх будемо набирати? Резнікова у відставку, він нуль, повний нуль!
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02.02.2022 13:01 Ответить
,їх наберуть як тільки висадять мільярд дерев.
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02.02.2022 13:30 Ответить
Да им много не надо Очередной выпуск ОГВЗ продать. И порядок!
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02.02.2022 13:41 Ответить
Для армії потрібні гроші, але в приоритеті "Велике крадівництво". А гривню більше стабілізували американські та британські транспортні літаки ніж два твіти від зе.
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02.02.2022 13:53 Ответить
Колишній рекетир з Донбасу, а нині - секретар РНБО, заявив, що взагалі мобілізує язиком 2 мільйона людей. Напевно, теж, як совок у другу світову, дасть їм по пів цеглини і в атаку.
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02.02.2022 14:17 Ответить
Тепер Ви розумієте якою була криза з гумовими виробами у 1977 році, що відобразилась на наш час.))
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02.02.2022 12:59 Ответить
Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновьей любовью. Остапанесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. (с)
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02.02.2022 13:36 Ответить
Яке воно кончене
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02.02.2022 12:55 Ответить
Наркоман,что с него взять!?а страной руководит!последствия будут катастрофические
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02.02.2022 13:51 Ответить
парадокс, и так всегда-пьяница никогда не согласится что он пьяница, наркоша что он конченый, чмо, что оно чмо, а зачморенный наркоша тем более! ну пусть хоть Лёнка Скумбрия на него повлияет, не позорятся, улетят к себе в Израиль, с концами НАХ!
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02.02.2022 13:55 Ответить
хвилююсь за завтрішній ранок, бо може бути сюрприз і гривня спаде до історичного мінімуму)))
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02.02.2022 12:56 Ответить
обменник в окне увидело ?
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02.02.2022 12:57 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=****************-NolMHaKnd9y5iGa9--J5bomvktKlC6Ou3eatliMEYXDyu9r-V8YIXnlJQbWnvo_OZdXtEGqsufEswFMzqrGLKKryJ12o_L2gv2ovgdcbtwG4BL0wNA&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=****************-NolMHaKnd9y5iGa9--J5bomvktKlC6Ou3eatliMEYXDyu9r-V8YIXnlJQbWnvo_OZdXtEGqsufEswFMzqrGLKKryJ12o_L2gv2ovgdcbtwG4BL0wNA&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6827711133969573?__cft__[0]=****************-NolMHaKnd9y5iGa9--J5bomvktKlC6Ou3eatliMEYXDyu9r-V8YIXnlJQbWnvo_OZdXtEGqsufEswFMzqrGLKKryJ12o_L2gv2ovgdcbtwG4BL0wNA&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·



Мало кто обратил внимание на фразу, сказанную Зеленским во время выступления в Раде. А именно о том, что курс гривны находится под контролем.

На самом деле Зеленский в очередной раз подтвердил то, о чем я сразу говорил: обвал курса гривны проводился специально.

Это подтверждает тот факт, что курс «странно» застыл на уровне 28,40-28,50 грн за доллар. И это «случайно» соответствует прописанному в бюджете-2022 среднегодовому курсу 28,6 грн. При том, что когда бюджет принимали, то курс был 27 грн за доллар.

Зачем Зеленскому очередной обвал курса гривны?

Во-первых, единственная возможность выполнить прописанные показатели наполнения бюджета - это рост цен и тарифов за счёт обвала курса гривны. Ну, а наполнить бюджет надо в первую очередь для того, чтобы украсть сотни миллиардов на «больших стройках».

Во-вторых, обвал курса гривны - это дополнительные сверхприбыли для власти, которая активно скупилась долларовыми ОВГЗ и в этом году государство их погасит уже по повышенному курсу.
Кстати, Зеленский тоже скупает ОВГЗ.

В-третьих, обвал гривны - это дополнительные сверхприбыли для всех олигархов-экспортеров, на которых опирается власть Зеленского.

Зеленский - достойный ученик Порошенко, который занимался спекуляциями на курсе с 2014 года, обвалив гривну в три раза.

Ну, а вы дальше верьте, что изменение курса связано с угрозой нападения Путина...
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02.02.2022 12:57 Ответить
You lost me on "poroshenko".
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02.02.2022 13:37 Ответить
Во что он смотрит? Гривну увидел
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02.02.2022 12:57 Ответить
Гривня така волатильна, така непередбачувана!
А от зевова - стабільний дурень, за що його і ******* 73 дупоголових.
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02.02.2022 12:57 Ответить
зелені санти на оленях з ранковими сюрпризами ))))
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02.02.2022 12:57 Ответить
і то все завдяки найвеличнішому! з його ласки навіть зорі на небі світять
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02.02.2022 12:58 Ответить
Тю, а я думав що це Мендель з двома постами.)))
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02.02.2022 12:58 Ответить
Після останніх заяв Зєлєнскава російський рубль теж почав укріплятися. Співпадіння?
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02.02.2022 13:00 Ответить
А ти тут при чому, балабол?
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02.02.2022 13:00 Ответить
Укрепилась гривня у твоєму мозку.
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02.02.2022 13:01 Ответить
Якщо зупинять верстат, то може й укріпиться.
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02.02.2022 13:01 Ответить
Теперь понятно почему скумбрия по 8 гивен.
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02.02.2022 13:07 Ответить
А чому ж все дорожчає ?
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02.02.2022 13:12 Ответить
Капец как стабилизировалась и укрепилась. Ровно месяц назад курс был 27,27 грн за доллар, сегодня 28,31 грн. Своим 73% ЗЕбилов эти сказки рассказывай
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02.02.2022 13:20 Ответить
Знову "одним твітом"?))))
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02.02.2022 13:20 Ответить
правильно кто-то заметил, у него всегда рожа такая унылая
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02.02.2022 13:23 Ответить
Ты сходи в продуктовый магазин и посмотри на свою стабилизацию и укрепление, гнуснявое гавно.
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02.02.2022 13:26 Ответить
Все на шашлык

млять придурок...
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02.02.2022 13:28 Ответить
Черт, оть*бись ты хоть от гривны, мурло, не трогай ее и даже не упоминай гнусаво...
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02.02.2022 13:29 Ответить
доллар был 27 стал 28 - укрепилась
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02.02.2022 13:31 Ответить
писец гривне!
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02.02.2022 13:32 Ответить
опять кто-то бабла дал на армию, а зеля спустил на пиар курсом гривны
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02.02.2022 13:33 Ответить
Ленка брала по 8
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02.02.2022 13:34 Ответить
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02.02.2022 13:35 Ответить
Гривня укрепилась - а цены поправляются с каждым днем.
Скоро совсем жиром заплывут.
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02.02.2022 13:39 Ответить
Просто они гривну укрепляют из наших карманов. Так выглядит стабильность для тех кто голосовал по приколу!
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02.02.2022 13:44 Ответить
Как и фейс величайшего?
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02.02.2022 17:30 Ответить
Полшестого констатирует, что в стране от него ничего не зависит.
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02.02.2022 13:39 Ответить
Вот лицемер. Ты вместе с женой давно в магазине был а убогий? Ты цены хоть раз за последние года два видел? Это так укрепилась гривна шо хлеб стал по 30 и выше? И это в житнице под названием Украина? А не провести ли вам слудующую сессию ВР с заслушиванием Шмыга где-нибудь в магазине Сельпо или Новус а может быть на Бессарабском рынке, чтобы вы слуги каломыйского хоть в чем то ориентировались. Это так гривня укрепилась что у моей матери пенсия как была 2 тыс так и осталась, а моя зарплата уже несколько лет не надувается? Ну и как пересичным жить на эти слёзы?
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02.02.2022 13:40 Ответить
гривна стабильна,а цены в маркете соревнуются в прыжках в высоту.
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02.02.2022 13:40 Ответить
Что-бы вы делали,великие экономисты,если-бы не десятки миллиардов долларов,которые завозят сюда заробитчане,и которые вы отнимаете у людей с помощью тарифов на коммуналку и дурных цен на продукты,которые уже выше,чем в Европе?
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02.02.2022 13:41 Ответить
,,Ач як роспе***ся!" Обнародовали рейтинг,что даже бубочка резко начал делать вид,что исполняет обязанности президента?
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02.02.2022 13:41 Ответить
......лядь!!!!
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02.02.2022 13:46 Ответить
Алё! Кто там поближе? Потыкайте его палкой, он не залип?
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02.02.2022 13:46 Ответить
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02.02.2022 13:47 Ответить
Краще -

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02.02.2022 17:34 Ответить
А в номінації Лайно року перемагає з беззаперечним відривом Володимир Зеленський....
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02.02.2022 13:49 Ответить
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02.02.2022 13:49 Ответить
ну это как ...повесили кого то , подёргался , подёргался и замер - стабилизировался она что назад вернулась , в чём тут перемога
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02.02.2022 13:50 Ответить
Фюрер Ыканамист Путлер однажды сказал гениальную вещь...Вот смотри доллар в 2014 году был 33 рюпля,а стал 65...значит доход в казну РАБссии увеличился.. .
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02.02.2022 13:54 Ответить
Весна прошла, настало лето-СПАСИБО БУБОЧКЕ ЗА ЭТО !!!!
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02.02.2022 13:56 Ответить
Европейские лидеры своей поддержкой стабилизовали ситуацию и гривню......,паника о которой говорил Голобородька неделю назад занчилась...шо в башке тупой у чувака...Полный Байрактар с Джавелином...без вазелина... 7 пятниц в неделю...
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02.02.2022 14:00 Ответить
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02.02.2022 14:03 Ответить
І тут свого пятака вставив! Скажіть хтось цьому д"білу що це коментувати може НБУ, у президента інші обовязки!
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02.02.2022 14:11 Ответить
нікчема, курва, яка ж нікчема. поводир убогого прастова нарота.
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02.02.2022 14:19 Ответить
вилупок з вищою освітою. ну, два ж слова не в'яже!!!!! соромно читати!
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02.02.2022 14:21 Ответить
Україна - не зеленський!
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02.02.2022 14:26 Ответить
Згоден на 100% .

ЧИТАЮЧИ КОМЕНТИ В МЕНЕ ВИНИКЛО ПИТАННЯ:- Скільки соЇ Порошенко запхнув в своЇх послідовників ,що вони без зупинку дрищуть . Вгамуйтеся від того ,що ви обдристали весь інтернет, жадоба і брехливість ,від того пшики, який залишився ,після згорання речовини,під назвою порох ,нікуди не зникне. Вгамуйтеся. Зневоднення нічого гарного не віщує.
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02.02.2022 14:33 Ответить
то ли дело раньше было с 10 до 26 доллар за три дня вырос. но то была мыралюбная реформа безальтернативца и пьяной жабы сатановской по кличке гонтарева.
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02.02.2022 14:31 Ответить
Давай и бюджеты сравним, ботяра?
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02.02.2022 15:19 Ответить
Це зелін дебіл Ярослав-Днепр. Він не може ні аналізувати ні порівнювати, а лише срти ротом.
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02.02.2022 15:36 Ответить
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02.02.2022 14:50 Ответить
гривня стабілізувалась і укріпилась ще в січні 2016 року. Ти де спало чучело зелене?
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02.02.2022 14:52 Ответить
ТИ дійсно хворий ,чи тіки прикидаєшся? 10 це дорівнює стабілізації 26 ? Пройди хоча- би курс арифметики. Не сором себе і всю соєву секту.
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02.02.2022 15:00 Ответить
так. саме стабілізації. бо гривня падала до 40 гр. Але потім 4 роки поспіль гривня була однією з найстабільныших валют світу з курсом 27.50 , плюс-мінус 1 гривня на сезонні коливання. Може тобі, зебіл, пояснити що у нас було в 14-15 роках і чому впала гривня..
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02.02.2022 15:34 Ответить
Я ще сумнівався , алеж ти дійсно хворий ,на соєву болячку. Де твоя розповідь про стабілізацію по 10 ?
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02.02.2022 16:08 Ответить
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02.02.2022 15:04 Ответить
мандєль твітнула два рази?
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02.02.2022 15:08 Ответить
Фух, ну значит цена на известную рыбу не поднимется.
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02.02.2022 15:45 Ответить
1. гривна действительно укрепилась от 28.90 до 28.40
2. причина этому - расийский зомбоящик перестал 24/7 захватывать Украину, что свидетельствует о перемене линии партии.
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02.02.2022 16:03 Ответить
В обмінниках немає валюти. Можете хоч до 5 грн/долар укріпляти.
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02.02.2022 17:14 Ответить
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02.02.2022 17:32 Ответить
Скумбрия стабильно по 8 грн. за кг. Что тоже вселяет немало оптимизма.
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02.02.2022 17:33 Ответить
 
 