Гривня стабілізувалась та укріпилась, - Зеленський. ВIДЕО

Підтримка європейських лідерів вплинула на стабілізацію гривні.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, передає Цензор.НЕТ.

За словами президента, в Україні стабілізували гривню та "заспокоїли ринки".

"На сьогодні ми бачимо, що йде укріплення національної валюти. Окрім того, що робили ми, дуже багато робили наші союзники, європейські лідери. Лідери приїжджають, вірять в безпекову ситуацію, підтримують нас в ці дуже важливі часи. Все це вплинуло на те, що стабілізувався курс нашої валюти, стабілізувалась гривня, укріпилась", - поясни глава держави.

Зеленський розповів, що розмовляв з Нацбанком та розуміє, що "буде завтра".

"Ми вийшли з ситуації, коли для нас кожен ранок - це фінансовий ризик і "сюрприз". Тому на сьогодні ми розуміємо, що ситуація стабільна", - додав президент.

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