Штамм "Омикрон" вскоре вытеснит "Дельту" в Украине, - Кузин. ВИДЕО

Штамм коронавируса "Омикрон" вскоре вытеснит штамм "Дельта" в Украине. Для этого нужно около восьми недель.

Об этом во время брифинга сообщил главный санврач Игорь Кузин во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

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"В скором времени штамм Омикрон вытеснит вариант Дельта", - отметил он.

По его словам, мировые тенденции подтверждают, что для вытеснения одного штамма другим нужно до восьми недель распространения нового варианта.