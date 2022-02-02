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Штамм "Омикрон" вскоре вытеснит "Дельту" в Украине, - Кузин. ВИДЕО
Штамм коронавируса "Омикрон" вскоре вытеснит штамм "Дельта" в Украине. Для этого нужно около восьми недель.
Об этом во время брифинга сообщил главный санврач Игорь Кузин во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"В скором времени штамм Омикрон вытеснит вариант Дельта", - отметил он.
По его словам, мировые тенденции подтверждают, что для вытеснения одного штамма другим нужно до восьми недель распространения нового варианта.
Топ комментарии
+7 Игорь Монахов
показать весь комментарий02.02.2022 13:48 Ответить Ссылка
+4 юрий иванов #93415
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+3 Nikolaj Sverhun
показать весь комментарий02.02.2022 13:48 Ответить Ссылка
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один омикрон мля свирепствует !!!
- Привычка!
Вчера прошло сообщение о том, что "количественного смягчения" (quantitative easing), то бишь искуственного удержания низкой процентной ставки, а также печатания облигаций гос. займа, которые выкупали резервные (они же центральные) банки, БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ.
То есть такие коммуняцкие режимы, как режим лейбористкой партии штата Виктория, Австралия, наконец-то станут банкротами официльными.
И тут же оказалось, что учеными из университета Джона Хопкинса (это там, где школа медицины Блумберга), было сделано эпохальное открытие: локдауны нихр*на не помогают борьбе с ковидлой.
"ченые Университа Хопкинса признали локдауны бесполезными и опасными
Сопоставив ранее проведенные исследования, посвященные эффективности карантинных мер и самоизоляции, ученые Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что эффективность локдаунов является недостаточной, чтобы считать эту меру оправданной.
Согласно полученным результатам, локдауны намного более значительно влияли на экономическую и социальную ситуацию, чем справлялись со своей задачей.
Исследование было опубликовано в журнале Studies of Applied Economics."