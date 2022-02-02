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Еще шесть областей могут перевести в "красную" зону эпидопасности, – Кузин. ВИДЕО
На "красный" уровень эпидопасности вскоре могут перевести еще шесть областей Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил главный санврач Игорь Кузин.
"В скором времени на "красный" уровень эпидопасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская области, ведь в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация", - отметил он.
В то же время Кузин сообщил, что пиковые показатели заболеваемости COVID-19 придутся на середину февраля.
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