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Еще шесть областей могут перевести в "красную" зону эпидопасности, – Кузин. ВИДЕО

На "красный" уровень эпидопасности вскоре могут перевести еще шесть областей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил главный санврач Игорь Кузин.

"В скором времени на "красный" уровень эпидопасности могут быть переведены Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская области, ведь в этих регионах наблюдается угрожающая эпидемическая ситуация", - отметил он.

В то же время Кузин сообщил, что пиковые показатели заболеваемости COVID-19 придутся на середину февраля.

Также читайте: За сутки в Украине зафиксированы 35 014 новых случаев заболевания коронавирусом. 204 человека умерли, 9894 - выздоровели, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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02.02.2022 11:28 Ответить
Люди перестали умирать от старости и других смертельных болезней кроме одной - модной.. Даже сосулька на голову - и то уже редкость.. Развели что неЛохов...
Развели то развели, но только, тех, кто сам обманываться рад.

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02.02.2022 13:06 Ответить
А ты для общего умственного развития зайти на сайт Держкомстата и поинтересуйся от чего умирают в Украине! Надоело повторять: Прежде, чем высеры вбрасывать, надо хоть немного поинтересоваться предметом, чтобы не демонстрировать свои тупость и невежество!
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02.02.2022 16:27 Ответить
ха.. и чтобы быть таким одаренным и всесторонне развитым и знать ВСЕ о модной болезни и не только , то нужно мля зайти на сайт Держстата !!! ДЕРЖСТАТА *** !!!
ну ты зебот и упоротый наглухо !!!
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02.02.2022 18:46 Ответить
Пришла эпидемия какой-то простуды - не то ОРВИ, не то грипп.Это было каждый год - сезонное. И зачем опять красить карту Украины в цвета !? Массово заболевают и привитые, и не привитые. Ну и зачем подымать эту истерию с прививками-вакцинацией , сравнивать кто именно болеет?!
Целью любых, всех прививок - является снижение тяжести последствий воздействия возбудителя. Но когда выясняется, что таки цель не достигается, то все равно продолжают колоть, чтобы выйти в плюс...
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02.02.2022 13:18 Ответить
Какой-то НЛОтик...интересно, у него такая же тупая рожа будет, болтаясь на каштане?
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02.02.2022 13:47 Ответить
 
 