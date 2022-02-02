УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8428 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
6 098 6

Ще шість областей можуть перевести у "червону" зону епіднебезпеки, - Кузін. ВIДЕО

На "червоний" рівень епіднебезпеки незабаром можуть перевести ще шість областей України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив головний санлікар Ігор Кузін.

"Незабаром на "червоний" рівень епіднебезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська області, адже в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація", - зазначив він.

Водночас Кузін повідомив, що пікові показники захворюваності на COVID-19 припадуть на середину лютого.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Відрізнити COVID-19 від ГРВІ можна лише за допомогою тестування, - Кузін. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
КЗН ПНХ!
показати весь коментар
02.02.2022 11:28 Відповісти
Люди перестали умирать от старости и других смертельных болезней кроме одной - модной.. Даже сосулька на голову - и то уже редкость.. Развели что неЛохов...
Развели то развели, но только, тех, кто сам обманываться рад.

показати весь коментар
02.02.2022 13:06 Відповісти
А ты для общего умственного развития зайти на сайт Держкомстата и поинтересуйся от чего умирают в Украине! Надоело повторять: Прежде, чем высеры вбрасывать, надо хоть немного поинтересоваться предметом, чтобы не демонстрировать свои тупость и невежество!
показати весь коментар
02.02.2022 16:27 Відповісти
ха.. и чтобы быть таким одаренным и всесторонне развитым и знать ВСЕ о модной болезни и не только , то нужно мля зайти на сайт Держстата !!! ДЕРЖСТАТА *** !!!
ну ты зебот и упоротый наглухо !!!
показати весь коментар
02.02.2022 18:46 Відповісти
Пришла эпидемия какой-то простуды - не то ОРВИ, не то грипп.Это было каждый год - сезонное. И зачем опять красить карту Украины в цвета !? Массово заболевают и привитые, и не привитые. Ну и зачем подымать эту истерию с прививками-вакцинацией , сравнивать кто именно болеет?!
Целью любых, всех прививок - является снижение тяжести последствий воздействия возбудителя. Но когда выясняется, что таки цель не достигается, то все равно продолжают колоть, чтобы выйти в плюс...
показати весь коментар
02.02.2022 13:18 Відповісти
Какой-то НЛОтик...интересно, у него такая же тупая рожа будет, болтаясь на каштане?
показати весь коментар
02.02.2022 13:47 Відповісти
 
 