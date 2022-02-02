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Ще шість областей можуть перевести у "червону" зону епіднебезпеки, - Кузін. ВIДЕО
На "червоний" рівень епіднебезпеки незабаром можуть перевести ще шість областей України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив головний санлікар Ігор Кузін.
"Незабаром на "червоний" рівень епіднебезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська області, адже в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація", - зазначив він.
Водночас Кузін повідомив, що пікові показники захворюваності на COVID-19 припадуть на середину лютого.
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Развели то развели, но только, тех, кто сам обманываться рад.
ну ты зебот и упоротый наглухо !!!
Целью любых, всех прививок - является снижение тяжести последствий воздействия возбудителя. Но когда выясняется, что таки цель не достигается, то все равно продолжают колоть, чтобы выйти в плюс...