Ще шість областей можуть перевести у "червону" зону епіднебезпеки, - Кузін. ВIДЕО

На "червоний" рівень епіднебезпеки незабаром можуть перевести ще шість областей України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив головний санлікар Ігор Кузін.

"Незабаром на "червоний" рівень епіднебезпеки можуть бути переведені Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Одеська та Сумська області, адже в цих регіонах спостерігається загрозлива епідемічна ситуація", - зазначив він.

Водночас Кузін повідомив, що пікові показники захворюваності на COVID-19 припадуть на середину лютого.

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