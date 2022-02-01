Відрізнити COVID-19 від ГРВІ можна лише за допомогою тестування, - Кузін. ВIДЕО
Визначити, чим саме хворіє людина, на COVID-19 чи на інше вірусне захворювання, можливо лише за допомогою тестування.
Про це головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в ефірі "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Жодних альтернативних шляхів, як відрізнити – це "Омікрон" чи гостра респіраторна вірусна інфекція, крім тестування, не існує. Можна використовувати швидкі тести на респіраторну групу, до прикладу на грип, або швидкі тести на коронавірус. Лише так можна визначити діагноз", – зазначив Кузін.
Заступник міністра охорони здоров’я додав, що наразі хоча і спостерігається зростання захворюваності на COVID-19 серед дітей, проте вони, як і раніше, переносять коронавірус легше за дорослих.
Водночас у дітей набагато частіше спостерігається підвищення температури тіла. Разом з тим, існує залежність перебігу хвороби від наявності супутніх захворювань та щеплень. Вакцинація допомагає захистити однаково як дітей, так і дорослих, від тяжких ризиків COVID-19.
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Відрізняти к від грві за допомогою небезкоштовних тестів - це гірше набагато аніж вставляння українського слова у російську мову.
Але для вас важлива не суть, а форма))) Ви вже стали тупіше упоротих ватанів.
Пєчалька.
Я не исключаю, что часть людей вынуждена так делать из-за переполнения отделений и дефицита мед оборудования. Но перегруз реанимаций и инфекц. больниц влетает в нехилые деньги из бюджета. А перегруз в основном дают антиваксеры.
Питання, які захворювання ви відносите до звичайних застуд? )))
Погано, що разом з ГРВІ збільшить сезонну смертність.
Найавторитетніший у світі медичний журнал "Ланцет" опублікував результати дослідження, які свідчать про те, що діти, які народились від батьків, що хворіли на COVID, можуть мати IQ, знижений на 20%. Повідомлено також, що подібні дані виявлено у дорослих.
Вірогідною причиною названо ушкодження мозку. Проте невідомо, наскільки воно буде стійким.
При грипі та інших гострих респіраторно-вірусних інфекціях такого виявлено не було.
Втсновки, не усі прохоботи претендують на підвищенний IQ(
давай посилання.
Читай:
После первоначального успеха программы вакцинации от дифтерии, сведшей заболеваемость в СССР к единичным случаям (52 случая в 1975 году), заболеваемость стала возрастать, увеличившись к 1985 году в 100-250 раз для разных возрастных групп. К 1986 году была осознана необходимость ревакцинации взрослых, однако по экономическим и организационным причинам эта программа была воплощена в жизнь лишь частично, до 1993 года взрослые не получали плановых противодифтерийных ревакцинацийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-reemergence-88 [88] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-uroki-89 [89] . Вместе с тем, с 1986 до 1991 года охват населения курсом первичной вакцинации снизился и составлял менее 70 %, часто встречались фальсифицированные записи о прививках в медицинских картах. Снижение охвата вакцинацией произошло, в том числе, вследствие массовых отказов от вакцинации детей, связанных с активной деятельностью активакцинаторского движенияhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-reemergence-88 [88] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-90 [90] .
В 1990-е годы в странах бывшего СССР возникла эпидемия дифтерии, заболело более чем 150 тыс. человек, из них около 5 тысяч погибло. Пик заболеваемости пришёлся на 1994-1995 годыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-91 [91] . Одной из основных причин вспышки эпидемии, наряду с общим развалом системы здравоохранения, считается значительное количество недостаточно привитых против дифтерии, прежде всего - отсутствие массовой ревакцинации взрослых, не имеющих пожизненного иммунитета в результате предыдущей широкой вакцинации в детском возрастеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-reemergence-88 [88] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-uroki-89 [89] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE#cite_note-92 [92
Що ти понаписував багато, але на це запитання так і не відповів?
розмова була про ковід, дописувач, до якого ти впрігся коментувати писав одне. ти його аргументи проігнорував і перекрутивши почав нав'язувати своє, на його питання не відповів, сформулював своє і на своє і почав відповідати - маніпулятор. ))) знаємо таке, знаємо. комуняка )))
Питання "Почему людям в советское время 50-60 лет назад сделали прививки от оспы и дифтерии и они до сих не заболели этими заразами? " міститься в пості . Відповідь на нього я дав.
Одной из основных причин вспышки эпидемии, наряду с общим развалом системы здравоохранения, считается значительное количество недостаточно привитых против дифтерии, прежде всего - отсутствие массовой ревакцинации взрослых, не имеющих пожизненного иммунитета в результате предыдущей широкой вакцинации в детском возрасте.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D1%83_%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BF%D0%B8_%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%96_(1959-1960)#%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F Ліквідація спалаху віспи у Москві (1959-1960)
"Уряд розпорядився в екстреному порядку доставити оспенну вакцину для тотального щеплення населення Москви і Московської області. Протягом трьох днів в розпорядження Московської міської санітарно-епідеміологічної станції було доставлено літаками 10 млн доз вакцини з Томського, Ташкентського інститутів вакцин і сироваток."
Ти не задавав собі питання, а нащо тоді була проведена тотальна вакцинація, якщо щеплення від віспи захищає на все життя?
Ось це - "людям в советское время 50-60 лет назад сделали прививки от оспы и дифтерии и они до сих не заболели этими заразами" - брехня.
Так тобі зрозуміліше?