Штам "Омікрон" незабаром витіснить "Дельту" в Україні, - Кузін. ВIДЕО

Штам коронавірусу "Омікрон" незабаром витіснить штам "Дельта" в Україні. Для цього потрібно близько восьми тижнів.

Про це під час брифінгу повідомив головний санлікар Ігор Кузін під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Незабаром штам Омікрон витіснить варіант Дельта", - зазначив він.

За його словами, світові тенденції підтверджують, що для витіснення одного штаму іншим потрібно до восьми тижнів поширення нового варіанту.

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