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Штам "Омікрон" незабаром витіснить "Дельту" в Україні, - Кузін. ВIДЕО

Штам коронавірусу "Омікрон" незабаром витіснить штам "Дельта" в Україні. Для цього потрібно близько восьми тижнів.

Про це під час брифінгу повідомив головний санлікар Ігор Кузін під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Незабаром штам Омікрон витіснить варіант Дельта", - зазначив він.

За його словами, світові тенденції підтверджують, що для витіснення одного штаму іншим потрібно до восьми тижнів поширення нового варіанту.

Дивіться: Ще шість областей можуть перевести у "червону" зону епіднебезпеки, - Кузін. ВIДЕО

Автор: 

Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
ха.. да он уже у вас упырей на бумаге вытеснил ВСЕ существующие болезни !!!!
один омикрон мля свирепствует !!!
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02.02.2022 13:48 Відповісти
+4
Украина - уникальная страна - есть Главный санитарный врач, но нет СЭЗ (???). Министр здравохранения и Глав.санврач - с непонятным образованием и не понятной медицинской практикой. Министр обороны - без базового военного образования. Не исключено, что страной будут управлять кухарки.
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02.02.2022 14:15 Відповісти
+3
Похоже ,тобі першу прививку, ще в роддомі ,зробили якраз у мозок!
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02.02.2022 13:48 Відповісти
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МОЖ СЛЕДУЮЩАЯ МУТАЦИЯ... и ковид-19 превратится в обычный грипп. Шо там грят антиваксеры, которые пиявкой присосались к всемирному иммунитету?
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02.02.2022 13:30 Відповісти
ждуны - антиваксеры.
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02.02.2022 13:31 Відповісти
Какому нах всемирному иммунитету? Ты о чем?
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02.02.2022 13:49 Відповісти
В греческом алфавите после буквы "омикрон" идет буква "пи". Поэтому не надо про " следующую мутацию"
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02.02.2022 13:52 Відповісти
Первый пошел... Давай жги иСЧе.
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02.02.2022 13:41 Відповісти
Похоже ,тобі першу прививку, ще в роддомі ,зробили якраз у мозок!
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02.02.2022 13:48 Відповісти
ха.. да он уже у вас упырей на бумаге вытеснил ВСЕ существующие болезни !!!!
один омикрон мля свирепствует !!!
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02.02.2022 13:48 Відповісти
Одни прогноз погоды брешуть,другие про Пагндемию сказки сочиняют прямо дисссертацию защитили на тему КоронавиRUS наше все....
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02.02.2022 13:49 Відповісти
Так що Зе завідосить чергову перемогу. Дельта буде переможена!
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02.02.2022 13:53 Відповісти
Если вирус не опасен, зачем прививки?
- Привычка!
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02.02.2022 13:54 Відповісти
Новости с ковидного фронта.

Вчера прошло сообщение о том, что "количественного смягчения" (quantitative easing), то бишь искуственного удержания низкой процентной ставки, а также печатания облигаций гос. займа, которые выкупали резервные (они же центральные) банки, БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ.
То есть такие коммуняцкие режимы, как режим лейбористкой партии штата Виктория, Австралия, наконец-то станут банкротами официльными.
И тут же оказалось, что учеными из университета Джона Хопкинса (это там, где школа медицины Блумберга), было сделано эпохальное открытие: локдауны нихр*на не помогают борьбе с ковидлой.

"ченые Университа Хопкинса признали локдауны бесполезными и опасными

Сопоставив ранее проведенные исследования, посвященные эффективности карантинных мер и самоизоляции, ученые Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что эффективность локдаунов является недостаточной, чтобы считать эту меру оправданной.

Согласно полученным результатам, локдауны намного более значительно влияли на экономическую и социальную ситуацию, чем справлялись со своей задачей.

Исследование было опубликовано в журнале Studies of Applied Economics."
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02.02.2022 13:59 Відповісти
Украина - уникальная страна - есть Главный санитарный врач, но нет СЭЗ (???). Министр здравохранения и Глав.санврач - с непонятным образованием и не понятной медицинской практикой. Министр обороны - без базового военного образования. Не исключено, что страной будут управлять кухарки.
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02.02.2022 14:15 Відповісти
не знаю про кухарок, а блазень вже є і працює на пару з колишнім гешефтером по продажу квітків на концерти
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02.02.2022 14:32 Відповісти
 
 