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Штам "Омікрон" незабаром витіснить "Дельту" в Україні, - Кузін. ВIДЕО
Штам коронавірусу "Омікрон" незабаром витіснить штам "Дельта" в Україні. Для цього потрібно близько восьми тижнів.
Про це під час брифінгу повідомив головний санлікар Ігор Кузін під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Незабаром штам Омікрон витіснить варіант Дельта", - зазначив він.
За його словами, світові тенденції підтверджують, що для витіснення одного штаму іншим потрібно до восьми тижнів поширення нового варіанту.
Топ коментарі
+7 Игорь Монахов
показати весь коментар02.02.2022 13:48 Відповісти Посилання
+4 юрий иванов #93415
показати весь коментар02.02.2022 14:15 Відповісти Посилання
+3 Nikolaj Sverhun
показати весь коментар02.02.2022 13:48 Відповісти Посилання
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один омикрон мля свирепствует !!!
- Привычка!
Вчера прошло сообщение о том, что "количественного смягчения" (quantitative easing), то бишь искуственного удержания низкой процентной ставки, а также печатания облигаций гос. займа, которые выкупали резервные (они же центральные) банки, БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ.
То есть такие коммуняцкие режимы, как режим лейбористкой партии штата Виктория, Австралия, наконец-то станут банкротами официльными.
И тут же оказалось, что учеными из университета Джона Хопкинса (это там, где школа медицины Блумберга), было сделано эпохальное открытие: локдауны нихр*на не помогают борьбе с ковидлой.
"ченые Университа Хопкинса признали локдауны бесполезными и опасными
Сопоставив ранее проведенные исследования, посвященные эффективности карантинных мер и самоизоляции, ученые Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что эффективность локдаунов является недостаточной, чтобы считать эту меру оправданной.
Согласно полученным результатам, локдауны намного более значительно влияли на экономическую и социальную ситуацию, чем справлялись со своей задачей.
Исследование было опубликовано в журнале Studies of Applied Economics."