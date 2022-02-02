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Наша миссия – укреплять "русский мир", - Путин. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укреплять "русский мир", делать его привлекательным для остального мира. Это вроде бы миссия России. Впрочем, он ни слова не сказал о том, в какой ад превратилась жизнь на украинском Донбассе после того, как туда пришел тот же "русский мир".

Об этом он заявил сегодня во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, сообщает Цензор.НЕТ.

Путин уверяет, что "русский мир" – огромный и многоликий, включающий множество конфессий и национальностей.

"Не мы его создавали. Наша миссия состоит в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это", - подчеркнул Путин.

Впрочем, он ни слова не сказал о том, в какой ад превратилась жизнь на украинском Донбассе после того, как туда пришел тот же "русский мир".

Также смотрите: Путин: Если Украина вступит в НАТО, это может создать угрозу войны из-за Крыма. ВИДЕО

Автор: 

путин владимир (31566) россия (96216)


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Топ комментарии
+65
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02.02.2022 15:37 Ответить
+57
Йди в Чечні зміцни свій "руSSкій мір" . Сцикотно ? Вояка ти бункерний.
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02.02.2022 15:34 Ответить
+45
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02.02.2022 15:41 Ответить
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02.02.2022 15:54 Ответить
Сирийские беженцы выложили фото убитых россиянами детей
https://old.qha.com.ua/ru/obschestvo/siriiskie-bejentsi-vilojili-foto-ubitih-rossiyanami-detei-foto/154565/
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02.02.2022 15:54 Ответить
То обгородіть муром і залийте на два метри бетоном.
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02.02.2022 15:54 Ответить
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02.02.2022 15:56 Ответить
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02.02.2022 16:03 Ответить
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02.02.2022 16:05 Ответить
"Прівлєкатєльний Русскій Мір" © ВВХ


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02.02.2022 21:42 Ответить
у руцких на Земле миссия - сдохнуть на перегной
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02.02.2022 15:56 Ответить
\зміцнювати "русский мир", робити його привабливим для решти світу\
та як в нього взагалі язик таке мовити повертається. це ж взаємовиключна маячня на рівні мариння шизофреніка
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02.02.2022 15:56 Ответить
https://youtu.be/54*********?t=273 умирающая Воркута

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02.02.2022 18:34 Ответить
Ссыте на него, он бешенный!
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02.02.2022 15:57 Ответить
Фишка в том что национальности "Рюсский" никогда не существовало в природе до 1932 года...,были великороссы...об этом в Ютьбе полно всяко разных теорий на этот счет...всех предали Владимир Маяковский ,Максим Горький и сам Володя чЛенин считали себя именно великороссами... и никем другим...
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02.02.2022 15:57 Ответить
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02.02.2022 15:57 Ответить
Треба світу визначити що рускій мір це тероризм і у світі усе стане на свої місця.Бо Адольф Володимирович Кадафі вже всіх задовбав зі своїм сруським міром.
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02.02.2022 15:59 Ответить
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02.02.2022 16:00 Ответить
...Концентрация российских войск у границ с Украиной не только не принесла сколь-нибудь значимых результатов, нанесла удар по бюджету и экономике России, катализировала действия и сосредоточенность НАТО, но и оголила ряд российских рубежей.

Например, значительное перемещение войск с территории Забайкалья в европейскую часть России, фактически, открыло Дальний Восток для Китая, который никогда не скрывал своей заинтересованности данным регионом.

Стоит отметить, что в этом году, в рамках объявленной встречи президентов России и Китая, будет подписан договор об аренде китайской стороной российских земель.

То есть, вырисовывается очень интересная картина. Россия фактически выводит войска из Дальневосточного региона, над которым висит угроза гибридного отторжения, параллельно подписывая с Китаем, эту угрозу и представляющим, договор об аренде этих земель на 50 лет.

То есть, если посмотреть на эту картину без ура-патриотической эйфории, а достаточно здраво, выходит, что Путин обменивает реваншистские амбиции на Западе своей страны на Дальний восток, прикрывая этот обмен некой арендой. То есть, мирно отдает территории Пекину, которые тот, вполне мог иным путем отобрать у Москвы, сразу же после завершения Олимпийских игр.

И можно только себе представить, с каким настроением Путин отправится в Китай. Ведь, по сути, ему суждено будет подписывать с Си Цзиньпинем акт о капитуляции. Хотя, в российской пропагандисткой среде этот акт о капитуляции назовут ничем иным как "договором аренды тысячелетия!" - https://charter97.org/ru/news/2022/2/2/453204/
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02.02.2022 17:53 Ответить
Я про це вже давно пишу! "Путин - "просиратель" земли русской!"
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02.02.2022 19:14 Ответить
Странно: никто не строит английский, французский, немецкий, голландский и прочие миры, а живут достойно!
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02.02.2022 16:01 Ответить
Строили примерно до середины 20-века... Когда он развалился, кто-то стал цивилизованной страной (Новая Зеландия, Австралия, Канада), кто-то как был в жопе так и остался Сьера-Лионе, Либерия, немного стала вылазить Индия
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02.02.2022 18:50 Ответить
***
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!

Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!

Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?

Все холуи ***** лжеца и вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.

2014 (Ю. Нестеренко)
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02.02.2022 16:01 Ответить
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02.02.2022 16:03 Ответить
Ніби якісь мумії..
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02.02.2022 16:17 Ответить
Где ихтамнеты - там и мумии, естественно.
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02.02.2022 16:21 Ответить
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02.02.2022 16:26 Ответить
Я одразу згадав фото в'язнів концтаборів.
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02.02.2022 18:57 Ответить
это какой мир, башкирский, якутский, бурятский или татарский...?
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02.02.2022 16:03 Ответить
Я русскоязычный и близко не хочу видеть такого кровавого мира параши. Буду защищать украинский мир с оружием в руках, хоть мне уже за 60.
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02.02.2022 16:03 Ответить
Ты, зеленое упоротое гавно еще нам заплатишь за свой...рюцки мир!!!
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02.02.2022 16:05 Ответить
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02.02.2022 16:05 Ответить
Толчки поставь в стране 21 половина русского мира ходит в дырку в земле.....и думает о имперскости и вяличии...
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02.02.2022 16:06 Ответить
Улюблене тематичне відео: https://youtu.be/Dqc3a8cOhMQ так рванул с колен, что утонул в авне. Да не в дяревне глухой, а в Мурманске-граде ...
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02.02.2022 18:31 Ответить
В этой книге Вдовина все рассказано до мелочей,когда именно в 20 веке появились вдруг "рюсские"
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02.02.2022 16:06 Ответить
Путлер сплотил и по факту возродил Блок НАТО,после того как Трамп его по факту разогнал... Уникальный мавзолейный долбодятел...
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02.02.2022 16:09 Ответить


змiцнюватель руского мiра
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02.02.2022 16:12 Ответить
Интересно, русский мир какое имеет отношение к бурятам, якутам, удмуртам и прочей всякости? Почему только русский, если русских чечены доят нонстоп? Русские на росии умеют тодько водку жрать, кому нужен такой мир? Может дагестанцам?
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02.02.2022 16:15 Ответить
Карикатура конца 19-го века. За сотню лет ничего не изменилось.
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02.02.2022 16:17 Ответить
Тілька там не ведмідь, а стая шакалів )
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02.02.2022 17:26 Ответить
Куйло, Если твои же граждане, кляня тебя самыми нехорошими словами, из этого мира тикают так, что пиджак заворачивается, то как это болото может быть привлекательным для остальных стран мира? Ты что с утра боярышник пьёшь.? Или кокс нюхаешь? Или прогрессирующая шизофрения с деменцией тебя уже коси? Нет? А похоже!
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02.02.2022 16:18 Ответить
Воно як справжній комуніст каже наче правильні речі, а робить навпаки. Що привабливого в динирляндії, Абхазії, ПМР чи чи самій Московії?
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02.02.2022 16:18 Ответить
Все почалося з окупації Криму і тих хто пішов і отримав в Криму паспорти росйського окупанта.
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02.02.2022 16:28 Ответить
"ваша" місія жерти скломой та доглодувати мосли коняк по ярах, косорилі ублюдки
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02.02.2022 16:29 Ответить
Какая твоя миссия, пёс смердячий?! То что ты наделал веками будут разгребать. Так макнуть "русский мир" в дерьмо никто несподобился.
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02.02.2022 16:30 Ответить
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02.02.2022 16:33 Ответить
репитирует дальнейшие вероятные приключения со шваброй/бутылью
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02.02.2022 17:35 Ответить


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02.02.2022 16:36 Ответить
Б.Стомахин

Давайте Путина утопим
В крови чекистов и ментов!
Нож в брюхе и дубинка в жопе
У всех российских мусоров,
Да головы российских «судей»
И прокуроров на шестах -
И этот праздник вечно будет
Сиять во всех календарях!
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02.02.2022 16:37 Ответить
Лубянско-гэбешные ублюдки ничего не могут "УКРЕПЛЯТЬ". Единственное, на что они способны (и сто лет назад, и сейчас) - это "УГРОБИТЬ". Людей, идеи, страны (в том числе - свою)...
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02.02.2022 16:42 Ответить
Привлекательность, уважение к стране, и её "вес" давно уже зависит от уровня жизни населения в конкретной стране. И уж точно уже не от "военноспособности" и площади территорий. Западный мир давно это понял, ещё со времён основания ФРГ в противовес ГДР. А т.н. "Рус. мир" давно застрял в средневековье. Верней может и всё понимает, но просто не может быть весомым и привлекательным, поэтому вынужденно "косит под дурака". А что ещё им остаётся если эффективно работать не умеешь, да ещё и воруешь постоянно? Сочинять и фантазировать о себе то, кем хотелось бы быть. Грубо говоря, даже Майдан бы не получился, т.к. все хотели бы ассоциацию с ТС, а не с ЕС. А тех редких митингующих за ЕС к примеру, разогнали бы сами киевляне. Беркут бы тоже вмешался конечно, но уже с целью спасти майдановцев от народного гнева. Вот такие дела неуважаемое пуйло, и только не говори, что ты это не понимаешь...
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02.02.2022 16:46 Ответить
Ваш вонючий ,,узкий мир,, нах никому не нужен. Нечего вам предложить миру.
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02.02.2022 16:48 Ответить
брэйк-ньз !!!!!!!!

я так и знал !
дедушка все же оказался бабушкой !!!!!!!!!

Путину подарили духи «Красная Москва»

Президенту России Владимиру Путину во время вручения высших государственных наград подарили набор духов фабрики «Новая заря», среди которых легендарная «Красная Москва».

Карл, "Красная Москва" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.02.2022 16:48 Ответить
Духи "Красная Москва" - это переименованый комуняками "Любимый букет императрицы". Только то и делают, что воруют.
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02.02.2022 16:59 Ответить
есть такое,
но ведь императрицы, а не императора !

еще б трусяля кружевные до колен с оборочками в наборе подарили
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02.02.2022 17:35 Ответить
Руzzкий мир это война.
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02.02.2022 16:50 Ответить
Ты уже наукреплялся до уровня КНДР, есть только Я.
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02.02.2022 16:52 Ответить
Никто ещё так не "укреплял" руцкий мир, как вован плешивый...
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02.02.2022 16:55 Ответить
...кацапская миссия - удобрять землю по всему миру
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02.02.2022 17:16 Ответить
У русскіх назви місяців латинські, тому й слово "русскій" є латинським - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»...будуть зміцнювати свою дєрєнскує простоту, грубость та нєотьосаность. (дєрєвня - це не село)
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02.02.2022 17:19 Ответить
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02.02.2022 17:21 Ответить
По Фрейду
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02.02.2022 17:23 Ответить
путин это военный преступник его нужно судить и казнить, как и все руководство РФ. Как это было с нацистскими военными преступниками.
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02.02.2022 17:24 Ответить
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02.02.2022 17:27 Ответить
В Туве и Якутии укрепляй, мракобес хренов)))
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02.02.2022 17:28 Ответить
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02.02.2022 17:28 Ответить
Фуууууууууууу
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02.02.2022 17:30 Ответить
https://defence-line.org/2022/02/vozrozhdenie-moloxa-chast-2/ министр юстиции московии сказал: "...эти люди не подготовлены к жизни на свободе..."
Это и есть "русский мир", в просторечии - ГУЛАГ...
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02.02.2022 17:32 Ответить
У путина задача - укреплять русский мир , наша задача ,, мочить русский мир,, Уничтожать русский мир в любом его проявлении- задача всего цивилизованного мира. Уничтожать политически, экономически гуманитарными инструментами, изоляцией , просвещением, открытием архивов ..,,
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02.02.2022 17:35 Ответить
В историю можно вписаться, или вляпаться. Вписаться не получилось. Когда же ЗАВАЛЯТ этого карлика ??? как сталлина : свои же собратья по кормушке ???
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02.02.2022 17:39 Ответить
"Народ, котоый блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить, только ради развлечения". Федор Достоевский
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02.02.2022 17:44 Ответить
А в рюцком мире как в сортире, фу - гадость.
Кацапобыдло, да пошли вы все на ...й, уроды проклятые
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02.02.2022 17:54 Ответить
Этому "міру" - без малого всего 300 лет в обед. До того, это была Московщина и болота, когда у нас, на стенах Св. Софии киевляне (Киев стал столицей Руси в 882 г., при князе Олеге), уже выцарапывали граффити в честь князя "Володимера" и долговые расписки.
Який до біса "рюццкемір"? Вони ще 300 років тому розмовляли тюркським суржиком та платили данину Золотій Орді.
Слава Україні!..
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02.02.2022 18:00 Ответить
У кожного своя місія, навіть у сатани є своя місія: зміцнювати пекло - щоб жодна грішна душа звідти не вибралась... А ще загребсти туди побільше - щоб було кого мучити та з кого "дерти шкіру" От саме така є місія ***** - захопити якнайбільше людей щоб затягти їх у пекло свого "рюзьгєміра", і шоб вони звідти ніколи не змогли виборсатись!
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02.02.2022 18:06 Ответить
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02.02.2022 18:39 Ответить
Естесственная убьіль населения РФ за 2021 год 1 миллион человек. 1 МИЛЛИОН. Понятно что дурилка бредит Украиной + 40 миллионов.
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02.02.2022 18:20 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481753543373976&set=p.481753543373976&type=3
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02.02.2022 18:22 Ответить
Неувязочка у Пу : идеологов "русского мира" отлучили от мейнстрима Кремля и отправили на маргинес . Тот же Сурков , Дугин , Караганов и пр. , где они ? Бабло взяло верх и рулят компрадорьі , а Путин - для "поговорить" о русском мире ?
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02.02.2022 18:24 Ответить
Ивашки #уле
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02.02.2022 18:30 Ответить
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02.02.2022 18:36 Ответить
А ещё есть английский мир, американский, африканский, китайський ....и их тоже надо укрепить,!)
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02.02.2022 19:15 Ответить
да пішли ви мокши на йух зі своїм руцьким миром, та весною - на болота країни моксель!
Всім! Читайте, цікавтеся та самообразовуйтесь -дуже доречно - В. Белінський "Країна моксель"! читайте історію, непереписану, насолоджуйтеся! аналізуйте! робіть висновки! https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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02.02.2022 19:21 Ответить
Этот спесивый русский мир даже для себя для своей страны не в состоянии что либо сделать,но тем не менее суется везде где только можно всунуться.
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02.02.2022 19:59 Ответить
Як лайно не зміцнюй - привабливішим воно не стане...
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02.02.2022 20:29 Ответить
Русский мир похож на старую лживую шлюху, покрытую толстым слоем грима, роль которого выполняет российская пропаганда. Так поют рамштайны в песне "Москва".
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02.02.2022 20:53 Ответить
ПРУССКИЙ МИР )))
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02.02.2022 22:41 Ответить
"руський мір' дійсно немає кордонів, як і всяка філія...
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03.02.2022 00:10 Ответить
Фікція, дурний телефоне
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03.02.2022 00:12 Ответить
Русский мир - это тюрьма народов , давайте называть вещи своими именами!
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03.02.2022 01:17 Ответить
вонючий, немытый, вороватый народ...
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03.02.2022 07:40 Ответить
ОказьІвается русский мир многоликий. А как же братья-славяне?
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03.02.2022 08:28 Ответить
создали АдЪ на территории, которую не жалко...
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03.02.2022 09:19 Ответить
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