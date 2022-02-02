Наша миссия – укреплять "русский мир", - Путин. ВИДЕО
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укреплять "русский мир", делать его привлекательным для остального мира. Это вроде бы миссия России. Впрочем, он ни слова не сказал о том, в какой ад превратилась жизнь на украинском Донбассе после того, как туда пришел тот же "русский мир".
Об этом он заявил сегодня во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, сообщает Цензор.НЕТ.
Путин уверяет, что "русский мир" – огромный и многоликий, включающий множество конфессий и национальностей.
"Не мы его создавали. Наша миссия состоит в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это", - подчеркнул Путин.
Впрочем, он ни слова не сказал о том, в какой ад превратилась жизнь на украинском Донбассе после того, как туда пришел тот же "русский мир".
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та як в нього взагалі язик таке мовити повертається. це ж взаємовиключна маячня на рівні мариння шизофреніка
Например, значительное перемещение войск с территории Забайкалья в европейскую часть России, фактически, открыло Дальний Восток для Китая, который никогда не скрывал своей заинтересованности данным регионом.
Стоит отметить, что в этом году, в рамках объявленной встречи президентов России и Китая, будет подписан договор об аренде китайской стороной российских земель.
То есть, вырисовывается очень интересная картина. Россия фактически выводит войска из Дальневосточного региона, над которым висит угроза гибридного отторжения, параллельно подписывая с Китаем, эту угрозу и представляющим, договор об аренде этих земель на 50 лет.
То есть, если посмотреть на эту картину без ура-патриотической эйфории, а достаточно здраво, выходит, что Путин обменивает реваншистские амбиции на Западе своей страны на Дальний восток, прикрывая этот обмен некой арендой. То есть, мирно отдает территории Пекину, которые тот, вполне мог иным путем отобрать у Москвы, сразу же после завершения Олимпийских игр.
И можно только себе представить, с каким настроением Путин отправится в Китай. Ведь, по сути, ему суждено будет подписывать с Си Цзиньпинем акт о капитуляции. Хотя, в российской пропагандисткой среде этот акт о капитуляции назовут ничем иным как "договором аренды тысячелетия!" - https://charter97.org/ru/news/2022/2/2/453204/
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!
Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!
Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?
Все холуи ***** лжеца и вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.
2014 (Ю. Нестеренко)
змiцнюватель руского мiра
Давайте Путина утопим
В крови чекистов и ментов!
Нож в брюхе и дубинка в жопе
У всех российских мусоров,
Да головы российских «судей»
И прокуроров на шестах -
И этот праздник вечно будет
Сиять во всех календарях!
я так и знал !
дедушка все же оказался бабушкой !!!!!!!!!
Путину подарили духи «Красная Москва»
Президенту России Владимиру Путину во время вручения высших государственных наград подарили набор духов фабрики «Новая заря», среди которых легендарная «Красная Москва».
Карл, "Красная Москва" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
но ведь императрицы, а не императора !
еще б трусяля кружевные до колен с оборочками в наборе подарили
Это и есть "русский мир", в просторечии - ГУЛАГ...
Кацапобыдло, да пошли вы все на ...й, уроды проклятые
Який до біса "рюццкемір"? Вони ще 300 років тому розмовляли тюркським суржиком та платили данину Золотій Орді.
Слава Україні!..
Всім! Читайте, цікавтеся та самообразовуйтесь -дуже доречно - В. Белінський "Країна моксель"! читайте історію, непереписану, насолоджуйтеся! аналізуйте! робіть висновки! https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C