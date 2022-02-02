Наша миссия – укреплять "русский мир", - Путин. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости укреплять "русский мир", делать его привлекательным для остального мира. Это вроде бы миссия России. Впрочем, он ни слова не сказал о том, в какой ад превратилась жизнь на украинском Донбассе после того, как туда пришел тот же "русский мир".

Об этом он заявил сегодня во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, сообщает Цензор.НЕТ.

Путин уверяет, что "русский мир" – огромный и многоликий, включающий множество конфессий и национальностей.

"Не мы его создавали. Наша миссия состоит в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира. И мы можем это делать и делаем это", - подчеркнул Путин.

Впрочем, он ни слова не сказал о том, в какой ад превратилась жизнь на украинском Донбассе после того, как туда пришел тот же "русский мир".

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