УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8428 відвідувачів онлайн
Новини Відео
29 129 197

Наша місія - зміцнювати "русский мир", - Путін. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність зміцнювати "русский мир", робити його привабливим для решти світу. Це нібито місія Росії. Втім, він ані слова не сказав про те, на яке пекло перетворилося життя на українському Донбасі після того, як туди прийшов той самий "русский мир".

Про це він заявив сьогодні під час церемонії врученні державних нагород у Кремлі, інформує Цензор.НЕТ.

Путін запевняє, що "русский мир" - величезний і багатоликий, у ньому безліч конфесій і національностей.

"Не ми його створювали. Наша місія полягає в тому, щоб зміцнювати його, розвивати та робити його привабливим для наших громадян, для всього світу. І ми можемо це робити і робимо це", - наголосив Путін.

Втім, він ані слова не сказав про те, на яке пекло перетворилося життя на українському Донбасі після того, як туди прийшов той самий "русский мир".

Читайте також: Путін: Якщо Україна вступить до НАТО, це може створити загрозу війни через Крим. ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (24130) росія (66144)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+65
показати весь коментар
02.02.2022 15:37 Відповісти
+57
Йди в Чечні зміцни свій "руSSкій мір" . Сцикотно ? Вояка ти бункерний.
показати весь коментар
02.02.2022 15:34 Відповісти
+45
показати весь коментар
02.02.2022 15:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
02.02.2022 15:54 Відповісти
Сирийские беженцы выложили фото убитых россиянами детей
https://old.qha.com.ua/ru/obschestvo/siriiskie-bejentsi-vilojili-foto-ubitih-rossiyanami-detei-foto/154565/
показати весь коментар
02.02.2022 15:54 Відповісти
То обгородіть муром і залийте на два метри бетоном.
показати весь коментар
02.02.2022 15:54 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 15:56 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 16:03 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 16:05 Відповісти
"Прівлєкатєльний Русскій Мір" © ВВХ


показати весь коментар
02.02.2022 21:42 Відповісти
у руцких на Земле миссия - сдохнуть на перегной
показати весь коментар
02.02.2022 15:56 Відповісти
\зміцнювати "русский мир", робити його привабливим для решти світу\
та як в нього взагалі язик таке мовити повертається. це ж взаємовиключна маячня на рівні мариння шизофреніка
показати весь коментар
02.02.2022 15:56 Відповісти
https://youtu.be/54*********?t=273 умирающая Воркута

показати весь коментар
02.02.2022 18:34 Відповісти
Ссыте на него, он бешенный!
показати весь коментар
02.02.2022 15:57 Відповісти
Фишка в том что национальности "Рюсский" никогда не существовало в природе до 1932 года...,были великороссы...об этом в Ютьбе полно всяко разных теорий на этот счет...всех предали Владимир Маяковский ,Максим Горький и сам Володя чЛенин считали себя именно великороссами... и никем другим...
показати весь коментар
02.02.2022 15:57 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 15:57 Відповісти
Треба світу визначити що рускій мір це тероризм і у світі усе стане на свої місця.Бо Адольф Володимирович Кадафі вже всіх задовбав зі своїм сруським міром.
показати весь коментар
02.02.2022 15:59 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 16:00 Відповісти
...Концентрация российских войск у границ с Украиной не только не принесла сколь-нибудь значимых результатов, нанесла удар по бюджету и экономике России, катализировала действия и сосредоточенность НАТО, но и оголила ряд российских рубежей.

Например, значительное перемещение войск с территории Забайкалья в европейскую часть России, фактически, открыло Дальний Восток для Китая, который никогда не скрывал своей заинтересованности данным регионом.

Стоит отметить, что в этом году, в рамках объявленной встречи президентов России и Китая, будет подписан договор об аренде китайской стороной российских земель.

То есть, вырисовывается очень интересная картина. Россия фактически выводит войска из Дальневосточного региона, над которым висит угроза гибридного отторжения, параллельно подписывая с Китаем, эту угрозу и представляющим, договор об аренде этих земель на 50 лет.

То есть, если посмотреть на эту картину без ура-патриотической эйфории, а достаточно здраво, выходит, что Путин обменивает реваншистские амбиции на Западе своей страны на Дальний восток, прикрывая этот обмен некой арендой. То есть, мирно отдает территории Пекину, которые тот, вполне мог иным путем отобрать у Москвы, сразу же после завершения Олимпийских игр.

И можно только себе представить, с каким настроением Путин отправится в Китай. Ведь, по сути, ему суждено будет подписывать с Си Цзиньпинем акт о капитуляции. Хотя, в российской пропагандисткой среде этот акт о капитуляции назовут ничем иным как "договором аренды тысячелетия!" - https://charter97.org/ru/news/2022/2/2/453204/
показати весь коментар
02.02.2022 17:53 Відповісти
Я про це вже давно пишу! "Путин - "просиратель" земли русской!"
показати весь коментар
02.02.2022 19:14 Відповісти
Странно: никто не строит английский, французский, немецкий, голландский и прочие миры, а живут достойно!
показати весь коментар
02.02.2022 16:01 Відповісти
Строили примерно до середины 20-века... Когда он развалился, кто-то стал цивилизованной страной (Новая Зеландия, Австралия, Канада), кто-то как был в жопе так и остался Сьера-Лионе, Либерия, немного стала вылазить Индия
показати весь коментар
02.02.2022 18:50 Відповісти
***
Какие, вашу мать, переговоры?!
Всю эту нечисть - вешать на столбах!
Пусть все подельники кремлевской своры
Домой вернутся в цинковых гробах!

Мучители, убийцы, мародеры,
Насильники, бандиты, подлецы -
Всей низости людской, людского сора
Собравшиеся вместе образцы!

Кого прощать? Какие коридоры?
Как праведных найти среди чертей?
Кто непричастен к грабежам? К террору?
Не прятался за женщин и детей?

Все холуи ***** лжеца и вора
Пусть захлебнутся собственной войной,
Пускай получат тот лишь мир - и скоро! -
Который заслужили: мир иной.

2014 (Ю. Нестеренко)
показати весь коментар
02.02.2022 16:01 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 16:03 Відповісти
Ніби якісь мумії..
показати весь коментар
02.02.2022 16:17 Відповісти
Где ихтамнеты - там и мумии, естественно.
показати весь коментар
02.02.2022 16:21 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 16:26 Відповісти
Я одразу згадав фото в'язнів концтаборів.
показати весь коментар
02.02.2022 18:57 Відповісти
это какой мир, башкирский, якутский, бурятский или татарский...?
показати весь коментар
02.02.2022 16:03 Відповісти
Я русскоязычный и близко не хочу видеть такого кровавого мира параши. Буду защищать украинский мир с оружием в руках, хоть мне уже за 60.
показати весь коментар
02.02.2022 16:03 Відповісти
Ты, зеленое упоротое гавно еще нам заплатишь за свой...рюцки мир!!!
показати весь коментар
02.02.2022 16:05 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 16:05 Відповісти
Толчки поставь в стране 21 половина русского мира ходит в дырку в земле.....и думает о имперскости и вяличии...
показати весь коментар
02.02.2022 16:06 Відповісти
Улюблене тематичне відео: https://youtu.be/Dqc3a8cOhMQ так рванул с колен, что утонул в авне. Да не в дяревне глухой, а в Мурманске-граде ...
показати весь коментар
02.02.2022 18:31 Відповісти
В этой книге Вдовина все рассказано до мелочей,когда именно в 20 веке появились вдруг "рюсские"
показати весь коментар
02.02.2022 16:06 Відповісти
Путлер сплотил и по факту возродил Блок НАТО,после того как Трамп его по факту разогнал... Уникальный мавзолейный долбодятел...
показати весь коментар
02.02.2022 16:09 Відповісти


змiцнюватель руского мiра
показати весь коментар
02.02.2022 16:12 Відповісти
Интересно, русский мир какое имеет отношение к бурятам, якутам, удмуртам и прочей всякости? Почему только русский, если русских чечены доят нонстоп? Русские на росии умеют тодько водку жрать, кому нужен такой мир? Может дагестанцам?
показати весь коментар
02.02.2022 16:15 Відповісти
Карикатура конца 19-го века. За сотню лет ничего не изменилось.
показати весь коментар
02.02.2022 16:17 Відповісти
Тілька там не ведмідь, а стая шакалів )
показати весь коментар
02.02.2022 17:26 Відповісти
Куйло, Если твои же граждане, кляня тебя самыми нехорошими словами, из этого мира тикают так, что пиджак заворачивается, то как это болото может быть привлекательным для остальных стран мира? Ты что с утра боярышник пьёшь.? Или кокс нюхаешь? Или прогрессирующая шизофрения с деменцией тебя уже коси? Нет? А похоже!
показати весь коментар
02.02.2022 16:18 Відповісти
Воно як справжній комуніст каже наче правильні речі, а робить навпаки. Що привабливого в динирляндії, Абхазії, ПМР чи чи самій Московії?
показати весь коментар
02.02.2022 16:18 Відповісти
Все почалося з окупації Криму і тих хто пішов і отримав в Криму паспорти росйського окупанта.
показати весь коментар
02.02.2022 16:28 Відповісти
"ваша" місія жерти скломой та доглодувати мосли коняк по ярах, косорилі ублюдки
показати весь коментар
02.02.2022 16:29 Відповісти
Какая твоя миссия, пёс смердячий?! То что ты наделал веками будут разгребать. Так макнуть "русский мир" в дерьмо никто несподобился.
показати весь коментар
02.02.2022 16:30 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 16:33 Відповісти
репитирует дальнейшие вероятные приключения со шваброй/бутылью
показати весь коментар
02.02.2022 17:35 Відповісти


показати весь коментар
02.02.2022 16:36 Відповісти
Б.Стомахин

Давайте Путина утопим
В крови чекистов и ментов!
Нож в брюхе и дубинка в жопе
У всех российских мусоров,
Да головы российских «судей»
И прокуроров на шестах -
И этот праздник вечно будет
Сиять во всех календарях!
показати весь коментар
02.02.2022 16:37 Відповісти
Лубянско-гэбешные ублюдки ничего не могут "УКРЕПЛЯТЬ". Единственное, на что они способны (и сто лет назад, и сейчас) - это "УГРОБИТЬ". Людей, идеи, страны (в том числе - свою)...
показати весь коментар
02.02.2022 16:42 Відповісти
Привлекательность, уважение к стране, и её "вес" давно уже зависит от уровня жизни населения в конкретной стране. И уж точно уже не от "военноспособности" и площади территорий. Западный мир давно это понял, ещё со времён основания ФРГ в противовес ГДР. А т.н. "Рус. мир" давно застрял в средневековье. Верней может и всё понимает, но просто не может быть весомым и привлекательным, поэтому вынужденно "косит под дурака". А что ещё им остаётся если эффективно работать не умеешь, да ещё и воруешь постоянно? Сочинять и фантазировать о себе то, кем хотелось бы быть. Грубо говоря, даже Майдан бы не получился, т.к. все хотели бы ассоциацию с ТС, а не с ЕС. А тех редких митингующих за ЕС к примеру, разогнали бы сами киевляне. Беркут бы тоже вмешался конечно, но уже с целью спасти майдановцев от народного гнева. Вот такие дела неуважаемое пуйло, и только не говори, что ты это не понимаешь...
показати весь коментар
02.02.2022 16:46 Відповісти
Ваш вонючий ,,узкий мир,, нах никому не нужен. Нечего вам предложить миру.
показати весь коментар
02.02.2022 16:48 Відповісти
брэйк-ньз !!!!!!!!

я так и знал !
дедушка все же оказался бабушкой !!!!!!!!!

Путину подарили духи «Красная Москва»

Президенту России Владимиру Путину во время вручения высших государственных наград подарили набор духов фабрики «Новая заря», среди которых легендарная «Красная Москва».

Карл, "Красная Москва" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
02.02.2022 16:48 Відповісти
Духи "Красная Москва" - это переименованый комуняками "Любимый букет императрицы". Только то и делают, что воруют.
показати весь коментар
02.02.2022 16:59 Відповісти
есть такое,
но ведь императрицы, а не императора !

еще б трусяля кружевные до колен с оборочками в наборе подарили
показати весь коментар
02.02.2022 17:35 Відповісти
Руzzкий мир это война.
показати весь коментар
02.02.2022 16:50 Відповісти
Ты уже наукреплялся до уровня КНДР, есть только Я.
показати весь коментар
02.02.2022 16:52 Відповісти
Никто ещё так не "укреплял" руцкий мир, как вован плешивый...
показати весь коментар
02.02.2022 16:55 Відповісти
...кацапская миссия - удобрять землю по всему миру
показати весь коментар
02.02.2022 17:16 Відповісти
У русскіх назви місяців латинські, тому й слово "русскій" є латинським - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»...будуть зміцнювати свою дєрєнскує простоту, грубость та нєотьосаность. (дєрєвня - це не село)
показати весь коментар
02.02.2022 17:19 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 17:21 Відповісти
По Фрейду
показати весь коментар
02.02.2022 17:23 Відповісти
путин это военный преступник его нужно судить и казнить, как и все руководство РФ. Как это было с нацистскими военными преступниками.
показати весь коментар
02.02.2022 17:24 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 17:27 Відповісти
В Туве и Якутии укрепляй, мракобес хренов)))
показати весь коментар
02.02.2022 17:28 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 17:28 Відповісти
Фуууууууууууу
показати весь коментар
02.02.2022 17:30 Відповісти
https://defence-line.org/2022/02/vozrozhdenie-moloxa-chast-2/ министр юстиции московии сказал: "...эти люди не подготовлены к жизни на свободе..."
Это и есть "русский мир", в просторечии - ГУЛАГ...
показати весь коментар
02.02.2022 17:32 Відповісти
У путина задача - укреплять русский мир , наша задача ,, мочить русский мир,, Уничтожать русский мир в любом его проявлении- задача всего цивилизованного мира. Уничтожать политически, экономически гуманитарными инструментами, изоляцией , просвещением, открытием архивов ..,,
показати весь коментар
02.02.2022 17:35 Відповісти
В историю можно вписаться, или вляпаться. Вписаться не получилось. Когда же ЗАВАЛЯТ этого карлика ??? как сталлина : свои же собратья по кормушке ???
показати весь коментар
02.02.2022 17:39 Відповісти
"Народ, котоый блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить, только ради развлечения". Федор Достоевский
показати весь коментар
02.02.2022 17:44 Відповісти
А в рюцком мире как в сортире, фу - гадость.
Кацапобыдло, да пошли вы все на ...й, уроды проклятые
показати весь коментар
02.02.2022 17:54 Відповісти
Этому "міру" - без малого всего 300 лет в обед. До того, это была Московщина и болота, когда у нас, на стенах Св. Софии киевляне (Киев стал столицей Руси в 882 г., при князе Олеге), уже выцарапывали граффити в честь князя "Володимера" и долговые расписки.
Який до біса "рюццкемір"? Вони ще 300 років тому розмовляли тюркським суржиком та платили данину Золотій Орді.
Слава Україні!..
показати весь коментар
02.02.2022 18:00 Відповісти
У кожного своя місія, навіть у сатани є своя місія: зміцнювати пекло - щоб жодна грішна душа звідти не вибралась... А ще загребсти туди побільше - щоб було кого мучити та з кого "дерти шкіру" От саме така є місія ***** - захопити якнайбільше людей щоб затягти їх у пекло свого "рюзьгєміра", і шоб вони звідти ніколи не змогли виборсатись!
показати весь коментар
02.02.2022 18:06 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 18:39 Відповісти
Естесственная убьіль населения РФ за 2021 год 1 миллион человек. 1 МИЛЛИОН. Понятно что дурилка бредит Украиной + 40 миллионов.
показати весь коментар
02.02.2022 18:20 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=481753543373976&set=p.481753543373976&type=3
показати весь коментар
02.02.2022 18:22 Відповісти
Неувязочка у Пу : идеологов "русского мира" отлучили от мейнстрима Кремля и отправили на маргинес . Тот же Сурков , Дугин , Караганов и пр. , где они ? Бабло взяло верх и рулят компрадорьі , а Путин - для "поговорить" о русском мире ?
показати весь коментар
02.02.2022 18:24 Відповісти
Ивашки #уле
показати весь коментар
02.02.2022 18:30 Відповісти
показати весь коментар
02.02.2022 18:36 Відповісти
А ещё есть английский мир, американский, африканский, китайський ....и их тоже надо укрепить,!)
показати весь коментар
02.02.2022 19:15 Відповісти
да пішли ви мокши на йух зі своїм руцьким миром, та весною - на болота країни моксель!
Всім! Читайте, цікавтеся та самообразовуйтесь -дуже доречно - В. Белінський "Країна моксель"! читайте історію, непереписану, насолоджуйтеся! аналізуйте! робіть висновки! https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
показати весь коментар
02.02.2022 19:21 Відповісти
Этот спесивый русский мир даже для себя для своей страны не в состоянии что либо сделать,но тем не менее суется везде где только можно всунуться.
показати весь коментар
02.02.2022 19:59 Відповісти
Як лайно не зміцнюй - привабливішим воно не стане...
показати весь коментар
02.02.2022 20:29 Відповісти
Русский мир похож на старую лживую шлюху, покрытую толстым слоем грима, роль которого выполняет российская пропаганда. Так поют рамштайны в песне "Москва".
показати весь коментар
02.02.2022 20:53 Відповісти
ПРУССКИЙ МИР )))
показати весь коментар
02.02.2022 22:41 Відповісти
"руський мір' дійсно немає кордонів, як і всяка філія...
показати весь коментар
03.02.2022 00:10 Відповісти
Фікція, дурний телефоне
показати весь коментар
03.02.2022 00:12 Відповісти
Русский мир - это тюрьма народов , давайте называть вещи своими именами!
показати весь коментар
03.02.2022 01:17 Відповісти
вонючий, немытый, вороватый народ...
показати весь коментар
03.02.2022 07:40 Відповісти
ОказьІвается русский мир многоликий. А как же братья-славяне?
показати весь коментар
03.02.2022 08:28 Відповісти
создали АдЪ на территории, которую не жалко...
показати весь коментар
03.02.2022 09:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 