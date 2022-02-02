Наша місія - зміцнювати "русский мир", - Путін. ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність зміцнювати "русский мир", робити його привабливим для решти світу. Це нібито місія Росії. Втім, він ані слова не сказав про те, на яке пекло перетворилося життя на українському Донбасі після того, як туди прийшов той самий "русский мир".

Про це він заявив сьогодні під час церемонії врученні державних нагород у Кремлі, інформує Цензор.НЕТ.

Путін запевняє, що "русский мир" - величезний і багатоликий, у ньому безліч конфесій і національностей.

"Не ми його створювали. Наша місія полягає в тому, щоб зміцнювати його, розвивати та робити його привабливим для наших громадян, для всього світу. І ми можемо це робити і робимо це", - наголосив Путін.

Втім, він ані слова не сказав про те, на яке пекло перетворилося життя на українському Донбасі після того, як туди прийшов той самий "русский мир".

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