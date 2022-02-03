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Новости Видео Война
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"Требую справедливости": родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 февраля, активисты и родственники украинских военнослужащих, которые, по мнению родных, погибли при прохождении службы в результате неуставных отношений, пикетировали Офис Президента с требованием расследовать случаи небоевых потерь среди украинских воинов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Родные принесли фотографии погибших военнослужащих, а также плакаты со своими требованиями. Они требуют возобновить дела по гибели родственников и привлечению виновных к ответственности.

"Родственники погибших неоднократно обращались в военную прокуратуру, правозащитные организации, Офис Президента, но никто до сих пор не наказан. На сегодняшний день родители погибших военнослужащих объединились в общественную организацию "Родини нескорених", чтобы добиться справедливости и остановить произвол командиров", - рассказали органе .

По словам организаторов митинга, их целью является привлечь внимание общественности, власти, руководителей силовых структур к "беспорядку, который творится в разных воинских частях, что приводит к ужасающим трагедиям".

Митингующие передали свое обращение в Офис Президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре 20-летний солдат расстрелял сослуживцев из автомата: четверо погибших, один раненый, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Организаторы мероприятия: ОО "Родини нескорених" и "Международный центр помощи".

Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 01
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 02
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 03
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 04
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 05
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 06
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 07
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 08
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 09
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 10
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 11
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 12
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 13
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 14
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 15
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 16
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 17
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 18
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 19
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 20
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 21
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 22
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 23
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 24
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 25
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 26
Требую справедливости: родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

армия (8504) военнослужащие (6187) Национальная гвардия (2169) ВСУ (6703) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+14
Щиро співчуваю родичам загиблих .Сподіваюсь Цензор зробе більш розгорнутий матеріал по цій резонансній і болючій для небайдужих громадян темі .
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03.02.2022 12:17 Ответить
+10
Откуда уклонисту зеленскому знать что такое неуставные отношения?
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03.02.2022 12:18 Ответить
+7
Підтримую людей!
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03.02.2022 12:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
смотрю эта длинноногая из 3021 нашла себя.....
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03.02.2022 12:06 Ответить
Бери пример, может и ты найдешь себя
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03.02.2022 12:38 Ответить
Щиро співчуваю родичам загиблих .Сподіваюсь Цензор зробе більш розгорнутий матеріал по цій резонансній і болючій для небайдужих громадян темі .
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03.02.2022 12:17 Ответить
R.I.P. Воякам !

т.з. "небойові втрати" це розгильдяйство командирів та ганьба війська та суспільства
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03.02.2022 13:42 Ответить
Опублікована в 2014-2018 році статистика...

Станом на 10 червня 2016 року, за даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, небойові втрати української армії складають 1294 військовослужбовця. З них: дтп - 112 випадків, отруєння (в тому числі, наркотичними, алкогольними засобами) - 96 випадків, самогубство - 259 випадків, умисне вбивство - 121 випадок, нещасні випадки (каліцтва, травматизм) - 148 випадків, порушення правил пожежної безпеки, поводження зі зброєю та ************ - 111 випадків, порушення заходів безпеки - 40 випадків, захворювання (смерть внаслідок хвороби) - 405 випадків, інші причини - 2 випадки.[77]



За підсумками 2016 року, кількість бойових втрат впродовж 2016 року була нижчою за небойові: 211 бойових проти 256 небойових - повідомляє Управління по зв'язкам із громадськістю Збройних Сил України[177].



5 липня 2017 року інформаційне агентство «Слово і Діло» оприлюднило аналіз та інфографіку щодо втрат ЗС України за три роки війни на сході країни Збройні сили України втратили близько 4 тисяч людей. Близько третини з цієї кількості становлять небойові втрати - смерть не під час бою чи провокацій ворога. Із 3930 загиблих військовослужбовців ЗСУ, 2267 загинули на полі бою, a 1663 належать до небойових втрат.[112]
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03.02.2022 12:18 Ответить
Откуда уклонисту зеленскому знать что такое неуставные отношения?
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03.02.2022 12:18 Ответить
Підтримую людей!
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03.02.2022 12:33 Ответить
С учетом того как долго они тянут резину с причинами расстрела в Днепре, видимо причины не такие удобные как им хотелось бы. Свалить все на психа срочника не получается.
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03.02.2022 12:33 Ответить
Он не псих
он сам здалс
ни о чем не жалеет
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03.02.2022 12:37 Ответить
Если бы ни о чем не жалел то и не стал бы отмазываться. А он сегодня заявление написал что на него был булинг и вообще он не виноват.
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04.02.2022 01:12 Ответить
Щоб щось змінилося, потрібен резонанс. Потрібно поширювати це всоцмережах!
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03.02.2022 12:35 Ответить
В сой мережах 90% фейки придуманные троллями!
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03.02.2022 13:40 Ответить
Справа навіть не в діючій владі, а в цілому. Думаю при інших президентах було не менше вбивст військовослужбовців..Питання тільки в тому за що їх вбили і чому всіх вбивць покривають....
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03.02.2022 12:47 Ответить
я вам и так скажу без расследования: алкоголь, халатное отношение при обращении с оружием, болезни, которые были скрыты при прохождении медкомиссии, нарушение мер безопасности с газовым оборудованием или при отоплении буржуйками
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03.02.2022 13:06 Ответить
Ну так и дальше продолжаем: ДТП (не обязательно пьяными), электропоражение (при попытке подсоединиться к магистральной линии) и общее нарушение мер безопасности (ТУДА ХОДИ, А СЮДА НЕ ХОДИ, это когда на своё минное поле заходят)
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03.02.2022 14:05 Ответить
Ты про суицид забыл. У меня за последние 8 лет в части человек 5 застрелилось-повесилось. Так же около 5 от рака умерло, несколько человек от инфаркта. По списку часть 1500 человек.
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03.02.2022 18:08 Ответить
Да, точно! Что-то из головы вылетело.
Про болезни, отдельный разговор. Тут, командир, часто просто бессилен.
Тем более, существует сокрытие факта болезни, самими военнослужащими.
У меня, связистка, три года молчала. Самолечение.
Рак. При вскрытии, врач мне прямо сказал: "Непонятно как протянула последний год, но там всё выжрано".
А ларчик просто открывается. Мать одиночка и вдобавок больной отец.
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03.02.2022 19:00 Ответить
Болезни скрывают по другой причине: получить страховку при увольнении.
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04.02.2022 11:42 Ответить
И это, точно.
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04.02.2022 12:12 Ответить
ВеВе (НГ) у нинішньому стані - це совкова відрижка.
Ліквідувати їх, строковиків - в учебки навчати військовій справі.
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03.02.2022 13:22 Ответить
Понеслась вода в хату...
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03.02.2022 13:40 Ответить
погуглил некоторых погибших. один погиб от "ранения в голову" на позициях, второй пропал во Львове и был найден мертвым в Киев.области, эта военврач Анисимова просто "трагически погибла", по некоторым вообще никакой инфы не нашел. хреновая тема
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03.02.2022 15:02 Ответить
Анисимову застрелили в пылу ревности.
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03.02.2022 15:43 Ответить
 
 