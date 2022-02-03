"Требую справедливости": родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 3 февраля, активисты и родственники украинских военнослужащих, которые, по мнению родных, погибли при прохождении службы в результате неуставных отношений, пикетировали Офис Президента с требованием расследовать случаи небоевых потерь среди украинских воинов.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Родные принесли фотографии погибших военнослужащих, а также плакаты со своими требованиями. Они требуют возобновить дела по гибели родственников и привлечению виновных к ответственности.
"Родственники погибших неоднократно обращались в военную прокуратуру, правозащитные организации, Офис Президента, но никто до сих пор не наказан. На сегодняшний день родители погибших военнослужащих объединились в общественную организацию "Родини нескорених", чтобы добиться справедливости и остановить произвол командиров", - рассказали органе .
По словам организаторов митинга, их целью является привлечь внимание общественности, власти, руководителей силовых структур к "беспорядку, который творится в разных воинских частях, что приводит к ужасающим трагедиям".
Митингующие передали свое обращение в Офис Президента.
Организаторы мероприятия: ОО "Родини нескорених" и "Международный центр помощи".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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т.з. "небойові втрати" це розгильдяйство командирів та ганьба війська та суспільства
Станом на 10 червня 2016 року, за даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, небойові втрати української армії складають 1294 військовослужбовця. З них: дтп - 112 випадків, отруєння (в тому числі, наркотичними, алкогольними засобами) - 96 випадків, самогубство - 259 випадків, умисне вбивство - 121 випадок, нещасні випадки (каліцтва, травматизм) - 148 випадків, порушення правил пожежної безпеки, поводження зі зброєю та ************ - 111 випадків, порушення заходів безпеки - 40 випадків, захворювання (смерть внаслідок хвороби) - 405 випадків, інші причини - 2 випадки.[77]
За підсумками 2016 року, кількість бойових втрат впродовж 2016 року була нижчою за небойові: 211 бойових проти 256 небойових - повідомляє Управління по зв'язкам із громадськістю Збройних Сил України[177].
5 липня 2017 року інформаційне агентство «Слово і Діло» оприлюднило аналіз та інфографіку щодо втрат ЗС України за три роки війни на сході країни Збройні сили України втратили близько 4 тисяч людей. Близько третини з цієї кількості становлять небойові втрати - смерть не під час бою чи провокацій ворога. Із 3930 загиблих військовослужбовців ЗСУ, 2267 загинули на полі бою, a 1663 належать до небойових втрат.[112]
он сам здалс
ни о чем не жалеет
Про болезни, отдельный разговор. Тут, командир, часто просто бессилен.
Тем более, существует сокрытие факта болезни, самими военнослужащими.
У меня, связистка, три года молчала. Самолечение.
Рак. При вскрытии, врач мне прямо сказал: "Непонятно как протянула последний год, но там всё выжрано".
А ларчик просто открывается. Мать одиночка и вдобавок больной отец.
Ліквідувати їх, строковиків - в учебки навчати військовій справі.