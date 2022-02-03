"Требую справедливости": родные погибших военнослужащих пикетировали ОП с требованием расследовать случаи небоевых потерь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 3 февраля, активисты и родственники украинских военнослужащих, которые, по мнению родных, погибли при прохождении службы в результате неуставных отношений, пикетировали Офис Президента с требованием расследовать случаи небоевых потерь среди украинских воинов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места события.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Родные принесли фотографии погибших военнослужащих, а также плакаты со своими требованиями. Они требуют возобновить дела по гибели родственников и привлечению виновных к ответственности.

"Родственники погибших неоднократно обращались в военную прокуратуру, правозащитные организации, Офис Президента, но никто до сих пор не наказан. На сегодняшний день родители погибших военнослужащих объединились в общественную организацию "Родини нескорених", чтобы добиться справедливости и остановить произвол командиров", - рассказали органе .

По словам организаторов митинга, их целью является привлечь внимание общественности, власти, руководителей силовых структур к "беспорядку, который творится в разных воинских частях, что приводит к ужасающим трагедиям".

Митингующие передали свое обращение в Офис Президента.

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Организаторы мероприятия: ОО "Родини нескорених" и "Международный центр помощи".























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ