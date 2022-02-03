"Вимагаю справедливості": рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 3 лютого, активісти та родичі українських військовослужбовців, які, на думку рідних, загинули під час проходження служби внаслідок нестатуних відносин, пікетували Офіс Президента з вимогою розслідувати випадки небойових втрат серед українських воїнів.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Рідні принесли фотографії загиблих військовослужбовців, а також плакати зі своїми вимогами. Вони вимагають поновити справи щодо загибелі їх родичів та притягнення винних до відповідальності.
"Родичі загиблих неодноразово зверталися до військової прокуратури, правозахисних організацій, Офісу Президента, але ніхто досі не покараний. На сьогодні батьки загиблих військовослужзбовців об’єдналися у громадську організацію "Родини нескорених", щоб добитися справедливості і зупинити свавілля командирів", - розповіли організатори акції.
За словами організаторів мітингу, їхньою метою є привернути увагу громадськості, влади, керівників силових структур до "безладу, який коється у різних військових частинах, що призводить до жахливих трагедій".
Мітингувальники передали своє звернення до Офісу Президента.
Організатори заходу: ГО "Родини нескорених" та "Міжнародний центр допомоги".
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
т.з. "небойові втрати" це розгильдяйство командирів та ганьба війська та суспільства
Станом на 10 червня 2016 року, за даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, небойові втрати української армії складають 1294 військовослужбовця. З них: дтп - 112 випадків, отруєння (в тому числі, наркотичними, алкогольними засобами) - 96 випадків, самогубство - 259 випадків, умисне вбивство - 121 випадок, нещасні випадки (каліцтва, травматизм) - 148 випадків, порушення правил пожежної безпеки, поводження зі зброєю та ************ - 111 випадків, порушення заходів безпеки - 40 випадків, захворювання (смерть внаслідок хвороби) - 405 випадків, інші причини - 2 випадки.[77]
За підсумками 2016 року, кількість бойових втрат впродовж 2016 року була нижчою за небойові: 211 бойових проти 256 небойових - повідомляє Управління по зв'язкам із громадськістю Збройних Сил України[177].
5 липня 2017 року інформаційне агентство «Слово і Діло» оприлюднило аналіз та інфографіку щодо втрат ЗС України за три роки війни на сході країни Збройні сили України втратили близько 4 тисяч людей. Близько третини з цієї кількості становлять небойові втрати - смерть не під час бою чи провокацій ворога. Із 3930 загиблих військовослужбовців ЗСУ, 2267 загинули на полі бою, a 1663 належать до небойових втрат.[112]
он сам здалс
ни о чем не жалеет
Про болезни, отдельный разговор. Тут, командир, часто просто бессилен.
Тем более, существует сокрытие факта болезни, самими военнослужащими.
У меня, связистка, три года молчала. Самолечение.
Рак. При вскрытии, врач мне прямо сказал: "Непонятно как протянула последний год, но там всё выжрано".
А ларчик просто открывается. Мать одиночка и вдобавок больной отец.
Ліквідувати їх, строковиків - в учебки навчати військовій справі.