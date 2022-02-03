"Вимагаю справедливості": рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 лютого, активісти та родичі українських військовослужбовців, які, на думку рідних, загинули під час проходження служби внаслідок нестатуних відносин, пікетували Офіс Президента з вимогою розслідувати випадки небойових втрат серед українських воїнів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Рідні принесли фотографії загиблих військовослужбовців, а також плакати зі своїми вимогами. Вони вимагають поновити справи щодо загибелі їх родичів та притягнення винних до відповідальності.

"Родичі загиблих неодноразово зверталися до військової прокуратури, правозахисних організацій, Офісу Президента, але ніхто досі не покараний. На сьогодні батьки загиблих військовослужзбовців об’єдналися у громадську організацію "Родини нескорених", щоб добитися справедливості і зупинити свавілля командирів", - розповіли організатори акції.

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За словами організаторів мітингу, їхньою метою є привернути увагу громадськості, влади, керівників силових структур до "безладу, який коється у різних військових частинах, що призводить до жахливих трагедій".

Мітингувальники передали своє звернення до Офісу Президента.

Організатори заходу: ГО "Родини нескорених" та "Міжнародний центр допомоги".























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ