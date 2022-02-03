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Новини Відео Війна
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"Вимагаю справедливості": рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 3 лютого, активісти та родичі українських військовослужбовців, які, на думку рідних, загинули під час проходження служби внаслідок нестатуних відносин, пікетували Офіс Президента з вимогою розслідувати випадки небойових втрат серед українських воїнів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця події.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Рідні принесли фотографії загиблих військовослужбовців, а також плакати зі своїми вимогами. Вони вимагають поновити справи щодо загибелі їх родичів та притягнення винних до відповідальності.

"Родичі загиблих неодноразово зверталися до військової прокуратури, правозахисних організацій, Офісу Президента, але ніхто досі не покараний. На сьогодні батьки загиблих військовослужзбовців об’єдналися у громадську організацію "Родини нескорених", щоб добитися справедливості і зупинити свавілля командирів", - розповіли організатори акції.

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За словами організаторів мітингу, їхньою метою є привернути увагу громадськості, влади, керівників силових структур до "безладу, який коється у різних військових частинах, що призводить до жахливих трагедій".

Мітингувальники передали своє звернення до Офісу Президента.

Організатори заходу: ГО "Родини нескорених" та "Міжнародний центр допомоги".

Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 01
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 02
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 03
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 04
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 05
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 06
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 07
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 08
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 09
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 10
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 11
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 12
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 13
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 14
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 15
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 16
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 17
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 18
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 19
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 20
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 21
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 22
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 23
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 24
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 25
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 26
Вимагаю справедливості: рідні загиблих військовослужбовців пікетували ОП з вимогою розслідувати випадки небойових втрат 27

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

армія (3780) військовослужбовці (4813) Національна гвардія (1580) ЗСУ (7680) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+14
Щиро співчуваю родичам загиблих .Сподіваюсь Цензор зробе більш розгорнутий матеріал по цій резонансній і болючій для небайдужих громадян темі .
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03.02.2022 12:17 Відповісти
+10
Откуда уклонисту зеленскому знать что такое неуставные отношения?
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03.02.2022 12:18 Відповісти
+7
Підтримую людей!
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03.02.2022 12:33 Відповісти
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смотрю эта длинноногая из 3021 нашла себя.....
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03.02.2022 12:06 Відповісти
Бери пример, может и ты найдешь себя
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03.02.2022 12:38 Відповісти
Щиро співчуваю родичам загиблих .Сподіваюсь Цензор зробе більш розгорнутий матеріал по цій резонансній і болючій для небайдужих громадян темі .
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03.02.2022 12:17 Відповісти
R.I.P. Воякам !

т.з. "небойові втрати" це розгильдяйство командирів та ганьба війська та суспільства
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03.02.2022 13:42 Відповісти
Опублікована в 2014-2018 році статистика...

Станом на 10 червня 2016 року, за даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, небойові втрати української армії складають 1294 військовослужбовця. З них: дтп - 112 випадків, отруєння (в тому числі, наркотичними, алкогольними засобами) - 96 випадків, самогубство - 259 випадків, умисне вбивство - 121 випадок, нещасні випадки (каліцтва, травматизм) - 148 випадків, порушення правил пожежної безпеки, поводження зі зброєю та ************ - 111 випадків, порушення заходів безпеки - 40 випадків, захворювання (смерть внаслідок хвороби) - 405 випадків, інші причини - 2 випадки.[77]



За підсумками 2016 року, кількість бойових втрат впродовж 2016 року була нижчою за небойові: 211 бойових проти 256 небойових - повідомляє Управління по зв'язкам із громадськістю Збройних Сил України[177].



5 липня 2017 року інформаційне агентство «Слово і Діло» оприлюднило аналіз та інфографіку щодо втрат ЗС України за три роки війни на сході країни Збройні сили України втратили близько 4 тисяч людей. Близько третини з цієї кількості становлять небойові втрати - смерть не під час бою чи провокацій ворога. Із 3930 загиблих військовослужбовців ЗСУ, 2267 загинули на полі бою, a 1663 належать до небойових втрат.[112]
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03.02.2022 12:18 Відповісти
Откуда уклонисту зеленскому знать что такое неуставные отношения?
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03.02.2022 12:18 Відповісти
Підтримую людей!
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03.02.2022 12:33 Відповісти
С учетом того как долго они тянут резину с причинами расстрела в Днепре, видимо причины не такие удобные как им хотелось бы. Свалить все на психа срочника не получается.
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03.02.2022 12:33 Відповісти
Он не псих
он сам здалс
ни о чем не жалеет
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03.02.2022 12:37 Відповісти
Если бы ни о чем не жалел то и не стал бы отмазываться. А он сегодня заявление написал что на него был булинг и вообще он не виноват.
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04.02.2022 01:12 Відповісти
Щоб щось змінилося, потрібен резонанс. Потрібно поширювати це всоцмережах!
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03.02.2022 12:35 Відповісти
В сой мережах 90% фейки придуманные троллями!
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03.02.2022 13:40 Відповісти
Справа навіть не в діючій владі, а в цілому. Думаю при інших президентах було не менше вбивст військовослужбовців..Питання тільки в тому за що їх вбили і чому всіх вбивць покривають....
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03.02.2022 12:47 Відповісти
я вам и так скажу без расследования: алкоголь, халатное отношение при обращении с оружием, болезни, которые были скрыты при прохождении медкомиссии, нарушение мер безопасности с газовым оборудованием или при отоплении буржуйками
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03.02.2022 13:06 Відповісти
Ну так и дальше продолжаем: ДТП (не обязательно пьяными), электропоражение (при попытке подсоединиться к магистральной линии) и общее нарушение мер безопасности (ТУДА ХОДИ, А СЮДА НЕ ХОДИ, это когда на своё минное поле заходят)
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03.02.2022 14:05 Відповісти
Ты про суицид забыл. У меня за последние 8 лет в части человек 5 застрелилось-повесилось. Так же около 5 от рака умерло, несколько человек от инфаркта. По списку часть 1500 человек.
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03.02.2022 18:08 Відповісти
Да, точно! Что-то из головы вылетело.
Про болезни, отдельный разговор. Тут, командир, часто просто бессилен.
Тем более, существует сокрытие факта болезни, самими военнослужащими.
У меня, связистка, три года молчала. Самолечение.
Рак. При вскрытии, врач мне прямо сказал: "Непонятно как протянула последний год, но там всё выжрано".
А ларчик просто открывается. Мать одиночка и вдобавок больной отец.
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03.02.2022 19:00 Відповісти
Болезни скрывают по другой причине: получить страховку при увольнении.
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04.02.2022 11:42 Відповісти
И это, точно.
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04.02.2022 12:12 Відповісти
ВеВе (НГ) у нинішньому стані - це совкова відрижка.
Ліквідувати їх, строковиків - в учебки навчати військовій справі.
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03.02.2022 13:22 Відповісти
Понеслась вода в хату...
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03.02.2022 13:40 Відповісти
погуглил некоторых погибших. один погиб от "ранения в голову" на позициях, второй пропал во Львове и был найден мертвым в Киев.области, эта военврач Анисимова просто "трагически погибла", по некоторым вообще никакой инфы не нашел. хреновая тема
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03.02.2022 15:02 Відповісти
Анисимову застрелили в пылу ревности.
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03.02.2022 15:43 Відповісти
 
 