Американские десантники прибыли в Польшу. ВИДЕО+ФОТО

В состав дополнительных войск армии США в Европе в Польшу прибыли военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии.

Об этом сообщило минобороны Польши, информирует Цензор.НЕТ.

"Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии усилят американские войска, которые уже дислоцированы в Польше", - говорится в сообщении.

Американские десантники и их техника прибыли с помощью транспортной авиации ВВС США и самолетов C-17 Globemaster. Сейчас войска перебрасывают в пункты временной дислокации.

Żołnierze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej 🇺🇸 wzmocnią amerykańskie siły stacjonujące już w Polsce. Trwa proces przerzutu wojsk. Żołnierze tej dywizji działali już razem z Polakami 🇵🇱podczas misji wojskowych poza granicami kraju czy wspólnych ćwiczeń.

— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 4, 2022

В польском оборонном ведомстве отметили, что американские десантники этой дивизии уже действовали вместе с польскими военнослужащими во время зарубежных миссий и совместных учений.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак напомнил, что в целом ожидается прибытие в страну 1700 военных США. Этот контингент должен усилить восточные границы НАТО на фоне угрозы вторжения России в Украину.

