12 478 35

Американские десантники прибыли в Польшу. ВИДЕО+ФОТО

В состав дополнительных войск армии США в Европе в Польшу прибыли военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии.

Об этом сообщило минобороны Польши, информирует Цензор.НЕТ.

"Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии усилят американские войска, которые уже дислоцированы в Польше", - говорится в сообщении.

Американские десантники и их техника прибыли с помощью транспортной авиации ВВС США и самолетов C-17 Globemaster. Сейчас войска перебрасывают в пункты временной дислокации.

Żołnierze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej 🇺🇸 wzmocnią amerykańskie siły stacjonujące już w Polsce. Trwa proces przerzutu wojsk. Żołnierze tej dywizji działali już razem z Polakami 🇵🇱podczas misji wojskowych poza granicami kraju czy wspólnych ćwiczeń.
-@82ndABNDiv @USArmyEURAF pic.twitter.com/dV7XIjWJXI

— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 4, 2022

В польском оборонном ведомстве отметили, что американские десантники этой дивизии уже действовали вместе с польскими военнослужащими во время зарубежных миссий и совместных учений.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак напомнил, что в целом ожидается прибытие в страну 1700 военных США. Этот контингент должен усилить восточные границы НАТО на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США начали отправку военных в Европу, - Reuters

Американские десантники прибыли в Польшу 01
Американские десантники прибыли в Польшу 02
Американские десантники прибыли в Польшу 03
Американские десантники прибыли в Польшу 04

Польша (8828) США (27938) военнослужащие (6307)
Топ комментарии
+31
Амерам-черговий респект.Зараз почнеться вереск з запарєбрікаваго свінарніка...
04.02.2022 19:08 Ответить
+16
04.02.2022 19:06 Ответить
+16
Нехай ці хлопці і на "Яворів" заїжджають, тут завше добрим гостям раді
04.02.2022 19:08 Ответить
04.02.2022 19:03 Ответить
04.02.2022 19:06 Ответить
Вообще то это С-130 Галакси
04.02.2022 19:07 Ответить
Геркулес
04.02.2022 19:27 Ответить

...прибули за допомогою транспортної авіації ВПС США та
літаків C-17 Globemaster.
Джерело:
04.02.2022 19:28 Ответить
Тю, то вспомогачи. В довесок.
04.02.2022 19:49 Ответить
05.02.2022 09:34 Ответить
Амерам-черговий респект.Зараз почнеться вереск з запарєбрікаваго свінарніка...
04.02.2022 19:08 Ответить
А у нас зеленые все мантры поют про "не разгоняйте волну паники".
04.02.2022 19:08 Ответить
Нехай ці хлопці і на "Яворів" заїжджають, тут завше добрим гостям раді
04.02.2022 19:08 Ответить
Зачем им трактор?
04.02.2022 19:09 Ответить
для разрузки амеры всегда стаются всё возить с собой
04.02.2022 19:13 Ответить
Он вертикального взлёта. Мирный американский трактор "стэлс".
04.02.2022 20:02 Ответить
Слава Богу, берем врага в клещи, общими усилиями.
04.02.2022 19:09 Ответить
А смысл ? ху@ло Украина остановит за пару тысяч километров от Польши .
04.02.2022 19:09 Ответить
белорашка там прямая граница
04.02.2022 19:11 Ответить
Там НАТО , а ху@ло подлый осторожный гопник .
04.02.2022 19:15 Ответить
Ну да , чтобы кацапы из севера не сильно дергались... Правда кацапы в Черное море планировали запустить несколько десантных кораблей... ЗЫ... Отдать должное, шо-та бацька приуныл.
04.02.2022 19:19 Ответить
Під Астраханью?
04.02.2022 19:25 Ответить
Східна Прусія з Іскандерами. Забули?
04.02.2022 19:26 Ответить
Амеры должны четко показать, что они будут воевать. Больше ничего не нужно.
04.02.2022 19:40 Ответить
спрашиваете какой смысл? А чтобы когда Раша обоснуется в Украине, то с Польши Америка их выбьет и изнасилует ракетами так что они не смогут тут пребывать.
05.02.2022 01:52 Ответить
"когда Раша обоснуется в Украине,". Когда по твоему? Или может " если"?
05.02.2022 17:21 Ответить
если продолжит по кусочку жрать Украину, сначала Донбасс орковский, а потом с подачи Пуйла и остаток Донецкой и Луганской области, а потом и до Днепра. Ну и тропинку до Польши им надо, чтобы наркоту толкать со Стирола горловского., то есть Чёрное море тоже отберут.
22.02.2022 23:07 Ответить
Давайте в Харьков!Водочка,сальцо,консервация с меня!
04.02.2022 19:38 Ответить
Вместе будем ждать АСВАБАДИТЕЛЕЙ!
04.02.2022 19:39 Ответить
Опять ********* спать не будет
04.02.2022 20:00 Ответить
Скабееву разорвёт на куски. В студии будет полный ремонт.
04.02.2022 20:03 Ответить
http://vfl.ru/fotos/8e31b08437831259.html
04.02.2022 20:11 Ответить
Блин, ну и работа у людей... Хорошо, что есть обученная армия всё таки... ведь воевать тоже надо уметь. И бесконечно жаль, что человечество так и не избавилось от этого явления как ремесла, увы. Наверное сколько будем существовать, сколько будем воевать?
04.02.2022 21:57 Ответить
до тех пор пока на генетическом уровне не удалим центры агрессии. С помощью модификации ДНК можно изменить характеристики структур мозга отвечающих за поведение.
05.02.2022 01:49 Ответить
Кацапи ви щасливі ?
От до чого доводить захват Криму і війна на Донбасі - не хотіли НАТО, а отримали його.
З дебілом завжди так - чого він боїться, те з ним і коїться
04.02.2022 23:28 Ответить
Welcome to Ukraine!
05.02.2022 01:00 Ответить
если Раша прыгнет на Украину, она модет и полормает нам центры цивилизации, но потом их из Польши разбомбят точными ракетами. И Раша будет только смотреть на них с Украинской территории, а рыпнуться не решится. Вот затем и могут пригодиться сильные американцы в Польше.
05.02.2022 01:48 Ответить
А что так геркулесика накрасили? Оverlord апять?
05.02.2022 09:39 Ответить
 
 