УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7789 відвідувачів онлайн
Новини Відео
12 478 35

Американські десантники прибули до Польщі. ВІДЕО+ФОТО

У складі додаткових військ армії США у Європі до Польщі прибули військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Про це повідомило міноборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії посилять американські війська, які вже дислоковані в Польщі", - йдеться у повідомленні.

Американські десантники та їхня техніка прибули за допомогою транспортної авіації ВПС США та літаків C-17 Globemaster. Зараз війська перекидають до пунктів тимчасової дислокації.

Читайте: Перший вантаж військового призначення з Варшави до України відправлять наступного тижня, - ЗМІ

Żołnierze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej 🇺🇸 wzmocnią amerykańskie siły stacjonujące już w Polsce. Trwa proces przerzutu wojsk. Żołnierze tej dywizji działali już razem z Polakami 🇵🇱podczas misji wojskowych poza granicami kraju czy wspólnych ćwiczeń.
-@82ndABNDiv @USArmyEURAF pic.twitter.com/dV7XIjWJXI

— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 4, 2022

У польському оборонному відомстві зазначили, що американські десантники цієї дивізії вже діяли разом із польськими військовослужбовцями під час закордонних місій та спільних навчань.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак нагадав, що загалом очікується прибуття до країни 1 700 військових США. Цей контингент повинен посилити східні кордони НАТО на тлі загрози вторгнення Росії до України.

Також дивіться: США передали українській Держприкордонслужбі 40 автомобілів, - посольство. ФОТО

Американські десантники прибули до Польщі 01
Американські десантники прибули до Польщі 02
Американські десантники прибули до Польщі 03
Американські десантники прибули до Польщі 04

Автор: 

Польща (8981) США (24353) військовослужбовці (4941)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
Амерам-черговий респект.Зараз почнеться вереск з запарєбрікаваго свінарніка...
показати весь коментар
04.02.2022 19:08 Відповісти
+16
показати весь коментар
04.02.2022 19:06 Відповісти
+16
Нехай ці хлопці і на "Яворів" заїжджають, тут завше добрим гостям раді
показати весь коментар
04.02.2022 19:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.02.2022 19:03 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 19:06 Відповісти
Вообще то это С-130 Галакси
показати весь коментар
04.02.2022 19:07 Відповісти
Геркулес
показати весь коментар
04.02.2022 19:27 Відповісти

...прибули за допомогою транспортної авіації ВПС США та
літаків C-17 Globemaster.
Джерело:
показати весь коментар
04.02.2022 19:28 Відповісти
Тю, то вспомогачи. В довесок.
показати весь коментар
04.02.2022 19:49 Відповісти
показати весь коментар
05.02.2022 09:34 Відповісти
Амерам-черговий респект.Зараз почнеться вереск з запарєбрікаваго свінарніка...
показати весь коментар
04.02.2022 19:08 Відповісти
А у нас зеленые все мантры поют про "не разгоняйте волну паники".
показати весь коментар
04.02.2022 19:08 Відповісти
Нехай ці хлопці і на "Яворів" заїжджають, тут завше добрим гостям раді
показати весь коментар
04.02.2022 19:08 Відповісти
Зачем им трактор?
показати весь коментар
04.02.2022 19:09 Відповісти
для разрузки амеры всегда стаются всё возить с собой
показати весь коментар
04.02.2022 19:13 Відповісти
Он вертикального взлёта. Мирный американский трактор "стэлс".
показати весь коментар
04.02.2022 20:02 Відповісти
Слава Богу, берем врага в клещи, общими усилиями.
показати весь коментар
04.02.2022 19:09 Відповісти
А смысл ? ху@ло Украина остановит за пару тысяч километров от Польши .
показати весь коментар
04.02.2022 19:09 Відповісти
белорашка там прямая граница
показати весь коментар
04.02.2022 19:11 Відповісти
Там НАТО , а ху@ло подлый осторожный гопник .
показати весь коментар
04.02.2022 19:15 Відповісти
Ну да , чтобы кацапы из севера не сильно дергались... Правда кацапы в Черное море планировали запустить несколько десантных кораблей... ЗЫ... Отдать должное, шо-та бацька приуныл.
показати весь коментар
04.02.2022 19:19 Відповісти
Під Астраханью?
показати весь коментар
04.02.2022 19:25 Відповісти
Східна Прусія з Іскандерами. Забули?
показати весь коментар
04.02.2022 19:26 Відповісти
Амеры должны четко показать, что они будут воевать. Больше ничего не нужно.
показати весь коментар
04.02.2022 19:40 Відповісти
спрашиваете какой смысл? А чтобы когда Раша обоснуется в Украине, то с Польши Америка их выбьет и изнасилует ракетами так что они не смогут тут пребывать.
показати весь коментар
05.02.2022 01:52 Відповісти
"когда Раша обоснуется в Украине,". Когда по твоему? Или может " если"?
показати весь коментар
05.02.2022 17:21 Відповісти
если продолжит по кусочку жрать Украину, сначала Донбасс орковский, а потом с подачи Пуйла и остаток Донецкой и Луганской области, а потом и до Днепра. Ну и тропинку до Польши им надо, чтобы наркоту толкать со Стирола горловского., то есть Чёрное море тоже отберут.
показати весь коментар
22.02.2022 23:07 Відповісти
Давайте в Харьков!Водочка,сальцо,консервация с меня!
показати весь коментар
04.02.2022 19:38 Відповісти
Вместе будем ждать АСВАБАДИТЕЛЕЙ!
показати весь коментар
04.02.2022 19:39 Відповісти
Опять ********* спать не будет
показати весь коментар
04.02.2022 20:00 Відповісти
Скабееву разорвёт на куски. В студии будет полный ремонт.
показати весь коментар
04.02.2022 20:03 Відповісти
http://vfl.ru/fotos/8e31b08437831259.html
показати весь коментар
04.02.2022 20:11 Відповісти
Блин, ну и работа у людей... Хорошо, что есть обученная армия всё таки... ведь воевать тоже надо уметь. И бесконечно жаль, что человечество так и не избавилось от этого явления как ремесла, увы. Наверное сколько будем существовать, сколько будем воевать?
показати весь коментар
04.02.2022 21:57 Відповісти
до тех пор пока на генетическом уровне не удалим центры агрессии. С помощью модификации ДНК можно изменить характеристики структур мозга отвечающих за поведение.
показати весь коментар
05.02.2022 01:49 Відповісти
Кацапи ви щасливі ?
От до чого доводить захват Криму і війна на Донбасі - не хотіли НАТО, а отримали його.
З дебілом завжди так - чого він боїться, те з ним і коїться
показати весь коментар
04.02.2022 23:28 Відповісти
Welcome to Ukraine!
показати весь коментар
05.02.2022 01:00 Відповісти
если Раша прыгнет на Украину, она модет и полормает нам центры цивилизации, но потом их из Польши разбомбят точными ракетами. И Раша будет только смотреть на них с Украинской территории, а рыпнуться не решится. Вот затем и могут пригодиться сильные американцы в Польше.
показати весь коментар
05.02.2022 01:48 Відповісти
А что так геркулесика накрасили? Оverlord апять?
показати весь коментар
05.02.2022 09:39 Відповісти
 
 