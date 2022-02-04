Американські десантники прибули до Польщі. ВІДЕО+ФОТО

У складі додаткових військ армії США у Європі до Польщі прибули військовослужбовці 82-ї повітряно-десантної дивізії.

Про це повідомило міноборони Польщі, інформує Цензор.НЕТ.

"Солдати 82-ї повітряно-десантної дивізії посилять американські війська, які вже дислоковані в Польщі", - йдеться у повідомленні.

Американські десантники та їхня техніка прибули за допомогою транспортної авіації ВПС США та літаків C-17 Globemaster. Зараз війська перекидають до пунктів тимчасової дислокації.

Żołnierze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej 🇺🇸 wzmocnią amerykańskie siły stacjonujące już w Polsce. Trwa proces przerzutu wojsk. Żołnierze tej dywizji działali już razem z Polakami 🇵🇱podczas misji wojskowych poza granicami kraju czy wspólnych ćwiczeń.

-@82ndABNDiv @USArmyEURAF pic.twitter.com/dV7XIjWJXI — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) February 4, 2022

У польському оборонному відомстві зазначили, що американські десантники цієї дивізії вже діяли разом із польськими військовослужбовцями під час закордонних місій та спільних навчань.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак нагадав, що загалом очікується прибуття до країни 1 700 військових США. Цей контингент повинен посилити східні кордони НАТО на тлі загрози вторгнення Росії до України.

