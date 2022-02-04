УКР
16 192 44

США передали українській Держприкордонслужбі 40 автомобілів, - посольство. ФОТО

Посольство США в Україні оприлюднило інформацію про передачу українським прикордонникам 40 повнопривідних автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляє у фейсбуці посольство США в Україні. 

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в її зусиллях зі зміцнення миру та безпеки. 4 лютого 2022 року Відділ технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) Посольства США в Києві передав Державна прикордонна служба України (ДПСУ) сорок повнопривідних вантажівок Mitsubishi", - відзначається у повідомленні.

Ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ у розмірі 20 мільйонів доларів США, і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії. Ці позашляховики будуть використовуватися співробітниками ДПСУ для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів. Невідкладна допомога, надана INL для ДПСУ, також містить інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні на 20 млн долл. технічної підтримки для посилення північного та східного кордону

США передали українській Держприкордонслужбі 40 автомобілів, - посольство 01
США передали українській Держприкордонслужбі 40 автомобілів, - посольство 02

Також читайте: Україна і США підписали угоду про посилення охорони кордону та протидію тероризму

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) посольство (961) США (24353)
Топ коментарі
+46
АМЕРАМ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ...
показати весь коментар
04.02.2022 18:01 Відповісти
+27
Влада краде.
показати весь коментар
04.02.2022 18:13 Відповісти
+18
Закордон забезпечує армію, а влада будує дороги...
показати весь коментар
04.02.2022 18:02 Відповісти
АМЕРАМ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ...
показати весь коментар
04.02.2022 18:01 Відповісти
Так это из Верховного суда которые снперли нашлись!
показати весь коментар
04.02.2022 18:02 Відповісти
а куда делись еще 28 ?
показати весь коментар
04.02.2022 18:07 Відповісти
Абама украл!!!
показати весь коментар
04.02.2022 19:09 Відповісти
Закордон забезпечує армію, а влада будує дороги...
показати весь коментар
04.02.2022 18:02 Відповісти
Влада краде.
показати весь коментар
04.02.2022 18:13 Відповісти
Добре, добре.
показати весь коментар
04.02.2022 18:03 Відповісти
Усе те, що ви робите зараз, не коштуе і 100-ї долі 3- го ядерного потенціалу у світі, який Україна віддала за недоторканість своїх меж.
показати весь коментар
04.02.2022 18:10 Відповісти
ну хоть так отвечают....а так без них нас бы уже не было....(( была бы московская губерния((
показати весь коментар
04.02.2022 18:14 Відповісти
Це твоя думка, а ось моя зовсім не така. І якщо говорити по кошт паперу на якому підписаний договір, то він коштуе. що в америці, що в англіі, що у кацапів однаково - нічого. І ми маемо повне право відновити ядерний статус і слати УСІХ на три букви.
показати весь коментар
04.02.2022 18:23 Відповісти
твоя думка кацап никого не колышет
показати весь коментар
04.02.2022 18:32 Відповісти
ти мабуть крутий перець в ядерному озброєнні.вмієш командувати,забеспечувати,тримати у боєздатному стані.
а чого ж тебе не спитали,коли віддавали?
показати весь коментар
04.02.2022 18:36 Відповісти
Ні, не крутий і не "перець", але переконаний, що у нас були компетентні люди і усі можливості підтримувати і розвивати ядерну зброю. І Крим був би наш і кацапи навіть не думали до нас сіпатись.
А тебе спитали?
показати весь коментар
04.02.2022 18:43 Відповісти
я думаю,що сдали вірно...якби воно в нас зосталось,то раха з дев'ностих панувала би на всіх теренах України.а так -лише з 14,коли пропхнули шапкокрада у презіденти.
ну як пангувала би....тримала би свій контингент,як у прідністров'ї.і свма визначала би цілі на які наведени ракети.
але ж то треба трошки подумать,коли є чим.
показати весь коментар
04.02.2022 18:53 Відповісти
яд... мені не приемно було те писати....але це така правда ....як написав так написав...(( я можу писати і інакше ..да ми .да я.... але це все пусті слова....тут всім світом ніяк не рашку досі...а без сша головного спонсора нато і взагалі кого боїться раша ми змогли озброїтися за цей час . та і інші країни почали допомогати тому що америка дала зелене світло...якось так....
показати весь коментар
04.02.2022 18:55 Відповісти
без проблем, отдавай налогами ещё бонусом 20-25% своего дохода к тому, что уже есть и эти деньги будут идти на содержание и обслуживание ЯО, в чем проблема? Только сразу после принятия подобного закона, ты первый выбежишь стучать по клаве с гневными одами.
показати весь коментар
04.02.2022 19:10 Відповісти
То уже рабссияне всем своим московским улусом будут выплачивать.
показати весь коментар
04.02.2022 18:18 Відповісти
Ядерний потенціал ми вивзли в московію взагалі-то... І вони мали платити, а не США!
показати весь коментар
04.02.2022 18:19 Відповісти
Так, вони і заплатили, ядерим паливом. Але умова була - недоторканість наших меж! Ядерної зброї у нас нема? Нема. Межі є? Теж нема. Україна вільна у своїх вчинках відносно УСІХ. І відновити ядерний статус ми маемо повне моральне право, і технологіі у нас є.
показати весь коментар
04.02.2022 18:31 Відповісти
а отой кім винь всунь-це не твій корєш?він теж вільний у своїх вчинках...але чогось увесь час просить шоб нагодували
показати весь коментар
04.02.2022 18:39 Відповісти
Вибач, але з твоїм родичом не знойомий.
показати весь коментар
04.02.2022 18:45 Відповісти
спустись на землю, ЯО уже давно не является доминирующим, уже давно другие типы вооружения имеют куда большую угрозу и достаточно лишь начать их разрабатывать а не обырать дебилов во власть и потом удивляться, почему у нас сокращается армия, об.бюджеты не выполняются вообще и всё эт ово время войны и однвоременно ныть о том, что нас хотят завоевать.
показати весь коментар
04.02.2022 19:11 Відповісти
18:10 Там компенсації газом були від РФ і тех. допомога від США. Не безоплатно.
показати весь коментар
04.02.2022 19:43 Відповісти
40 начальников получат бесплатно дорогие джипы, чтоб жены ездили по бутикам... Не будут они ездить в труднодоступные места! Разве тока, шоб кино снять!
показати весь коментар
04.02.2022 18:11 Відповісти
L-200? Думал будут Silverado ))
показати весь коментар
04.02.2022 18:21 Відповісти
Просто американцы услышали слово "растамошька" и поняли,что растаможить Сильверадо-это умножить его ценник в полтора раза.Решили сэкономит.
показати весь коментар
04.02.2022 18:28 Відповісти
так і провляється, хто істинний друг....
показати весь коментар
04.02.2022 18:24 Відповісти
Дякуємо.
І це на фоні "Кулеба на каналі Коломойського заявив про "втому України від партнерів" "
показати весь коментар
04.02.2022 18:25 Відповісти
зря они это сделали, можно не сомневаться что ни один из этих авто не будет использован по назначению - кабинетные твари быстро найдут им применение для собственных нужд
показати весь коментар
04.02.2022 18:27 Відповісти
мало, у нас за ночь 60 авто могут прямо из-под суда исчезнуть ....
показати весь коментар
04.02.2022 18:34 Відповісти
ооо.. новая партия для угона за 60 сеукнд))) у судей угнали и у мусаров угонят))
показати весь коментар
04.02.2022 18:40 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2022 18:50 Відповісти
Это те, что пропали в Верховном Суде Украины?
показати весь коментар
04.02.2022 19:24 Відповісти
Друг познается в беде, и этот друг - все англосаксонские страны, начиная от штатов и заканчиваю Австралией.
А шо там жирные бундессвиньи? дали 5 тысяч касок в насмешку.
показати весь коментар
04.02.2022 19:59 Відповісти
Краще Фордів дали.
показати весь коментар
04.02.2022 20:11 Відповісти
А що наші заводи при Членограю розучились автомобілі виготовляти? "Слуги" просто вирішили не героїзувати армію, не спонсорувати не забезпечувати. Це нинішня "державна програма".
показати весь коментар
04.02.2022 21:58 Відповісти
 
 