США передали українській Держприкордонслужбі 40 автомобілів, - посольство. ФОТО

Посольство США в Україні оприлюднило інформацію про передачу українським прикордонникам 40 повнопривідних автомобілів.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляє у фейсбуці посольство США в Україні.

"Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну в її зусиллях зі зміцнення миру та безпеки. 4 лютого 2022 року Відділ технічної допомоги правоохоронним органам України (INL) Посольства США в Києві передав Державна прикордонна служба України (ДПСУ) сорок повнопривідних вантажівок Mitsubishi", - відзначається у повідомленні.

Ця техніка є частиною пакету невідкладної допомоги ДПСУ у розмірі 20 мільйонів доларів США, і допоможе у виконанні життєво важливих правоохоронних функцій у відповідь на агресію Росії. Ці позашляховики будуть використовуватися співробітниками ДПСУ для патрулювання величезних, важкодоступних прикордонних районів. Невідкладна допомога, надана INL для ДПСУ, також містить інші транспортні засоби, переносні споруди, радіозв’язок, засоби індивідуального захисту, намети та інше обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США нададуть Україні на 20 млн долл. технічної підтримки для посилення північного та східного кордону





Також читайте: Україна і США підписали угоду про посилення охорони кордону та протидію тероризму