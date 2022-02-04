США передали украинской Госпогранслужбе 40 автомобилей, – посольство. ФОТО

Посольство США в Украине обнародовало информацию о передаче украинским пограничникам 40 полноприводных автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке посольство США в Украине.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в ее усилиях по укреплению мира и безопасности.

Эта техника является частью пакета неотложной помощи ГНСУ в размере 20 миллионов долларов США и поможет в выполнении жизненно важных правоохранительных функций в ответ на агрессию России. Эти внедорожники будут использоваться сотрудниками ГНСУ для патрулирования огромных, труднодоступных приграничных районов. Неотложная помощь, предоставленная INL для ГНСУ, также содержит другие транспортные средства, переносные сооружения, радиосвязи, средства индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование.

