16 192 44

США передали украинской Госпогранслужбе 40 автомобилей, – посольство. ФОТО

Посольство США в Украине обнародовало информацию о передаче украинским пограничникам 40 полноприводных автомобилей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке посольство США в Украине.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в ее усилиях по укреплению мира и безопасности.

Эта техника является частью пакета неотложной помощи ГНСУ в размере 20 миллионов долларов США и поможет в выполнении жизненно важных правоохранительных функций в ответ на агрессию России. Эти внедорожники будут использоваться сотрудниками ГНСУ для патрулирования огромных, труднодоступных приграничных районов. Неотложная помощь, предоставленная INL для ГНСУ, также содержит другие транспортные средства, переносные сооружения, радиосвязи, средства индивидуальной защиты, палатки и другое оборудование.

Читайте также: США в ОБСЕ: У Украины есть неотъемлемое право на самооборону и Соединенные Штаты будут его неуклонно поддерживать

США передали украинской Госпогранслужбе 40 автомобилей, – посольство 01
США передали украинской Госпогранслужбе 40 автомобилей, – посольство 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": США начали отправку военных в Европу, - Reuters

Госпогранслужба (6856) посольство (1096) США (27934)
Топ комментарии
+46
АМЕРАМ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ...
показать весь комментарий
04.02.2022 18:01 Ответить
+27
Влада краде.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:13 Ответить
+18
Закордон забезпечує армію, а влада будує дороги...
показать весь комментарий
04.02.2022 18:02 Ответить
АМЕРАМ-ЧЕРГОВИЙ РЕСПЕКТ...
показать весь комментарий
04.02.2022 18:01 Ответить
Так это из Верховного суда которые снперли нашлись!
показать весь комментарий
04.02.2022 18:02 Ответить
а куда делись еще 28 ?
показать весь комментарий
04.02.2022 18:07 Ответить
Абама украл!!!
показать весь комментарий
04.02.2022 19:09 Ответить
Закордон забезпечує армію, а влада будує дороги...
показать весь комментарий
04.02.2022 18:02 Ответить
Влада краде.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:13 Ответить
Добре, добре.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:03 Ответить
Усе те, що ви робите зараз, не коштуе і 100-ї долі 3- го ядерного потенціалу у світі, який Україна віддала за недоторканість своїх меж.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:10 Ответить
ну хоть так отвечают....а так без них нас бы уже не было....(( была бы московская губерния((
показать весь комментарий
04.02.2022 18:14 Ответить
Це твоя думка, а ось моя зовсім не така. І якщо говорити по кошт паперу на якому підписаний договір, то він коштуе. що в америці, що в англіі, що у кацапів однаково - нічого. І ми маемо повне право відновити ядерний статус і слати УСІХ на три букви.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:23 Ответить
твоя думка кацап никого не колышет
показать весь комментарий
04.02.2022 18:32 Ответить
ти мабуть крутий перець в ядерному озброєнні.вмієш командувати,забеспечувати,тримати у боєздатному стані.
а чого ж тебе не спитали,коли віддавали?
показать весь комментарий
04.02.2022 18:36 Ответить
Ні, не крутий і не "перець", але переконаний, що у нас були компетентні люди і усі можливості підтримувати і розвивати ядерну зброю. І Крим був би наш і кацапи навіть не думали до нас сіпатись.
А тебе спитали?
показать весь комментарий
04.02.2022 18:43 Ответить
я думаю,що сдали вірно...якби воно в нас зосталось,то раха з дев'ностих панувала би на всіх теренах України.а так -лише з 14,коли пропхнули шапкокрада у презіденти.
ну як пангувала би....тримала би свій контингент,як у прідністров'ї.і свма визначала би цілі на які наведени ракети.
але ж то треба трошки подумать,коли є чим.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:53 Ответить
яд... мені не приемно було те писати....але це така правда ....як написав так написав...(( я можу писати і інакше ..да ми .да я.... але це все пусті слова....тут всім світом ніяк не рашку досі...а без сша головного спонсора нато і взагалі кого боїться раша ми змогли озброїтися за цей час . та і інші країни почали допомогати тому що америка дала зелене світло...якось так....
показать весь комментарий
04.02.2022 18:55 Ответить
без проблем, отдавай налогами ещё бонусом 20-25% своего дохода к тому, что уже есть и эти деньги будут идти на содержание и обслуживание ЯО, в чем проблема? Только сразу после принятия подобного закона, ты первый выбежишь стучать по клаве с гневными одами.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:10 Ответить
То уже рабссияне всем своим московским улусом будут выплачивать.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:18 Ответить
Ядерний потенціал ми вивзли в московію взагалі-то... І вони мали платити, а не США!
показать весь комментарий
04.02.2022 18:19 Ответить
Так, вони і заплатили, ядерим паливом. Але умова була - недоторканість наших меж! Ядерної зброї у нас нема? Нема. Межі є? Теж нема. Україна вільна у своїх вчинках відносно УСІХ. І відновити ядерний статус ми маемо повне моральне право, і технологіі у нас є.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:31 Ответить
а отой кім винь всунь-це не твій корєш?він теж вільний у своїх вчинках...але чогось увесь час просить шоб нагодували
показать весь комментарий
04.02.2022 18:39 Ответить
Вибач, але з твоїм родичом не знойомий.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:45 Ответить
спустись на землю, ЯО уже давно не является доминирующим, уже давно другие типы вооружения имеют куда большую угрозу и достаточно лишь начать их разрабатывать а не обырать дебилов во власть и потом удивляться, почему у нас сокращается армия, об.бюджеты не выполняются вообще и всё эт ово время войны и однвоременно ныть о том, что нас хотят завоевать.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:11 Ответить
18:10 Там компенсації газом були від РФ і тех. допомога від США. Не безоплатно.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:43 Ответить
40 начальников получат бесплатно дорогие джипы, чтоб жены ездили по бутикам... Не будут они ездить в труднодоступные места! Разве тока, шоб кино снять!
показать весь комментарий
04.02.2022 18:11 Ответить
L-200? Думал будут Silverado ))
показать весь комментарий
04.02.2022 18:21 Ответить
Просто американцы услышали слово "растамошька" и поняли,что растаможить Сильверадо-это умножить его ценник в полтора раза.Решили сэкономит.
показать весь комментарий
04.02.2022 18:28 Ответить
так і провляється, хто істинний друг....
показать весь комментарий
04.02.2022 18:24 Ответить
Дякуємо.
І це на фоні "Кулеба на каналі Коломойського заявив про "втому України від партнерів" "
показать весь комментарий
04.02.2022 18:25 Ответить
зря они это сделали, можно не сомневаться что ни один из этих авто не будет использован по назначению - кабинетные твари быстро найдут им применение для собственных нужд
показать весь комментарий
04.02.2022 18:27 Ответить
мало, у нас за ночь 60 авто могут прямо из-под суда исчезнуть ....
показать весь комментарий
04.02.2022 18:34 Ответить
ооо.. новая партия для угона за 60 сеукнд))) у судей угнали и у мусаров угонят))
показать весь комментарий
04.02.2022 18:40 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 18:50 Ответить
Это те, что пропали в Верховном Суде Украины?
показать весь комментарий
04.02.2022 19:24 Ответить
Друг познается в беде, и этот друг - все англосаксонские страны, начиная от штатов и заканчиваю Австралией.
А шо там жирные бундессвиньи? дали 5 тысяч касок в насмешку.
показать весь комментарий
04.02.2022 19:59 Ответить
Краще Фордів дали.
показать весь комментарий
04.02.2022 20:11 Ответить
А що наші заводи при Членограю розучились автомобілі виготовляти? "Слуги" просто вирішили не героїзувати армію, не спонсорувати не забезпечувати. Це нинішня "державна програма".
показать весь комментарий
04.02.2022 21:58 Ответить
 
 