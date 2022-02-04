РУС
США начали отправку военных в Европу, - Reuters

Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные войска в Восточную Европу на фоне эскалации напряжения из-за сосредоточения российских войск у границ Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня сообщает Reuters.

В четверг десантники армии США сели на самолет, отправляющийся с военной базы Форт-Брэг в Северной Каролине.

Около 1700 военнослужащих, преимущественно из 82-й воздушно-десантной дивизии, отправятся в Польшу, а еще 300 - в Германию.

Соединенные Штаты заявили в среду, что направят около 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу от потенциального распространения кризиса из-за сосредоточения российских войск вблизи Украины.

+13
Если шо welcome to Ukraine....
04.02.2022 09:44 Ответить
+6
Наверняка и это продумано, но только не для всеобщего обозрения и особенно зеленскому.
04.02.2022 09:47 Ответить
+4
написали что даже американские солдаты, если что, будут нам помогать воевать. Не в прямых прямо конфликтах, но например в каких-нибудь пусковых установках операторами, типа Патриот

Вчера вечером об этом сообщил один из генералов Пентагон
Хочется верить
Но Пу уже сушит штаны, это 100%, как говорится в этот раз он уже заигрался....
04.02.2022 09:48 Ответить
Це означає що США поставили на Україні хрест і тепер готуються стримувати путіна на кордоні Польщі.
04.02.2022 11:12 Ответить
Достатньо буде пару десятків американських беспілотників , щоб вуаньки тримались в напрузі весь час.
04.02.2022 09:51 Ответить
Читал что такой поддержки не получала ни одна постсоветская страна со времен холодной войны
04.02.2022 09:52 Ответить
Причем управлять ударными беспилотниками амеры могут хоть из Португалии.
04.02.2022 09:54 Ответить
ну что же ты так бесчеловечно , они же на говно изойдут....
04.02.2022 09:58 Ответить
А Германия и Франция выразят глубокую озабоченность и будут умалять, не раздражать путлера.
04.02.2022 09:46 Ответить
Якщо що ,то Німеччина - найсильніша економіка Європи , на якій тримається весь ЄС.
Так от з німеччини найбільше посміхаються громадяни найкорумпованішої і найбіднішої країни .
04.02.2022 09:53 Ответить
И что, дальше?в дупу их целовать? Если бы не Штаты после второй мировой Немцы бы хрен сосали, ты мыслишь как второсортый отброс , им и оставайся , Украина на гране войны на уничтожение а ты рассуждаешь о том что не нужно поприкать немцев , мол они богаты итд . Ты чьих будешь, чей холоп? На немцах трымаются только эмигранты и греки , Англичане наверно без немчуры с голоду пухнут
04.02.2022 10:08 Ответить
Німеччина зараз виступає дипломатично у цьому конфлікті , зайнявши нейтралітет.
Німецький бізнес втрачає від санкцій , торгівля падає. В Україні "на гране войны на уничтожение" торгівля з РОсією та Білоруссю збільшується. В угоду Білорусі віддаються тендери , боротьба з корупцією призупинена. Конкурс прокурора САП зірвано. Через прокладки Арахуйні нарощується залежність від електроенергії з Білоруссю.
Ворог сидить тут на Банковій ,а не в Німеччині.

04.02.2022 10:14 Ответить
Придется амерам по бункеру ***** последний томагавк запустить с огуречным лосьйоном. Чтобы не было раздражения.
04.02.2022 10:41 Ответить
Німці, взагалі, збираються повертати Кенінсберг? Чи надіються що 300 спартанців з Америки захистять їхні дупи?
04.02.2022 09:52 Ответить
Забагато буде сопливим німцям. Взагалі то, Кьонігсберг - це Стара Прусія. Ото її і треба там відновити, як окрему країну.
04.02.2022 10:20 Ответить
То треба там провести референдум: за Германію, чи за рашу.
04.02.2022 10:41 Ответить
Зараз залишки пруського народа живуть на Куршській косі - від Ніди до Клайпеди. Там вони відроджують стару пруську мову, і свої старовиннітрадиції. Цьому народу потрібна власна земля. Кьонігсберг - це їх земля, а не німчури.
04.02.2022 11:11 Ответить
***** це подвійний агент, працюючий на США. Це ж треба, добився розташування додаткових американських військ в Європі.
04.02.2022 10:22 Ответить
Почему на нашивке у америкосов флаг перевернут?
04.02.2022 10:32 Ответить
может ошибутся американцы и приземляться случайно" например в Харькове или Днепре!! Вот тогда путин будет рвать свою толтую жопу!!!
04.02.2022 11:24 Ответить
Штош. Невысоко США оценивают боеспособность российских войск. Против 100 000 отправлено всего 3 000...
04.02.2022 14:04 Ответить
 
 