США начали отправку военных в Европу, - Reuters
Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные войска в Восточную Европу на фоне эскалации напряжения из-за сосредоточения российских войск у границ Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня сообщает Reuters.
В четверг десантники армии США сели на самолет, отправляющийся с военной базы Форт-Брэг в Северной Каролине.
Около 1700 военнослужащих, преимущественно из 82-й воздушно-десантной дивизии, отправятся в Польшу, а еще 300 - в Германию.
Соединенные Штаты заявили в среду, что направят около 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу от потенциального распространения кризиса из-за сосредоточения российских войск вблизи Украины.
Вчера вечером об этом сообщил один из генералов Пентагон
Хочется верить
Но Пу уже сушит штаны, это 100%, как говорится в этот раз он уже заигрался....
Так от з німеччини найбільше посміхаються громадяни найкорумпованішої і найбіднішої країни .
Німецький бізнес втрачає від санкцій , торгівля падає. В Україні "на гране войны на уничтожение" торгівля з РОсією та Білоруссю збільшується. В угоду Білорусі віддаються тендери , боротьба з корупцією призупинена. Конкурс прокурора САП зірвано. Через прокладки Арахуйні нарощується залежність від електроенергії з Білоруссю.
Ворог сидить тут на Банковій ,а не в Німеччині.