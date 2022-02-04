США начали отправку военных в Европу, - Reuters

Соединенные Штаты начали перебрасывать дополнительные войска в Восточную Европу на фоне эскалации напряжения из-за сосредоточения российских войск у границ Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сегодня сообщает Reuters.

В четверг десантники армии США сели на самолет, отправляющийся с военной базы Форт-Брэг в Северной Каролине.

Около 1700 военнослужащих, преимущественно из 82-й воздушно-десантной дивизии, отправятся в Польшу, а еще 300 - в Германию.

Соединенные Штаты заявили в среду, что направят около 3000 дополнительных военнослужащих в Польшу и Румынию, чтобы защитить Восточную Европу от потенциального распространения кризиса из-за сосредоточения российских войск вблизи Украины.

